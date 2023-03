Tätä mieltä tänään: "Jos haluat pussata, älä laita nenä- tai huulikorua."

Kun aletaan vaatimaan pätevyyskoulutusta kansanedustajan ja ministerin työhön. Silloin olemme menossa diktatuuriin, eriarvostusta hakevaan yhteiskuntaan junttayhteiskuntaan, jossa meiltä viedään vapaus päättää. Minne haluaa 22.3. mielipide-äänestäjä, joka haluaa ministerille pätevyysvaatimuksen. Minkälaisen? Suomi on taistellut demokratian ja äänioikeuden myös naisille jo ensimmäisenä maailmassa Sveitsin jälkeen. Meillä on vapaus käyttää sitä oikeutta vapaassa maassa. Siitä juuri kiitokset silloisille viisaille päättäjille. Suhteilla ei mennä eduskuntaan, sinne valitaan. Ja mikä parasta kansanedustajaehdokkaaksi voi asettua ihan itse. Eläköön vapaus!

Nyt haukutte väärää puuta. Ei suojakaasuun pakatut siipikarjaleikkeet voi haista navetalta. Soijapullat vielä vähemmän.

Joku kirjoitti kansanedustajien ja jopa ministerien koulutuksesta ja ammattitaidosta. Olen samaa mieltä. Tämä poliittinen järjestelmä on muinaisjäänne, joka pitäisi myös päivittää. Ei voi olla oikein, että ilman koulutusta pääsee jopa ministeriksi asti hoitamaan valtion asioita! Taas on kaikki mediat täynnä tyhjiä korulauseita, jossa 200 kokelasta yrittää ”työpaikkaan’, jossa ei tarvita koulutusta, eikä ammattitaitoa! Sinne päästyään, joku vielä määrää mitä nappia painat.

Teille, jotka ihmettelette, kun kortit eivät mene perille. Jakelukeskuksissa on nykyään työntekijöitä, jotka eivät osaa lukea kaunokirjoitusta, eikä sitä kouluissa enää opeteta. Sen vuoksi osa postista menee selvitettäväksi.

Kyllä on parempi olla valittamatta, jos ei äänestä. Joo, laki sallii kyllä. Mutta nyt onkin kyse moraalisesta selkärangasta, jota toimittajakin varmaan tarkoitti.

Jos koiralliset ovat niin avarakatseisia ja ymmärtäväisiä, niin varmaan pian näemme koirankakattomat kevyenliikenteenväylät. Toki on hienoa, että pyrkii näkemään itsensä positiivisessa valossa, mutta jotain rajaa.

Suomi on tällä EU-politiikalla kohta EU:n banaanivaltio. Eli luonnonvaroistaan ryöstetty maa. Sillä erolla, että halla vielä ”panoo” banaanit täällä.

Isolla rahalla tehdyt mainoskampanjat eivät kerro ehdokkaan paremmuudesta, vain rahakkuudesta!

Valtatien 18 välille Myllymäki–Multia pitäisi jo tehdä jotain. Tien oikaisuja on ainattu ja pari vuosikymmentä. Mutta koska tuo poikittaisyhteys on niin kaukana Helsingistä, eivätkä pääkaupunkiseutulaiset sitä tarvitse, tien oikaisuja saadaan odottaa vielä toisetkin pari vuosikymmentä. Nopeampi ja halvempi ratkaisu olisi oikaista vain pahimmat mutkat ja jyrkimmät mäet sekä leventää tie normaalilevyiseksi, niin että nopeusrajoitus voidaan nostaa pääosin 100 km/h. Jo nämä lyhentäisivät ajoaikaa huomattavasti ja silloin ei talvellakaan tarvitsisi pelätä melkoisen runsasta rekkaliikennettä. Talvella tie tunnetusti ”kapenee” lumen, jään ja ajourien takia ja silloin vastaantuleva rekka on todella pelottava ilmestys. Ajoajan lyhennyksen lisäksi nuo halvat pikkuoikaisut ja tien levennys lisäisivät myös liikenneturvallisuutta huimasti.

Pohjalaiset jääkiekkofanit ovat vuosien varrella unelmoineet ja toteuttaneetkin toiveensa matkustaa ulkomaille jääkiekon MM-kisoihin, jopa Atlantin toiselle puolellekin. Nyt kuluvan vuoden keväällä kisojen kohteeseen, Tampereelle, pääsy on ”jonkin verran” helpommin ja halvemmin toteutettavissa. Nousu Seinäjoelta junaan, vaikkapa Ilkka-Pohjalainen kourassa, ja perillä ollaankin jo ennenkuin lehteä on ehtinyt edes kunnolla lukea.

Alle miljoonan perinnöistä perintövero pois. Varallisuusvero takaisin yli miljoonan omaisuuksille. Ruotsista mallia.

Vaasan suomal. srk voisi kertoa avoimemmin, että lastenvaatteiden ja lasten tavaroiden vaihtokirppiksen ylijäämätavarat lahjoitetaan SPR:lle jälleenmyyntiin. Kuvittelin tyhmänä, että ne menee vähävaraisille lapsiperheille. En lahjoita enää.

Avoimiin työpaikkojen voidaan rekrytoida.

Mistähän kaupunki saisi hommatuksi niin kapeita hiekoituslaitteita, että niillä hiekoitettaisiin vain pyörätien toinen puoli? Hiekoitettu puoli olisi turvallinen kävellä ja pyöräillä, kun taas puhtaalla puolella voisi sekä potkutella että hiihtää yhdysladulle. Ja vetää lasta pulkassa.

Oikea havainto on se , että jos Suomeen tulee esim. jokin katastrofitilanne, niin millä toimitaan ilman dieselautoja. Sähköt katkee jne. Sama, puunpoltto ja turve huoltovarmuuden kannalta.

Miten on mahdollista, että maailman onnellisimmassa maassa on niin hirveästi mielenterveysongelmaisia?

Hyvinvointialueet meni siinä vaiheessa täysin pieleen, kun puolueet huomasivat siinä olevan rahastuksen paikan. Tehtiin erittäin kallis himmeli, josta maksetaan puolueille valtavaa piilotukea. Poliitikot pois lääketieteestä ja viiden yliopistosairaalan vastuulle koko terveydenhuolto. 1 000 kokouksessa istujaa saadaan pois ja hoitajia tilalle samalla rahalla.

Kun nyt huudetaan markkinaehtoisuuden nimiin, niin varhaiskasvatuksen ja sote-alan työvoimavaje on helposti korjattavissa. Asetetaan vain palkkataso ja työehdot sellaiselle tasolle, että työvoiman tarjontaa alkaa syntyä, niin ongelma poistuu heti.

Aina ei ole kiva olla oikeassa. Kun keskusteltiin hoitajamitoituksesta, kirjoittelin jäykkää 0,7-mitoitusta vastaan, koska se ei tulisi toimimaan. Suositin joustavaa, 0,5–0,8 -mitoitusta potilaiden ja ’asikkaiden’ hoitoisuuden vaatimuksen mukaan. Yksi luku oli kuitenkin ministereille ja kansanedustajille ymmärrettävämpi, joten se päätettiin valita. Eikä se sitten toimikaan.

Jos haluat pussata, älä laita nenä- tai huulikorua.

Duunarin pitäisi ensin tienata kunnon palkka/kk, että hän voisi ostaa sähköauton ja EU määrää koditkin remontin alle, konkurssi on tulossa varman päälle.

Viisi prosenttia maailman saastuttavimmista hiilivoimalaitoksista tuottaa liki 75 prosenttia maailman sähköntuotannon hiilidioksiidipäästöistä. Kymmestä eniten hiiltä päästävästä laitoksesta 2 sijaitsee Euroopassa, 8 Aasiassa. USA:ssakin saastuttavin 5 prosenttia hiilivoimaloista tuottaa lähes 80 prosenttia päästöistä. Pahin Puolan Belchatovicin laitos tuottaa yksin 37 miljoonaa tonnia hiilidioksiidia vuodessa. Onko järkevää yrittää sitouttaa tällaisia päästöjä em. peltoihin ja metsiin, eikö nämä ”päästäjät” pitäisi saada kuriin eikä panna muita maksumiehiksi heidän päästöilleen?

Markus E Myllymäki. kommenttiin vastaus, ensinnäkin mitä enemmän tuulimyllyjä pystytetään, sen kalliimpi sähkö on veronmaksajille, siis 100% varmuudella. Metsä tuhotaan, hakataan aivan liian paljon, kun se mylly ei pyöri, ei tule sähköä. Myllyjen perustat pitää purkaa, kunta on maksaja. Vuonna 2021 laki astunut voimaan. Kaikki perustukset pitää purkaa, maksaa noin 1 miljoona euroa muutaman vuoden päästä. Eikä sitä luontoa kukaan pysty palauttamaan takaisin. Kaiken lisäksi myllyt on suurentuneet niin paljon, ei niitä pysty vertailemaan vanhempiin myllyihin. Siis tuo äänidesibell on paljon kovempi. Bisfenoolia kylvää joka mylly 70 kg/mylly. Arseniikkia ja valtava määrä pakkasnestettä kylvetään maastoon. Kukaan ei pysty asumaan teollisuusalueella. Se ääni, silloin kun tulee, voimistuu myllyn vanhetessa. Kiinteistöjen arvot laskee aina 8 km asti. En näe yhtään hyvää syytä tuulivoimassa. Me veronmaksajat ja kunta ja valtio ovat maksajia. Marjastus, sienestys, metsästys, kaikki loppuu takuuvarmasti, kokemus osoittanut sen. Maailman huonoin keksintö.

Seinäjoen Energia uutisoi isoin otsikoin laskevansa sähkön hintaa toukokuussa. Sähkön tuottaminen maksaa tällä hetkellä n. 1–2c/kWh, kun myös OL3 on saatu käyntiin. Fossiilista sähköntuottoa ei tarvita ja Suomi tuottaa sähköä vientiinkin. Tässä valossa S:joen Energian sähköalennus on hyvin marginaalinen ja hinta pysyy kuluttajille suunnilleen samana, kuin se on ollut tammi-huhtikuussakin. Siitä pitää huolen sähköveron palautus 10:stä 24%:iin. Ennen Ukrainan sotaa sähkö maksoi n. 5 c/kWh. Nyt kun pahin kriisi on ohi ja tuottajahinta on taas sama, niin kuluttajahinta pitäisi myös olla lähempänä 10 kuin nyt tulevaa 15 c/kWh.

Ruokaa ja lääkkeitä ei osteta prosenteilla. Ruokaa ja lääkkeitä ostetaan euroilla.