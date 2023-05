Tätä mieltä tänään: "Joku täällä narisee ruotsinkielisistä tv-ohjelmista vaikka niissä on suomenkielinen tekstitys. Niitähän ei ole pakko katsoa."

Vaasalla on Vähässäkyrössä hyvä toimiva pesäpallokenttä. Ei tarvitse tehdä uutta kun vähän katsomoa kehittää. Vaasan pitää jo nyt nähdä Vaasa kokonaisuutena.

Tätä me saamme yleverolla, terveisin eläkeläinen, joka myös maksaa yle veroa. Eläköön Yle.

Voisiko tämä jo neljä vuotta Marinia päivittäin lähinnä yksityisyyteen liittyvistä asioista nälvinyt tekstaaja lopettaa? Onko ”neula tarttunut kiinni”? Rajansa kaikella!

Perheen toimeentulotuki on perhekohtaista ja jos nuori asuu kotona ja kuuluu perheeseen, toki kaikkien perheenjäsenten tulot otetaan huomioon toimeentulotuessa. On oikein, että perheen kaikki tienestit huomioidaan perheen toimeentulotuessa. Olisi väärin opettaa nuorille, ettei näin olisi. Tottakai kaikki tulo otetaan toimeentulotuessa huomioon. Johan nimikin sanoo, että kyseessä on tuki, jos omat tienestit eivät riitä.

On se kyllä kumma, kun jollakin Marini-fanilla ei mene järkeen, että Marin tekee toimitusministeriössä vain juoksevia asioita, ei pysty osallistumaan tuleviin päätöksiin. Joten Niinistö teki aivan oikein.

Kenen vieraat pitää toisen taloyhtiön paikalla autoaan?

Täällä liikkuu paljon katkeria ps:laisia, joille suurin murhe on oppositioon jäänyt keskusta. Nyt sen olisi pitänyt lähteä pelastamaan heidän hallitustaival. Mitä M. Peltokangas olisi heistä lohkaissut? Eiköpä sanomiset ole sanottu. Nyt on niiden lunastamisen aika tullut. Nyt on aika vain näytöille! Persujen kieli on paljon pahempi kuin pakko-ruotsi.

Kannattaisko miettiä ennemmin silmälasien hintaa kuin linssien likaantumista. Samalla rahalla tai halvemmalla, voit valita joko ruohonleikkuukoneen, moottorisahan, polkupyörän tai paljon muuta. Mietippä sitä. No nyt kun olet miettinyt, tuliko tunne, että teit hyvät silmälasikaupat.

Seinäjoen keskussairaala, päiväkirurgian ja heräämön henkilökunnalle: pe 5.5. olin todella hyvässä huolenpidossa. Kaikki sujui kuin ajatus, vastaanotosta kotiuttamiseen. Suuret kiitokset!

Joku täällä narisee ruotsinkielisistä tv-ohjelmista vaikka niissä on suomenkielinen tekstitys. Niitähän ei ole pakko katsoa. Meillä on tv:ssä sellainen nappula, jolla voi vaihtaa kanavaa.

Kissatalon toimintaa ei voi aloittaa Isolahdessa viiden naapurin valitettua siitä. Miten ihmeessä viisi naapuria, koska talo sijaitsee äärimmäisenä likellä siltaa ja tontin toispuolella on vain yksi rajanaapuri?!? Miten kaukaa nämä neljä muuta naapuria mesoavat?! Enemmän alueella luulisi häiritsevän mekastavat ja mopoilla pärräävät nuoret, kuin asiallisesti kissatalon sisätiloissa ja ulkohäkissä piipahtavat kisut. Kissoilla on oikeus hyviin oloihin, ja Isolahden talo olisi mitä parhain paikka sille. Itsekkyys romukoppaan ja inhimillisyyttä kehiin…

Jotenkin osasi odottaa tämänkaltaisia hallitusneuvotteluja kun persut mukana. Sosiaalisessa mediassa haukkuvat neuvottelukumppanit kirosanojen säestyksellä. Ei näin. Huono kuva tullut kun ovat kansan valitsemat edustajat kuitenkin.

Urheiluseurat ja muut. Perustakaa säätiö/yhdistys, hankkikaa rahoitus ja laittakaa itse kenttänne kuntoon. Älkää aina ruinatko veronmaksajilta rahaa omiin harrastuksiinne. Kuntien herättävä miettimään, mikä kunnan roolin pitää näissä olla.

Muistan jo ajoilta ennen perussuomalaisia, kun eräs vankka kokoomuslainen sanoi, että Ylen saisi lopettaa, kun sieltä tulee vain poliittisesti sosiaalidemokraattisesti värittynyttä näkemystä. Niin, sisältöön on puututtu jo pitkät ajat. Nythän vaaditaan sisältövaikuttamisen loppumista, jos tarkkoja ollaan.

Sotessa siis datan käsittelyä tehostamalla saadaan jopa 5000 hoitajaa ja yli 1000 lääkäriä (Il-Po 8.5.) siirrettyä hoitotyöhön. Sinänsä hyvä asia, mutta se ei ole säästöä vaan resurssien siirtoa, jolla varmasti puretaan hoitojonoja. Säästöä syntyy vasta, jos nämä ihmiset laitetaan kilometritehtaalle. Miksi on niin vaikeaa erottaa tehostaminen ja säästäminen. Resursseja siirtämällä kulut eivät pienene. Vain työ muuttuu.

Haloo Suomi. Eikö sammal uusiudu? Nopalla heitetty asia Suomessa. Hävetkää Suomen päättäjät.

Annas kattoo ny miten somepuolue hallitsee hallitusneuvottelut. Vai puhuvatko jo itseään ulos vastuusta. Vaikka osaisi tehdä tubevideon, ei se välttämättä kerro onko kykyä muuhun.

Jos Säätytalon orpot ja urpot aloittavat säästöt jäädyttämällä edustajien palkankorotukset ja lopettavat sopeutumiseläkkeet, niin minäkin uskon, että he ovat tosissaan. Siis kuinka pitkälle näiden sipilöiden ja soinien ja rinteiden röyhkeys saa Suomessa mennä?

Kissamummelit! Keskittykää vihdoin hädänalaisten lajitoverienne hoivaan ja huolenpitoon. Älkää kiusatko meitä. Unohtakaa tautiset villikissat.

Talon ulkona tupakoivat, kauemmas asunnoista, tulee hajut sisälle.

Kun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tolppanen oli kovin innokas kirjoittelemaan kaikkea ennen vaaleja, niin voisiko hän nyt jatkaa innostustaan ja kertoa mikä oli keskeinen oppi mitä saatiin Vaasaan, kun kaupunginhallitus kävi vahvistamassa ruotsikuvaa Tukholmassa. Jos Tolppanen ei kirjoita niin toivottavasti Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että tietää ketä äänestää seuraavissa kuntavaaleissa.

Loistava kolumni Harri V. Hietikolta 6.5. otsikolla Opintoneuvontaa. Opiskelijoille tarvitaan ryhtiliike. Kouluissa tulisi saada lasten vanhemmatkin opettajien kanssa ”samaan rintamaan” tukemaan normaalien käytöstapojen vaatimista ja koulukuria.

Puhutaan paljon miten lapset ja nuoret mollaa ja kiusaa toisia lapsia henkilökohtaisesti somessa, siitä näyttää mallia tämä ps-puolue joka röyhkeästi pilkkaa jopa valituksi tulleita muiden puolueiden ehdokkaita, siitä mallia nuorille.

Harri V. Hietikolta hyvä opintoneuvonta-kolumni. Kaipaan myös Kari Uusikylän terävää tekstiä. Filosofin matka- ja muita kirjoituksia en viitsi lukea.

Lauantain paras hauska, naurua aiheuttava telkkariohjelma, poliittista ja uutisaiheista satiiria, Kovan viikon ilta. Tälläistä pitää olla meilläkin vapaassa demokratiassa.

Orpo ja Purra, nyt tekoja, sopeutumiseläkkeitä mm. miljonäärille ja hyvätuloisille?

Enpä voisi enempää olla samaa mieltä kirjoittajan kanssa Ilmajoen Alaasentiestä. Traktorista näkee keväisin hyvin kaiken sen saastan, jota tienvarsille on kerääntynyt. Etapille ilmainen imagonvahvistusvinkki, hoitakaa nyt ihmeessä tienvarret siisteiksi. Ja tosiaan, pyöräily on todella vaarallista, kun tie kavennettiin viime remontissa.

Eläkeläinen on mahdollisesti itse ollut aikoinaan osatyötön, tai esim. hoitanut kotona lapsia. Pieni eläke pakottaa tekemään töitä vielä eläkkeellä ollessa, jos terveys sen mahdollistaa.

Ehdotan eläkeiän nostoa 85 vuoteen. Näin saataisiin maan talous kerralla kuntoon. Miehistä vain viidesosa eläisi niin vanhaksi, että ehtisi eläkkeestä ”nauttimaan”, naisista ehkä joka kolmas. Kyllä tulis säästöjä eikö?

Suomalaiset ovat kierrättäneet liika tehokkaasti, jätteidenpolttolaitoksilla ei ole tarpeeksi poltettavaa, joten Italiasta tuodaan kymmeniätuhansia tonneja laivoilla jätettä Suomeen, siellä ei isommin kierrätetä, tätä voidaan kutsua todelliseksi ”vihreäksi siirtymäkaudeksi”, suomalaisten EU-rahat Italiaan ja jätteet Suomeen, kierrättäkää hyvät ihmiset lisää.

Kun otatte niitä koiria, ja koiranne tekee tarpeensa naapuriyhtiön nurmikolle, korjatkaa pois uloste.

Soppailutaktiikka käy hyvin. Provinssirokkiin evankelioimaan ja Suviseuroihin sanaa kuulemaan.

Hallitusneuvotteluissa lienee jo tullut esiin, että RKP pyrkii edistämään liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, jossa monikulttuurisuutta luotaisiin kansainvälistämistavoitteen hengessä. Todellisuus ei kuitenkaan välttämättä johtaisi aitoon kansainvälistymiseen, vaan myös kalliiksi koituvaan syrjäytymiseen. RKP:n tulisi muistaa, ettei sodan jälkeen pakotettu ruotsinkielisiä alueita ottamaan vastaan kulttuurisesti erilaista karjalaista siirtoväkeä.