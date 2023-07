Tätä mieltä tänään: "Jos kävelykatu halutaan huipuksi, autot pois ja kiinteät katetut terassit ravintoloille. Uumajassa on osattu."

Evankelis-luterilainen kirkko on menossa parempaan suuntaan. Kirkkoon pitää mahtua kaikenlaisia ihmisiä. Se ei ole paikka vain harvoille ja valituille, jotka itseään muita parempina pitävät moraalinvartijat päästävät kirkkoon sisälle. Kyllä kirkko voi ottaa kantaa myös politiikkaan, jos se katsoo kannanoton tarpeelliseksi. Nykyisessä tilanteessa, jossa julkisuuteen pompsahtelee tasaisin väliajoin valtionjohdon tasolta törkytekstiä esimerkiksi tummaihoisista ihmisistä, voi kirkko muistuttaa kaikille kuuluvasta ihmisarvosta.

SDP, ottiko näin lujille, ettet ole hallituksessa. Onko marjat todella näin väkeviä, et jahti käy ps:n päälle. Kannattaisi ensin katsoa omat nurkat.

Koska Vaasaan tulee se akkutehdas? Vai ollaanko edelleen herkässä vaiheessa? Kuinkahan monta vuotta tätä herkkää vaihetta jatkuu? Onko akkutehdasalueelle mitään suunnitelma B:tä, jos akkutehdasta ei tulekaan? Miljoonia sinne on jo kuitenkin kaupungin rahoja uponnut. Muualla maailmassa tehtaita jo kovaa rakennetaan.

Jopa on kumma tilanne. Hallitus ei ole vielä tehnyt mitään. Siitä huolimatta moittiminen vaan yltyy!

Kuluttaja voi valita millaista proteiinia käyttää ravinnoksi. Vaaleassa lihassa – broileri, kalkkuna, kala – vähemmän kovaa rasvaa kuin punaisessa lihassa. On kotimaista myynnissä. Myös härkäpavuissa, herneissä hyvin proteiinia. Niitä viljellään Suomessa. Soijassa, linsseissä hyvin proteiinia, mutta niitä ei oikeastaan viljellä vielä Suomessa, koska ei kehitetty sopivia lajikkeita. Soijassa paljon sokeria ja sitä käytetään runsaasti myös eläinten rehuna. Sademetsiä raivataan mm. soijan ja kookospähkinöiden vuoksi. Proteiinia saa eril maitotaloustuotteista, niissä kovaa rasvaa, mutta hyvin muita ravintoaineita, sokeriakin. Maitotaloustuotteita saa myös rasvattomina, sokerittomina eli laktoosittomina, jos niitä aineita haluaa välttää. Saa kotim. tuotteita hyvin, myös eril. terveellisiä maitohappobakteerituottuotteita. Mitä pienempi eläin, sitä vähemmällä rehulla tulee toimeen, jolloin päästöjä luontoon vähemmän. Joskin eläinten lanta on mainio luomulannoite myös luomukasveille, luomuravinnolle.

Kiitos Juho Kössi mielipidekirjoituksestasi, kirjoitit jälleen täyttä asiaa.

On varsin outoa, että joidenkin, jopa virkavallan edustajien mielestä polkupyörävarkaus on niin vähäpätöinen, ettei varkautta ole kiinnostusta alkaa edes tutkia. Mielestäni siihen vaikuttaa varkauden uhrien tulotaso, onko se vähäinen vai ei. On aivan selvä, että esim. kymppitonnin ja yli kuukausituloilla ei yksi polkupyörä tunnu missään, ja voi viitata kintaalla.

Neuvostoliiton ja Venäjän aatteellisille ystäville on ollut kova paikka Venäjän sota ja sen raakuus. On uskottu se maa rauhaa rakastavaksi ja mm. Suomen ystäväksi. Toinen kova paikka on ollut USA:n väliintulo Euroopan pelastajaksi kolmannen kerran sadan vuoden aikana. USA on ensimmäinen maa Natossa. Suomen turva on vuosisadan suurin asia. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on Putinin valtakauden viides. Sen vuoksi EU ja Nato ovat nyt yhteneväisempiä kuin koskaan.

Kiitos Mikael Pentikäinen hyvästä kolumnista 20.7. Soitin heti ja pyysin anteeksi. Kyllä helpotti.

Jotta nykyisen kaltainen tilanne, jossa eduskuntaan on äänestetty täysin väärät henkilöt tulevaisuudessa vältetään, tulee äänestämisestä tehdä luvanvaraista. Luvan saamiseksi tulee läpäistä koe, jossa todistaa ajattelevansa oikein.

Syntymäpäiville tullaan juhlimaan päivän sankaria eikä osoittamaan mieltä.

Kiitos H Yli-Huidalle totuudellisesta kirjoituksesta ja tarkoista havainnoista Israel-uutisoinnista Ylellä. Il-Possa 19.7.

Kyllä nyt on vasemmistolaisilla kova hätä ja tarve asettaa kapuloita hallituksen rattaisiin. Pelkäävät hallituksen saavan maamme talouden kuntoon ja sen myötä vasemmiston kannatuksen kuihtuvan olemattomiin.

Riikka Purra, tsemppiä vaikkakin yrittävät kammeta sinua eroamaan, jopa hallituskumppani.

MTV3 uutisoi, että 47 % suomalaisista vaatii Purran eroa. Perustui kyselyyn. Kyselyssä oli 1 927 vastannutta, joista 47% oli sitä mieltä. Alle tuhat henkilöä siis. Olipas harhaanjohtavaa uutisointia.

Mitä ajankohtainen suomalainen rasismi oikein on? Ainakin se poikkeaa Pohjois-Amerikan viime vuosisadan, 1900-luvun rasismista, jossa ihonvärillä oli olennaisin merkitys. Suomalaisten rasismiin lienee vaikuttanut maahanmuutto. Kielteistä asennetta synnyttääkin mm. käsitys, että Suomeen tullaan sosiaaliturvaa hyväksikäyttämään, minkä katsotaan vaikuttavan heikentävästi kantasuomalaisten omaan talouteen. Osa poliitikoista sitten hyödyntää tämän.

Antti Roineelta täyttä asiaa 19.7. mielipideosastolla. Hyvä.

TV-ohjelma Stadi vastaan Lande osoittaa, että nuoret eivät tiedä kotimaastaan mitään. Me, 60 v., ja siitä yli, saimme kouluissamme tietopaketteja, joilla olemme pärjänneet tässä maailmassa hyvin. Opetushallitus on siis epäonnistunut tehtävässään. Ihan hävettää!

Jotainhan tässä hallituksessa on väärin ja pahasti. En ole nimittäin nähnyt melkein seitsemänkymmenen elinvuoteni aikana, että vajaa kuukauden ikäistä hallitusta vastaan mielenosoittaa tuhatmäärin ihmisiä.

Teeveeuutisissa kysyttiin, mikä on rasismin ja maahanmuuttokriittisyyden ero. Se ero on puolue. Jos persut puhuvat maahanmuutosta, se on rasismia. Jos muut puolueet puhuvat maahanmuutosta, on se maahanmuuttokriittisyyttä.

Tangomarkkinat, ei penkkejä! Ei uimahalli auki! Kiuruveden iskelmät, satoja penkkejä, uimahalli ilmanen. Seinäjoki, ottakaa mallia Kiurusta.

Nyt näyttää siltä, että hallitus kaatuu. Hyökkäys perussuomalaisia kohtaan on ennen näkemätöntä. RKP kaataa hallituksen. Jos Orpo ei saa keskustaa hallitukseen, tulee uudet vaalit. Ja ainoaksi vaihtoehdoksi jää sini-puna. Ja sen ohjelma on kompromissien kompromissi.

Onko vihervasemmiston syytä sekin, kun meillä oli pari päivää ministerinä valehtelija. Oli ilmoituksensa mukaan opiskellut oikeustieteitä ja pyörittänyt yritystä, jota ei ilmeisesti ollut olemassa. Onneksi on media.

Kyllä Seinäjoen Energia kohtelee huonosti aurinkopaneeliasiakkaita. Kulutusta laskutetaan ensin koko käytetty sähkö (12,90 snt/kWh). Aurinkopaneelin tuottamasta sähköstä hyvitetään 3,68 snt/kWh. Onneksi sähköyhtiön voi vaihtaa sellaiseen, jossa aurinkopaneelin tuottama sähkö käytetään ensisijaisesti, ja loppu laskutetaan kulutuksen mukaan.

Ala- ja yläkoululaisilta pitäisi kokonaan kieltää pornon katselu älykännyköillä.

Vaasalaiset päättäjät haloo! Nyt viisaat päät yhteen ja parantamaan Vaasan vetovoimaisuutta. Wasalandian paikalle parhaiten sopii kunnollinen monitoimihalli, messuja, musiikkitapahtumia varten, sehän täältä puuttuu, koska Botniahalli ja jäähalli eivät niihin tarkoituksiin kovin hyvin sovi. Ottaakaa mallia S-joen Joupin Areenasta, kuinka käytännöllinen se on ja lähellä keskustaa, kuten Wasalandian tontti tai sitten linja-autoaseman tontti, kun se Wasa Station ei näytä toteutuvan. Vaasa vetovoimaiseksi kiitos.

Miksei meillä ole kaalimaan vartijan virkaa, siihen kelpais pukkiki.

Annetaanpa Orpon äärioikeistolaiseksikin moititulle hallitukselle työrauha. Hallitusta yrittävät häiritä ainakin edellisen vasemmistohallituksen kannattajat.

Kyllä touhu on mennyt mahdottomaksi politiikassa. Tappion kärsineet kaivelevat vanhoja kirjoituksia, millä on sen hetkisesti ollut eri merkitys kuin nykyään. Nykyään ei saa enää sanoa mitään asiaa kuin ne on vaikka asia olisi totta. Malliesimerkkejä löytyy Ruotsista. Ps. Onko opposition ainut tehtävä kaataa hallitus ennen kuin on edes päässyt työ alkuun? Pitäiskö tulla uusi korona, että oppositiokin olisi yhteistyökykyinen hallituksen kanssa? Vai onko tämäkin vain koronan jälkeistä ahdistusta?

Ruotsalainen kansanpuolue RKP, olette vai neljän prosentin pikkupuolue, joka otetaan hallituskumppaniksi vain kokoomuksen tai viher-vasemmistopuolueiden täytepuolueeksi. Teille on vain ruotsin kieli, ei koko Suomen asiat tärkeimmät, ei rasismikaan. Myöskin teillä on rasistisia luurankoja kaapissa ja ne tulevat pian varmasti esille ja joku tulikin juuri mediaan. Turha luulo, että olette hallitukseen korvaamaton, tulette sen pian näkemään, ellette lopeta tuota ”jeesustelua” muiden rasismista. Muistanette oppi-isänne toiveen. ”Me olemme jotain, ei nuo oppimattomat suomalaiset.”

Natseja siellä natseja täällä. Rasisteja siellä rasisteja täällä. Puheet on kuin Venäjällä ja sataa Putiinin laariin. Edellinen hallitus jakoi kansan ikävästi. Kunhan tämä tilanne ei eskaloituisi.

Kansanedustaja Risikko harmittelee (21.7.) hallituksen energian kuluvan epäolennaisuuksiin eikä valtakunnan asioiden hoitamiseen. Puheenvuoron pääpointtina on kuitenkin keskustan moittiminen oppositioon jäämisestä 12 hallitusvuoden jälkeen. Nimim. Tällä tavalla eteenpäin?

Jos Purra joutuu 15 v. takaisen sanomisen takia eroamaan, sitten on tutkittava kaikkien kansanedustajien sanomiset 10–15 v. takaa. Ja erotettava kaikki jos jotain löytyy. Toivottavasti lehdistö ja tv-journalistit ottavat tästä kopit, kun Purran ajojahtiin nytkin kiivaasti osallistuvat. Suomen taloudellahan ei ole mitään väliä, eikö, kunhan Purra vaan saadaan pois. Ja mieluummin vielä vanha vihervasemmisto takaisin. Ei vielä ihan olla pohjalla. Ja Putin nauttii Suomen tilanteesta.

Olipa leffa, Virtaset ja Lahtiset! Olavi Ahonen – Tuntemattoman Riitaoja – teinipojan roolissa!

Kyllä minä olen kauheasti hämmästynyt kun keskustaa haukutaan monelta taholta vastuupakoilusta, vaikka äänestäjät olivat selkeästi sitä mieltä, että sitä ei nyt tarvita hallituksessa.

Monissa mielipiteissä syytetään mediaa ja jopa oppositiota nykyisen hallituksen työskentelyn haittaamisesta. Tosiasiassa Riikka Purralla, ei kenelläkään muulla, on mahdollisuus irtautua rasistista mielipiteistä. Pelkkä sana valintojen anteeksipyyntö ei ongelmaa ratkaise.

Missä viipyy RKP:n anteeksipyyntö karjalaisten sotapakolaisten kohtelusta? Keskustellaanko myös siitä miten ruotsinkieliset suhtautuvat suomen kieleen nykyaikana?

Miksi emme ole kuulleet sisäministerin kommenttia tästä ihan suomalaisesta oikeistoterroristiporukasta, joka suunnitteli vallan karmeita tekoja? Kansa tarvitsisi nyt tukea ja rauhoittelua, että homma on poliisilla hanskassa ja että tämmöistä ei suvaita. Onkohan liian kiusallista? Eikö mediakaan herää?

Seuraavissa eduskuntavaaleissa on tutkittava kaikkien kandidaattien kohdalla 5 vuoden takaiset kirjoitukset ennen kuin kandidaatiksi voidaan nimittää. Jos jotain muuta löytyy, niin edustaja erotettakoon. Tätäkö toimittajat ja opposition poliitikot haluaa. Tähänkö on tultu?

Kuvitteleeko RKP olevansa seuraavassakin hallituksessa, jos tämä kaatuu heidän oikutteluunsa. Voisivat pikkasen miettiä tulevaisuuttansa.

Pohj.maan hyv.vointialue tulee välittömästi siirtää Etelä-Pohjanmaahan. Syy: täyden palvelun Vaasassa ei mikään tahdo pelata, toisin kuin Seinäjoella. Esim. silmäpuolelle ei saa kontrollia monen viikon päähän.

Heikoissa kantimissa on Suomen maine, jos 15 vuotta sitten kirjoitettua lausetta pitää jatkuvasti ”märehtiä”. Tulee todella omituinen käsitys ”huippupoliitikoistamme”.

Ulkomaalaisvastaisen puolueen on turha esittää suomalaisen maatalouden ystävää. Jäisi vihannekset peltoon ja monessa paikassa lehmät lypsämättä ilman ulkomaista työvoimaa.

Saavatko naiset pukeutua ihan niin kuin he itse haluavat? Saavatko he myös pukeutua, niin kuin miehet määräävät?

On se perin erikoinen järvi tuo Evijärvi, kun sateillakin sen vesi vaan vähenee entisestään ja menee alle alarajan.

Jos kävelykatu halutaan huipuksi, autot pois ja kiinteät katetut terassit ravintoloille. Uumajassa on osattu.

Suomessa on 130 000 aikuista, jotka eivät ole töissä, työnhakijoina, ansiosidonnaisella tai eläkkeellä. Elävät pelkkien sosiaalitukien varassa. Siitä porukasta riittää kyllä muutama tuhat nollatoleranssimielenosoitukseen tarkoituksena vesittää hallitusohjelman leikkaukset sosiaalitukiin.

Onko Mikko Kuustonen Ylen erityisessä suojelussa? Suomessa on paljon hyviä artisteja, jotka eivät koskaan pääse Radio Suomen soittolistoille. Mikko Kuustosen joku kappale on nyt soinut joka päivä vähintään kerran jo usean viikon ajan. Nyt herra jo pois listoilta. Taivas varjele!!!

Halutaanko Vaasan torille lisää lokkeja? Myyjä nakkeli huonot mansikat maahan lokeille! Tupakka ei myöskään sovi myyjän suuhun tuollaisessa työssä!

Eikö kirkonmiesten pitäisi olla huolissaan, kun meille vanhoille kaivetaan iänvanhoja jumalanpalveluksia uusintana. Toivotaan oikeita kirkonmenoja just sillä hetkellä tehtyjä. Yle töihin, mehän maksamme veroa.

Eniten ja vähiten ääniä saaneet puolueet ovat hallituksessa, ja oppositiopuolueet ovat siinä välissä. Voisi tehdä uusi jako, jossa joka toinen on siellä ja joka toinen täällä. Ja herra HH.

Mihin katosi perussuomalaisten toinen kritiikin kohde eli kotimainen kuntakorruptio...?

Ilpon jutussa Wärtsilän Vaskiluodossa olevasta teknologiakeskuksesta oli käytetty vanhaa ilmakuvaa, jossa ei keskusta näkynyt.