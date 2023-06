Tätä mieltä tänään: "Jos työttömyyskorvauksia leikataan, pitäisi myös kansanedustajien sopeutusrahaa leikata, sehän on heidän työttömyyspäivärahaa, samat ehdot myös heille."

Jos työttömyyskorvauksia leikataan, pitäisi myös kansanedustajien sopeutusrahaa leikata, sehän on heidän työttömyyspäivärahaa, samat ehdot myös heille.

Päätoimittaja moitti persuja 26.5. kovin sanoin, kun he jarruttelevat ”mahtavia” innovaatioita. Tässä kehityksessä tavallisen suomalaisen osa on olla maksumiehenä erilaisten haittamaksujen ja verojen maksajana. Koskahan se ”manna” rupeaa satamaan tästä maksajan roolista? Kuka sen maksaa ja kenelle?

Jostain syystä Christer Häggqvist ei kertonut, mitä ovat ne kansainväliset lait, joiden kanssa perussuomalaisten vaatimukset ovat ristiriidassa. Saisimmeko konkreettisia esimerkkejä niistä kansainvälisistä laeista ja niistä perussuomalaisten vaatimuksista, joiden kanssa ne ovat ristiriidassa?

Kovin on taas yksipuolista tuo uutisointi Suomeen mahdollisesti tulossa olevista vetyinvestoinneista, tämähän on samanlainen uutinen kuin se norjalainen vihreää terästä tuottava jätti-investointi Suomeen, mistä ei ole enää puhuttu mitään. Mites se menikään, että jos joku juttu kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta...

Pyydän, älkää puhuko enkeliyrittäjistä! Enkelit ovat Jumalan maan päälle lähettämiä avuntuojia, Luojan palvelijoita, eivät mitään maanpäällisiä yhtiökumppaneita. Herätkää!

RKP 4 %:n ääniosuudellaan häiriköi kohtuuttomilla vaatimuksillaan hallitusneuvotteluja. Suomalaisista yli 20 % antoi äänensä perussuomalaisille kannattaen puolueen kehitysapu- ja maahanmuuttolinjaa. Suomen maine ei kiillotu jakamalla velkarahaa ulkomaille. Kehitysapumiljardit parempi käyttää oman maan asukkaiden hyväksi, esim. vanhustenhoitoon. Ministeri voisi tulla tutustumiskäynnille hoitokotiin, jossa jotkut vanhukset joutuvat makaamaan hoitohaalareissa, kun ei ole riittävästi henkilökuntaa, auttamaan vanhusta edes vessareissulle.

Hienoa SJK. Kilpailuihin mennään voittamaan, eikä ”parastansa tekemähän”.

Kyllähän se on niin, että ”hulluulle ja herroolle ei saa koskaan näyttää pualinaasta tyätä”. Kumpaanko ryhmään itse kukin näistä hallitusneuvottelujen keskeneräisyydestä vouhkottavat sitten haluavat itsensä luokitellakin.

Virastojen työntekijöiden stressi johtuu siitä, että pitäisi näyttää ahkeralta mutta ei ole tekemistä.

Miksi Vaasan pesäpallostadionin pitäisi sijaita aivan sairaalan viererssä? Tapahtuuko peleissä niin paljon kuolemia, haavoittumisia ja paloja, että hoitoon pitää päästä välittömästi?

Ostovoima on viety, palkkahaitari taantunut 2009 vuodelle, euroja kirstussa ei ole, velkarahaako RKP lähettäisi ulkomaille.

Juhani Viitala ja Yrjö Saraste ovat nostaneet esiin työnteon tärkeyden yhteiskunnalle, sillä osa meistä elää muiden kustannuksella. Lisään tähän vielä rikoksista tuomitut henkilöt. Mielestäni tuomio tulisi antaa mahdollisimman usealle yhdyskuntapalveluna, jolloin jotkut nuoret voitaisiin vielä saada yhteiskuntakelpoisina tekemään työtä, mikä on myös heidän parhaaksi.

Hoitajista on huutava pula vanhustenhoidossa, silti hyvinvointialueelle siirryttäessä muutamassa yksikössä hoitajien työnkuvaan lisättiin jätesäkkien kuljettaminen. Se aika on poissa hoidettavilta vanhuksilta. Koulutetuilla hoitajilla on laaja toimenkuva... Mitä siihen vielä lisätäänkään?

Punavihreät poliitikot ovat huolissaan Suomen mainehaitasta, jos ei enää anneta miljardia kehitysapuun! Määrän puolitus ei muuta kenenkään ulkomailla asuvan mielipiteitä mutta auttaisi kovasti suomalaisia vähäosaisia.

Kävin Seinäjoen kaupunginteatterissa taannoin Patruunatehdas-näytelmän. Ihan ok. Ihmettelen sitä, että aiheesta on tulossa Lapua-elokuva. Koska olen nähnyt teatteriesityksen, ei minulla ole kiinnostusta lähteä elokuvaa katsomaan. Toivottavasti elokuva löytää muunkin kuin pohjalaisyleisön.

Junalippujen hinnoissa, niiden hinnoittelun perusteissa, on tapahtunut totaalinen muutos. VR:n mukaan ”tekoälyn” tekemällä analyysillä on ratkaiseva taustavaikutus. Erilaisia hintaportaita on 25. Saman matkan hinta voi vaihdella ajankohdasta riippuen moninkertaisesti. Lentolipun hintakin voi olla joissain ääritilanteissa halvempi. Käteinen raha maksuissa on taakse jäänyttä elämää. Digitalisaatio ja tekoäly käyvät käsi kädessä. Voi digi-digi!

Ei sosiaali- ja terveysalalla ”pärjää” opettajan koulutuksella.

Kyllä metsästäjien taso on laskenut hyvin paljon, kun pitää latoja ampua tahallisesti. Herää kysymys että onko turvallista liikkua luonnossa metsästyskauden aikana, kun on tälläisia metsästäjiä liikkeellä, jotka ampuvat mitä sattuu.

Suupohjan rataa ei tarvitse eikä oikeastaan edes kannata sähköistää. VR:lla kun on käytössä myös dieselvetureita. Pääsee paljon halvemmalla!

RKP:n Henriksson haluaa pitää kiinni Suomen kehitysapurahoista. Kuten tutkimuksissa on todettu, hyötysuhde rahojen käytöstä on pieni. Rahat eivät mene perille, rahat päätyvät rikollisten taskuihin. Henriksson on vain huolissaan Suomen maineesta. Tämä on kallis tapa pitää yllä mainetta. Edullusempiatapoja maineen hoitoon löytyy. Meillä on kotimaassa nyt paljon ratkaistavia ongelmia, keskitytään niihin.

Ilmavoimien komentaja huudatti eläköötä isänmaalle, liittolaisille ja Ukrainan kansalle. Tuo isänmaa tietysti kuuluu asiaan, mutta oliko viestissä verhottuna myös anteeksianto turkkilaisille sopimusjärjestössä sooloilusta ja anteeksipyyntö ukrainalaisille talvisodan mottitappioista. Veli venäläinen toki sai ansaitsemansa piiloviestin.

Olipahan taas imelän mauttomia korppuja aamukahvin kanssa...

Kerrassaan huikean oivaltava Anna-Leena Ekroosin kolumni sunnuntain Ilpossa 4.6. Lämmin kiitos! Nostatti hymyn huulille!

Wasa Station -hanke taitaa kariutua kokonaan, se on vaan ajan kysymys. Uutta ajattelua ja rohkeutta tarvitaan tässä. Wärtsilältä vapautuu kaksi kokoonpanohallia, siitä saataisiin hyvä tapahtuma-areena, Vaasan oma Lokomo. Vaasan sähkön konttori voitaisiin muuttaa musiikkitaloksi, arkkitehdit varmaan innostuivat. Sitten se vanha linja-autoasema, tehdään siitä Vaasan kolmas tori, oikein suurtori, siis toistaiseksi. Odotetaan rauhassa parempia aikoja alueen kehittämisen kanssa, kun rahat on nyt loppu valtiolla ja kohta myös kaupungilla.

Sen kissatalon sais varmaan myytyä hyvään hintaan pieniä koiria kasvattavalle tai harrastavalle lapsiperheelle. Loppuisi tämä pitkään jatkunut valitus.

Miten ihmeessä päällystystöitä priorisoidaan? Millä perusteella sileä kantatie 67 meni reikäisen valtatie 3:n edelle? Tänä kesänä päällystetään Ruto–Helsingby-väli, mutta Laihia kk–Ylipää -väliä on tekohengitetty jo vuosia laaduttomilla reikäpaikkauksilla.

Näin meitä huiputetaan, kilohinta noussut 2,49 miinus 30%. Myös muissa tuotteissa havaittu samaa, hintoja nostettu ensin, sitten saat kuule halvalla miinus 30, niin hinnat sama kuin muualla normaali.

Miksi täällä jaksetaan valittaa vain opettajien kesälomista, muttei julkisen sektorin viiden viikon lomista. Lauantai laskettava lomapäiväksi heilläkin. Tämä on paljon suurempi epäkohta.

Onkohan Takaluoman katoamisen aikoihin tutkittu liikennekamerat, jos hän on noussut johonkin autoon, tuumaa Agatha.

Kiitos hyvästä kolumnista Anna-Leena Ekroos su 4.6.

No kuule, tuskin ne jäteautot pyörätiellä kulkee. Jos et sitä tiedä, niin kevyenliikenteentie on pyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten. Koita pyöräillä jäterekkojen ja isojen autojen välissä kapealla Alaasentiellä, niin tiedät mitä tarkoitetaan. Juuri noin tyhmiä juttuja kirjoittaa se, joka ei asiasta tiedä yhtään mitään, eikä näköjään kiinnostakaan, tuskin edes pyöräilet.

Olen samaa mieltä: pyöräilijä väistää aina, olisi selkeä sääntö. Autoilijana olen kohdannut monta läheltä piti -tilannetta, jossa samaan suuntaan oikealla puolella ajanut pyöräilijä on äkkiarvaamatta kääntynyt eteen. Kun itse pyöräilen, väistän aina autoja.

Autoilijat, jotka nousevat rampilta kaksikaistaiselle ohikulkutielle, teillä ja nimenomaan teillä on väistämisvelvollisuus. Ns. kärkikolmio eli väistämisvelvollisuutta osoittava liikennemerkki on liittymästä tuleville. Tätä ei tahdota huomioida ja vaaratilanteita jatkuvasti.

Monet työnantajat antaa lopputilejä varsinkin 62-vuotiaille. Nämä työnantajajärjestön kovapalkkaiset ihmiset ovat niin ulkona, mitä todellisuudessa tapahtuu.

Onko Kyrönmaan lukio ja Ylistaron lukio jo lopetettu, kun eivät näkyneet lukiovertailussa?

Putiini etsii jääkaudenjälkeisiä karttoja, joissa ei näy mitään mitä hän ei halua nähdä. Putiinin kannattaisi katsella tulevia karttoja, joissa ei näy Venäjää.

Ruotsissa asuvat sukulaiset eivät ole kuulleetkaan mistään valtion tuista maanviljelijöille! Viljelevät viljaa ja perunaa eivätkä ole koskaan saaneet mitään tukia Ruotsin valtiolta. Ei ihme että Suomi on paljon köyhempi maa kuin Ruotsi!

Nyt kun poliisi on saanut mopot sakotettua, niin voisi siirtyä nastaurpojen ja puhelinten käyttäjien sakotukseen.

Ähtärinrannan Etapin keräyspisteeseen tulee laittaa astia myös muoville, sillä sitä mökeillä kertyy, kun kaikki on pakattu muoviin.

Närpiön Paratiisi -tarinassa unohtui mainita kasvihuoneille maksetut kymmenien miljoonien tukirahat vuosittain joilla tätä kuviota pyöritetään.

Suomi Pohjoismaiden bkt-vertailussa heikoin. Varallisuudessa erot vieläkin suuremmat. Tanskalaiset, norjalaiset ja ruotsalaiset liki kaksi kertaa meitä vauraampia. Suomalaiset ovat suhteellisesti köyhtyneet muuhun Eurooppaan verrattuna, puhumattakaan muista Pohjoismaista. Näin totesi OP:n pääjohtaja Timo Ritakallio. Jotain tarttis tehdä mutta mitä?

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johdetaan nykyisin Pentagonista...?

Mikäköhän siinä on, että rahaa ei muka ole tai se ei riitä mihinkään, kun EKP ja FED nostavat ohjauskorkoaan juuri sen takia, että yhteiskunnassa on liikaa rahaa ja se aiheuttaa inflaatiota. Ei se raha käyttämällä maailmasta mihinkään katoa ja kun lähes kaikki valtiot jakoivat koronatukia joka paikkaan velaksi, niin rahaa on nyt paljon enemmän yhteiskunnassa, kuin mitä sitä oli ennen koronaa.

Vaasan Sähkön hinta maaliskuussa 2022 oli 6,19 cnt/kWh, nyt alennettu hinta heinäkuussa 11,85 cnt/kWh. Korotusta tullut n. vuodessa 91%. Kohtuullistako?

Mikä biopönttö? En ole sopinut jätehuollosta, kun ei ole pakko. Pikipruukin roskiksiin mahtuu.

Kun katsoo kuvaa sudesta (IlPo 5.6.2023), niin ymmärtää, miksi susihavaintoja on niin runsaasti.

Ihmetyttää vieläkin jatkuva valitus Vaasan Sähkön hinnoittelusta, tehkää pörssisähkösopimus, jos perus- tai määräaikaissopimukset ei kiinnosta... Ei pitäisi olla niin vaikeaa ja hinta on täysin verrannollinen muihin yhtiöihin, pörssisähkön välityspalkkio on itseasiassa pienempi kuin muissa yhtiöissä, joten lopettakaa valitus ja itkeminen!

Tuomiojako täällä meitä määrääkin mitä Suomi saa tehdä Venäjän suhteen ja mitä ei. Jotenkin alkaa tuntua aika ennen Natoa ja Putin nauttii kiusasta.

Aikamiespojan äidille. Miksi mahdollistat poikasi velttoilun, kenen siihen pitäisi mielestäsi puuttua?

Suomettuneista suomettunein Tuomioja, emme saa tehdä mitään, ettei vaan Venäjä escaloidu. Mutta Venäjähän tekee sitä jo koko ajan ja Putin nauraa partaansa. Venäjä sulkee konsulaatteja mutta ei Suomi saa niin tehdä. Ahvenanmaan konsulaatti kiinni, piste.

Ihme viisastelijoita nämä Tuomiojat ja kumppanit Nato-asiasta. Sauli Niinistö toimi reippaasti ja tuloksekkaasti. Valmista tuli! Lopettaisivat höpöttämisen.

Älkää moittiko presidentti Niinistöä turhista asioista. Hyvin ja maltillisesti on tonttinsa hoitanut vaikeina aikoina ja joutunut mm. taiteilemaan yhteistyössä uhmakkaan some-prinsessa pääministerin kanssa.

Hallitusneuvottelut kun kestävät ja kestävät, mitä tekevät oppositiopuolueiden kansanedustajat? Mäpäs tiedän, niiden pitää vain kerran päivässä käydä ilmoittautumassa ja muuten on vapaata täydellä palkalla tottakai. Eräs oppositokansanedustaja joitakin vuosia sitten pyöräili kaksi kuukautta kaikki merenrantareitit ja istui terasseilla. Tämä on tosi.

Ei luulisi, että Suomi on Natossa, kun mitään ei uskalleta tehdä. Tuomioja varoittaa escaloitumisesta, vaikka Venäjä tekee sitä jo koko ajan. Vähin, mitä pitäisi tehdä on, mitä Himanenkin sanonut. Ahvenanmaan konsulaatti suljettava, muinaisjäänne sodan ajalta. Ei Venäjän enää kuulu valvoa mitä Suomessa tehdään ja mitä ei. Nootti yhtä tyhjän kanssa ja Putin nauraa partaansa.

Duunarille, jonka rohkeus ei yrittäjyyteen riitä. Maatila on ehkä nyt perintöä, mutta joskus sekin on lainarahalla perustettu. Jos nyt perustat sen oman tilan, niin oma jälkikasvusi saa siitä sitten perintöä.

Kyllä meikäläisen naapuriksi saa kissatalo tulla... Unohdit laittaa osoitteesi kirjoitukseesi.

Tuntuu yht’äkkiä vanhanaikaiselta kirjoitella, jotta joku tilallinen olisi mahdollisesti tilansa, peltonsa, metsänsä ym. perinyt. Kyllä nämä työpaikat on nykyään aivan rahalla ostettuja.