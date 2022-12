Tätä mieltä tänään: "Kouluille menee monesti henkilökunta kuten talkkari, keittäjä ja siivooja jo viiden jälkeen aamulla. Siitä syystä valot, koska ei tehdä pimeetä työtä."

Ensimmäinen asia, joka Suomesta pitäisi oppia, on, että täällä joka asiasta on 2 totuutta. Esimerkiksi, etsitään sairaanhoitajia töihin ympäri maailman ja tehdään kaikki mahdollinen heidän ajamisekseen pois töistä ja maasta. Ja mitä tämä piirileikki maksaa? Hälläväliäkö? Kukaan ei täällä vastaa koskaan mistään, näköjään.

Minulla on tallessa sodan aikaisia elintarvikekuponkeja. Voikohan ne nyt sitten käyttää pois, kun vihreä siirtymä etenee ja ruokasäännöstely taas alkaa?

Miksi Loihde Oyj:n, entisen Vaasan läänin puhelimen, kotipaikka on edelleen Seinäjoki? Me, yli 25 000 osakkeenomistajaa, emme ole unohtaneet sitä, että Seinäjoen kaupunki ja kaupungin suurimmat yritykset olivat mukana, kun Elisa valtasi vihamielisesti yhtiön. Vääryys on korjattava pikaisesti. Vaasan kaupunki kuuluu edelleen Loihteen suuriin osakkeenomistajiin, ja toisaalta myös yhtiön pääkonttori on kaupungissa. Hyvä niin!

Haluan kiittää Suomen hallitusta siitä, että ajoitte ideologisista syistä turpeen polton alas ja tuhositte Suomen huoltovarmuuden. Nyt sähkön hinta hipoo pilviä ja ihmisten on hytistävä kylmissä asunnoissaan. Toivottavasti kevään vaaleissa tulee muutos.

On Ylellä varaa laittaa urheiluun aivan käsittämästä euroja. Selostajien lisäksi on asiantuntijoita ja näillä vielä komppaajia. On aivan paikallaan , että yleveroa pienennetään ja kunnolla. Ei vanhojen uusinnat maltaita maksa.

Vaasan ja Seinäjoen vertailua on tehty viime aikoina usealta kannalta. Väkilukujen osalta lehti toi esiin tilaston lokakuun 2022 tilanteesta, jolloin Vaasassa oli väestöä 68.052 ja Seinäjoella 65.243 (I-P, 28.11.). Eroa täten lähes 3000. Maahanmuuttajia on Vaasassa noin 10 pros. ja Seinäjoella noin 3 pros. Jos heidän osuutensa vähennetään em. luvuista, on lukema Vaasan osalta n. 61.000 ja Seinäjoen osalta n. 63.000. Merkittävän suuri vaikutus!

Kouluille menee monesti henkilökunta kuten talkkari, keittäjä ja siivooja jo viiden jälkeen aamulla. Siitä syystä valot, koska ei tehdä pimeetä työtä.

No niin, kaikki naapurit ja kylänmiehet, kattokaa, ettei yhenkään koiran tartte palella kylmässä kopissa tai narunjatkona, kun itte lisäät puita takkaan ja vedät peittoo korville.

Hei Ilpo! Julkaise ny muutama mukava Tekstaten-tohtorin tutkimus! Kiitos!

Miksi hallitus on täysin unohtanut tukea kauppa-autoja, sivukylän asukkaat saisivat maitoa ja leipää.

Atrian leikkuulinjan teurastajalle. Ryhdy toimitusjohtajaksi.

Olkiluoto 3 on nyt viivästynyt n. parikymmentä kertaa (piti olla valmis 2009). Maksanut tämä iisakin kirkko on n. 11 miljardia. Jollakin oli vain yksi tehtävä: Saada se toimimaan tänä talvena. Toimiiko? Ei. Yllättyikö vielä joku? No ei! Olisiko viimein aika saada ”päitä vadille”?

Pieni kulttuuriero. Meillä tuomitaan valehtelusta, mutta Venäjällä tuomitaan totuuden sanomisesta. Siinä oiva tapa pitää kansa hallinnassa.

Sevas-kodit muiden mukana mielipidekirjoituksessa 9.12. sanoo, kuinka hallitus on 2019 lopettanut korkotukilainat ja valtion avustukset kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi. Suomen hallitus ajaa suomalaisia köyhyyteen järjestelmällisesti. Jos saat yksityiseltä vuokranantajalta reilun, laillisen vuokrasopimuksen, jossa vuokra on kohtuullinen ja asunto pidetään kunnossa, olet suomalainen lottovoittaja! Pahinta on, että kohtuuhintaisten perhe-asuntojen puute on olemassa oleville lapsiperheille painajainen sekä estää erittäin tehokkaasti lapsiperheen perustamisen.

Muista ihminen kaiken tämän paineen ja kurimuksen keskellä: teet parhaasi ilman ylimääräistä stressiä ja Luojamme hoitaa loput. Meidän täytyy luottaa ja ymmärtää että mitään ei tapahdu Hänen tietämättään. Hengitä ja rauhoitu rakas ihminen, näin se on.

Mikä ihmeen Pohjois- ja Eteläpiiri Vaskiluodossa? Ruotsinkielinen piren on suomeksi laituri. Eli Vaskiluodossa on siis Pohjois- ja Etelälaiturit! Onhan muutkin laiturit (mm. Hiili- ja Reinin laiturit).

I-P:ssa 11.12. Jouko Sjöblom kertoi yrittäjien ahdingosta. Myös miten asioita voitaisiin ratkaista. Siinä on päättäjille hyviä neuvoja!

Olihan hyvä mielipide koskien puoluetukea. Olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että puolue, joka ei pärjää ilman valtion tukea kaatukoon. Kyllä noille rahoille on tärkeämpiä kohteita.

IP 11.12. Sjöblom puhui asiaa. Katsoin myös linnan juhlia, tuli sama asia mieleen.

Demaripääministeri Marin valittu yhdeksi vaikutusvaltaisimmista? Ketkä valitsi? Tuliko valinta siitä, kun hänen johdollaan Suomi on saatettu konkurssin partaalle, velkakurjuuteen, vai onko se yksi meriitti valinnalle, että hän esiintyy somessa?

Puuttuuko hallitukselta näkemystä tai kokemusta. Ei ajateltu ja uskottu asiantuntijoita, kun ajettiin Suomen huoltovarmuutta alas tuhoamalla käyttökelpoisia hiilivoimaloita. Nyt niille olisi käyttöä.

Jalkapallossa ei ole kolmea puoliaikaa kuten Tekstaten-palstalla 11.12. kirjoitettiin. Jalkapallo-ottelu jaetaan kahteen 45 minuutin puoliaikaan. Puoliaikojen välissä ei ole puoliaikaa vaan tauko (15 min.). Lisäyksenä myös se, ettei jalkapallossa ole myöskään päätuomaria vaan erotuomari ja kaksi avustavaa erotuomaria. Ja ei ole myöskään sivurajaheittoa vaan rajaheitto.

Demarien Matias Mäkynen kirjoitti lehdessä, että palkalla pitää tulla toimeen. No, sehän on itsestään selevää, jotta näin pitäisi olla, mutta miksei tämä verovaroista ylihyvää palkkaa nauttiva itse, ihan vain esikuvaksi, perusta sellaista yritystä ja maksaisi sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen. Sitä odotelles?

Hyvä juttu, tuli selväksi. Mustasaaren uimahalli tehdään hotellin asukkaiden virkistykseksi. Olisi hyvä tietää, paljonko kustannusta hotellin omistaja laittaa halliin. Mediahan voisi asiat selvittää.

Ei ole mikään ihme, että kepun kannatus kulkee lähemmäs ja lähemmäs nollapistettä. Olette vuosikymmeniä olleet sellaisissa hallituskokoonpanoissa, kuten vihreät ja vasemmisto. Sitä saa mitä tilaa!

Sähköauto on nykypoliitikkojen ”pyhä lehmä”. Sitä palvotaan yhteiskunnan tuella. Hankinta-avustuksen lisäksi lainsäädäntöä muokataan sille sopivaksi. Valitettavasti tästä eivät tavallisilla autoilla kulkevat tästä ”lumoudu”. Heitä rahastetaan kaikin tavoin. Jopa Sitra ”pilkkaa”heitä. Tässä ei ole tolkkua eikä kohtuutta.

Vaasan ja Seinäjoen keskinäisten välien ”hiertämisestä” voisi merkittävimpänä historiallisena taustana nähdä, että viime vuosisadalla Seinäjoki vielä ”katsoi länteen”, mutta Vaasa vain ”omaan napaansa”. Kun nopeampi junayhteys Seinäjoelta etelään valmistui ja näin tehostui, alkoi Seinäjoki yhä innokkaammin ”katsoa etelään”, jossa ajallisesti lähellä oli mm. vetovoimainen Tampere. Asenteeseen liittyi myös tasa-arvon tavoittelu Vaasaan nähden.

Matias Mäkynen, palkalla on tultava toimeen. Mitenkäs tämänkin lehden yöjakajat. Polkevat pyörillä yöllä kesät talvet. Valtion omistama Posti on vuosi vuodelta heikentänyt palkkoja. Yöjakajan työ on vaarallista ja äärettömän raskasta, eikä palkalla elä! Mitä olet tehnyt tämän yötyötä tekevän ryhmän hyväksi?

Tulipahan mieleeni sellainen ajatus, että kukahan näistä tunnetuista iskelmäartisteista esiintyisi kirkossa edes yhden kerran ilmaiseksi. On paljon vähempiosaisia, joille voisi tuoda joulumielen tällaisella teolla. Olen itsekin ollut nyt kirkossa parissa konsertissa ja liput on maksaneet molemmilla kerroilla 40 euroa. Kyllä moni laittaa tuon summan mieluummln jouluruokaan ja muuhun tarpeelliseen.

Miten Teese Botnia voi olla protestilistalla (3.11.)?

Piirin joulunavaus osoitti, että Seinäjoella osataan! Joulunavaus parvekkeelta, musiikkia, taidetta, puoteja, hostelli, joululounas, valokulkue ym. Kirkko täynnä väkeä, eikä alueelta meinannut saada parkkipaikkaa. Piirin elvyttäminen on kansalais- ja yritystoiminnan voimannäyte!

Takavalot ja takavalot!! On täällä toisilla murheet! Tiiä muuta sanoa!