Tätä mieltä tänään: "Kuka sähköä viitsii säästää, kun maksamansa lasku myöhemmin hyvitetään. Hölmöläisten hommaa."

IP:n Tekstaten -palstalla ihmeteltiin 11.1. kirjautumispyyntöä Lakeuden Etapin “sivuille” pankkitunnuksilla. Etapin internetsivuille osoitteeseen etappi.com ei tarvitse kirjautua. Etapin verkkopalveluun osoitteessa omaetappi.com pitää rekisteröityä asiakasnumerolla ja laskunnumerolla, jonka jälkeen voi luoda omat tunnukset. Pankkitunnuksia ei siis tarvita. Etapin mobiilisovellukseen Seinäjoen RE-pisteellä itsepalveluasiointia varten pitää myös rekisteröityä, mutta siinäkään ei tarvita pankkitunnuksia. Sähköisen jätekimppalomakkeen tekemisessä tosin vaaditaan osakkaiden allekirjoituksia, jolloin on tunnistauduttava Suomi-tunnistuksella. Ehkä kirjoittaja tarkoitti tätä? Etapin asiakaspalvelu auttaa mielellään, jos asiakas tarvitsee apua Etapin sähköisten palvelujen käyttöön.

Talven tulosta varma merkki on, että Isolahden kiihdytyskaista on lumipöperöllä, oli lumisateesta tunti tai kaksi viikkoa. Ei taida kuulua kenenkään vastuulle, tuokaan. Miten on mahdollista, että Palosaarentiestä joka talvi tulee hoitamattomien lumitöiden takia puolitoistakaistainen. Pahin kohta Othellon kohdalla. Todella vaarallista. Kai tuohonkin joku laki löytyy.

Aika hauska, yritysten työnhakuilmoituksissa toivotaan oman auton käyttöä, kun on ”heikko julkinen liikenne”. Näin Vaasassa.

Hallituksen tulisi luopua kaiken maailman tukiaisista ja ottaa paljon selvempi asuntorakentajan korkovähennys uudelleen käyttöön. Tällä menolla lama vain syvenee.

Vaalit lähestyvät ja vaalikeskustelut tv:ssä alkavat. Velka kuriin ja säästöjä, mutta mistä? Tässä muutamia teemoja!! Eduskuntaan yt-neuvottelut heti vaalien jälkeen, puolet vähemmän kansanedustajia ja avustajia, säästöä saadaan heti ja nopeasti. Tässä jollekin puolueelle hyvä vaaliteema, ääniä tulee. Lisäksi turhista valtion kiinteistöistä ja seinistä luovuttava. Valtion konttorien/toimitilojen määrä mahdollisimman minimiin, eli ovia kiinni!! Tietojärjestelmät nykyään niin tehokkaita, ettei joka paikassa tarvita toimitiloja esim. Avi/ely, häke, poliisi ja monet muut valtion laitokset. Ministeriöiden hallintokuntaa kaikkiaan tehostettava/vähennettävä. Tätä kautta tehoja koneistoon ja saadaan useiden kymmenien ellei satojen miljoonien säästöt. Ulkomaan avut tiukkaan syyniin (vähennettävä) samoin maahanmuutto, työperäiset tervetuloa!!

Voiko sekavampaa olla kuin THL:n koronatiedottaminen. Rajoituksista ei muka hyötyä, rokotteita vanhenee mutta silti rokotetta ei saa vaikka haluaisi rokotuksen. Liikaa asiantuntijoita.

Kuka hoitaa liikennevalot Ilmajoella Siltalan risteyksessä?? Toiminnassa ei mitään järkeä. Kun aamulla puoli kuusi on ylittämässä risteystä esim. keskustan suuntaan, niin vihreät palaa minuuttitolkulla vihreää Sjoen ja Kurikan suuntaan vaikka ketään ei näy missään. Eikö tunnistimet toimi? Alkaa hermot mennä ja tekee mieli ajaa päin punaisia, kun ketään ei näy missään. Tehkää nyt joku jotakin. Valot meni vikaan kesän asfalttitöiden jälkeen.

Joku ruinasi kulkukissojen talolle kaupungin avustusta. Jos nyt kuitenkin ensin autettaisiin ihmisiä, vaikkapa ruokajonoissa olevia.

Mihin it-alan palvonta johtaa? Kaiken arvo liittyy sen osuuteen tietojenkäsittelyssä. Ihmistä pidetään tietokoneen osana, hänen elämäänsä seurataan jopa kodinkoneiden avulla, hän tuottaa dataa. Hän toimii ohjelmien osana, tuottaen sitä mitä data, sitä hallitsevat, omistajat tahtovat. Tällaista menoa etenkin nuorissa jo nähtävissä – puhutaan koneille, ei ihmisille. Nämä dataistit tahtovat hallita kaikkea, suunnitella toiminnoista alkaen, ihmisiä, maita, hallita maata, meriä, ilmaa, avaruutta algoritmien avulla, joilla enemmän kuin ihmisellä kapasiteettia käsitellä tietoa. Tietojen uskonto, dataismi, teknouskonto, on maailmankatsomus, jossa data on korkein arvo, jolle ihminen alisteinen. Eikä humanismilla, ihmisellä ole subjektiivista sijaa, oikeuksia kuin vain kaikkea suunnittelevan, hallitsevan data- koneen osana, ei inhimillisenä, subjektiivisena ihmisyksilönä. Ihmisetkin kehitetään keinokohduissa. Kaikki elämä olisi siten datan avulla suunniteltua planeetallamme. Ennen vaaleja olisi hyvä tietää, mitkä puolueet kannattavat dataismia, ihmisten, kaiken olevaisen alistamista tietokoneiden datan suunnittelun, toteutuksen valtaan, sen osiksi. Tällöin ihminen ei saisi olla enää inhimillinen, tunteva, tahtova, havainnoija, subjektiivista tietoa omaava, toimiva yksilö.

Joo. Vaasas pyörätiepäällikkö teki pyöräilyn laatukäytävän Isolahdesta Gerbyyhyn päin ja ahdasta tuli. Tämäkin raha oisi voitu laittaa Kronvikintien kunnostamiseen ja pyörätiehen viereen.

Ohisalon kasvot suorastaan säteilivät onnesta, kun hän sai kertoa ns. hiilinielun romahduksesta, ja että kohta päästään taas maksamaan EU:lle vaatimattomat 7 mrd. Ei kai tuollainen vedätys vain mene läpi, kun oikeiden asiantuntijoiden mukaan ei se hiilinielu ole mihinkään romahtanut.

Väyläviraston tienhoidon vastuuviranomaisille. Tulisiko maantie 7091, Niemisvesi–Kukko (Ähtäri/Soini) sulkea liikenteeltä sillä sen hoito ei täytä laatuvaatimuksia, varsinkaan talvikunnossapidon osalta. Hevosella vielä pääsee.

Poliisiasema Närpiöön!? Onko Pohjanmaan poliisi vielä 70-luvulla? Kun päinvastoin seiniä pitäisi vähentää, niin Närpiöön uudet tilat. Kristiinankaupunki olisi riittänyt. Henrikssonilla ei ollut nyt ruotsinkielistä koulua puolustettavana. Uskotteko te Pohjanmaan poliisissa, että tällä lisäätte poliisikouluun hakijoita, tuskinpa. Toivottavasti uusi hallitus linjaa poliisiasemien määrän mahdollisimman pian järkevälle tasolle. Turhat kiinteistökulut hlöstöresursseihin.

Lukekaa torstaina 5.1. ollut P. Hannulan todellakin erinomainen ja totuudenmukainen kirjoitus Vaasan Sähkön hinnoittelusta. Sähköstämmehän tulee 80 % Seinäjoen kanssa samasta lähteestä ja omakustannushinnalla. N. 20 sentin nykyinenkin hinta on täysin epäoikeudenmukainen, eikä tosiaankaan liity mitenkään todellisiin VS:n hankintakustannuksiin. On väärin maksattaa vanhoilla asiakkailla uusasiakashankinnan kulut.

Vartijat ja järjestyksenvalvojat, niitä tarvitaan. Ikäviä nämä tapaukset, mitä on nyt tullu, mutta kyllä alalla on jonkin verran omaa egoansa esittäviä, Nakkikioskien Rambojakin.

Naapurin Rikun pitäisi nyt laittaa se sähköauto seisontaan ja hankkia joku halpa bensamoottorinen auto sähkökriisin ajaksi.

Lopettakaa nuo itsepalvelukassat. Suomes on tarpeeksi työttömiä kassoille ja tuon takia lisää tulee. Maksamaan sit joudutaan niittenkin toimeentulo ja kaupat vain rikastuu.

Rikkooko sähköyhtiöiden kautta maksettava sähkötuki tietosuojalakia tai viranomaisten vaitiolovelvollisuutta?

Luin uutisista: 3 kertaa torin ympäri tulee sakko. Tämä lainkohta ei koske Peräseinäjoen koululaisia, jotka traktoreilla, mönkijöillä, mopoautoilla rallittavat aamuisin ja päivisin, iltaisin mukaan tulee muutama vaikeasti ajettava bemari (ohjauslaitteis vikaa, kun ei pätkääkään kulje suoraan suoralla tiellä). Nopeusnäyttö vilkuttaa joka kerta punaista (yli 50/40 alueella).

Fysioterapia on paljon muutakin kuin hieromista. Olen käynyt 10 vuotta LPG-hoidossa, erittäin kivuliaan kipuoireyhtymän hoidossa. Olen säilyttänyt työkykyni juuri sen ansiosta. Pystyn maksamaan itse hoitoni, juuri sen takia, kun hoito auttaa.

Kuka sähköä viitsii säästää, kun maksamansa lasku myöhemmin hyvitetään. Hölmöläisten hommaa.

Mummeli sulki sähköpatterit tuvassa ja lämmittää vanhalla Högforsilla säästäen sähköä ja eläke pieni. Onko todella oikein, et toinen lataa sähköautoa ja runsaat jouluvalot palavat edelleen.

Hyvä ranskalaiset, näin pitää toimia. Heti torille, kun eläkeikää meinataan nostaa. Olisiko suomalaisen aika mennä toreille sähkön hinnan takia?

Kunta palkkaa kaiken maailman elinvoima-, hyvinvointi-, terveysliikunta- jne. koordinaattoreita mitättömällä koulutuksella ja hyvällä palkalla. Eikä kuntalaiset eväänsä lotkauta! Eihän nämä tee mitään!

Helsinkiläisen työpaikkaruokalan vessassa sai olla ruumis viikon ihan rauhassa median mukaan. Eikö ruokalan vessoja siivota viikkoon? Suomalaisen työelämän yhteishenkeä parhaimmillaan: työntekijä katoaa kesken työpäivän, eikä edes pomoa kiinnosta viikkoon, missä on!

Kuortaneella aiotaan rakentaa aurinkovoimala järveen? Turveneva on pidetty jatkuvasti pumpuilla kuivana. Kun pumput sammutetaan, on paikalla kohta järvi.

Uuden E-P:n sotealueen palkat maksetaan ajallaan myös niille lähes 30:lle hyväpalkkaiselle johtajalle, joille ei ole osattu uudessa hienossa organisaatiossa osoittaa mitään tehtäviä vaan istuvat nyt kotona. Luulisi tekemistä alueella kyllä riittävän.

Suomi varmistaa ihmisoikeuksia miljoonia maksavilla oikeudenkäynneillä ja Liberiassa käydään monta kertaa todistajia kuulemassa, mahdollista vain Suomessa, pöljien maassa.

Joku murehti niitä tuhansia hehtaareita, mistä puut kaadetaan tuulivoimaloiden tieltä. Ne alueet ovat kuitenkin vain pikkuruinen osa Suomen metsien kokonaisalasta, joka on 2,3 miljoonaa hehtaaria. Siinä riittää vielä elintilaa myös kololinnuille, joista suurin osa, kannanvaihteluista huolimatta, voi aika hyvin.

Hömötiainen pesii kyllä pöntössakin, tekee pohjapedin erilaisen, kuin muut tiaiset. Laitoin vuosia sitten pönttöja omalle puolelle, naapurin vanhaa kuusimetsää, toimii kyllä.

Huutokauppakeisari, kuka voi pelastaa tältä ohjelmalta. En usko millään, että suomalainen on niin juntti, että vuodesta toiseen katsoo tätä, jolle vaikea keksiä nimeä, komiikkaa kuitenkin. Vielä kerran, apua.

Joku ehdotti ajamista tien urien ulkopuolella. Miten liikennöinti sujuu näillä lumi ja sohjokeleillä, 50 km/h letkan jäniksenä?

Tiukka on ollut tarjouskilpa lumenaurauksista Vähässäkyrössä. Sivukujatkin Merikaarrossa aurataan nykyään enää vain toiselta puolelta ja liittymät tukitaan aina.

Liikenneturvan sivuilla sanotaan, että jalkakäytävällä saa kävellä missä kohtaa vaan. Pyörätiellä kävellään kumpaa reunaa tahansa. Eli ei ole olemassa mitään oikeanpuoleista liikennettä. Eri asia sitten, jos on nuolimerkein osoitettu, kumpaa puolta kuljet mihinkin suuntaan. Eli lakatkoon he valittamasta, jotka marisee, että Suomen oikeanpuoleinen liikenne koskee myös kävely- ja pyöräteitä. Tutustukaa Liikenneturvan ohjeisiin.

Mitäs nyt keinoksi, kun korot nousee. Mitä sanoo SDP:n verokuru? Olisiko pitänyt velkoja lyhentää, kun inflaatio laukkaa ja verotulot vähenee?

Voisikohan se talousorientoitunut kansanedustaja, joka tiesi, että velkoja ei tarvitse maksaa, kertoa miten hoidamme 9 miljardin vajeen ja 1,5 miljardin korot?

Nyt ministeri Ohisalo puhui asiaa, ei lähde uuteen hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Kyllä vihreät joutaakin jäädä hallituksesta pois, ovat jo tarpeeksi ennallistaneet.

Myös turvallisuusalan ongelmat johtuvat liiallisesta ykstyistämisinnosta. Kympin mies tekee tonnin vahingon. Maltti on valttia!

Sähköyhtiö (Fortum) ilmoitti tarkistavansa sähkön hinnan 5,39 sentistä/kWh 46,73 senttiin/kWh, 1.5. alkaen 52,68 senttiin/kWh. Edellisvuonna sähkökulut yhteensä 2 500 €. Uusilla hinnoilla vuoden sähkömenot nousevat 13 000 euroon. Tätä ei eläkeläisen kukkaro kestä. Sähköavustusten ja -tukien selvittely ja anominen on ikäihmiselle hankalaa. Eikö olisi ollut viisainta asettaa sähköyhtiöille lakisääteinen enimmäishinta, jonka enintään voisivat kuluttajilta periä. Hyvin palvelevan ja haja-asutusalueella tarpeellisen kyläkaupankin sähkön hinnankorotus yrittää nujertaa: satasten sähkölasku kuukaudessa on muuttunut useamman tuhannen euron laskuksi. Valtion tuki haja-asutusalueiden kauppapalveluiden säilyttämiseksi häviää sähköyhtiöiden ”pohjattomaan pussiin” eikä edes riitäkkään. Jotain tulee tehdä kiireellisesti.

Väärässä paikassa säästetään sähköä, kun mennään soittamaan ihmisten ovikelloa, eikä sytytetä eteiseen valoa vaan seistään siellä pimeässä rappukäytävässä odottamassa oven aukenemista. Näinä aikoina, kun kaikenlaisia hiippareita liikkeellä, niin on uhkarohkeaa avata ovea, kun ei näe, kuka siellä on.

Akkualueella alkaa tapahtua tänä vuonna, odotellaan rauhassa.

Liukas keli on taas lehtitietojen mukaan aiheuttanut tieliikenteessä lukuisia tieltäsuistumisia ja kolareita. Kehoitan autoilijoita tekemään rikosilmoituksia, joissa epäiltynä on liukas keli ja odotan mielenkiinnolla tulevia tuomioistuinten ratkaisuja.

Akkutehdas etenee pikkuhiljaa, että malttia vaan tälläkin palstalla.

Kyllä nyt on Ojaniementie ja Läkkitie loistavasti aurattu ja liukkauden esto hoidettu erittäin kiitettävästi.

Lapsilisä kaikille ei ole tätä päivää. Tasa-arvo on kaukana, kun pienituloinen perhe joutuu käyttämään elämiseen lapsilisät ja hyvätuloinen ostaa lapselle osakkeita, tai säästää lapsen tilille. Velkainen valtio ei pyöri, jos hyvätuloisiakin verovaroista pönkitetään joka suunnalta.

Torstaina kirjoitettiin pluskirjeen toimimattomuudesta. Oma kokemukseni on sama. Viimeksi lähetin pluskirjeen Vaasasta Sastamalaan. Seurasin kirjeen kulkua. Se meni ensiksi Seinäjoelle ja sitten Helsinkiin. Siellä se seisoi kaksi päivää. Vastaanottajalle Sastamalassa kirje toimitettiin viiden päivän kuluttua. Tavallinen 1lk:n kirje olisi mennyt enintään kolmessa päivässä. Samanlaista viivästystä on ollut aiemminkin. Postin logistiikassa on jotain vikaa.

Kertokaa nyt te viisaammat luonnonystävät, onko typenoksidit luonnolle terveellisempiä kuin hiilidioksidi, kun puhutaan ammoniakin käytöstä polttoaineena.