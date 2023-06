Tätä mieltä tänään: "Jo menee ihmisen elämä vaikeaksi, jos pitää kadehtia toisen ihmisen ”löysää” aikaa. Pienituloisena eläkeläisenä minulla on kyllä aikaa tutkia kauppojen tarjouksia ja ostan kahvini sieltä, mistä sen kulloinkin halvimmalla saa."

Komission mukaan Suomi uhkaa jäädä kierrätystavoitteestaan, mutta Italia ei. Johtuuko tämä ehkä siitä, että Italian kierrätetyt (!!??) jätteet kuljetetaan Suomeen poltettaviksi...

Joku neropatti kirjoitti, että pyöräilijä aina väistää. Niin näyttää olevan autoilijoidenkin tyyli vaikka tullaan kolmion takaa ja pysähdytään suojatielle pyöräilijän eteen. Olisikohan hyvä kerrata, mitä autokoulussa opetettiin, voi aikoja.

Nyt äly hoi, kyllä jokaisen pitäisi ymmärtää, että duunarin palkoilla ei paljon työpaikkoja osteta!

Vaasalla on omistuksesaan hyviä teollisuustontteja Sundomin saaristotien varrella, josta lyhyt matka satamaan ja rantatielle, ei isoja tieongelmia eikä tilaukseen yliajoja. Miksi ei käytetä hyväksi tätä mahdollisuutta?

Saksia Seinäjoella. Kaupungintalon seinusta Apila-kirjastoon päin kannattaisi siistiä, on aika ruokottomassa kunnossa. Kaupungin puutarhapäättäjät voisivat tehdä retken Powerparkiin, missä osataan saksia plassit ja pitää ne siisteinä.

On varmaan muitakin, joita mainokset ”ottaa päähän” tv-ohjelmissa. Meidän ratkaisu on ollut jo pitkään tähän harmiin tallentava tv. Se on vähän kalliimpi, mutta tuottaa iloa moninkertaisesti. Mainokset voi hetkessä sujauttaa menemään.

Maaria Leinosen runon sanoin: Näitä lapsia suren, tämän sukupolven sijaiskärsijöitä, joilta vietiin viattomuus liian varhain. Vaihdettiin käpylehmät kännyköiksi, keijut ufo-olioiksi, tuutulaulut heavy-rockiksi. Väkivalta vain hauska leikki. On oltava kova, vaikka verillä muutakin kuin kovat pienet nyrkit. Eivät lapset enää lapsia: yhteiskunnan kulutushyödykkeitä, vallan välineitä. Kun he aikuisia, sanovatko lapsilleen, osaavatko sanoa: Tule syliin. Luetaan satu. Vaikka Lumikista. Lauletaan unilaulu.

Miten ihmeessä joku voi haluta presidentiksi?

Onko olemassa Australian suljettuja tenniskilpailuja, tai Ranskan avoimia painikilpailuja?

Rkp:n Henriksson käyttää tilannetta hyväksi hallitusneuvottelussa ja ampuu itseään ja puoluettaan nilkkaan olemalla hankala, näin on helppo hankkia ”vihamiehiä”, mikä tulee tulevaisuudessa vähentämään heidän kannattajiaan. Näin pienen puolueen täytyy olla myös yhteistyökykyinen ja ajatella Suomen kansan etua ja ottaa huomioon, että täällä on myös äärimmäisessä köyhyydessä eläviä.

Tarviiko Sisäsataman terassin lupaan todellakin 5 eri instanssin käsittelyä. Uskomatonta byrokratiaa, hidastaa Vaasan kehittymistä...

Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaminen ei näytä käynnistyvän kaikilta osin. Hammashoito pitää laittaa kokonaan uusiksi samoin röngtenhoito. Yksityisten yritysten käyttö on ainut mahdollisuus verrattuna esimerkiksi verinäytteiden ottoon, mikä toimii loistavasti sekä hyvinvointialueella, että yksityisen palvelun tuottajan toimesta.

Jo menee ihmisen elämä vaikeaksi, jos pitää kadehtia toisen ihmisen ”löysää” aikaa. Pienituloisena eläkeläisenä minulla on kyllä aikaa tutkia kauppojen tarjouksia ja ostan kahvini sieltä, mistä sen kulloinkin halvimmalla saa.

Vaari sano aikoinaan, ”ei pidä istua toisen takapuolella tulessa.” Siis, jos ja kun me suomalaiset haluamme auttaa köyhiä maita, niin menkäämme jokainen omalle kukkarolle eikä valtion kukkarolle ja lahjoittakaamme vaikka koko omaisuutemme hyväntekeväisyyteen. On Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja monia muita avustustoimijoita, jotka kyllä vievät apumme perille, jos haluamme auttaa. Ei pidä vaatia velkaista valtiota velaksi, (jonka tuleva sukupolvi kalliisti vielä maksaa) avustamaan, se on järjetöntä ja vastuutonta. ”Lähetä leipäsi vetten yli, saat sen ajan mittaan takaisin”, lupaa iso kirja lahjoittajalle.

Miksi Seinäjoki ei järjestä pikkukoululaisille aamupäivätoimintaa? Monien vanhempien työpäivä alkaa aiemmin kuin koulupäivä. Miksi Seinäjoki ei järjestä maksutonta ruokailua alaikäisille kesälomalla niin kuin Tampere tai Pori? Monipuolinen ravinto pitäisi turvata ihan kaikille kouluvuoden ulkopuolellakin. Kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta kotona.

Vahtasin teeveestä Vaasan läänin piirikunnallisia. Mutta jo on potkupallossa heikkokuntoista sakkia, kun eivät meinaa pysyä tolpillaan ollenkaan. Aivan vain könyävät nurmikolla pitkin pituuttaan. Mutta maakunnalla on silti pistetaulukko kokonaan hallinnassaan. Sepsi tokana ja Vepsi viimeisenä.

Nyt Vepsu maalivahdin hankitaan, muuten käy huonosti!

Sopeutumisraha pois kansanedustajilta.

Olishan se oma vesimittari hyvä olemassa, jokainen maksais oman kulutuksen mukaan (taloyhtiössä veden käyttönsä), kyllä ne omat koneet vain usein pyörii!.

Lakkosakko tulee asettaa työsopimusliittojen molemmille osapuolille saman suuruisena summana, ellei uutta sopimusta ole neuvoteltu siihen mennessä, kun vanha sopimus päättyy. Kumpikin osapuoli tietää, koska sopimus päättyy, sitten vasta ruvetaan tosissaan neuvottelemaan. Sopimus pitää olla neuvoteltuna ennen vanhan sopimuksen päättymistä tai tuntuva sakko tulee molemmille järjestö-osapuolille.

Toimitusministeri Kurviselle! Pohjanmaille edullisin vihreä siirtymä olisi kun tekisit opintomatkan Mustasaaren Stormossenin biokaasulaitokselle. Nimittäin kymmenen tankkauspisteen vaje on pelkästään Etelä-Pohjanmaalla ja biokaasua voi paineistettuna siirtää suuren mittakaavan laitoksesta jakeluasemille. Suur- Kauhavallekin mahtuisi kolme tankkauspistettä – tänk det.

Niinistö vei Suomen hallitusti Natoon ja nyt kyykkijät ja takinkääntäjät ovat heränneet räksyttämään.

VR alkaa olla liian kallis ja epäluotettava. Onneksi on oma auto!

Ei voi kun ihmetellä. Teinit ja vähän pienet ja isotkin pyöriivät koulujen pihois pränyyttämäs joka ilta aamutunneille. Kyllä ennen ei koulun pihoille lomilla ängetty, oli muuta puuhaa. Kannattaisko lyhentää koulupäiviä ja kesälläkin kouluun kokoontua opinahjoon, kun niin kivaa siellä on. Poliisi, herätys. Kokoontukoon muualla, muttei asuinalueella möykkäämäs. Kesäloma meille aikuisille ja vanhoille myös.

Höpsistäkeikkaa! Pääosa maatiloista siirtyy jatkajalle joko ilmaiseksi lahjana tai valtavalla alihinnalla. Harva osta maatilan käyvällä hinnalla. Höpönassun pesältä väärää tietoa.

Taas kerran linja-autojen kesäaikataulujen suunnittelijat osoittavat tietämättömyytensä ja silkan ajattelemattomuutensa. Lähtökohtana ilmeisesti se ajatus, että kun koulut loppuvat, niin myös työssä käyvien liikennöinti loppuu. Klo 7.00–9.00 ja 15.00-–7.00 vuorot olisi pitänyt jättää samoiksi kuin talvella. Nyt eivät työssä käyvät pääse periferiasta töihin järkevään aikaan aamulla tai kotiin työpäivän päätyttyä. Kaupungin suuntaan ei pääse perille n. 7.30 eikä kotiin n. 15.30. Vielä kun yllättäen esim. reitin 7/1 vuoro yllättäen peruutetaan (reittihaku) ja joutuu odottamaan 45 min. seuraavaa vuoroa kotiin, niin alkaa hatuttamaan aika lailla julkinen liikenne Vaasassa. Vihreä siirtymä pyh, eläköön vaan yksityisautoilu.

”Maailmanparannusyhteisön” houkutus vahvistuu Henrikssonin mielessä. ”Arkijärki” liudentuu vauhdilla haaveiden vahvistuessa. Olemassa oleva todellisuus on kuitenkin karu!

Silloin kun julkisella puolella muutettiin, että la ei enää laskettu lomapäiväksi, vähennettiin vastaava määrä lomapäivien kokonaismäärästä. Eli loman pituus ei lisääntynyt.

Heikki Hiilamo sanoi suomalaisesta sairaanhoidosta näin: Meillä terveitä hoidetaan liikaa ja todella hoitoa tarvitsevat joutuvat odottamaan liian kauan pitkissä leikkausjonoissa. Voiko sen paremmin sanoa?

En kadehdi maanviljelijöitä. Olen kateellinen ruokakauppiaille. Seuratkaapa miten kalliita autoja ja taloja heillä on.

Niin se kieli vain muuttuu. Veronkiertokin on nykyään agressiivista verosunnittelua.

Ei tarvi enää katsella missikisojakaan.