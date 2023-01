Tätä mieltä tänään: "Joulutontuilla ei oo enää silmiä. Pipo kaikilla silmien peittona. Miksi?"

Onko Suomen puolustusvoimat olleet tehottomat? 1940-luvulla melkein kaikki Euroopan maat osallistuivat sotaan, ja joutuivat jossain vaiheessa miehitetyiksi. Vain 3 maata säästyivät siltä: Suomi, Britannia ja Neuvostoliitto. Pääkaupungeista Lontoota kuitenkin pommitettiin ankarasti ja vihollinen eteni sodan alkuvaiheessa lähelle Moskovaa. Helsinkiä suojeli sangen tehokas ilmapuolustus. Suomi välttyi koko maan miehitykseltä. Tehottomatko?

Suomesta on tullut hölmölä tämän ilmastohulluttelun kanssa. Markku Ollikainen uhkailee miljardisakoilla ja poliitikot eivät uskalla puhua mitään. Eikö Suomen asioista enää päätäkkään kansan valitsemat kansanedustajat? Tähän touhuun täytyisi saada jokin tolkku!

Turvatakuut. Onneksi Yhdysvaltain presidentti on älykäs rehellinen hyvä ihminen. Mieleltään sairas ihminen tekee jatkuvasti pahaa, koska hän omasta mielestään ei ole ikään tehnyt pahaa. Putin voisi lopettaa tappamisen ja terrorin, mutta sitä hän ei tee. Putinin vaatimus turvatakuista on älytön. Diplomatia tappamisen lopettamiseksi tuntuu oudolta.

Mennään jo aikaansa edelle. Meidän suurten ikäluokkien pitäisi omistaa tietokoneet, jolla saa tilattua ruuan kotiin. Puhelimella ei saanut ainakaan yhdestä paikasta, Lehti-ilmoitukseen voi laittaa netin lisäksi myös puhelintilaukset. nimim. Suuret ikäluokat?

Ei voi olla sähköpulaa, kun taajamissa, ja teiden varsilla palaa valot lähes yötä päivää.

Suomen Vallan linnake -sarjan (nykyhallitus) seuraajille on tällä tuotantokaudella tullut aika ajoin turvaton olo. Mm. posti- ja Al-Hol-hässäkät, maski- ja koronapassisotkut, BF jakoi rahaa, kun vain osasi pyytää, kunnatkin kuulemma saivat enemmän mitä olisivat tarvinneet. Ja vanhuspalvelulain korjaaminen oli vain muutaman tunnin työ. Nato-päätös sentis saatiin tehtyä, vaikkakin niin moni piti itseään vuosikymmeniä niin tärkeänä, ettei kantaansa voinut kertoa. Mutta moni ilmoitti päätöksen jälkeen, että on kannattanut jäsenyyttä jo vuosia. Sähkökriisissä viipyilevät tukitoimipäätökset ja sote-uudistuksen ennustettu katastrofi. Uutta castingiä (eduskuntaa) odotellessa luotan, että pystytte parempaan tuotantokauteen.

Vaasan kaupunki antoi ulkovalaistujsen ja liikennevalojen huoltovastuun ranskalaisomistuksessa olevalle Destialle. Pian Vaasan kaupunki huomaa että Destia on ”Olkiluoto 4”.

Hykyn joulukahvit henkilökunnalle: Ei huomioida erityisruokavalioita eli ei gluteenitonta joulutorttua, toki sairaalassa ei ole työyhteisössäni aikaisemminkaan huomioitu, vaikka tiedossa on.

Kiitos Seinäjoen seurakunnalle joulukalenterista. Joka päivä ilolla odotin mitä luukun alta paljastui!

Suuri kiitos Jussi-kuorolle mahtavasta konsertista 22.12. Jussien kuoron joulukonsertissa on niin tunnelmallista, että siitä alkaa Joulu!

Miksi lehti tekee sähkön hintavertailun vain kolmesta suurimmasta sähkönmyyjästä? Toivoisin, että lehti ottaisi mukaan myös Jylhän Sähköosuuskunnan, Lehtimäen Sähkön, Alajärven Sähkön ja Vimpelin Voiman hinnoittelun. Näkisimme vertailusta, onko iso aina halpa vai voiko pienikin olla edullinen.

Vaasan rautatieasemalla jatkuvasti invapaikat muiden valtaamia kuin niiden, joille tarkoitettu. Eikö kukaan valvo?

Vetoomus! Suomalaisen sotavankiäidin ja kaukopartiomiehen poika vetoaa: jättäkää ne yölliset ilotulituspomminne ampumatta! Keskellä yötä pommitus Vaasassa: Ukrainan muistot! Ja kauhut!

Kiitos jouluaamun hartaudesta hyvän paimenen kappelille. Sain kotisohvalta striimin välityksellä olla osallisena messussa.

Kyllä ulkomailta tuleville löytyy heti rahaa majoitukseen ja hyvään elämiseen. Omille huonokuntoisille vanhuksilmemme ei löydy laitoshoitopaikkaa, kotihoidosta puhumattakaan. Monet elävät puutteessa. Rahat eivät riitä elämiseen. He eivät pysty hankkimaan kunnollista ruokaa ja lääkkeistäänkin joutuvat tinkimään. Hävetkää nuoret päättäjät! Teistäkin tulee vanhoja.

Joulutontuilla ei oo enää silmiä. Pipo kaikilla silmien peittona. Miksi?

Perussuomalaiset ovat kokoomuksen miinanpolkijoita, ja keskustalaiset ovat kokoomuksen syntipukkeja (vrt. ”Sipilä” 2015–2019). Nyt molemmat ovat suostumassa syöksymään kokoomuksen ”mustaan aukkoon” rintakarvat innosta väreillen!

Kiitos A-L Ekroosille armollisista sanoista (28.12.). Luvataan vaan, ettei olla vaivaksi toisillemme.

Maire Tamminen, haluan kiittää sinua Ilkka-Pohjalaisessa 17.12.2022 olleesta jutusta yksinäisyydestä, tunteesta, ettei kukana kaipaa ja välitä. Olen kärsinyt myös koko ikäni siitä tunteesta. Olen itsekseni ajatellut, että se tunne on luonnonlahja minulle, annettu minulle. Onhan minusta välitetty. Tiedän sen. Kiitollinen olen elämästäni.

Vihreät vouhkaavat metsien hakkuista ja maatalouden hiilijalanjäljistä, mutta eivät mene moottoritielle istumaan ja vastustamaan ilotulitteiden tuottamista hiilipäästöistä. Siinä olisi hyvä ja aiheellinen syy mennä osoittamaan mieltä. Varmaan eivät istu aatteidensa takana, koska nyt maapallon lämpötila on laskussa.

Ei ainuttakaan pyörätietä enään tähän kaupunkiin (Vsa). Tarpeelliset on ollut valmiina jo kolmekymmentä vuotta.

Eihän Hietikko missään kohtaa kolumniaan väittänyt, että Marinin muotokuva olisi tehty pääministerin mandaatille.

Otin sukset tapanina kainaloon ja monot jalassa tepastelin Kouran kylän ”puru/hihtolarulle”. Vaan tekemättä oli jäänyt. Ei latua, ei muuta ku onnetoon kapia juntu. Nyt liikuntatoimi pikkuuse vipinää, kun kerran lunta on.

Kävin hiljan tk:n puolella sisätautilääkärillä. Minulla ja monella ihmisellä tiedän lääkärin toteamia lääkeallergioita. Kas kummaa, sisätautilääkärin mukaan minun allergiani parani yks kaks. Hänen mukaansa lääkeallergioita ei olemassakaan. Aikoinaan apteekissa mulle sanottiin, että kaikki lääkkeet aiheuttaa herkemmille oireita. Sellaista lääkettä ei ole olemassakaan, joka ei sitä tee.

Vai on Sanna Marin loistava pääministeri. Vie yhteiskuntalaivaamme vääjäämättä päin jäävuorta, mutta toki ensimmäisessä luokassa.

Kyllä laatikkomaiset koirankoppeja muistuttavat palikat sopii Seinäjoelle hyvin asuintaloiksi. Kuvaavat kivasti vallitsevaa rakennuskulttuuria.

Antti Knuuttilalle iso kiitos, että kirjoitit Seinäjoen kaupunginvaltuston kokoomusryhmän sekoilusta, kun se äänesti Risikkoa lukuun ottamatta omaa esitystään vastaan. Maalaisjärki on muuta kuin populistista töpeksimistä.

Kauppiaan pojalle tiedoksi, että tuomiot paljousalennuksineen antaa käräjäoikeus (joskus hovioikeus ja harvemmin korkein oikeus). Poliisi tutkii ja syyttäjä syyttää, ellei tee syyttämättäjättämispäätöstä. Säästyisi yhteiskunnan varoja, jos poliisi hoitaisi syyttäjän ja käräjäoikeuden tehtävät. Sitten heräsin ja päästin kissan ulos...

28.12. lainaus: Kyllä oli Ylen selostaja ja kommentaattori puolueellisia jalkapallon loppuottelussa Ranskan hyväksi. – Mitä, oliko se Ranska? Luulin sitä Kameruniksi!

Wasa Stationin rakentaminen on vastuutonta toimintaa päättäjiltä. Tilanteet ovat muuttuneet kaikilta osin sen jälkeen kun asia tuli käsiteltäväksi. Kustannustaso on noussut huimasti ja uuteen keskukseen ei ole tulijoita sekä kaupungin varat eivät riitä tällaiseen investointiin vielä näin epävakaina aikoina. Olisi aiheellista myöntää, että nyt ei ole sen aika eikä jääräpäisesti käyttää meidän veronmaksajien rahoja projektiin, joka ei ole pakollinen viedä väkisin loppuun. Tässä on ollut niin paljon esteitä matkassa ja edelleenkin tulee lisää, niin nyt täytyy ymmärtää, että suunta ei ole oikea. Te valtuuston jäsenet olette vastuussa päätöksistä, te istutte siellä edustamassa meitä ja tekemässä hyviä päätöksiä Vaasan taloudesta ja tulevaisuudesta. On tietenkin hienoa, kun on edustavat tilat kaikkeen ja hienot puitteet kävelykatu ym ym, mutta kuka sen kaiken maksaa? Odotetaan, että tähän on varaa.