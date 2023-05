Tätä mieltä tänään: "Kuka nua televisio-ohjelmat valitsee? Täytyy sanoa, jotta on kyllä mielikuvituksen puutetta!"

Vahingoniloa sähköautoista? Voi kai sen niinkin sanoa. Tosiasia kuitenkin on, että sähköautojen kustannukset tulevat nousemaan roimasti. Kun polttoaineverotuotto hiipuu, on puuttuva verotuotto saatava muualta. Kun yhden niminen vero loppuu, tilalle tulee toisen niminen. Norjassahan sähköautojen veronlisäykset on jo aloitettu. Seuraava vaihe saattaa olla neuvostotyyppinen vakoilutekniikka, josta käytetään nimeä kilometrivero. Polttomoottoriautoissahan kilometrivero on jo olemassa polttonesteen kulutuksen muodossa: joka ajaa enemmän, maksaa polttoaineveroakin enemmän. Yksinkertaisin ja ehdottomasti halvin keino määrätä kilometrivero ilman ylihintaista teknologiaa olisi ottaa vuosikatsastuksen yhteydessä kilometrit ylös. Mittarin manipuloinnista tulisi olla mittava rangaistus

Jussi Knuuttila esitti 30.4. harvinaisen järkevän ehdotuksen sähköenergian hinnoitteluksi. Hän kylläkin muisti mainita ekonomistien kapean ajatuskyvyn, mutta lisäksi olisi pitänyt muistaa mainita tuottajien voitonahneus niin varakkaiden kuin varsinkin vähävaraisten kustannuksella. Koska nykyinen systeemi takaa omistajilleen suuret voitot ja koska energiaviraston laskutikkumiehet eivät hallitse kokonaisuuksia ja sudenkuoppia, joista ylihinnoittelu johtuu, systeemi ei tule muuttumaan. Tilanne on sama, kuin veroparatiisien ja ulkomaisten tytäryhtiölainakikkailun hyödyntämisessä. Kansaa vastassa ovat liian isot edunsaajat.

Onhan se todella kummallista, että meitä äänestäjiä noin mollataan. Vaalitulos on meidän äänestäjien tahto. Se tiedoksi myös Daniel Parolle. ( I-P 30.4) Sen voi myös tulkita niin, että haluttiin maan hallitukseen oikeanlaista toimintaa tässä karmeassa taloustilanteessa.

Näkövammaisethan saavat kaikki palvelut ilmaiseksi, miksi? Heillähän on tulot niinkuin muillakin, ja vielä hoitotuki lisäksi. Monesti eläke on suurempi kuin muilla. Osa liikuntarajoitteisista joutuu maksamaan itse ihan kaiken. Heitä kehotetaan ottamaan yksityiseltä maksullista siivousapua, kaupasta ruokakuljetusta, ikkunoiden pesijää, kodinhoitajaa yms. ja heidän pitäisi itse maksaa kaikki tämä. Samalla lailla myös nv:set voivat ostaa nämä palvelut itsellensä tai vaihtoehtoisesti laittaa heidät maksamaan 50 avustaja tuntia kuukaudessa ihan itse.

Kun kerran Suomi on kaksikielinen maa, se ei voi tarkoittaa, että on pakko vain osata ruotsia. Kyllä se pitää olla molemminpuolista eli osattava sekä suomea että ruotsia. Myös Vaasassa.

Marinin hallitusta ei todellakaan tule ikävä. Sote aivan susi, työttömiä ja köyhyysloukkuun pudonneita enemmän kuin koskaan ennen. Velkaa enemmän kuin tarpeeksi. Huonointa taloudenpitoa pitkiin aikoihin. Marinille tärkeämpää poseeraus lehtien palstoilla kuin Suomen talouden hoito. Tuleva hallitus ei voi olla enään huonompi. Sipilän hallitus sai sentään Suomen aika hyvään kuntoon. Mutta ymmärrän kikyn vihaajia, kun piti työtäkin etsiä.

Joku totesi, että USA ja Ruotsi elvyttävät. Mutta mitä Marinin hallitus muka teki ellei elvytystä, ja missä jamassa olemme nyt. Myös säästökohteita olisi pitänyt olla eikä vain lainan ottoa ja rahan jakamista.

Mistä uusi, lähiaikoina syntyvä hallitus voi leikata? Tietenkin sieltä, missä kuluu eniten rahaa. Mihin sitä kuluu? Sosiaali- ja terveysmenoihin, koulutukseen ja hyvin menestyvien suuryritysten suuriin tukiin. Suuryritysten tukiin ei kokoomushallitus uskalla koskea. Siispä jäljelle jäävät sosiaali- ja terveysmenot ja koulutus. Koulutukseen ei kosketa! Paitsi saksilla. Mutta sairaat ja varattomat voivat aivan hyvin maksaa omat menonsa. Elleivät osaa, poistukoot muonavahvuudesta. Näin säilytämme hyvinvoivien valtion.

Olen asunut koko ikäni Evijärvellä ja tunnen nyt suurta surua Evijärven puolesta. Häpeän näiden valittajien aiheuttamaa mielipahaa kaikille, jotka arvostavat kaunista järveämme ja luontoa. Tekisi ihan mieli pyytää valittajien puolesta anteeksi! Toivotaan, että oikeus voittaa tässä asiassa ja järvi voidaan vielä pelastaa.

Kompromissiehdotus perussuomalaisten ja RKP:n kielikiistaan. Lopetetaan Suomessa ruotsalainen o (å)!

Kovan viikon ilta, parasta mitä tv:stä tullut pitkään aikaan. Kyllä on Jukka Lindströmiä jo kaivattukin.

Mm. Sipilä ja Rinne nostavat sopeutumisrahaa!! 3000 euroa/kk! Häpeäisivät!

On se ”hyvä”, että kaikki suomalaiset pakotetaan pian lajittelemaan biojätteensä. Saadaan sitten Suomen jätteenpolttolaitoksiin mahtumaan enemmän italialaista jätettä. Italian jäte lieneekin jo valmiiksi lajiteltua.

Alle rippikoulun ikäiset kittaa kaljaa viikonloppuisin (ja mitä muuta). Sossun täti soittaa ja piruilee eläkeläisen liikkumisesta. On aikoihin eletty. Olisko mietinnän paikka kumpu tarttis puhelun.

Onkohan Sipiläkin tehnyt huonoja sijoituksia kun sopeutuseläkettä pitää hakea. Voi voi.

Muistan, miten jo yli 30 vuotta sitten julkisuudessa puhuttiin, että Suomeen on tuotava maahanmuuttajia huoltosuhteen korjaamiseksi. Olen koko tämän ajan ihmetellyt, miksi yksikään puolue ei ehdota lapsiperheiden tukemista perhekokojen kasvattamiseksi. Sillä tavalla tämä ongelma olisi jo aikaa sitten ratkaistu.

Maahanmuuton olennaisena osana työperäinen siirtolaisuus on jokaisen tulijan osalta saatettavissa jatkossa erityisen harkinnan kohteeksi. Hallitusneuvotteluissa väännetään nyt kokoomuksen ja PS:n kesken kättä mm. tulijan vähimmäispalkkavaatimuksesta. PS haluaisi näin välttää sosiaaliturvan tarpeen tulijalle. Mutta kaikkein tehokkainta olisikin asettaa tulijat tarkkaan ennakkotutkintaan osaamistasostaan ja muista motiiveistaan. Se ratkaisisi.

Hienosti järjestetty tilaisuus Sepänkylän koululla. Sykähdyttävää sanomaa Veteraanipäivänä Isovanhemmille.

Seinäjoen keskussairaalan parkkiongelma on varsinainen farssi. Ensin suurin parkkipaikka myydään hölmöyksissään yhdessä Törnävän sairaalan kanssa. Nyt sitten ”itketään” parkkipaikkapulaa. Pitäisi olla tarkempi, mitä ollaan myymässä, ettei pääse syntymään tälläistä ”töppäystä”.

Kuka nua televisio-ohjelmat valitsee? Täytyy sanoa, jotta on kyllä mielikuvituksen puutetta! Vaihtakaa asiallisempi kaveri hommaan.

Ylen aamu-uutisissa kerrottiin tiistaiaamuna, että Saimaan kanava otetaan jälleen käyttöön. Sanottiin kanavan kulkevan Venäjältä vuokratulla alueella. Eikö olisi oikeampaa kertoa, että kanava kulkee Venäjän Suomelta ryöstämällä alueella!

VVM ehdottaa, että tulevat hallitukset velvoitettaisiin vähentämään valtion velkaantumista lakiin kirjattavilla säästövelvoitteilla. Mitä se merkitsisi? VVM:n virkamiehet panisivat ”ränget” ministerien kaulaan.

Minimanissa 2.5. ennen klo 11 tosi pitkät jonot. Vain 2 kassaa ja itsepalvelukassat kiinni.

Porukka asuu ylisuuris asunnois yksin tai kaksin, vedetään kaiken maailman tuet ja maristaan että ruoka on kallista. Tupakka, viina ja täysin turhan auton pito on ilmeisesti halpaa. 40-kiloinen koirakin pörrää varmaan biokaasulla.

Olisi kiva juttu, jos Suomi menestyisi Euroviisuissa mutta, kun näkee Käärijän mainospätkän tv:ssä, täytyy kanavaa vaihtaa.

Pääkirjoituksessa otettiin esiin tärkeä seikka, eläkeiän uudistus. Yleiseksi eläkeiäksi on saatava 65 vuotta, opettajille ja muille ylemmille virkamiehille 63.

Näinä kovien hintojen aikana saimme vappuna ilosanoman. Halla-ahon mukaan yle-veroa pitäisi pienentää, se on nyt suurimmillaan 0,48€ päivässä ja jos vaikka puolitettais, jäisi muuhun kulutukseen 0,24€ päivässä. Olisipa taas melkoiset kulutusjuhlat tiedossa.

Eikö Kuortanetta kiinnostaisi kuntaliitos Seinäjoen kanssa? Asukasmäärä on vähenemään päin (nyt n. 3400). Kyllä Kuortaneen nimi jatkossakin mediassa säilyisi jo urheiluopiston myötä. Sen nimeä ei missään tapauksessa muutettaisi. Kunnallinen johtava hallintotoiminta tosin siirtyisi länteen päin, mutta etähallinto muilta osin hyvinkin onnistuisi. Kuortaneen oman pojan, Alvar Aallon, suunnittelema kaupungintalo odottaisi.