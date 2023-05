Tätä mieltä tänään: "Kaikkea sitä saa lukea lehdestä. Hyvinvointialueilla maksetaan suuria summia puoluetukia, jotka ovat tietysti pois varsinaisesta asiasta eli sairaanhoidosta."

Mitähän varten eräässä mainoksessa käsketään dippaamaan haukkaa? Dippaa haukkaa, dippaa haukkaa! Onko se jokin stadilaisvitsi? Sisäpiirin juttuja kai.

Mauno Koivisto sanoo kirjassaan Venäjän idea seuraavasti: ”Venäjän pitkäaikaisin vastustaja oli puolieurooppalainen Turkki, ei sen takia, että se olisi ollut uhka Venäjälle, vaan koska se oli Venäjän laajentumispyrkimysten esteenä”. Otin vapauden hiukan modernisoida Koiviston tekstiä: ”Venäjän monivuotinen vastustaja oli eurooppalainen Ukraina, ei sen takia, että se olisi ollut uhka Venäjälle, vaan koska se oli Venäjän laajentumispyrkimysten esteenä.”

Vaasan asunto- ja tonttipäälliköt eivät tienneet miksi Vähässäkyrössä ei tontit mene kaupaksi. Syy on yksinkertainen. Ei ole kunnollista tonttitarjontaa. Merikaarrossakin vain muutama tontti ja päälliköt pitävät tarjontaa riittävänä. Vaasa ei ole kymmeneen vuoteen kaavoittanut Vähäänkyröön ainuttakaan tonttia. Pienestä Maalahden kunnasta löytyy 150 vapaata tonttia. Kuntaan valmistui jokin aika sitten yli 100 tontin kaava. Merikaartoon pitäisi samankokoinen kaava tehdä heti.

Hyvinvointitukea 300 000 euroa käyttämättä eikä keksitä mihin laitettaisiin. Voi hyvä hyvinvointialue! Antakaa vanhuksien hoivaan ja ruokaan!!

Aikanaan osallistuin Helsingin kesäyliopistossa järjestetylle abikurssille. Ilmapiiri oli kylmähkö, ihmiset suhtautuivat toisiinsa kuin ulkoavaruudesta tippuneisiin olioihin. En ollut tottunut sellaiseen. Näyttelijäperheen vesan kanssa kieltämättä vähän naureskelimme tilanteelle. En tiedä, miten vesalle kävi elämässä. Itselleni ei liian hyvin. Olisi kannattanut jättää naureskelematta, kyseiset henkilöt ovat varmasti hyvissä viroissa tänä päivänä. Mutta edelleen ajattelen, että me kaikki täällä olemme samanarvoisia ihmisinä. On turha nyrpistellä kenellekään nenäänsä.

Sivistynyt ihminen ei laita roskapönttöjä naapurin seinälle eikä muutakaan kamaa. Se pitää olla vapaa kaikesta.

Minulla oli pitkään omalääkäri ja omahoitaja perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksessa. Pisimmillään lääkäri oli kolmen vastaanottoajan lääkäri. Muutoin vaihtuva, jopa keikkalääkäri. Hoitaja pysyi samana! Nyt on tiimi, jossa on yksi lääkäri ja useita yhteyshoitajia. Lääkäri vaihtuu jatkuvasti, eivätkä hoitajat ehdi paneutua ”omapotilaan” tilanteeseen. Onneksi on erikoissairaanhoito eli keskussairaala. Sielläkin lääkärit ja hoitajat toki vaihtuvat, mutta asiat pysyvät hallinnassa...

Miljoona roskapussia -kampanja on paikallaan. Olisiko mahdottomuus myös muistuttaa suomalaisia roskaamisesta, vaikkapa ennen koulun päättäjäisiä. Miksi roskat heitellään jopa toisten puutarhoihin?

Hyvinvointialueiden johtajien enemmistö ei ole demokraattinen päätöksentekoperuste!

Meiltä hävisi mökiltä jättipalsami yksinkertaisesti katkaisemalla kukan alut, ei annettu kukkia. Estetään kukkiminen, häipyy kokonaan.

Kyllä on pahoin häiriintynyttä touhua, että sulkee siilin muovipussiin. Hoitoa tarvittaisiin ja nopeasti. Onneksi siili löytyi kuolemanloukustaan.

Yrittäkää nyt ymmärtää, isät ja äidit, että lapsenne saattaa olla vaarassa. Torstain I-P:ssä kerrottiin nuorten väkivallan hurjasta kasvusta. Teidän lapsenne saattaa olla yksi pahimmista. Teillä on oikeus tutkia lapsenne kännykkää. Ehkä löydätte sieltä jotain, mikä saattaa liittyä väkivaltaan. Huolehtikaa jälkikasvustanne nyt, ja heti! Huomenna se voi olla jo liian myöhäistä.

Sanotaan aina, että laihialaiset ovat nuukia. Ajellessani Vaasan liikenteessä, olen tullut siihen johtopäätökseen, että vaasalaiset ne vasta nuukia ovat – he eivät malta käyttää vilkkua kääntyessään tai poistuessaan kiertoliittymästä. Tai sitten liikenteessä on autoja, joiden vilkut ovat rikki.

Niin se kieli vain muuttuu. Kun maa hyökkää toisen kimppuun erikoissotaoperaatiolla, se on vapauttamista. Kun hyökkäyksen kohteeksi joutunut puolustautuu, on se terrorismia.

Iso uutinen Ilpossa (25.5.): ”Kellahtaneesta rekasta valui dieseliä luontoon.” Uhkasiko ympäristökatastrofi? Ei, sillä Seinäjoelta saatiin onneksi heti kemikaalintorjuntavälineistöä paikalle. Palomestarin mukaan dieseliä valui ”muutamia kymmeniä litroja”. Sankarit pelastivat planeetan jälleen kerran!

Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrällä ei mitata tasa-arvoa. Ylikoulutus ei ratkaise ongelmaa, mikä liittyy enemmänkin suorittajien puutteeseen työmarkkinoilla. Järkeä peliin.

Kyllä politikoilta on järki hukassa. Olivat valmiita sijoittamaan miljardin Helsingin ja Turun väliseen rataan viidentoista minuutin takia. Suupohjan rataan, joka tulisi tosi tarpeeseen, ei haluta sijoittaa edes neljäsosaa siitä summasta.

Jo oli kirkkoherran valinta. Valitsijat selittävät jälkikäteen mitä olettivat valitun olevan mieltä. Kirkkoherra, nyt on aika sanoa suoraan, voiko homot osallistua rukoushetkeen. Vaasalaisille tiedoksi, avaruus tarkoittaa myös mielen avaruutta, jota toivoisi meille ihmisillekin.

Saako käräjillä useista rötöksistä paljousalennusta? Oikeastaan ei. Nimittäin Suomessa pisin määräaikainen vankeusrangaistus on 15 vuotta (eikä ’elinkautinenkaan’ yleensä ole sen pidempi), joten useista rikoksista niputetut rangaistukset eivät voi ylittää sitä. Esimerkiksi, jos hämärämies tekee yhden rikoksen, josta hänet tuomitaan 10 vuodeksi vankeuteen, niin ei hän voi saada samasta rikoksesta enää toista kymppiä, koska ne olisivat yhteensä 20 vuotta. Niinpä tuosta toisesta, saman tunnusmerkistön täyttävästä rikoksesta, voidaan tuomita ’vain’ viisi vuotta. (10+5 = 15).

Tarvitaanko rangaistusasteikkojen korotusta esimerkiksi raiskaustuomioissa? Ei tarvita, ainakaan toistaiseksi. Nimittäin rangaistusasteikot ovat liukuvia, joista on tarkoitus käyttää asteikon ala- tai yläpäätä kyseisen rikoksen törkeyden mukaan. Ongelmana on se, että rangaistuksissa näytään käytettävän säännönmukaisesti asteikon alapäätä. Jo sillä olisi merkitystä, että otettaisiin käyttöön myös asteikon yläpää. Sekin koventaisi rangaistusta. Toinen rangaistuksen kiristys olisi se, että lopetettaisiin vankien lomailut vapaiden ihmisten keskuudessa, eli tosiasiassa väliaikaiset vapautukset. Tällä on oma, kaunis tarkoituksensa, mutta tavallisen kansalaisen oikeustajuun se ei mahdu. Jos on tuomittu neljäksi vuodeksi vankeuteen, niin se olisi sitten vankilassa sen neljä vuotta, poislukien loppuajan lyhennykset.

Toivoisin, että koululaiset ottaisivat tavakseen hypätä pois pyörän päältä, tai ainakin pysähtyä, risteykseen tullessaan. Silloin jäisi se ”kauhuisekunti” aika havainnoida liikennetilannetta, ettei vahingossa ajaisi auton alle. On myös pidettävä mielessä, että auto ei pysähdy lakipykälillä (’on väistettävä’), vaan pelkästään jarrua painamalla! Kannattaa siis varoa, kaikissa tapauksissa.

Uutiset pyöräilijäonnettomuuksista sekä pyöräilijäin ja autoilijan toisiaan sättiminen eivät vain ota loppuakseen. Eikö nyt vihdoin voitaisi tehdä niin itsestään selvä lakipykälä, että kuuro Reettakin sen ymmärtäisi! Eli joko niin, että auto väistää aina, taikka niin, että pyöräilijä väistää aina. Olipa kumpi tahansa, niin ei pääsisi syntymään epäselvyyksiä, miten milloinkin ja kuten kulloinkin, kuten nykytilanteessa on laita. Näin yksinkertainen sääntö menisi hyvin todennäköisesti perille niillekin, jotka eivät tunne liikennesääntöjä. Itse kannatan autolle väistösääntöä, koska pyöräilijöissä on lapsia ja vanhuksia, joiden liikennekäyttäytyminen voi olla arvaamatonta.

Kiitos, olipa mukava lukea eläköityneen erikoissairaanhoitajan haastattelu (I-P 25.5.). Selvisi, miten sinnikkyydellä kielitaitokin karttuu.

En tiedä, itkisinkö vai nauraisinko, kun kauppareissuilla törmään usein samaan asiaan! Maitohyllyn edessä kerrotaan sukuselvitykset, yritä siinä päästä itse ottamaan maidot! Kaupan pihalle voisi laittaa penkin ja pöydän, voisi siinä istua ja vaihtaa kuulumiset, ainakin kesällä! Hyvää kesää, kaikesta huolimatta!

Valmistuin 90-luvun alussa dipl.insinööriksi, töitä ei löytynyt joten lähdin maailmalle. Kun olin tarpeeksi kiertänyt sitä maailmaa ja kerännyt tietoa ja kokemusta, niin päätin palata 2010 paikkeilla takaisin Suomeen. Oli kyllä masentavaa etsiä työpaikkaa ja päästä edes haastatteluun. Kun esitti palkkatoivomuksen, niin melkein naurettiin ulos. Tulin siihen tulokseen, että täällä teollisuudessa ei osata hyödyntää suomalaisen ulkomailta saatua kokemusta, on kielitaitoa ja paljon kontakteja. Tein johtopäätöksen, että ei oman maan kansalainen paluumuuttajana ole ulkomaalaisen vertainen. Homma on minulla hyvin, muutan takaisin Norjaan.

Laihialla ekaluokkalaiset siivosivat roskia katujen varsilta. Hienoa! Mitä tekevät yläasteikäiset tai melkein ”aikuiset” lukiolaiset? Ei mitään...

Suomen Nato-jäsenyys tulee merkittävästi lisäämään puolustusvoimissa kansainvälistymistä, mikä vaatii henkilöstöltä mm. kielitaitovaatimuksen lisäystä. Tämä tulee liittymään henkilöstön koulutukseen. Kansainvälistyminen lisää myös maamme väestön arvostusta puolustusvoimien koko toimialaa kohtaan. Kansainvälistyminen on ollut koko yhteiskuntamme tendenssi viime vuosikymmeninä, ja nyt se tulee puolustusvoimille välttämättömäksi kehitykseksi.

Lemonsoft-stadionin kyljessä oleva Museoviraston katsomo loistaa aidattuna Vaasan brändiä vahvistaen. Ihan oikeesti, onko järjen käyttökin tässä kaupungissa aidattu? Elinkaarensa lopussa oleva vaarallinen hökötys odottaa mätänemistä museon hellässä suojassa. Jonkun vuoden päästä jäljellä on suojelua vaativat kuppi-istuimet. Ja kentän toisella puolen myydyt mainokset eivät näy tv:ssä kuten sopimukset edellyttävät. Voiko tätä tyrimistä ylittää? Voi, odottakaahan kun perinneyhdistys aloittaa valitusrallin.

Ei auta, että paniikissa ehdotetaan erikseen naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan äitiys- ja hoitovapaiden puolittamista, jotta työntekijäpulaan saataisiin helpotusta. Esitys ajaisi pois viimeisetkin mohikaanit alalta. Mikä on, että työaikamuotoa ei haluta järkeistää edes säännölliseksi vuorotyöksi, jolloin perheen ja työn yhdistäminen onnistuisi edes vähän paremmin? Vuosia on ollut tiedossa suurten ikäluokkien jälkeen ikäluokkien pieneneminen eli tekijöitä on vain vähemmän vuosi vuodelta. Ei pidä myös unohtaa, että eri alat kilpailevat keskenään tekijöistä ja tekijöitä ei kaikille aloille riitä. Sosiaali- ja terveydenhuolto kaikkine sivuoireineen on työnä rankka laji ja palkkakehitys työkokemuksen karttuessa on olematon. Leipänsä saa muualla helpommalla, vaikka vaatimuksia ja vastuuta on muuallakin.

Työssäkäyvien sosiaaliturvaa voi kehittää. Ei ole hyvä, että he saavat vain 900 eur/kk enemmän. Tuotoksen lisääminen on oikea suure tukiviidakossamme.

Kuka vastaa liikenteestä Pitkänkadun/Hovipuistikon risteyksessä? Aivan sekaisin koko homma. Taksit ajelee vastasuuntaan, autot sikin sokin. Bussit miten sattuu, eivät tiedä missä/miten pysähdytään ja niiden asiakkaat juoksee pitkin työmaita. Ilmeisesti kaupungin vastuulla koko roska. Samaa tavaraa kuin kaikki muukin heidän hommat.

Yksin viihtyvät, kuinka olit osannut kirjoittaa juuri niin kuin asiat ovat joka elämän käänteessä. Sinulla on paljon kokemusta, tietoa. Ajatuksella olet toiminut. Kiitos!

Uudenlaista röyhkeyttä – taas! Eräs nuorimies piti Extra-vaunussa junassa 22.5. Helsingistä Vaasaan puhelinkoppia hallussaan lähes koko matkan (Helsingistä ohi Seinäjoen). Ei tainnut tulla mieleen, että joku muukin olisi ehkä tarvinnut puhelinkoppia tässä ”hiljaisessa osastossa”, jollainen Extra nykyään onneksi on.

Näinkö tämä menee? Äärivihreää linjaa vetävä ympäristöministeriö sekä Ilmastofoorumi jyräävät kansanedustuslaitoksen?! Sinnekö ”valta” livahti? Olivatko nukkuvat oikeassa? Miksi äänestäisimme turhaan?

Aivan käsittämätöntä ja anteeksi antamatonta Strandilta, Tolppaselta ja Häyryltä, kun ette kunnioittaneet meidän kaupunkilaisten edustajina sankarivainajia Kaatuneiden muistopäivänä. Kuinka voitte toimia noin? Osaatteko edes pyytää anteeksi?

Kaikkea sitä saa lukea lehdestä. Hyvinvointialueilla maksetaan suuria summia puoluetukia, jotka ovat tietysti pois varsinaisesta asiasta eli sairaanhoidosta. Esim. RKP Pohjanmaalta saa lähes 200 000 euroa. Eivätkö valitut valtuutetut olleetkaan asiantuntijoita, kun heitä pitää mm. kouluttaa. Enpä enää ihmettele, ettei ihmisiä saada hoidettua, kun rahat pannaan hallintohimmelin väsäämiseen ja valtuutettujen palkitsemiseen. Kyllä olisi kirveellä töitä.

Mikähän on, kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, ei kukaan ota esille sitä, että kun meillä on työttömiä 250 000, mitä niille tehdään. Voisiko joku selventää?

Eipä tainnut tehovalvonta auttaa. Kaahaaminen ja mopoilla keuliminen Hyllykalliolla on järkyttävää katseltavaa ja kuunneltavaa. Entäpä, jos tulisikin joskus kaaharin omat vanhemmat vastaan? Vai onko meininki nykyään sellainen, että ”anna palaa, poika!” Mielessäni mietin usein, että ”tervemenoa poliisin ratsiaan”, mutta tilanne tuntuu vain pahentuvan vuosi vuodelta. Liikennekäyttäytyminen varsinkin ilta-aikaan on ajoneuvoilla temppuilua, kiihdytysajoja ja tiktok-haasteita. Olen ratkaissut ongelman ulkoilemalla korvatulpat korvilla. Kun kypsyyttä asianmukaiseen liikennekäyttäytymiseen ei löydy, sitä haluaa uskoa, että joku auktoriteetti tai laki pystyisi kaahareita rajoittamaan. Silmiään pyörittelevä lenkkeilevä boomeri ei tähän pysty.

Ent. kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) puhuessaan sopeuttamistahasta: ”Kenellä on varaa jäädä kotiin 2 200 eurolla?” Kuinka pihalla voi kansanedustaja olla? Monen on tultava toimeen paljon alhaisemmallakin palkalla!

Kuka alkais seurata eduskuntatalon rahankäyttöä, se on holtitonta ja sopeutusrahat pois, ei niitä muillekaan anneta. Kuka näitä asioita ajaa, jotain tolkkua pitäis olla. Nimim. ajatteleva.