Tätä mieltä tänään: Jos ajat polkupyörällä mummon kumohon, niin verä niska kyyryhyn ja polije pakohon. Kyllä sen joku siitä korjaa.

Jos ajat polkupyörällä mummon kumohon, niin verä niska kyyryhyn ja polije pakohon. Kyllä sen joku siitä korjaa. Joku äiti oli opettamassa tätä pohojalaasta liikennesääntöä kahdelle akakouluikäiselle lapselleen lauantaina Seinäjoella Sedun suoralla kävely/pyörätiellä. Äiti itse ajoi pyörällä keskellä väylää ja lapset molemmin puolin vallaten koko väylän. Tämä aivan tien reunaa kulkenut mummo olisi ollut kumossa, mutta onneksi ehti väistää penkalle ennen törmäystä. Tuon perheen harjoitukset siis jatkuvat.

Kuortanelainen saa veronmaksun vastineeksi enää vain käyttää kunnan vesijohtoa. Muut verot käytetään ikioman pandatalon urheilupandojen kustannuksiin.

7.2. Kuivaniemen kirjoitus täyttä asiaa. Jälkikäteen mustamaalataan ratkaisuja ja henkilöitä niiden takaa. Ja tähän syyllistyy media – joka suunnalta. Aikoinaan tehdyt päätökset ovat olleet aikakautensa eduksi, ellei tuolloin olisi toimittu niin kuin toimittiin, saattaisi olla, ettei tätä pikkuista kolkkaa olisi itsenäisenä.

Kun 13.2. mielipidesivuilla on ilmeisesti ex-yrittäjällä 1000 e:n eläke, on hän itse maksanut liian vähän yel-eläkemaksuja. Eläke kertyy sen mukaan, kuinka paljon yel-maksuja on maksanut yrittäjäurallaan sinänsä kunnioitettavan uran aikana. Ei ole Suomen valtion eikä päättäjien virhe liian pieni eläke. On itse aiheutettua.

Norja vastaan Suomi. Mielenkiintoinen kisailu onkin: öljy vastaan turve. Turve lisääntyy Suomessa 40 milj. kuutiometriä/vuosi, ja sitä nostetaan vajaat 10 milj. kuutiometriä/vuosi. Pelkkä kasvu riittäisi Suomen energiaomavaraisuuteen vuodeksi. Mutta turve oli eduskunnassa katsottu uusiutumattomaksi tasaisessa, arvalla ratkaistussa äänestyksessä 5.12.2000. Norjan öljy on uusiutumatonta. Norja saa kuitenkin sitä hyödyntää ja rikastua sen avulla.