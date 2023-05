Tätä mieltä tänään: "Jos puoluejohtajaa tai ministeriä kehutaan hyvästä puheesta, niin heillä on apuna lauma avustajia. Valmista tekstiä on helppo lukea."

Ylen Miljoona roskapussia -haaste kohdaltani vesittyi sillä, että pitäisi kirjautua Ylen roskapostin vastaanottajaksi. Ei kiitos, kerätty iso pussi roskia jääköön omaan tietooni eikä kuntakaan saa pistettäni.

Onneksi pandat saivat jäädä Ähtäriin. Oikea päätös.

Kannatan, ja olen samaa mieltä, tuossa Lotta-asiassa. Äitini, nyt jo edesmennyt, oli aikoinaan muonituslottana, sodan aikana. Isäni oli sotimassa, Aunuksessa. Olis todella hyvä, jos tämä Lotta-perinne, alkaisi uudelleen.

Täytyy ihmetellä SDP:n lausuntoja, heillä oli 4 vuotta aikaa saada jotakin positiivista aikaan, mutta tulos oli jättivelka, joka jää nyt muiden selviteltäväksi. Jos EU:ssa menee läpi tämä ehdotus ylivelkaantuneiden valtioiden holhouksesta, olemme Kreikan, Italian, Espanjan ja Portugalin kanssa pohjasakassa, miettikää, Suomi, joka on aina hoitanut asiansa kunnialla! Tämän on Mariinin hallitus saanut aikaan ja kun katsotaan meidän terveydenhuoltoa, koulutustasoa, työn tekemisen kannattavuutta ja monia muita asioita, niin ne on rapautettu. On totta, että asioiden korjaaminen tarkoittaa aina myös kipeitä asioita, mutta tämä on viimeinen mahdollisuus tehdä epäkiitollinen työ korjata tapahtuneita virheitä, mutta se pakollista. SDP tekee propagandaa ja aivopesua esittämällä fiktioita ja mustamaalaamalla, kun lähdetään korjaamaan Suomen asioita. Jokainen tietää, että velaksi ei voi elää ja myös suosion saaminen katteettomilla lupauksilla ja rahan jakamisella oman kilpensä kiilloittamiseksi on vastuutonta, nyt kaikkien täytyisi puhaltaa samaan hiileen, että saadaan Suomi nousuun ja työ kannattavaksi.

Sedun tyhjälle tontille Seinäjoen Kauppahalli! Vaikka samantyylinen kuin Turussa. Komea rakennus ja kyllä piisaisi asiakkaita läheltä ja kauempaa.

Hallitusneuvotteluista on tehty ’Sirkus Suomi”! Yleensäkin on väärin, että kun uusi hallitus astuu ruoriin, niin ministeriöiden virkamieskuntaa ei vaihdeta. Porvarihallituksen kitkana on nyt virkamieskunta, jonka aatepohja on joku muu.

Mitä järkeä on kouluttaa yhä suuremmat määrät maistereita ja tohtoreita? Komian tähdenkö ja kansainvälisten vertailutilastojen kaunistamiseksi? Aivan tarpeetonta. Käden taitajia täällä tarvitaan. Ammattikouluissa on palattava vanhaan, niin että oppilaat oppivatkin jotain. Ja oppisopimuskoulutus uusiin puihin ja tehokkaammaksi. Alkuvaiheessa oppilaille valtion avustukset ja työnantaja alkaa maksaa palkkaa vasta sitten, kun oppilas osaakin jo jotain.

Voitonpäivä lähestyy (9.5.) ja kalustoa siirretään Punaiselle torille. Jokohan silloin alkaa Ukrainan odotettu suurhyökkäys?

Tulossa on näitä yhteisiä EU:n tukipaketteja ym. vakautuspaketteja, saa nähdä miten persut näihin suhtautuu vai kääntykö takki kuten viimeksi, kun persut oli hallituksessa.

Lappiin rahat riittää mut ei velekaan maksuun.

Kiitos toimittajille, jotka osaavat kunnioittaa satavuotiaita veteraaneja teitittelemällä. Haastetteluissa kun nykyisin sinutellaan lähes kaikkia.

Hieno juttu jurvalaisesta Hakola Huonekalu Oy:stä ja toimitusjohtaja Sari Holopaisesta tässä lehdessä. Mielestäni juuri tällaista ajattelua nyt maailma tarvitsee. Tehdään kestävää ja laadukasta tavaraa, joka kestää kulutusta eikä mitään viidestä kuuteen rihkamaa. Tämä on oikeanlaista ekologisuutta, jota tarvitaan kertakäyttökulttuurin vastapainoksi. Istuskelen joka päivä lavittalla, joka on yli sata vuotta vanha eikä nitku eikä natku ja se on ”jurvalainen”.

Lumi ja Pyry jäävät Ähtäriin. Hyvä! Mutta nyt on pantava markkinointi vihdoin kuntoon. Koko ketju ulkomaanmyynnistä ja Helsingistä Ähtäriin asti. Kaikkien välikäsien saumatonta yhteistyötä vaaditaan. Lentoyhteys HelVantaalta Rengonharjulle ja siitä ohjattu juna- tai bussikuljetus Ähtäriin. Pienemmille ryhmille luksuspikkubusseja. Hotellien yhteisosallistuminen välttämätöntä. Ähtärin eläinpuisto on kokonaisuus, ei pelkkä pandatalo. Mainonta pitää ulottaa ulkomaillekin, mutta pelkkä pandatalo ei riitä. Erilaisia parin, kolmen päivän ohjelmallisia paketteja Ähtärissä ja E-P:lla, lisäksi linkitettynä muihin kohteisiin. Elämyksiä. Ottakaa oppia vaikka Lapin matkailusta!

Jos puoluejohtajaa tai ministeriä kehutaan hyvästä puheesta, niin heillä on apuna lauma avustajia. Valmista tekstiä on helppo lukea.

Suomeen ollaan leipomassa oikeistokonservatiivisinta hallitusta suunnilleen sataan vuoteen. Kyllä valitettavasti pelkään, että siitä kyydistä on kylläkin hyvinvointivaltio kaukana kunhan pääsevät vauhtiin. Tämä nyt ihan varmasti oli se mitä äänestäjät halusivat.

Naurettavaa puuhastelua, että kapisia kulkukissoja varten hommataan oikein talo ja niiden hyysäystä varten vaaditaan vielä isoon ääneen kaupungilta avustuksia moiseen touhuun, ei jatkoon.

Ruotsissa tipahti kaksi ydinvoimalaa sähköverkosta. Tuli puutetta ja kuin haaskalinnut ikään sähköyhtiöt kilvan nostivat hintaa. Koitti myyjän markkinat. Muutama kysymys jäi askartuttamaan: nousiko tuotantokustannukset, lisääntyikö tuotanto kun hintaa nostettiin ja miten yhtiöt pystyvät myymään jopa alle 2 senttiä/kWh, kun pulaa ei ole. Onko tuottaminen silloin halvempaa? Vastauksia odotellessa.

Toivottavasti uusi hallitus toteuttaa kauan vireillä olleet uudistuksen, jotka ovat: 1. Verot valtion maksettaviksi, 2. Kottikärryihin kaksi pyörää ja 3. ..... tilansa ylemmäksi. Vai kävinkö taas turhaan äänestämässä.

Mitä ihmettä Marin selittää, että pelkää heikompien puolesta, Sannahan oli yksi pääarkkitehti siinä, että köyhempien (jos tarkoittaa heitä heikompi sanalla) asema heikkeni entisestään viime hallituskaudella, lyhyt on muisti...

On ihan pakko oikaista keskiviikkona 26.4.23 olevaa viestiä koskien siirtokarjalaisten asuttaminen: ”Viime sotien seurauksena tapahtunut laaja siirtokarjalaisten asuttaminen toteutettiin kuitenkin siten, ettei heitä siirretty ruotsinkielisille alueille. Näin suojeltiin ko. alueiden kulttuurin yhtenäisyyden säilymistä. Muistettakoon!” Satun tietämään, että tuo väite ei pidä paikkaansa alkuunkaan! Yhtälailla siirtokarjalaisia asutettiin ruotsinkielisille alueille kuin suomenkielisille alueille! Toisetkin muistaa kuinka se oikeasti oli! On ihan turha koko ajan mollata ruotsinkielisiä!! Vikaa on sysissä ja sepissä.

Lopettakaa jo hyvät persut se ainainen mouruaminen siitä pakkoruotsista. Kun ne siellä RKP:ssä ovat jo muutenkin aivan takajaloillaan.

Olipas kiva seurata, että Suomessa on vielä fiksujakin poliitikkoja. Orpon ilmoitettua hallitusneuvotteluun valitut, haastatellut oppositioon jääneet Marin, Ohisalo ja muut vasemmiston poliitikot eivät osanneet kuin jatkaa räksyttämistään. Ainoastaan keskustan Eeva Kalli osasi hoitaa asian niin kuin fiksu poliitikko tekee! Siitä Kallille 100 pistettä!

Keskusta on viimeisestä 20 vuodesta ollut 16 vuotta hallituksessa. Nyt on aika jäädä oppositioon, ja olla tyytyväisiä siitäkin kun saamme olla pitkästä aikaa piikkinä hallituksen lihassa. Kun persut ovat oppositioajastaan aivan silminnähden nauttineet, niin nauttikaamme nyt mekin.

Autan sinua vaikeassa päätöksenteossa: Tietenkin suviseuroihin Kauhavalle niin kuin minäkin.

Onko kukaan muu huomannut perinteisen linnuston hiipumista Suomessa naakkojen vyöryn myötä? Meinaan asutusten lähistöllä. Se mitä vielä silmillään hoksaa, on muuttunut, ja se mitä kuulee, on muuttunut vielä paljon enemmän, lähinnä naakkojen naukumista, harvemmin muuta. Surullista, valitettavaa...

Hallitusta odottaa monet julkisen puolen remontit! Valtion hallintokuntien väkeä on leikattava, vähennettävä ja järkeistettävä! Asiantuntija tason ja keskijohdon virkakunnan hlömääriä pudotettava isolla kädellä. Esim. ministeriöiden virkakunta, polhallitus, häken johto ja asiantuntijat, hv-alueet remonttiin ja kalliit asiantuntijavirat romukoppaan ja rahat hoitajiin. Vaatii työtä ja rohkeutta, muuten ei homma toimi, eikä rahat riitä perusasioihin. Kaikki em. turhat vakanssit ja suojatyöpaikat perattava tarkkaan ja tarvittaessa lakkautettava. Niin on aiemminkin tehty. Meillähän on työvoimapula, kyllä töitä löytyy.