Tätä mieltä tänään: "Jos Ilmajoen itäinen alue kelpaa vain kaatopaikaksi, niin mitä varten roskien kuljetukseen pitäisi vielä pyörätiekin olla."

Oli yhdeksän kuukautta ja opettaja sai myös yhdeksän kuukauden palkan. Systeemiä muutettiin sitten niin, että yhdeksän kuukauden palkka jaettiin 12:lle kuukaudelle, jolloin kuukausipalkka tietenkin samassa suhteessa pieneni. Mutta saatiinpa aihe kadehtia opettajien ”palkallista”, silloista kolmen kuukauden kesälomaa. Tasa-arvon vuoksi olisikin siirryttävä oppilaiden ja opettajien kohdalla yhden kuukauden kesälomaan, niin että koulua käytäisiin 11 kuukautta vuodessa. Kesäloma sattuisi vuorovuosina kesä-, heinä- tai elokuulle sen mukaan, missä kuussa sataa eniten. Tämä edesauttaisi oppilaiden uimataidon kehitystäkin, sillä kylmänä, sateisena kesänä uimavesi tuntuu melkeinpä lämpimältä.

Jälleen on se aika vuodesta, jolloin kadehditaan opettajien kesälomia. Ja se on oikein! Opettajillahan on kesälomaa tasan yksi kuukausi, 1.–31.7. Pääosa kesäkuusta on ns. opetuksetonta aikaa, jolloin ainakin lukion opettajista suuri osa osallistuu erilaisille täydennyskursseille, korjailee seuraavan lukuvuoden kursseja ja suunnittelee uusia. Mutta lomastahan sekin käy, sillä aivan todella on miellyttävää työskennellä fiksujen nuorten parissa. Sitä aivan odottaa heti kesäkuun viidennestä alkaen, jolloin oppilaat kirmaavat kesälaitumille. Elokuun alussa taas alkavat koulutyöt, vaikka oppilaat tulevatkin kouluun vasta viikkoa myöhemmin. Joskus yli puoli vuosisataa sitten kesäloma oli 1.6.–31.8., mikä tarkoitti silloin sitä, että opetusta ei olllut.

Pyöräillessäni minä väistän autoa aina. Ottaa vain niin himpskatin kipeää, jos alle jää. No, voihan sitä sitten tietenkin ylpeänä vaikertaa, että ”minulla oli etuajo-oikeus”. Huh huh.

Markus Aaltosella oli 30.5. hyvä kirjoitus Seinäjoen Unesco-perintökohteesta. Kuitenkin jälleen jäi mainitsematta Aallon yhteydessä se merkittävä seikka, että meillä on ’aaltosentterin’ lisäksi myös Aallon nuoruudentyö, Suojeluskuntatalo pihapiireineen. On erittäin harvinaista, että samasta kaupungista löytyy sekä maailmankuulun arkkitehdin ’kultakauden’ töitä että hänen nuoruudentöitään. Voisi kuvitella, että tämä hänen nuoruudentyönsä korostaisi ’Unseco-Aallon’ merkitystä. Sitä pitäisi myös markkinoida tässä yhteydessä paremmin.

Hyvä kirjoitus pyöräilijä/autoilija väistämisestä tekstaten-palstalla 30.5. Kannatan selvää lakia: pyöräilijä väistää aina. Pyörä on nopea ja autoilijan on monessa tapauksessa mahdoton nähdä vauhdilla tulevaa pyörää ennen kuin liian myöhäistä.

Käveltyämme kolmena päivänä laajasti Helsingin keskustan katuja, vieläpä viikonloppuna, ihmetyksemme oli suuri, kun vuokrattavat sähköpotkulaudat oli saatu kohtuulliseen järjestykseen. Niitä ei ollut jätetty minne sattuu eikä ajeltu villisti jalkakäytävillä. En tiedä oliko sattumaa, mutta vaikutelma oli positiivinen. Toisin on edelleen pikkukaupunki Vaasassa, vihreitä Tierejä jätetään jatkuvasti miten sattuu, keskelle jalkakäytäviä ja pyöräteitä, jopa poikittain ja niillä pujotellaan jalankulkijoiden joukossa. Vuokraaja ei ilmeisesti anna vieläkään riittäviä sanktioita käyttäjile, joten kaupungin olisi viimeinkin puututtava merkittävään ongelmaan tiukoin ottein.

Paradoksiko – häh? Nyt tarvitaan lisää hiilidioksidia, josta jalotetaan lisää hiilivetyjä.

On järjetöntä ratkoa seura- ja maajoukkuemestaruus samaan aikaan. Koko NHL-pelaajisto tulee tännekin, mikäli IIHF-MM tai EHTvsP-A siirretään syyskuulle.

Maanantain lehden pääkirjoituksen laatija näyttää kannattavan suunnitelmataloutta. Pääkirjoituksessa ei kerrottu, mikä niitä firmoja estää satsaamasta ”vihreään siirtymään”, jos näkevät siinä bisnesmahdollisuuksia. Vertaus Nokiaan oli lapsellinen. Nokia lähti panostamaan matkapuhelintegnologiaan markkinaehtoisesti eikä valtiovallan pakottamana suunnitelmatalouden hengessä. Pääkirjoituksessa puhuttiin myös ilmastokriisistä. Sellaista ei ole. Jos olisi, tieteelliset tutkimukset olisivat sellaisen havainneet.

Opettajien pitkät lomat eivät sovi tämän päivän talous- tai yhteiskunnalliseen elämään. Jos töitä koulussa ei ole, niin etsitään sitä sotealalta, missä pärjää kyseisellä koulutuksella. Siellä apu tarpeen. T. opettajan lähiomainen.

Olipa hyvä kommentti opettajien lomien pituuksista, jotka ovat järjettömän pitkiä! ilmeisesti ammattioppilaitosten ja AMK:ien opettajilla pisimmät. Ehdotus: täysin palkottamat lomat tai sitten tärkeää vapaaehtoistyötä vaikkapa yksi kuukausi. Kova pillitys tälläisestä nousisi. Mutta onko meillä varaa tällaiseen yhden ammattiryhmän osalta?

Lähisuhdeväkivallan osapuolia ei pidä ohjata sovitteluun. Uhrin terveyden näkökulmasta sovittelu on jäätävän huono vaihtoehto, kun uhri järjestelmän puolesta ohjataan sovittelemaan väkivaltaa tekijän kanssa ja ihan pokkana vielä perustellaan sovittelua poliisin ja oikeuslaitoksen huonoilla resursseilla. Väkivalta usein jatkuu ensimmäisen kerran jälkeen, raa’istuu kerta kerralta ja voi johtaa kuolemaankin. Poliisi ja sosiaalialan työntekijät sen töidensä kautta tietävät ja tutkittua tietoakin löytyy. Väkivalta rikkoo luottamuksen ja turvallisuuden. Niitä ei saa takaisin juttelemalla mukavia ja pyytämällä anteeksi sovittelutoimistossa. Suomi haluaa ottaa lähisuhdeväkivallan suhteen mallia Venäjän lainsäädännöstä ja yhteiskuntana viestittää väkivallan käyttäjille, että väkivalta toista kohtaan on hyväksyttävää eikä siitä tule seuraamuksia. Kenenkään terveydelle ei tee hyvää elää epävakaassa ympäristössä. Väkivallan käyttäminen riitatilanteissa on aina tekijän oma valinta. Väkivallan käyttämisen syy ei ole koskaan väkivallan kohteena olevassa uhrissa. Aina voi myös valita olla käyttämättä väkivaltaa hankalissa tilanteissa.

Minkä takia puolueella, jolla on kansasta 4% kannatus, saa sanella ehtoja neuvotteluissa.

Suomi on niin vieraanvarainen omissa kisoissa, että antaa muiden voittaa mitalit.

Ollaanhan me vanhuksetkin tärkeitä yhteiskunnassa, ei meitä voi sivuun laittaa, monessa asiassa tarpeellisia!

Loistavia kirjoituksia Juhani Viitalalta ja Vesa Routamaalta!

Merja Sankelo 26.5. Olitko vieraillut Pohjanmaan pelastuslaitoksella ennen kuin kirjoitit mielipidekirjoituksesi? Jäi vahvasti sellainen vaikutelma.

Näinhän se meni. Kiljunen (demari) ja Biaudet (rkp) arpaa heittämällä ”lopettivat” rahkasammalen kasvun. Tarkoitti sitä, että valtavia soitamme ei kirjattu hiilinieluiksi. Muut maat kyllä kirjasivat! RKP ”uhrautui”.

Jos Ilmajoen itäinen alue kelpaa vain kaatopaikaksi, niin mitä varten roskien kuljetukseen pitäisi vielä pyörätiekin olla.

Pienipalkkainen duunari kirjoitti tällä palstalla maanviljelijöiden miljoonatuloista. Navetta, traktori ja työkoneet on kaikki työvälineitä, jotka viljelijän pitää itse ostaa, ei ole työnantajaa, joka kustantaa. Kyllä noita kultakaivoksia on myynnissä pilvinpimein, eikun ostamaan ja hyvinvointia rakentamaan. Niin ei tarvitse kadehtia, kun se ruoho on aina vihreämpää aidan tuolla puolen. Yksi asia siinä on varmaa, ei tarvitse miettiä mitä tekee lomilla.

Olisiko I-P:n pääkirjoituksen kirjoittajan syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja muuttaa käsitystä siitä kansan osasta, jotka äänesti perussuomalaisia. Meitä on sentään viidesosa suomalaisista äänestäjistä, lukumäärältään vajaat 700 tuhatta. Tämä maa pysyy pystyssä ainoastaan, kun muistetaan yksi asia, Ilmaista rahaa ei ole.

Antakaa voikukkien(kin) kukkia!

Pesäpallossa näyttää siltä, että eräs seura meinaa saada talouden kuntoon lippujen kovilla hinnoilla, muun muassa eläkeläisiltä taitaa tämän kesän pelit jäädä katsomatta. Katsellaan ruudusta.

Perhosten keräily ei ole herkkien ihmisten laji. En tapa kärpästäkään.

Tekstaten-palstalla ke 31.5. joku kirjoitti kokemuksistaan terveydenhuollon toimivuudesta. Itselläni seinäjokisena/Seinäjoella asiasta toisenlainen näkemys. Kertaakaan ei ole tk:n vastasoitto jäänyt tulematta, lääkereseptien uusinta tapahtunut muutaman päivän kuluessa, diabeteshoitaja soittanut aina samana päivänä takaisin jne. Kannattanee soittaessa kuunnella ohjeet loppuun saakka ja toimia niiden mukaisesti, ehkä tämä auttaa parempaan kokemukseen asioinnissa.