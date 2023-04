Tätä mieltä tänään: "Jaa että mihin on kevät kadonnut? Ei mihinkään. Edellisvuoden kevät meni jo ja tämän vuoden kevät tulee huhtikuussa."

Seinäjoen liitoskunnissa (IP 27.3.) nopeasti yrittäjien ja maatalousyrittäjien tuotantokiinteistöjen kiinteistövero nousi nopeasti 1,45 prosenttiin ja on siellä vieläkin. Toiseksi kovin koko Suomessa. Asemakaavan ulkopuolella sille ei ole mitään syytä. Yrittäjä ystävällisyys on harhautusta.

Kuortaneen lukiossa opetetaan kyllä kaikenlaisia urheilulajeja, mutta yksi sieltä puuttuu. Nimittäin, kuinka riisutaan uimahousut/shortsit, ennen uimahallin saunaan menoa.

Usein valitetaan ja moititaan terveydenhuollon toimimattomuutta. Itselläni on täysin toisenlaisia kokemuksia. Viimeksi to 30.3 ajoin Seinäjoen ensiapuun ilman ajanvarausta, hoidattaman verenpunaista silmääni. Kahden tunnin kuluttua minulla oli lääke saatuna apteekista ja silmä tarkastettu ja hoidettu sairaalassa. Siis suuri kiitos.

Hienoa, että venäläiset urheilijat haluavat taas osallistua kansainvälisiin kisoihin. Onnistuu, kunhan Venäjä poistaa alkuperäisen esteen; kerää vehkeensä ja sotilaansa pois Ukrainasta. Olympiakomitea voi vaatia vastapalveluksen. Turha notkeus pois.

Nyt kohkataan kovasti vihreästä siirtymästä ja teollisuuskin hehkuttaa, kuinka erinomaista bisnestä se toisi, jota valtion pitäisi tukea kovasti. Mutta mutta. Jos se on niin kovin hyvä bisnes, niin silloinhan teollisuus investoi siihen itse aivan ilomielin, tukiaisia tarvitsematta.

Erään lehden mukaan poliisi raudoitti vastaan hangoitelleen miehen. Jutusta ei selvinnyt, minkä paksuisilla harjateräksillä kyseinen raudoitus tapahtui, eikä sitä, tarvittiinko siihen oikein ammattiraudoittajaa. Vai tarkoittikohan toimittaja vain sitä, että mies yksinkertaisesti pantiin rautoihin?

Miksi henkilöstövuokrausyritysten harjoittama ”orjakauppa” on maassamme sallittua? Entäpä urheiluseurojen pelaajasiirroista maksetut korvaukset? Kyseessähän on selvästi laissa kiellettynä paritukseen verrattava ihmiskauppa.

Jaa että mihin on kevät kadonnut? Ei mihinkään. Edellisvuoden kevät meni jo ja tämän vuoden kevät tulee huhtikuussa.

On yllättävää, että luontoaktivistit eivät vastusta tuulimyllyjä juuri ollenkaan. Nehän tuhoavat luontoarvoja enemmän, kuin mikään muu. Ennen ulkomaalaisetkin tulivat Suomeen katsomaan, millainen on oikea luonto.

Mirja Niemi kirjoitti asiaa katoavista kirjastoista. Olen myös ihmetellyt esim. lehtilukusalin sijaintia aivan ulko-oven ääressä äänekkäimmällä ja vilkasliikkeisimmällä paikalla! Keskity siinä sitten ”rauhassa” lehtien lukemiseen. Ilmajoen kirjastolle kiitokset lehtilukusalin rauhallisesta paikasta!

Onko Merikaarto/Vähäkyrö takseilla omat liikennesäännöt / nopeusrajoitukset?

Kun muutimme Seinäjoelle pari vuotta sitten, minua varoitettiin että Seinäjoella saa helpommin tilattua VR:ltä veturin kuin saada lääkärinvastaaotolta ajan. No, itse en ”vielä” ole sitä tarvinnut, mutta parempi puolisko pari kertaa eikä mitään ongelmaa kummallakaa kertaa ja aikataulukin akateemisen vartin sisällä, jotta ei valittamista, kiitos sairaalanmäelle ja viä ylemmäski.

Keskieläke ylitti maassamme 1800 e. Pelastakaa meidät nuoremmat työlle kaikkemme antaneet työkyvyttömyyseläkkeille joutuneet kärsijät tasokorotuksella nälkäkuolemalta. Moni on vielä nippa nappa työeläkkeellä ja alle 70 v.

Hedelmäpommi-jugurtti olisi sotiville maille sopiva taktinen ase. Vaaraton ja ravitseva.

Kun lenkkeilette ison koiranne kanssa, niin ihmisen vastaan tullessa pitäkää koiran remmiä lyhyemmällä. Koiran ei todellakaan tarvitse päästä vieraan ihmisen lähelle. Jotkut pelkää koiria ja jotkut eivät voi sietää koiria. Kiitos!

Nurmossako kaikki pielessä, mikään ei toimi. On se kumma ku sinne kumminkin jatkuvasti rakennetaan rivi- ja omakotitaloja?

Ilmatar Rasakangas maksoi metsänomistajilleen ensimmäisen tuulivoimavuokran. Kyllä pieni on korvaus metsänomistajalle siitä että antaa täyden hallintaoikeuden metsäänsä tuntemattomalle taholle, ei riitä kyllä nämä rahat mahdollisen tuulivoimalan purkuun, jos sellainen metsänomistajalle, jonka kiinteistöllä voimala seisoo joskus jostain syystä vastuulleen tulee.

Miten Wärtsilä voi olla protestilistalla?

Hyvinvointialueen hallintohimmelin muodostaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen organisaatioiden hallinnon työntekijät ja erikoissairaanhoidon hallinnon työntekijät. Kaikille näille on ”haettu sopiva” johtajan paikka. Eli todellakin voidaan puhua massiivisesta hallintohimmelistä!

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat pitäisi yhdistää yhdeksi maakunnaksi. Samaan maakuntaan voisi laittaa Keski-Pohjanmaankin. Saataisiin jonkinkokoinen maakunta nykyisten pikkuplänttien sijaan. Pirkanmaalaiset eivät kai ole kovin innoissaan eteläpohjalaisista. Pirkanmaalaisten yhteistyönäkymät ovat enemmän etelään päin ja mielenkiintona nopeat junayhteydet välillä Tampere–pääkaupunkiseutu. Lapista pitäisi ottaa mallia, kun maakunnan kokoa pohditaan.

Vaasan ja Seinäjoen väestönkasvun taustatekijät ovat nyt hämmästyttävän erilaiset. Tutkimusjohtaja Timo Aron selvityksen mukaan 12 kuukauden ajanjaksolla (1.3.2022–28.2.2023) Vaasan väestö lisääntyi 729 henkilöllä ja Seinäjoen lukema oli plus 611. Suomen sisäinen muuttoliike Vaasan osalta oli yllättäen miinus 8 henkilöä, mutta Seinäjoen osalta peräti plus 298. Ulkomailta Vaasa sai lisäystä peräti 729 asukasta ja Seinäjoki plus 313. Erikoista!

Vaasaa ei muisteta eikä tunnusteta edes myrkkykaasujen ohjauksessa. Maailma alkaa Etelä-Pohjanmaan rajojen ulkopuolelta.

Vaaratiedote väärään maakuntaan!! Eli yhdistetään Pohjanmaan maakunnat (Pjm, Ep ja Kp), niin ei tarvi arpoa mikä maakunta. Naurettavaa nuo teennäiset rajat vaikka kansa elää ja liikkuu yli hallintorajojen joka päivä!! Järkeä tuohonkin touhuun ja lopettaa kattominen sinne avaamen reikään v. 2023!!

Kenen keksintö maailmankaikkeuden synnystä on teoria ”alkuräjähdys”?

Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla 507 neliökilometrin eli 50 700 hehtaarin alueelle tuulivoimaloita. Jos metsä kasvaa hyvin kohtuulliset 5 kuutiota hehtaari per vuosi, saadaan kasvuksi 253 500 kuutiota vuodessa. Ellei tämä ole paljon puhuttua luontokatoa, mikä sitä oikein on?

Liikenneverojen tuotot heikkenevät, kun päästöjä ei tule enää entiseen malllin. Uuden eduskunnan täytyykin heti ensi töikseen laatia uusi päästöttömyysvero. Sähköautoilijtakin tykkäävät, kun voivat osallistua ilmastotalkoisiin bensakuskien kanssa.

Poliisi teki hyvää työtä estäessään nuken polton mielenosoituksessa. Sananvapaus eli ole sama kuin jonkun henkilön näköisen nuken polttaminen. Jos jostain mielenosoittajista tehtäisiin näköisnukke ja poltettaisiin julkisesti, tykkäisiköhän tämä. Hyvä poliisit.

Tuulivoiman ehtojen joukkoon on syytä lisätä vaatimus: Aiueelle pyrkivän yhtiön täytyy suostua maksamaan vuosittain, muiden maksujen lisäksi kunnan purkutilille summan, joka märäytyy laskenmallisen käyttöiän mukaan. Purkutili on mahdollista käyttää vain käytöstä poistetun voimalan purkamiseen ja paikan ennallistamiseeen. Näin saadaan taattua se, ettei hylätty voimala jää kunnan tai maaomistajan vastuulle.

Lopettakaa Seinäjoen mollaaminen ja kadehtiminen, nurmolaisten entiset päätättäjät.

Vaasan siilojen päälle Rantakadulle voisi pystyttää tuulimyllyn, ei tarvitsisi vielä purkaa. Olisi perustukset ja tuulimyllyn rantakahvila valmiina alhaalla ainakin 10–15 vuodeksi.

Ihmettelen, eikö Ylen Pohjanmaan uutisten toimittaja todellakaan tietä mihin lääniin Vaasa on kuulunut. Vaasa on kuulunut Vaasan lääniin. Eikä Etelä-Pohjanmaan lääniin, niin toimittaja sanoi. Nyt Vaasa kuuluu Pohjanmaan maakuntaan. Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Joku kyseli vanhusasiavaltuutettua, kyllä Suomessa on vanhusasiavaltuutettu.