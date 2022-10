Tätä mieltä tänään: "Jaaha, lasku tuli. Pitää maksaa neljäkymppiä siitä, että meidän tontille sataa vettä."

Suomi rikkonut lasten oikeuksia, toteaa YK n lastenoikeuskomitea. Kyllä on aikoihin eletty, kun tuollaisesta Suomea syytetään. Eiköhän se ole niiden äitien ja isien vika jotka sinne lähtivät. Ketään ei Suomi sinne pakottanut. YK on kyllä hampaaton laitos, ei tuomitse edes Venäjää joka aloitti sodan Ukrainassa. Turhake.

Yksikielisyys menettelöö, pakon sanelemana. Mutta kaksikielisyys hirvellä olis suotavaa. On se niin hyvää, oikeen kypsennettynä, maustettuna ja ohkaasina lirvuuna!

Sinulle, joka ivailit vanhuksia dementoituneiksi Huutokauppakeisarin katsojiksi, eipä näytä tuo sinunkaan älykkyystaso kovin korkealla olevan... Terv. Yks Huutokauppakeisaria katsova isomummi, mutta ei dementoitunut ja osaan ihan itse vaihtaa kanavaa (entäs sinä?). Siinä kapulassa on näppäimiä, niistä saa haluamansa kanavan. Onnea valintaan!

”Kun valheen kertoo tarpeeksi usein, siitä tulee totuus”, sanoi Lenin. Ja tästä mallia ottaa nyt myös Putin.

Nykyisin nuo vihreiden äänenpainot ja toiminta tuovat mieleen taistolais-kommunistit 1970-luvun alkupuolelta. Agenda on eri, mutta paatos ja yksisilmäisyys samanlaista. Taistolaiset valtasivat aikanaan Yleisradion ja syntyi ns. Repo-radio (”Suomen Pravdaksi”). Ovatko nyt vihreät vallanneet esim. Yle-uutiset, kun vähän väliä pääuutisissa tulee juttuja, kuinka Suomen metsiä ollaan hävittämässä ja samalla koko maailman ilmastotavoitteet karkaavat. Jostakin kaivetaan aina eri ”asiantuntija” veisaamaan samaa virttä metsien huonosta kohtelusta ja metsiään vastuullisesti ja hyvin hoitavat joutuvat häpeämään tekemisiään.

Lämpötilan laskeminen asuinhuoneessa vaatii kaikilta perheenjäseniltä perusterveyttä!!

Kävin Seinäjoen lemmikkien hautausmaalla. Sääliksi käy niitä lemmikkiä, jotka sinne päätyvät. Paikka muistuttaa enemmän kaatopaikkaa. Paikasta vastaavat, laittakaa hautausmaa kuntoon, kukaan ei tiedä mihin lemmikkinsä voi haudata, haudat on sikin sokin.

Eikö taloyhtiö voisi hommata asukkaille biojätepusseja kun on vanhuksiakin talossa! Niitä saa kuulemma ilman ei maksa, kun joku vain hakis.

Mikähän siinä on, että kun luulee menneensä naimisiin seksielokuvien Justinen kanssa, niin muutaman vuoden kuluttua huomaakin olevansa naimisissa puupääleffojen Justiinan kanssa.

Seinäjoen Energian hallituksen rivijäsenet kehuivat syyskuun kaupunginvaltuustossa itseään, kuinka taitavia hoitamaan energiayhtiön asioita. Jäi kuva, ettei hinnat nouse, kun niin pätevät päättäjät. Kului pari viikkoa ja päätitte 50 % hinnankorotuksista! Olisiko aika vetää johtopäätökset ja valita asiantuntijat hallitukseen.

Kansanedustaja Ilmajoelta toteaa lehdessä 13.10., että ”turve imee hyvin kosteutta”. Sillä lailla, siinäpä oiva aine poltettavaksi! Jos jonkun turvetuottajan on etsittävä uusi työ, niin mitä sitten? Moni muukin tavallinen kansalainen on syystä tai toisesta joutunut tekemään samoin.

Eduskunnan kyselytuntia katsellessani, herättää ihmetystä kuka on suunnitellut valaistuksen saliin, nuorehkotkin edustajat vanhenevat 2–30 vuotta.

Antti Kurvinen! Ei näytä hyvältä, kun räpläät kännykkääs eduskunnan kyselytunnin aikana!

Missä Heini ? Olet paras kampaaja!

Nykyään puhutaan paljon lasten ja nuorten jatkuvasti heikkenevästä kunnosta. Samaan aikaan koulujen pihat täyttyvät kaikenlaisista kulkupeleistä, on autoja, traktoreita, mönkijöitä, mopoja jne. Polkupyörätelineet melkein tyhjän panttina. Nyt on myynnissä hyviä sähköavusteisia polkupyöriä, joilla 10 km:n matka taittuu 20 minuutissa, jos ei jaksa käyttää omaa ”moottoria”. Näin saisi ainakin raitista ilmaa aamuin illoin ja entäs se hiilijalanjälki, josta ollaan muka niin huolissaan?

Kummallista, että olo ei tunnu turvalliselta vaikka ollaan Natoon menossa. Saa nähdä meneekö Ruotsi.

Muuttakaa nyt jo Suomen lakia. Alle 15 v. saa tehdä ihan mitä vain. Tässä on nyt tulos. Ilkivaltaa ja suoranaista k-päisyyttä näiltä kullanmuruilta.

13.10. saimme taas kuulla, miten eläkevarat riittävät aivan kiitettävästi. Eipä ole pitkääkään aikaa siitä, kun meitä peloteltiin kertomalla, että eläkevarat eivät vaan kerta kaikkiaan riitä. Ei sitten sattunut yhtään pitkän matikan kirjoittanutta sinne Eläketurvakeskukseen duuniin. Yrittäkää nyt päättää asian oikea laita, ettei meidän eläkeläisten tarvitse koko loppuelämää pelosta ja epävarmuudesta tutista.

Kirjoitus nuorten ilkivallasta oli pöyristyttävää. Nyt vanhemmat, jälkikasvu puhutteluun ja käytte iltaisin katsomassa missä ne mussukat aikaansa viettävät. Tämä on ensisijaisesti vanhempien välinpitämättömyyttä. Vai odottavatko vanhemmat, että koulu, poliisi, sosiaalitoimi tai joku muu kasvattaa heidän lapsensa, niin kuin tänä aikana on tapana.

Turkin presidentti syyttää Suomea ja Ruotsia terroristien hyysäämisestä ja veljeilee itse tämän hetken pahimman terroristin Vladimir Putinin kanssa.

Vaasan Sähkön ei pitäisi vähätellä asiakkaittensa kykyä ymmärtää yhtiön epäonnistumisen syitä. Uusien asiakkuuksien hankintahinta ja riskeiltä suojautumisen heikkous ei asiakkaiden syy. Siksi niiden ei pidä olla maksajia, vaan yhtiön on kannettava sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen vastuu.

Oikorataselvityksen tuomitseminen ”humpuukiksi” oli hämeenlinnalaisen kirjoittajan mielipide Hämeen Sanomissa (13.10.). Tuo oikorata palvelee nimenomaan vain Tamperetta. Suomi-radalla Oulusta etelään tuleva junaliikenne on määrällisesti erityisen merkittävä. Tampereelle tultaessa ei ole tarvittu edes vaihtaa Helsinkiin menevään junaan. Muutos tässä olisi aivan luonnotonta, suorastaan törkeän aikaavievää, sillä oikorata aiheuttaisi tätä.

Voisko joku laskea, miten montaa lohkolämmitintä (2h/vrk) vastaa, kun tuulimyllyä pidetään lämpimänä toimettomana päivänä? Vois kans huomioida kokonaiskulutukset määrän mukaan.

Vai opetetaan sosiaalitieteen ja kasvatustieteen opinnoissa, että Suomi on 15. saastuttavin. Miten nuo alat liittyvät ilmastotieteeseen? Uskoisko?

Eräs tietäjä tekstailit, että Suomi on 15. saastuttavin valtio maailmassa. Totta, sillä Suomi valmistaa esimerkiksi WC-paperia muille valtioille. Pitäisikö metsäteollisuuden ja maatalouden työpaikat siirtää ulkomaille? Kertoisitko vielä, mikä on Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä, minun tietääkseni se on noin 0,1 promillea. Tälläkö maailma pelastuu?

Valtava imagotappio Vaasalle ja Vaasan Sähkölle nämä järkyttävät sähkön hintojen korotukset ja se, ettei hintoja saada edes kohtuullistettua lähikuntien sähköyhtiöiden tavoin. Kovaa tulosta vuodesta toiseen tekevä yritys ei edes vaivaudu selittämään eikä vastaamaan perusteltuun kritiikkiin. En ole varmasti ainoa, vuosikausia asiakkaana ollut, joka vaihtaa sähköyhtiötä heti kun mahdollista, eikä koskaan palaa.

Mä näin viime yönä hassun unen, Natomaiden edustajat oli koolla ja siellä oli Turkistakin edustaja.

Brita Gyllenbögel, mahtavaa, että löytyi uskottava ja tarpeeksi rohkea henkilö vastustamaan VS:n kohtuuttomia korotuksia. Tsemppiä jatkoon, älä luovuta.

Turun yliopiston sosiaalitieteiden ja kasvatustieteiden perusopinnoissa kuulemma ”tiedetään”, että Suomi on muka maailman 15. saastuttavin valtio. Ei taatusti ole! Voisiko muita tietämättömiksi leimaava kirjoittaja kertoa, mistä tuon väitteen voi tarkistaa? Toisekseen ilmastofanaattisuus vie huomion ympäristön saastuttamisesta hiilidioksidiin, joka kaiken tunnetun elämän elinehto.

En tule kevään eduskuntavaaleissa äänestämään ketään edustajaa jatkokaudelle, jotka istuvat Vaasan Sähkön hallituksessa. Eikö ahneudella ole mitään rajaa...

Silakkamarkkinoilla PS:n teltalla kahvi ja makkarat oli maksullisia eli totuutta viesteihin.

Vaasan Sähkö vie nyt monen lapsen joululahjat.

Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan... Mahtavatkohan kansanedustajat Berg, Strand ja J. Mäkynen ymmärtää, että ensi kevään vaaleissa voi uudelleenvalinta olla tosi tiukassa. Pohjalaiset ovat sen verran hyvämuistisia, että tämä täysi avuttomuus puolustaa alueen sähkönkäyttäjiä törkeiltä hinnankorotuksilta muistetaan äänestettäessä. Lähimenneisyydestä löytyy esimerkkejä.

Kirpparit kovasti mainostaa, että heiltä ostaminen on ympäristöystävällisempi teko verrattuna uuden ostamiseen – johan nyt toki on – mutta kumminkin siellä on kahvila. Kahvinjuonti tuhoaa maapalloa melko tehokkaasti.

Onko edunvalvontakirja pakollinen, eikö se käy, että lapset hoitaa vanhempain kuoltua eteen tulevat asiat.

Mikä voi olla yhtä aikaa kiinni ja auki? No, Suomen hallituksen päivittämä ja eduskunnan hyväksymä kummallinen rajavalvonta. Keksivät sen jo pandemia-aikana.

Kyllä on outoa, että joku voi verrata Suomen metsiä Amatsoniin. Ilmastot aivan erilaisia kuin täällä kylmässä Suomessa. Aarniometsän kuivat puut eivät yhteytä mitään. Hiilinieluja muodostaa vain elävät puustot.

Syksyn ruuan hinnankorotuksista sanottu, että se on 10–12%. Miten S-kauppa selittää kotimaisen juuston hinnan, 2,95 nostettu 4,15! Eikö korotus ole tuossa n. 35%?

Kyllä puki B. Gyllenbögel vaasalaisten sähkönkuluttajien ajatukset sanoiksi! Aivan uskomatonta ahneutta Vaasan kaupungin ja Vaasan Sähkön poliitikoilta ja päättäjiltä! Kuinka kehtaavat!

Yle-veron alaraja nostettava 14 tuhannesta 15 tuhanteen euroon, koska työeläkkeen inflaatiokorotuksesta ei muuten ole kuin haittaa.

Taitaa eläkeläisen olla paras jättää äänestämättä, ei yksikään puolue aja eläkeläisen asiaa.

Jaaha, lasku tuli. Pitää maksaa neljäkymppiä siitä, että meidän tontille sataa vettä.

Hyvät Pisa-tulokset eli hyvä osaamistaso on erittäin tärkeä työpaikkojen ja talouden kannalta, mutta myös yksilön oman elämän kannalta. Puutteellinen lukutaito ym. osaamattomuus voi aiheuttaa ahdistusta ja ilmetä häiriökäyttäytymisenä.

Joakim Strand ja Kim Berg, menkää viisaan naisen, Brita Gyllenbögelin oppiin ja kuuntelemaan häntä niin tekin viisastutte koskien sähkön hintaa.

Lehdet kun nyt niin hehkuttavat kuinka ison korotuksen saamme eläkkeisiimme. Voisitteko myös kirjoittaa kuinka eläkeläisiä verotetaan. Maksamme saman verran veroja kuin työssä ollessamme. Joten kirjoittakaa myös nettona tuo korotus eikä vain bruttona. Kyllä verotus pitää huolen siitä, ettemme rikastumaan pääse.

Väännetään rautalangasta: Kovat ajat vaatii kovia arvoja ja kovia tekoja, jotta selvitään ja jotta paremmat ajat koittaa. Paremmat ajat pehmittää arvot, kun asiat on hyvin. Kun on totuttu liian hyvään, ikävyydet unohtuu, tullaan naiiviksi ja höppänäksi eikä ongelmiin enää haluta/kyetä puuttumaan, koska rahkeet ei riitä koviin toimiin. Tästä seuraa kovia aikoja, jolloin heikommat jää jalkoihin ja vahvat selviävät. Biologiaa, ihminenkin on eläin.

Lappajärvelle suunnitellaan kaivoksia. Saataisiinko kaivosten ohessa vihdoin rautatie Lappajärvelle? Poikkirataa puuhattiin Lappajärven kautta aktiivisesti vielä 60-luvulla ja toivomusaloite esitettiin viimeksi eduskunnassa vielä 1975. Tulisiko unelmasta vihdoin totta?

Aivan varmasti mm. Suomen ja Ruotsin (aiheellinen) kritiikki Unkarin oikeusvaltion heikentymistä kohtaan vaikuttaa Nato-jarrutukseen. Kansojen turvallisuus barbarismia vastaan on kuitenkin ihan eri mittakaavan asia. Jälki jää suhteisiin.

Ruusuja kaupungeille kävelykaduista ja kiertoliittymisä! Asfalttikenttiä ja liikennevaloja lienee jo tarpeeksi.

Onko puolueen päämies Orpo ”sitoutunut” meppi Pietikäisen ”ilmastolinjauksiin”. Toivottavasti ei! Eikä myöskään metsiä museoiviin kummallisiin pyrkimyksiin. Todella omituista.

Hannu Linna takaisin Vaasan Sähköön, kriisiä hoitamaan! Hänellä on kykyä tähän. Hallitus vaihtoon, kun petti vaasalaiset! Haloo!

Vaasalaiset tarvitsevat edullisempaa sähköä. Pyöräteitä on jo aivan liikaa! Esim. Kirkkopuistikolla ajetaan tosi vähän. Lisäksi, Kirkkopuistikko on jo täysin pilattu! Järjen käyttö ei ole kielletty!

Mikä ihme tätä hallitusta vaivaa kun ei saa mitään aikaiseksi. Venäjältä pääsee turisteja läpi, vain jokunen käännytetään. Eikä saada kaikkein tärkeintäeli kiinteistö- ja maakauppoja kokonaan kieltoon. Ei pitäisi tällaisena aikana vaikeaa olla.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa on löydettävä keinot miten työperusteisessa maahanmuutossa ko. alueille vältettäisiin työttömyyteen ajautuminen. Helsingin seudun Vantaalla ja Espoossa on kuluvan vuoden alkupuoliskolla työttömyystuista mennyt peräti 48 prosenttia muunkielisille. Tilanne niissä on todella vinoutunut, eli työllisyys tulijoiden osalta on hämmästyttävän huono. Työnantajien maakunnissa tulee osaaminen selvittää tarkoin.

Hyvänen aika sentään! Nyt J. Mäkynen ehdottaa Närpiön kielen tutkimista! Eikös puolueenne agendalla ollut, että ruotsin kieltäkään ei tarvitsisi opetella? Vaalit lähestyy!!!

Eiköhän Natossa pitäisi ottaa ennemmin puheeksi Turkin erottaminen kuin Ruotsin ja Suomen liittäminen. Outoa pitää vihollisen edustajaa ”johtokunnassa”.