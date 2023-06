Tätä mieltä tänään: "Jotkut pyöräilijät tulevat takaa yllättäen ja kovalla vauhdilla. Olisi hienoa, jos kilauttaisitte kelloa ennen ohitusta."

Joku lukija ihmetteli, miksi opettajat eivät tee oppituntien ulkopuolisia kirjallisia töitä työpaikalla, vaan tulevat kotiin heti oppituntien päätyttyä. Ainakin omalla kohdallani syy on se, että työpaikallani ei ole tarjota rauhallista työtilaa näiden töiden tekemiseen. Aineluokkani on yhteinen toisen opettajan kanssa ja opehuoneen työpiste on todella rauhaton. Esimerkiksi lukion kokeiden esseevastauksien lukeminen ja palautteen antaminen vaatii tarkkaa keskittymistä ja hyvää työrauhaa. Siksi teen nämä työt mieluiten kotona.

Uusi hallitus ok, mutta missä järki koskien Turun tunnin junaa? Täällä Pohjanmaalla moni tie suorastaan huutaa korjausrahaa, jota ei kuulemma ole! Silti tunnin Turun junaan kyllä löytyy! Todella niin väärin. No, Orpohan on Turusta, muilla ei väliä...

SAK:n rahaa ei käytetä työpaikoilla. Siellä käytetään työnantajan rahaa, jotenka siellä pitää olla myös päätösvaltaa. Lisäksi ay-liikkeen bisnekset on laitettava verollisiksi kuten muillakin organisaatioilla on.

Mielipiteet 17.6. – just näin, kuten kirjoitit! Kotoa kaikki lähtee! Käytöstavat kunniaan! Vanhemmat vastuuta lapsistaan, eikä yhteiskunta!

Pitääsköhän näille Seinäjoen nuorille kehittää jotakin nuoria oikiasti kiinnostavaa toimintaa? Mielestäni tämä paikkojen hajottaminen ja muu ilkivalta kertoo siitä, että nuorilla ei oo mitään tekemistä.

Pääkirjoitus (17.6.) lupaa uudella hallitukselle ”kovaa ryöpytystä”. Miksi? Luin Hesarista kaksisivuisen, hyvän tiivistelmän hallitusohjelmasta. Kaikki tuntuu niin järkevältä, että minun ryöpytykseni tulee ainakin vasta siitä, jos lupauksia ei toteuteta.

Jos oma talous on kuralla, kyllä silloin pitää karsia turhia menoja. Sama koskee Suomen taloutta, turhat siis turhat menot karsittava. Kun vähävaraisista puhutaan, osa on kuitenkin työikäistä, työtä karttavaa väkeä. Näille veronkevennys työn vastaanottamisesta. Työttömyyskorvauksiin suurempi verotus. Ilpon pääkirjoitus moitti 17.6. uutta hallitusohjelmaa. Se hallituspolitiikkaa on yhteinen, ei pelkoa, kyllä edelleen elätetään tuhansia Suomeen tulevia elintasopakolaisia. Kyllä uusi oppositio kohta taas alkaa paasata, huh huh. Järki kauniiseen käteen, toivotaan parasta ei aina mustamaalata ja odoteta pahinta.

Olipa kylmäävää kuultavaa/luettavaa tulevan hallituksen maahanmuuttokohta. Miten ihmeessä sivistyspuolueet KOK, RKP ja KD ovat voineet sen hyväksyä?

Tarjoutukaamme ottamaan Etelä-Eurooppaan tulleita pakolaisia, jotka vapaaehtoistuvat saneltaviksi työvoimapula-ammatteihimme.

Turun ”tunnin juna” saa nyt uuden hallituksen työskentelyssä prioriteetti-aseman verraten päärataan, eli rataan Helsingistä Tampereen ja Seinäjoen kautta pohjoiseen. Vahvasti tuntuu siltä, että turkulaisen tulevan pääministerin vaikutus on ollut ratkaiseva. Pääradan kehittämisen valtakunnallinen merkitys on kuitenkin paljon suurempi, sillä pääradan vaikutuspiirissä Suomen talouselämä on kaikkein keskeisimmässä asemassa. Kritiikille on aihetta!

Suomen metsäteollisuus vaikeuksissa siksi, että ovat menettäneet venäläisen puuntuonnin, jonka avulla suomalaisen puun hintaa on poljettu vuosikymmeniä. Ei sen suoranaisella halpuudella vaan sillä, että puuta on ollut tarpeeksi tarjolla. Nyt tuontipuusta joudutaan maksamaan jopa kolme kertaa enemmän kuin kotimaisesta puusta, joten sen voimalla ei enää pystytä kotimaista puuta ”halpuuttamaan”, kuin venäläisen puun tuonnilla on tehty vuosikymmeniä.

Helsinki–Turku-rataan yli 2 miljardia, jolla säästetään aikaa matkaan 7 minuuttia mutta rahaa ei sitten riitä teollisuuden tarpeisiin muutamia kymmeniä miljoonia esim. Suupohjan rataan tai teiden asfaltointiin.

Vaasa ja Sjoki. Erohan on kumminkin loppujen lopuksi tosi iso.

Missä on ay-liike, kun työoloja ja työttömyysturvaa heikennetään kovalla kädellä? Aina on hoettu, ettei työeläkkeisiin voida koskea, kolmikanta pitää siitä huolen. Nyt olisi saumaa siis leikata isot eläkkeet ja antaa tasokorotukset pieniin työeläkkeisiin. Mikä estää?

Mikäli työnantajat käyttäisivät varhaisen tuen/ työkyvyn tuen mallia siten, kuin sitä pitäisi, ei tarvittaisi palkatonta ensimmäistä sairaslomapäivää. Saikuttajat jäisivät satimeen ja tuen tarvitsijat saisivat sitä.

Päätoimittajan sunnuntaikolumnissaan kuvaileman Sinimustan liikkeen tavoitteet ovat kovasti samanlaisia kuin Yhdysvaltain yliopistoissa rehottavan vasemmistoradikalismin jo pitkälti toteutuneet tavoitteet. Vain mustille tarkoitetut alueet, ”turvalliset tilat” sekä eri mieltä olevien luennoitsijoiden ja opiskelijoiden agressiivinen hiljentäminen ja ajaminen ulos luentosaleista rasisti ja fasisti -huutelun sävyttämänä on ihan samanlaista fasismia kuin se, jota päätoimittaja kuvailee. Erona vain se, että toinen näistä fasismin lajityypeistä nauttii molemmin puolin Atlanttia poliittisen järjestelmän tarjoamaa tuulensuojaa.

Hei ”sähköpyörällä kuntoilevat”, kyllä me sähköpyöräilijät myös kävellään ja hölkätään koiran kanssa tai ilman mutta menetkö sinä, jolla ei sähköpyörää, töihin reilu 40 km päivässä. Onhan se parempi kuin autossa istuminen. Kyllä siinä pyöräilyssä kunto kasvaa, ei se ilman polkemista kulje, tiedoksi sinullekin.

Nyt en ymmärrä, eihän koulutuksesta pitänyt mitään leikata. Nyt lehdet kuitenkin kertovat, että 4 miljardia leikataan koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Aivan hölmöläisen hommaa, jos koulutuksesta leikataan. Sehän on avain työmarkkinoille.

460 milj. tunnin junalle. Eikö tälle rahalle olisi ollut tärkeämpiäkin kohteita, kyse on puolesta tunnista? Tiestö rapautuu kokonaan, mutta siitä ei välitetä. Ja oliko se valtionvarainministeriö, joka totesi, ettei tämä rata tule koskaan tuottamaan. Siitä huolimatta se rakennetaan. Aika holtitonta.

Jotkut pyöräilijät tulevat takaa yllättäen ja kovalla vauhdilla. Olisi hienoa, jos kilauttaisitte kelloa ennen ohitusta. Säästyttäisiin säikähdykseltä ja ehkä pahemmaltakin. Kiitos jo etukäteen!

Tulevalle hallitukselle kiitokset erinomaisesta työstä. Tähdätään työntekoon. Tuet minimiin.

Jo on aikoihin eletty, nyt on Vaasan Sähkö rakentanut hukkalämpölaitoksen! Eikö hukkalämpöä kannattaisi jakaa eikä tuottaa?

Yleislakkoon oli aihetta viimeksi Sipilän hallituksen aikaan, sitä ei kuitenkaan tullut, nyt taas olisi paljonkin syitä, saa nähdä tuleeko nyt.

Kiitos Nightwish upeasta konsertista. Ihan huippu oli. Ei edes takanamme VIP-karsinassa häirinneet (eivät ilmeisesti olleet kuulleetkaan Nightwishistä käytöksen perusteella) öykkärit onnistuneet pilaamaan konserttia.

Vaasa omistaa Sundomin saaristotiellä suuria maa-alueita meren rannassa, johon voi rakentaa vaikka vetytehtaan tai asutoalueen, ei siellä tarvita mustasaarelaisten maita.

Enpä tiedä, itkisikö vai nauraisiko lukiessa taas näitä opettajien kesälomien ja lyhyiden työpäivien kadehtijoiden viestejä. Itse olen ollut opettajana reilusti yli 30 vuotta ja harvassa ovat olleet ne päivät, jolloin olisin klo 14.00 sulkenut koulun oven. Edelleenkin valmistelen jokaisen seuraavan päivän oppitunnin, pidän tukiopetustunnit, vastaan vanhempien Wilma-viesteihin, hoidan läksymerkinnät Wilmaan jokaisen pidetyn tunnin kohdalle, vastaan sähköposteihin ja koeviikkoina korjaan ne, mikäli en ole siinä vaiheessa jo niin väsynyt, että otan koepinon mukaan kotiin ja jatkan kotona joko illalla tai viikonloppuna. Joten kyllä siitä hyvinkin kahdeksan tunnin työpäivä kertyy, josko aina riittääkään.

Tunnin junasta Turkuun ei ole Suomelle mitään hyötyä. Paremmin kansantaloutta palvelisi se, että edes valtatiet olisivat ajokuntoisia.

Meillä olisi hyvä presidenttiehdokas, kunhan joku pyytäisi ehdokkaaksi. Päihittäisi Haaviston. Suurelle kansalle on jäänyt vähän tuntemattomaksi Mikko Hautala, Suomen USA:n suurlähettiläs. Ehkä tämä nyt etenee kun hallitus saatiin kasaan.

Tupakointi ei kuulu parvekkeille aiheuttaa hajuhaittaa, terveyshaittaa, tupakoitsijalle itselleen vakavaa haittaa. Kuka haluaa toiselle pahaa? On taloyhtiöitä, jossa on kielletty tupakointi tupakointi.