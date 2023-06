Tätä mieltä tänään: "Kaikki asiat hoidetaan verkossa, kaupan kassa on automaatti, vanhukset hoitaa robotti. Bussikuskille ei sanota päivää, ohjautuvat pian itsestään. Kahvillekin pyydetään tekstiviestillä. Jos joku puhuu, muut säikähtävät. Jos verkko ei toimi, elämästä tulee sanaton..."

Ihan mahtavalta ja järkevältä kuulostaa veturitallisuunnitelma Seinäjoelle! Tuolla ajatuksella siellä olisi käyttöastetta. Opiskelijoiden toriajatus ei toimisi. Onneksi meillä on Petri!

Poliitikkojen touhuja sietää ihmetellä. Tunnin junayhteyksiin löytyy valtavat summat. Nyt haaveilevat tieyhteyttä Uumajaan. Myllymäki–Multia-”tienpätkän ” tekoa on odotettu yli 30 v. Seinäjoen ja Jyväskylän matka lyhenisi yli 11 km. Miettikää sitä!

Sinä, joka moitit jalankulkijoiden aiheuttavan vaaraa pyöräilijöille, eikä päinvastoin. Pyörillä ja skuuteilla saavat jalkakäytävällä ajaa vain alle 12-vuotiaat. Jalkakäytävällä saa kävellä rinnakkain ja myös kävelykadulla. Saa myös ”poukkoilla” kuten sanot, vaikka kun siirtyy sivulle vaikka mennäkseen johonkin kahvilaan tai liikkeeseen tai pelkästään laittaakseen vaikka jotain roskakoriin. Ei tarvitsisi koko ajan vilkuilla olkansa taakse. Takaa tulevan pyöräilijän tai skuutilla kulkevan pitää yksiselitteisesti ennakoida tilanteet ja vaaran hiljentämällä nopeutta. Lapsikin voi yhtäkkiä juosta sivulle. Suurin osa pyöräilijöistä ja varsinkin skuuteista käyttää liian kovaa nopeutta ja nimenomaan jättävät käyttämättä soittokelloa. Ennen ei tarvinnut pelätä tulevansa yliajetuksi. Itse olen viikkottain ollut hyvin lähellä tulla varsinkin skuutin teilaamaksi hihaa hipoen. Joudun joissakin paikoissa kurkkimaan jopa talojen kulmien taakse pelätessäni nurkan takaa mahdollisesti tulevaa skuuttia.

Kaikki asiat hoidetaan verkossa, kaupan kassa on automaatti, vanhukset hoitaa robotti. Bussikuskille ei sanota päivää, ohjautuvat pian itsestään. Kahvillekin pyydetään tekstiviestillä. Jos joku puhuu, muut säikähtävät. Jos verkko ei toimi, elämästä tulee sanaton...

Joku kirjoitti, että onko pohjoismaisilla ravitsemussuosituksilla tarkoitus näännyttää ihminen nälkäkuolemaan? Raamatussa ne parhaat ohjeet löytyy. Terveet kasvikset ovat sitä parasta ravintoa. Joidenkin eläinten lihan syöminen nimetään Raamatussa saastaiseksi, joita ei tulisi syödä. Apostolit ym. jaksoivat raataa pitkiä työpäiviä väsymättä.

Kaunis iltasatu Taina Lehdolta autuaasta ja ihanasta stalinistisesta Neuvostoliitosta.

Vaasan Sähkö kiertää kuin kissa kuumaa puuroa eikä voi myöntää lähes rikollista hinnoitteluaan. Tuotanto 94% omakustannushintaista silti korotus 380%.

Mitähän nää erityisopet sitten tekee koulupäivän jälkeen, voimisteluope varmaan voimistelee ja käsityöopet virkkaa ja vuoluskelee.

Todellakin näiden klapikauppiaiden kuutio on yleensä ns. heittokuutio (irtokuutio) eli säkkiin on vapaasti tiputeltu kuution verran klapeja. Pinottuna sopivan väljästi niistä tulee keskimäärin vain 0,6 (pino)kuutiota. Olkaa tarkkoja mitä ostatte ja mitä myyjä lupaa! Siinä voi helposti tulla klapeille kova hinta, jos erehtyy. Myös huijareita on liikkeellä.