Tätä mieltä tänään: "Kaikilta mainoskanavilta tulee mainokset aina samaan aikaan. Eikö kannattais laittaa ne ihan eri aikaan, niin saisi katsojan jäämään kanavalle, kun vaihtaa kanavaa mainosten ajaksi."

Vetylaitoksia Suomeen. Huomatkaa mitä vedyn valmistus tarvitsee runsaasti? Niinpä, sähköä ja tukieuroja. Eipä kannata olla sinisilmäinen.

Maanviljelijä on yrittäjä. Yrittäjä joko perustaa firmansa tai ostaa valmiin firman. Niin myös maatalousyrittäjä. Oletko sinä duunari maksanut senttiäkään työpaikastasi hankittuasi sen?

Minusta rva Purra on toiminut asiallisen tehokkaasti hallitusneuvotteluissa. Rva Henriksson puolestaan pyrkii ”torjumaan” täyspäisten mielipiteet.

Jo menee ihmisen elämä vaikeaksi, kun on löysää aikaa pohtia, mistä kahvinsa ostaa. Kun on kahvitauon aika, niin sumppi hörpätään lähimmässä kuppilassa. Ei kahvipaikkoja maakunnassamme niin paljon ole. Jos purut ovat kodin kuiva-ainekaapista loppu, niin paketti haetaan lähimmästä kaupasta matkan varrella. Joillakuilla on liikaa aikaa, kun ehtii pohtia, mikä on oikea paikka ostaa kahvi.

Yksi varma kesän merkki on kitinä opettajien lomista ja ”lyhyistä työpäivistä”. Ei teidän kannata välittää. Perusjuntit ei ikinä ymmärrä, miksi työpäivä on pidempi kuin koululaisilla.

Kaikilta mainoskanavilta tulee mainokset aina samaan aikaan. Eikö kannattais laittaa ne ihan eri aikaan, niin saisi katsojan jäämään kanavalle, kun vaihtaa kanavaa mainosten ajaksi.

Pärjäisikö pääkaupunkiseutu itsenäisenä valtiona? Muu Suomi ainakin pärjäisi itsenäisenä. Täällä on energiaa, ruokaa ja luonnonvaroja.

Mitä eroa kaupunkiliikenteessä on mopo-autolla ja autolla? Vastaus: ei mitään!

Kyllä me maajussit tilamme joudumme ostamaan, ei tule meillekään ilmaiseksi :) Jos maajussi ns. perii tilan, menee siinäkin suuret perintöverot ja jos sattuu olemaan sisaruksia, heiltä pitää lunastaa heidän osuutensa. Älkää kadehtiko maajusseja, ei sekään ammatti helppoa ole, nytkin ovat säiden armoilla kevättöitä tekemässä.

Nyt se myrkyn lykkäsi. Ensin pilataan parhaat metsät julistamalla ne luonnonsuojelualueeksi. Jätetään metsä hoitamattomaan tilaan. Meilläkin pakkolunastettiin hoidettu mäntymetsä naturaksi. Nyt se on hirveässä kaaoksessa: Puut kallellaan, nojaavat toisiinsa, romahtaneet maahan ristiin rastiin, ötökät vauhdissa. Tampere näyttää mallia, miten naturat saadaan kuntoon. Brasilian Bolsonado poltti sademetsiä minkä ehti. Jos halutaan naturat hoitaa, se onnistuu vain polttamalla ja kylvämällä tai istuttamalla. Uusi hallitus korjaa edellisen jäljet, uusi sukupolvi meidän jäljet.

Alatorin varrella sijaitsee Pohjanmaan Syöpäyhdistys, missä on terveydenhoitaja, joka tarkastaa luomia. Vastaanottoaika varattava.

Turvetta olen käyttänyt vuosikymmenet, ikinä en ole sitä polttanut, kaiken olen käyttänyt lämmitykseen.