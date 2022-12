Tätä mieltä tänään: "Kuinka kauan Seinäjoen kasvu voi jatkua, kun jokaista uutta asukasta kohti EP:n asukasluku laskee kahdella?"

Radio Pohjanmaa, onko mahdollista, että koko päivä puhutaan samasta asiasta, ensin aamupäivä ja jatketaan klo 14 jälkeen. Voisiko aihetta vaihtaa edes iltapäivällä? Onko aiheet niin vähissä, että puhutaan koko päivä samasta asiasta?

Muistan, miten jo yli 30 vuotta sitten julkisuudessa puhuttiin, että Suomeen on tuotava maahanmuuttajia huoltosuhteen korjaamiseksi. Olen koko tämän ajan ihmetellyt, miksi yksikään puolue ei ehdota lapsiperheiden tukemista perhekokojen kasvattamiseksi. Sillä tavalla tämä ongelma olisi jo aikaa sitten ratkaistu.

Kuinka kauan Seinäjoen kasvu voi jatkua, kun jokaista uutta asukasta kohti EP:n asukasluku laskee kahdella?

Kiertäviä partureita kaipaavalle. Kulkevat monet aika salaa, jos tekevät pimeää työtä. Veronsa maksavien harmiksi.

Kun lapset pyytävät meitä aikuisia ulos reippailemaan kesken yleisurheilu- tai kilpahiihtoselostuksen, todelliset urheiluihmiset sulkevat kuvaruudun ja lähtevät mukaan. Vain presidentti Kekkosen manaamat tunarit kieltäytyvät ja keksivät tekosyitä jäädä kuvaruudun ääreen.

Kyllä pienelläkin lumimäärällä saa tonttiliittymän tukittua, kun asialla on edullisimman tarjouksen tehnyt ja osaava lumitraktorin kuljettaja.

Yksityis/kotitalous [ei siis yritys!] saa normaalimenettelyllä toimeentulotukea [Kela] mielialanvastaisiin sähkölaskuihin; kunhan on ensin käyttänyt niihin koko omaisuutensa. Kyllä siinä kuntalainen nöyrtyy halvaksikin työvoimaksi useampaankin hommaan!

Ilmasto lämpeni Kyrönmaalla 15.12. torstaina peräti -23-asteiseksi, ihan hiki tuli lumitöissä!

Itä-Sjoelta Länsi-Sjoelle 60 km. Aitoakin aidompi oikea ja tiivis city.

Ylen toimittaja väitti televisiossa keskustan ajavan ylimääräisellä lapsilisällä kannattajiensa etua. Lapsia on siis maaseudulla paljon ja kaupungeissa vähän. Vai onko?

Avaruuden pääkaupunki, huumeiden pääkaupunki. Mitähän seuraavaksi?

Kyl se niin on, et Ideajoki ei kaupungiksi muutu vaikka kuinka tekis kuntaliitoksia ja rakentelis lähiökerrostaloja ”kauppatorin”kupeeseen.

Voi, voi Kauhava! Euroopan paras kiihdytysrata suljettiin. Iskikö pohjalainen kateus? Olisihan paikalliset yrittäjät saaneet kisapäiviltä tuloja. Hävittäjät pyörineet kaupungin yllä vuosikymmenet. Nyt muutaman sekunnin töräys aiheuttanut mielipahaa!

Sjoki on maalaiskaupunki, jonka väkiluku tehty kuntaliitoksilla. Asukastiheyskin sen jo kertoo. Taajamas 45 000 as.

Haluatteko keskustalaiset tietää millä saatte kannatuksen ylös!? Erotkaa hallituksesta heti! Pari prosenttiyksikköä tulee lisää kannatusta jo pelkästään sillä. Jos olisitte tehneet tämän pari vuotta sitten, havaittuanne hallituksen aivan älyttömän linjan Suomen alasajamiseksi, heiluisi kannatus parissakymmenessä prosentissa.

Tämä Pekka Seppäsen sitaatti on lievästi sanottu aivan hämmästyttävä. Että muka ”ruotsin kieltä ei tarvita Suomessa, eikä edes Ruotsissa”?! Missähän tämä miespoloinen liikkuu? Mun tietääkseni kaikki Ruotsissa asuvat, ainakin äidinkieleltään ruotsia puhuvat, käyttävät sitä joka päivä, samaten täällä Suomessa! Se on sitten hyvä etu osata monta kieltä. Toinen asia on sitten, ettei Suomen kieltä tarvita muualla kuin Suomessa, ”jätettäiskö/unohdettaisko” sekin sitten pois, kun ei muualla tarvita? Pitäiskö miettiä vähän, ennen kuin avaa suutaan.

Sääennusteet Vaasaan 15.12. klo 10: Ilmatieteenlaitos -13 astetta, Foreca -15. Todellisuus -19 astetta.

Onkohan Sjoen kaupungille hankittu moneen suuntaan kääntyviä auroja varoksi, jos vaikka joku kuljettajista hoksais käyttää. Monet palteet vältettävissä eikä työ hidastu, jos on ammattinsa osaava kuski matkassa. Ei vaan siltä työn jälki näytä, että osattais tai viittitäis.

Putler. Valtaisat ovet aukeavat. Esiin astuu suuressa loistossaan tanssahdellen hirmuinen johtaja. Hän palkitsee sotapäällikkönsä. He ovat onnistuneet tuhoamaan ohjuksillaan 50 miljoonan asukkaan kansakunnan elinolosuhteet. Aloittivat tuhoamisen lapsista. Pommittivat koulut raunoiksi.

Ei me täällä maaseudulla ihmetellä, miksi meidän nuoret eivät liiku kunnolla. Valtiovalta on näivettänyt maaseudun kylät ja koulut. Kaupunkikeskuksiin rakennetaan isoja kolukeskuksia ja liikuntapaikkoja, ei täällä maaseudulla ole mitään, ei yhtään mitään. Ennen on ollut kyläkoulut liikkumispaikkoja sisällä ja ulkona. Meille kaupunkiin liikkuminen liikuntapaikoille maksaa tänä päivänä enemmän, nyt varsinkin. On pitkät välimatkat. Osallistumismaksut liikkumiseen nousee, kun pullataikina, niin voi vaan miettiä, mihin perheen rahat laitetaan, ruokaan vai liikkumiseen. Lisää uusia näivettämissuunnitelmia, niin saavat kaupunkilaiset miettiä, mistä sitä ruokaa tulee, kun maaseutu ei tuota enää ruokaakaan. Saavat taas tutkijat ja professorit ongelmia selitellä, minkä me täällä maaseudulla ollaan tiedetty jo pitkän aikaa.

Sähkökriisi ollut Suomessa jo koko syksyn, vähintäinkin näköpiirissä. Hallituksemme alkaa vkoa ennen joulua käymään parlamentaarista keskustelua sähkön hintakatosta, täh!? Tuo hintakatto pitäis olla jo voimassa. Taas ollaan myöhässä päätöksenteon kanssa ainakin 3 kk. Ihmiset oikeesti tiukoilla ellei kus..sa tuon sähkön hinnan kanssa. Sama asia hoitajapulan, hoidon saatavuuden, terveyden huollon ruuhkien ym. kanssa. Näistä aiheista on puhuttu ja huudettu viimeiset kaksi vaalikautta ja tulos on nyt nähtävissä. Puhuuko joku hyvinvointivaltiosta? Kurjuutta jaetaan joka luukulla ja tuleva sote ei näitä syviä ongelmia rahattomana himmelinä ainakaan paranna, päinvastoin! Nyt sitten saavat poliitikot selitellä miksi tähän on tultu!! Kiireesti rahaa oman kansan hyvinvointiin.