Tätä mieltä tänään: "Kuljettaja on täysin itse vastuussa valokytkimen kääntämisestä oikeaan asentoon, jos autossa ei ole valoautomatiikkaa tai jos automatiikka ei toimi optimaalisesti olosuhteisiin nähden."

I-P 22.11. Isätkö sysättävä syrjään. Kiitos Juho Kössille. Rohkeasti vain isät mukaan lastenne elämään, olette aivan samalla viivalla lastenne elämässä kuin äiditkin. Teitä molempia tarvitaan, että lapset kasvavat tasapainoisiksi aikuisiksi.

Seinäjoen hyvinvointialueella on tarjolla vain terveyspalveluja. Jäikö sosiaalihuollon palvelut kuntiin? Näin, jos lukee I-P:n 22.11. uutista.

Joku kyseli tällä palstalla, että eikö kukaan muu pelkää, että Venäjä tulee Suomeen. Varmasti moni pelkää. Venäjän tänne tulo olisi pahinta mitä voisi tapahtua.

Sote on syvää syvyyttä. Ja me työntekijät maksamme sen.

Ajovaloista kannattaa kirjoittaa niin kauan, ettei yksikään auto vaaranna omaa ja toisten turvallisuutta ajamalla esim. marraskuun hämärässä pelkillä huomio- eli päiväajovaloilla ja takavalot pimeänä. Ongelman ydinhän ei ole se, etteikö yleisesti jo olisi tiedossa, että takavalot eivät yleensä pala päiväajovalojen kanssa (tässäkin on automerkkikohtaisia eroja). Tärkeintä olisi ymmärtää, että päiväajovaloilla ei lain mukaan saa ajaa päivälläkään, jos näkyvyys on vähänkään heikentynyt. Kuljettaja on täysin itse vastuussa valokytkimen kääntämisestä oikeaan asentoon, jos autossa ei ole valoautomatiikkaa tai jos automatiikka ei toimi optimaalisesti olosuhteisiin nähden. Automatiikkaan ei voi sokeasti luottaa, sillä hämärätunnistin ei välttämättä reagoi lainkaan esim. pöllyävään lumeen tai sumuun. Se voi myös reagoida liian myöhään hämärään, jos sitä ei ole säädetty kyllin herkäksi. Uudemmissa autoissa hämärätunnistimen herkkyyttä pystyy itse muuttamaan. Ja sitten vielä rikkinäiset polttimot vaihtoon, niin meillä kaikilla on vähän turvallisempaa tien päällä.

Suomi on hupaisa maa ja sen kansa omatoimista. Nyt eräitä ottaa päähän, kun vanhat konstit otetaan käyttöön, kiinteistöjä lämmitetään puulla ja öljyllä, kun sähkön hinta on pilvissä. Vaasan Sähkö edelleen viranomaisten hampaissa, kun sähkön hintaa kokeeksi vähän laskettiin mutta ei lähellekään oikeaa hintaa.

Tietääköhän joku niistä ennallistamisintoilijoista kuinka suuri osa Suomen nykyisestä pinta-alasta on luonnontilassa ja moniko heistä tietää, miltä sellainen metsä näyttää. Kuka sellaisen katsomisesta nauttii?

Tietoni mukaan koira syö keskimäärin kaksinkertaisen määrän lihaa ihmisiin verrattuna. Pyydän ilmastotutkijoilta tietoa, saastuttaako lemmikkieläinten käyttämä liha ilmastoa samassa suhteessa vai vaikuttaako asiaan jokin ideologia?

Seinäjoki ei taida välittää puhdistamon hajuhaitoista.

Rokotukset. Kävimme perjantaina rokotuksilla Y-talolla ja yllätyshän siellä tuli. Emme saaneetkaan koronan tehosterokotusta. Eli ilmoitettiin, kun neljä saatu reilut 5 kk sitten ja pahus ikäkin piisaa. Kuultu, että on muualla saatu. Mikä lie syy? Hämmästynyt.