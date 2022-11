Tätä mieltä tänään: "Kehittäkää niistä sähköautoista valmiiksi lentäviä. Kohta on tiet siinä kunnossa, ettei niillä voi ajaa."

Ei tarttisi lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Kyllä löytyisi työntekijöitä, jos palkka olisi parempi. Kuka elää 10 euron tuntipalkalla?

Markku Laitinen (I-P la 29.10.) puhui täyttä asiaa! Juuri noin. Hyvin usein poliitikko (ym. valtaa käyttävä) puhuu paljon, muttei sano mitään, ainakaan rakentavaa ja rakentavasti. Aina on näitä pyrkyreitä ja minä-tyypejä ehdolla ja päättävissä viroissa. Saavat aikaan vain typeriä riitoja ja nokittelua. Täysi-ikäisiä, muttei aikuisia. Ketähän tässä äänestäisi tulevissa eri vaaleissa?

Ei ole helppoa parkkimaksun suorittaminen Kalevan navetan pihassa. Parkkiautomaatti ei suostu kirveelläkään tunnistamaan pankkikorttia. Hylkäsi kolmesti yrityksistä huolimatta. Kansalaisopistolla käynti voi tulla kalliiksi viallisen automaatin takia?

Ilo seurata Redin touhuja Vaasan jäähallissa!

Olipa hieno uutinen Katilantien rempasta! Vuosia on odotettu ja viimein alkaa tapahtua. Kuinka tärkeä se on monille ja myös pyörälenkkeilijöille. Hienot maalaismiljööt kierrellä. Kiitokset toteuttajille!

Könnää sinä vain neljän seinän sisällä kyttäämässä ja kadehtimassa naapureitasi. Minä matkustan mielelläni auringon lämpöön ja muualle Suomeen nauttimaan elämästäni. Kyllä kurttunaama paljastaa vihan, ilkeyden ja kateuden. Sääliksi käy!

Pääkirjoitus 29.10. Suomen valtion omistaman Malmijalostuksen aiesopimus ylikansallisen jättiyhtiön Epsilonin kanssa on samanlainen virhesijoitus kuin Fortumin ja Uniperin sopimus. Helppohan se on veronmaksajien rahoilla tehdä riskibisnestä! Mistään ei tarvitse ottaa vastuuta, kansa maksaa viulut niin kuin tähänkin saakka.

Nyt tuli Markus E:lle pähkinä purtavaksi. Helen ilmoitti kesä-syyskuun tuloksensa. Liikevoitto kolminkertaistui vuodentakaisesta.

Verottajalle en anna mitään, jos ei kellojen siirtoa saada loppumaan. Palaan takaisin työelämään, kun kellojen siirto saadaan loppumaan.

Missähän vaiheessa aiesopimuksen tehneet akkumateriaalifirmat huomaavat, että Suomi ja varsinkin Vaasa on todellinen villilänsi sähkön hinnoittelussa. Energiayhtiöt voivat vapaasti moninkertaistaa voittonsa vaikka sähkömarkkinalaki sanoo muuta. Suomen energiayhtiöt ovat selkeästi kartellissa. Miksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei tee mitään? Nimimerkillä Helen kolminkertaisti kesä-syyskuun liikevoittonsa vuodentakaiseen verrattuna.

Monien ihmisten rahojen arvo on laskenut rahastoissa ja osakkeissa. Lisäksi inflaatio laskee rahanarvoa.

Amerikassa joutuu äänestämään oikeiston trumppilaisia tai toisen laidan liberaalihörhöjä, kun siellä ei ole keskustaa.

Miehet ovat miehiä ja naiset naisia.

Kehittäkää niistä sähköautoista valmiiksi lentäviä. Kohta on tiet siinä kunnossa, ettei niillä voi ajaa.

Ellei Seinäjoen uudelle torille mahdu kaikkia myyjiä joka päivä, vuorotelkaa...

Kyllä jää taas kerran seurakuntavaalit äänestämättä ja syy on kun politiikka seataan kirkkoon. Minkähän takia tämä hölmöys jatkuu, eihän tässä pitäisi olla mitään tekemistä politiikan kanssa.

Junaliikenne Seinäjoki–Vaasa/ kiskobussi takaisin. Aamusta ennen 8:aa Vaasassa. Tai linja-autoyhteys, että pääsisi työmatkat kulkemaan. Nyt vielä vaihtuneet 80:n nopeusrajoitukset, siinä hinkataan peräkanaa 60–82:1 henk. per auto. Puhutaan ilmastoasioista tekemättä asioille mitään. Vuoroja vaan vähennetään. 2019 asti oli seutulippu, EU lopetti tämän. Oli ainakin asiakkaita. Elylle ja VR:ään oltu yhteydessä asiasta.

Kiitos Risto Holtti 30.10. kirjoituksesta ja selvityksestä valtion sähkön energiatuesta. Kun näistä kirjoitellaan, niistä ei saa käsitystä kuinka suuri omavastuu on, lisäksi enimmäismäärä tulee vastaan. Pienituloisten omavastuuosuus tulisi pienentää reilusti niin, että heidän ei tarvitsisi enää tuen jälkeen hakea toimeentulotukea Kelalta, kun he ei sitä tähänkään asti ole tarvinneet. Rahat saadaan, kun porrastetaan suurituloisten tulorajat, pienempi tuki, mitä suuremmat tulot. Onnistuuhan tämä muissakin asioissa esim. eläkkeiden indeksikorotuksissa mutta väärään suuntaan.

Tv-ohjelmat menee aina vain hullummaksi. Kun kanavia kierrättää, vastaan tulee tappamista, juonimista, monenkirjavaa seksiä, raavaat ihmiset pölläälöö kaikella lailla, Ja tätä sanotaan viihteeksi. Nyt näkyy olevan joku nakettiohjelma, jossa miehet ja naiset pala kerralla riisutaan, lopulta alasti Ja tietenkin parhaaseen katseluaikaan, jotta lapsetkin näkisivät. Ohjelman kielenkäyttö on tosi törkeää. Nyt ihmettelen miksi esim. kirkon johdossa olevat henkilöt eivät puutu tähän menoon. Pelkäävätkö he enemmän ihmisten mielipiteitä kuin työnantajansa heille annettua tehtävää.

Miksi on luotu järjestely, että suurvallat sekä Nato ja Venäjän rajanaapurit niin pelkäävät sekä nöyristelevät Venäjää.

Miksi median annetaan julkaista Venäjän presidentin kuva? Miksi kyseistä kuvaa ei aseteta rajoittavaksi toimenpiteeksi Venäjää vastaan? Kyseisen kuvan julkaisijan täytyisi saada tuntuvat sakot.

Lauantaina tuulee että tukka lähtee, Sundomin tuulimylly ei silti pyöri. Kannattaisi ottaa sähkö talteen, vaikka pörssisähkö on 5 centtiä?

Arkkiatri Risto Pelkosen teksti niin asiaa!

Arvonnousuvero on käytössä jo useimmissa maissa esim. Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa mm. Sen tarkoitus on estää veronkiertoa sijoittamalla omaisuus veroparatiisimaihin.

Suomen sähköverkon runkoverkko on niin täynnä, että siihen ei voi liittää uusia tuulimyllyjä. Miksi verkko täytetään kalliimmalla sähköllä, jos halvempaakin tarjotaan? Vai onko niin, että jollakin pitää maksattaa Fortumin tappioita?

EU:n toimivaltaan kuuluu ilmasto, ei metsäasiat, mikä kuuluu jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Vai pitäisi Suomen ”ennallistaa” luontomme vuoden 1952 tasoon ja maksaa siitä jatkossa 930 milj. euroa/vuosi, eli 168 euroa/henkilö. Saksalainen maksaisi 2 euro/vuosi. EU:n jäsenmaiden kansalaiset keskimäärin 17 euroa/vuosi. Mutta ilmastohan on yhteistä. Tasa-arvon kannalta EU:n pitäisi maksaa Suomelle n. 800 milj. euroa/vuosi. Mepit hoi, vaatikaa!

Tämän lehden mukaan translakia vastustetaan uhkakuvilla, jotka eivät perustu tutkimuksiin. Lakia myös ajetaan eteenpäin samalla tavalla. Ei oteta huomioon tieteellisiä tutkimuksia kahdesta biologisesta sukupuolesta. X- ja Y-kromosomit opetettiin jo koulussa. Mutta nämä lain puolustajat taisivat lorvia kylillä silloin.

Totta kai joku muu on päättänyt sen, voiko ihminen lisääntyä vai ei. Jos ei itse pysty huolehtimaan itsestään, jonkun muun on se tehtävä. Meillä on vastuu toisistamme.

Viimeinen askel vapauteen -pääkirjoitus tässä lehdessä (30.10.) on niin selkeä ja suorasanainen, että kaikki sen varmasti ymmärtävät. Toivottavasti kaikki myös tajuavat, kuinka lähellä todellista vaaran paikkaa taas olimme.

Ohjaavatko ”ajatushautomot”, tarkoitushakuiset ”kyselyt sekä ”avustajalaumat” poliitikkojemme hoipertelulta ja haparoinnilta vaikuttavaa ponnistelua?

Heikot ovat kokoomuksen eväät. Eikö todellakaan löydy muita leikkauskohteita, kuin köyhät, sairaat ja työttömät? Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Jospa nyt kuitenkin aloitettaisiin hyvin menestyvien yritysten yritystuista ja otettaisiin ensimmäiset miljardit sieltä.

Helsingin Sanomien haastattelus tämä entinen Fortumin toimitusjohtaja sanoo ottavansa täyden vastuun Uniper-kaupoista. Kysymys kuuluukin: mitenkä niistä otat täyden vastuun? Tavallinen ihminen, pienyrittäjä yms, vastaa koko omaisuudellaan tekemistään virheistä, entäs tämä edelleen miljoonatuloja nauttiva toisen ison yrityksen johtaja. Ei se ole mitään vastuunottamista, jos vain sanoo ottavansa täyden vastuun.

Kaikki vaaleihin osallistuvat, jotka kannattavat Vaasan torin raiskausta, toivon että vaalinne loppuu jo alkumetreihin. Samoin valtuutetut. On tämä härskiä peliä!