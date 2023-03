Tätä mieltä tänään: "Koska järjenvastainen vasenpuoleinen pysäköinti loppuu?"

Miksi norjalaisten ja ruotsalaisten pitää mennä pitämään piirikunnallisia hiihtokisojaan Alpeille? Onhan niitä mäkiä Ruotsissa ja Norjassakin.

Onhan tuo työnantajan edustajien toiminta aika ketkua. Ei olla yhtään kiinnostuneita neuvotteluihin vaikka sopimus olisi umpeutumassa. Vasta sitten kun on vähintään lakonuhka päällä tai jo lakko menossa, niin alkaa olla kiinnostusta yhtään. Sitten uhriudutaan ja itketään, kuinka koko kansantalous kärsii lakoista. Kaikki tämä olisi ollut vältettävissä.

Koska järjenvastainen vasenpuoleinen pysäköinti loppuu?

Sedun Joupin yksikön pihassa oli 6.3. pysäköitynä yli 270 autoa. Onkohan kaupunki ottanut tämän huomioon Kirkkokadun yksikön suunnittelussa?

Joku mainitsi ”valantehneet” kansanedustajat. Mutta kansanedustajan ei tarvitse valaa tehdä. Siksi heillä onkin vapaus puhua vaikka puuta heinää.

Johanna Jurkalle todella iso kiitos sunnuntain ja maanantain hyvistä alkoholiongelmia käsittelemistä jutuista. Kuten Simojoki sanoo, alkoholista on lakattu puhumasta ongelmana. Tiedetään, mutta ei haluta tiedostaa sairauksia ja kuolemia.

Kiitos Toipuvan alkoholistin kirjoituksesta 3.3. lehdessä. Kunpa tarjottaisiin apua, eikä etsittäisi ”kohujutun” aineksia.

Fingrid rakentaa uutta kantaverkkoa palvellakseen lisääntyvää tuulivoimaa. Hintalappu 3.5 miljardia. Tämä on varmaan sitä vihreää siirtymää. Samalla siirtyvät veronmaksajien rahat kansaivälisten sijoittajien tueksi? He tuskin osallistuvat näihin kuluihin? Tästä poliitikot ”vaikenevat”!

Takka sytytetään aina alta. I-P:n aukeamasivuja neljä kpl nyrkkiin rutistettuina kierrätyskäyttöön takan pohjalle. Puut pystyyn, alaluukku kunnolla auki. Syttyminen tapahtuu välittömästi kovalla kohinalla ja roihulla. Päältä sytyttäminen I-P:llä ei onnistu ollenkaan. Pitää ostaa kemikaaleilla kyllästettyjä sytykepaloja. Syttyminen on kituliasta ja kestää puoli tuntia samanlaiseen roihuun. Eikä mitään järkeä polttaa rahaa puitten päällä.

Jopa nuata valakian sytyttämisainstaania parveloo otsikoos. Mä sytytän valakian ilaman teorioota, silloon kun ihon meinaa siapata kananlihalle.

Nyt, kun joudumme kouluttamaan n. 100 000 hoitajaa ja hoivahenkilökuntaa lisää tähän n. 15 v. akuuttiin tilanteeseen (suuret ikäluokat), miksei kukaan kerro totuutta siitä, että 20 v. kuluttua Suomessa ei ole enää hoitajatarvetta tällaisia määriä, koska meidän suuret ikäluokat ovat silloin kaikki poistuneet keskuudestamme ja syntyvyys on enää n. 45 000 tai tätäkin vähemmän vuodessa. Hoitaja- ja hoivahenkilötarve romahtaa jyrkästi, ei enää tarvita sellaista määrää hoitajia. Näin joudutaan sulkemaan paljon esim. hoivakoteja ja hoitajia irtisanomaan terveyshuollosta. Näin ollaan taas uudessa ongelmassa.

Kauppahallin näkyvyys katukuvassa on heikko ja sisäänkäynnit ahtaita. Suurin este on Vaasanpuistikon ja Kauppapuistikon risteys, joka katkaisee yhteyden torin suunnalta. Ei jaksa odotella kaksia tai kolmia liikennevaloja kävelijänä. Risteys pitäisi rauhoittaa edes hitaaksi liikenteeksi. Laittakaa tähän ne ylimitoitetut kävelykadun jatkeet, joita kukaan ei Hovioikeudenpuistikon rannan päässä tarvitse.

Mä luen Il-Posta kaikenlaisia sarjakuvia. Il-Poon toivoisin toiseen sivuun lisää sarjiksia!

Käsittämätöntä toimintaa tien varsien vaalimainoksien kiinnittämisestä. Tummilla vaatteilla, pimeillä autoilla tien varsilla, tikkailla valaisinpylväiden juurilla. Kukaan ei valvo, ei tiedetä miten toimitaan? Toivottavasti kukaan ei jää auton alle.

Olin kinkereillä. Pappi vähätteli kylän vanhimman työtehtäviä. Kirkkoon kolehdin kantajat, tekstinlukija (ei kaikista ole siihen), kinkeripaikan etsiminen seuraavalle vuodelle. Kylän asukasrakenne muuttuu. Ei kaikki halua pitää, edellinen kylän vanhin koki sen kerjuulla kulkemiseksi talosta taloon.

Aivan kuin Etelä-Suomessa, pitäisi kauppaliikkeiden täälläkin rajoittaa puolueiden mainoskojuja lähellä kaupan sisäänkäyntiä. Se, joka haluaa tavata ehdokkaita, on valmis kävelemään n. 100 m. On kiusallista, kun revitään hihasta. Kauppaan pääsy sallittava omassa rauhassa.

Miksi arvokisoihin lähetetään turisteja? Kyllä kisa pitää hoitaa loppuun asti. Minusta jokaisessa kisassa jonkun on oltava viimeinen. Eikö enää ole sisua urheilijoilla? Sairaana taas ei pidä lähteä kisaan ollenkaan.

Eläköön! Taas pääsi suomalainen hiihtäjä kymmenen parhaan joukkoon. Se saattoikin olla paras saavutus seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jälkipolvea ei ole näkyvissä.

Valtiovarainministeriö esittelee leikkauskohteita, kun sen pitäisi etsiä rahoitusratkaisuja esim. työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön todellisiin (!) resurssitarpeisiin. Ehkä talousneroille on liian vaikeata hahmottaa kansalaisten todellisuutta. Ehkä ei.

Taloyhtiön yhtiökokous voi enemmistöpäätöksellä valtuuttaa isännöitsijän anomaan ympäristö- ja terveyslautakunnalta tupakointikieltoa kaikkiin taloyhtiön tiloihin (asunnot, parvekkeet ja yhteiset tilat) ja rakennusten läheisyyteen. Meille se myönnettiin n. kuukaudessa. Lisämausteena yhtiön määräämä kymppitonnin uhkasakko korjasi hajuhaitat kerralla. Älkää jatkuvasti nillittäkö tyyliin ”pitäisi kieltää” vaan toimikaa!

Niin... Kansantalous. Julkinen talous. Yritystalous. Yksityis/kotitalous. Harmaa talous. Pimeä talous. Piilotalous. Korruptio. Rikollisuus. Hyöty- vai haittaverotus...? Kenelle? Miksi? Miten? Kaupallis-tekninen ”sivistys” jyllää, ja talousnerot ovat ”ihmeissään”. Olisiko jo aika nostaa pöydälle ihmisarvo[ll]inen sivistys. Hä?!?

Kiitos kun nostat kättä kiitokseksi autoilijalle, joka pysähtyy suojatien eteen!

Paljonko sopeutuseläkkeen osuus on edustajan kk-palkasta tai palkkioko se on? Onko se 60%.

Vai pitäisi urheilijan vielä rankan ja vaativan suorituksen jälkeen artikuloida mahdollisimman selkeästi ja sopivan matalalla, korvaa hivelevällä äänellä. Siitä vaan hiihtämään 5–50 km, voimat viimeiseen asti ponnistaen niin, että räkä lentää naamalle. Sitten voi muistella, mitäs siellä puheopetuksessa neuvottiinkaan. Kyllä tavallinen riittää!

Luken mukaan metsärahastojen omistama metsäala on lähes 600 000 hehtaaria, josta puolet ulkolaisten hallussa. Saksalaiset ottaneet tukevan aseman Suomeen rakennettavissa tuulivoimaloissa. Vetytalouden kehittämisessä saksalaisilla voimakas ote maassamme esim. Harjavallan P2X Solutionsin ja Kristiinankaupungin CPC Finlandin omistajina. Suomi on ajautumassa tuulivoiman ja vedyn tuotantoalueeksi, josta voitot tulevat valumaan ulkolaisten taskuihin. Olisiko syytä harkita valittua strategiaa jos sellaista on edes olemassa?

Oottako havaannu? Pikku Myy -nuttura on nyt muotia.

Isännöinnin kuukausipalkkio on vain osa taloyhtiöiden maksamasta isännöinnistä. Kun tarkastelee tilinpäätösasiakirjoja ja pääkirjaa niin huomaa lukuisia erillisveloituksia kuten kokouspalkkiot, pankkikulut, kilometrikorvaukset, toimistomaksut, muut hallintokulut ym. Nämä erilliskorvaukset saattavat nostaa jopa puolella isännöinnin kokonaiskulut. Taloyhtiön hallitusten kannattaakin perehtyä tarkkaan tilinpäätösasiakirjoihin ja varsinkin pääkirjaan.

Eräät ministerit jankkaavat, ettei peruutuspeiliin pidä vilkuilla. Peruutuspeili on mitä tärkein väline, sieltä tulee tosi paljon tärkeää tietoa turvallisuuteen ja matkan jatkuvuuteen vaikuttavaa infoa ja miten käyttäytyä tilanteiden edetessä. Katsokaa nyt ihmeessä sinne peruutuspeiliinkin!

Mitähän tapahtuu maailman ruokahuollolle, jos Putin valtaa Ukrainan pellot?

Hyvinvointialueet/soteuudistus aiheutti vanhuksille lisäkustannuksia, esim. kotihälytyskäyntien hinta yli kolminkertaistui, isoja rahoja pieneläkeläisille ja saattaa johtaa siihen että hälytysnappia ei paineta vaikka pitäisi.