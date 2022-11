Tätä mieltä tänään: "Kannatan ehdottomasti luonnon ennallistamista. Kuulun luontoon ja minut saa heti ennallistaa kuntoon, jossa olin kahdeksantoistavuotiaana 50 vuotta sitten!"

Hyvinvointialue voi ”tuottaa tappiota” vain epäonnistumalla yksilöidyssä palvelutarjonnassa ja työhyvinvoinnissa. ”Voitto” niissä onnistumalla sen sijaan on pitkäaikainen, peruuttamaton ja pysyvä. Sitä saa, mitä tilaa.

Mitä täällä Ristinummella oikein poltetaan? Kauhea haju usein ulkona.

Mies raahasi aliravittua koiraansa polkupyörän perässä ja koira sai vammoja. Asia viedään nyt Korkeimpaan oikeuteen. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat eri mieltä siitä, onko tämä eläinsuojelurikos törkeä vai ei. Oikeusoppineilla piisaa töitä.

Markku Jokisipilälle yksi selitys syntyvyyden laskuun eli seikka, jossa on epäonnistuttu, ovat liian helposti saataviksi tehdyt abortit. Aborteissa tapetaan vuosittain tuhansia suomalaisia lapsen alkuja. Kun homma on tehty liian helpoksi, ei edes viitsitä etsiä vaihtoehtoisia, lapsen hengen pelastavia vaihtoehtoja.

Ely-keskus toteuttaa ennallistamista parantamalla 3-tietä Laihian Rudolla rakentamalla tiet, joista tulee pato ja alueesta järvi.

Dieselveturi Yhdysvallat on ilmastoterroristi. Yhdysvallat kuluttaa bensaa vuodessa 1 600 litraa per asukas. 5 hengen perhe 8 000 litraa vuodessa. Youtube-monopoli estää halpojen energiasäästöjärjestelmien esille pääsyä. Minun ilmalämpöpumppu kuluttaa sähköä noin 190 watin teholla lämmitykseen, kun ulkoilma on + 7 celsius-astetta. H-energialuokan rintamamiestalon 60 m2 asuintilan lämmitys, 2-lasiset ikkunat lisäksi. Alkuperäiset vuodelta 1958.

Varmaan on joku muukin huomannu, et kun vie lasta päiväkotiin, niin joittenkin hoitajien asenne on aika ikävä. Sanotaan lapselle aika huonosti. Vein lastenlasta, niin ihan yllätyin. Omia 5 kasvattaneena ja vieraita hoitaneena yllätyin, et noin voi puhua. Ei ollu ihme vaikka lapsi muisteli entistä hoitajaa kotona. Sanoi, et oli mukava hoitaja. Surullista, surullista. Lapset muutenkin luokitellaan. Jos on helppo lapsi, sille ollaan mukavampia jne. Miksiköhän he käyvät koulua tähän. On toki mukaviakin mut tää jättää ikävän tunteen. Ne on vielä pieniä alle kouluikäisiä. Rakkautta rakkautta tarvitaan.

Miksi kallein energian tuotantomuoto määrittää muidenkin tuotantomuotojen hinnat? Eihän tavallisen kuohuviinin hintakaan määräydy shampanjan mukaan.

11.11. pääkirjoituksessa oli, kuinka USA:ssa kansa äänesti ”oikein”. Jotenkin tuli mieleen kirjoituksesta, että Suomen vaaleissa kansan pitää myös äänestää ”oikein”.

Keskustoria lämmitetään vain Loppiaiseen asti...? Mistä näitä realisteja oikein tulee!!!

Kovin paljon nyt huolehditaan nuorten joukkokokoontumisista. Pari vuotta meni nuorilla kotona eristettynä etäopetuksessa, samaan aikaan vanhemmat saattoivat olla itsekin kotona etätöissä ja hyvässä lykyssä pääsi vielä koronakaranteeniin vanhempien kanssa 24/7. Ei ihme, että nuoret ovat taas vapauden huumassa liikkeellä laumoittain. Nuoren normaaliin kehitysvaiheeseen kuuluu vähitellen irtaantua vanhemmistaan, siirtyä vertaistensa laumaan ja ottaa vähän etäisyyttä. Vanhempien kuuluu toki tietää, missä alaikäinen menee ja kenen kanssa hän viettää aikaansa. Myös kotiintuloaika pitää olla ja sitä pitää noudattaa. Osalla nuorista on mieliala- tai adhd-lääkitystä. Kuinka moni vanhempi tietää oikeasti edellä mainittujen lääkitysten ja alkoholin yhteiskäytön haitoista ellei itse satu olemaan sotealan ammattilainen? Pitäisikö koululääkärin tai kouluterveydenhoitajan käydä keskustelemassa aiheesta vanhempainillassa? Alkoholia alaikäiset saavat ihan kotoa. Joko luvatta käydään vanhemman varastolla tai joillekuille vanhempi ihan antaa juomat matkaan.

Saivat viimein tämän ylimitoitetun arkkitehtoonisen hökötyksen torille, niin ei muulla väliä. Siihen nähden, kuinka moni taho toria säätää, lopputulos on nolo. Kojuja ollaan tunkemassa yhteen nurkkaan, (yli)suuren kuution varjoon. Jäikö joku kohta suunnittelematta?

Ei ole ihme, että ei tahdo saada lääkäriaikoja, kun ei voi hoitaa kahta asiaa yhdellä käynnillä. Juoksutetaan vanhuksia turhan päitten. Monella on kulkeminen muista kiinni. Toivotaan parannusta.

Uimahallin kylmä sauna herättää monenlaista mielipahaa. Liikuntarajoitteisille tarkoitettu sauna kylmänä. Tuossa saunassa on portaat ja kaide apuna, että pääsee saunan lämpöön. Pitkän altaassa kuntoilun jälkeen täytyisi päästä saunaan lämmittelemään. Aamujumpassa on monta kymmentä henkeä ja ahdasta on saunassa. Olemme maksaneet maksun, johon kuuluu myös lämmin sauna. Väärä paikka säästää! Pikaisesti korjausta asiaan ja hyvä mieli takaisin!

Lapsille, nuorille pitäisi olla saatavil, tarjol suotuisat olosuhteet hyviin, kehittäv harrastuks kodin, seurakunt, seurojen, yhteiskun yms. taholta, etteivät törttöilisi elämän lahjaansa jo alkumetreil yötä pv kaduil, ym., aiheut haittaa itsel, muille. Aina ei ole edes kyse rahasta, vaan hyvästä, viisaasta, vastuul tahdosta, ajasta, läsnäolosta, jolla nuorta elämää ohjat varhain, ajois hyvään suunt, asetet rajat hyvän, pahan välil. Eikä fiksu oppi, työharjoit ojaan kaada. Nuorena on vitsa väännettävä, että myöhem taitaa. Viisas, vastuul satsaus lapsiin, nuoriin kannat laajalti yhteiskunnas, vieden yhtkunt monin tavoin eteenpäin. Vanhemp, koeteltujen sukupolv kans yhdes toimien toivottav parempaan.

Onko komissaari Urpilainen todella sitä mieltä, että Afrikkaan tullaan lähettämään yhä enemmän ja enemmän ”ilmastorahaa”. Vuosikymmenet on kehitysrahoja ”pumpattu”. Mitä niillä on saatu aikaan? Vaikuttavuusarvio on vähintä mitä pitää tehdä. Mieluummin heti ennen kuin taas sitoudutaan!

Monellako seurakunnalla on oma koira tai kissa seurakuntalaisia vastaanottamassa, tervehtimässä tilaisuuksissa? Entä seurakunnilla oma lemmikkipäivä, tuotantoeläinpäivä, tuotantopv, luontopv, metsäpv, kalastuspv, viljelykasvipv, puutarhapv. jne.?

Kannatan ehdottomasti luonnon ennallistamista. Kuulun luontoon ja minut saa heti ennallistaa kuntoon, jossa olin kahdeksantoistavuotiaana 50 vuotta sitten!

Liian vähän on tietoa saatavilla kaikista seurakuntavaaliehdokkaista mielipiteineen, asuinalueineen, jotta voisi antaa valtakirjan vuosiksi puolestaan päättämään vastuullisesti, korkealla kristillisellä moraalilla itseään, muita, ympäröivää seurakuntaa, yhteiskuntaa koskevista asioista. Ehdokkaiden lyhtyjen pitäisi loistaa kirkkaina kuin Beetlehemin tähti jouluna, eikä piilotella pimeässä valot sammutettuina.

Nyt, kun hyvät isät on kehuttu ja ylistetty, on pakko ihmetellä vähemmän mukavien isien käytöstä. Eräs tuttu eroisä väittää, etteivät lapset ole hänen tekemiään! Energiaa ja rahaa hänellä riittää ex-vaimon elämän kyyläämiseen. Aikuisiin lapsiinsa hän on rikkonut välit. Toinen, varakkaasta perheestä lähtöisin oleva eroisä ei osallistu lastensa elatukseen kuin pakosta ja minimimäärillä. Valehtelua, katteettomia lupauksia ja ex-vaimon haukkumista hän ilkeää jatkaa vuosikymmenenkin päästä. Omille lapsille ei saisi edes välillisesti kostaa, vaikka itse olisi katkera avioerosta (johon isä on näissäkin tapauksissa itse syypää). Mistä ja miksi näitä luonnevikaisia ”Huukerttin äijiä” tulee? He olisivat kai halunneet jäädä lapsiksi, joista äidin jälkeen vaimo-äidin pitää huolehtia ja sallia lapsi-isän temput ja oikut.

Vaasan Sähkön hinnoittelutoimet ovat sekoilua. Yhtiön toimet ovat asiakaskuntaa halveksivia ja vaarantavat koko yhtiön tulevaisuuden. Johto vaihtoon!

Kolumnissa arvioitiin maahanmuuton ja alhaisen syntyvyyden vaikutusta Suomen tulevaisuuteen (I-P, 17.11.). Maahanmuuton osalta kirjoituksessa tuotiin hyvin esiin epärealismi, jota on tähän asti harjoitettu uskomalla maahanmuuton myönteiseen vaikutukseen ns. huoltosuhteessa. Tulijoiden työllisyys onkin ollut kovin heikkoa. Paras menettely lienee eri keinoin lisätä syntyvyyttä ja pitää tämä maa yhä omissa käsissä, kuten vuodesta 1917 saakka.

Kyllä rauhanmarsseille saa naureskella. Etenkin kun niitä ei nyt ole. Kovasti Rauhanpuolustajat marssivat aikoinaan Natoa vastaan. Nyt ollaan hiljaa kun Ukrainassa on käynnissä kansanmurha.

Tupakointi olis syytä kieltää sellaisissa paikoissa missä ihmiset altistuu tupakan savulle.