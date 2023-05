Tätä mieltä tänään: "Kummassa on suuremmat päästöt? Suomalainen turve vai Italian jäte, kun otetaan vielä kuljetus huomioon."

Voi hyvät hyssykät, onko jossain ollut kirjoitus että kielitaidolla pitäisi valita presidentti. Luulenpa, että tahallaan irroitettu jotkut sanat lauseesta. Mikko Hautala, Suomen USAn suurlähettiläs seuraavaksi presidentiksi. On kielitaitoinen, edustava ja taitaa myös politiikan, onhan hän ollut nykyisen presidentin neuvonantaja. Ja pääasia, ei ole ryvettynyt missään.

Tuleva hallitus ei ole vielä syntynyt. Nyt odotellaan. Vaalitulos oli kuulkaas juuri sellainen kuin me äänestäjät halusimme. Niin se menee. Nyt riittää noita oppositiohuutajia, kauhuskenaarioita maalaamassa. Eeva Kalli sanoi viisaasti, että annetaan hallitustunnustelijalle työrauha. Olen samaa mieltä. Edellisellä hallituksella oli mahdollisuutensa, se aika onneksi päättyi, muuten olisimme vajonneet suohon velkamäärän painosta.

Kannabiksen vapautuksesta: kun sinun lapsesi on käyttänyt tätä ”vaaratonta” kannabista vuoden ja siirtynyt sitten kovempiin aineisiin, sekä tehnyt kaikkien läheisten elämästä helvetin, niin kysyn vain: kannattiko rikosoikeudellinen vapautus? Se addiktigeeni kulkee hyvin useassa suomalaisessa suvussa. Katsopa ympärillesi sitä kännäämisen määrää ja sen peittelyä ja kaunistelua. Sama sähköinen aivosairauden geeni, joka tuhoaa perheet ja lasten elämän, jota sinäkin ehkä peittelet neljän seinän sisällä?

Tynkkynen olisi heti alkuun puuttumassa Ylen ohjelmasisältöön, ammentaa oppeja naapuristamme Venäjästä.

Sehän ny hyvä juttu olis, että kannabis laillistettaisiin. Nuoriso olis vielä enempi sekaisin, kun nyt.

Nousu ja tuho, nousun olemme jo nähneet ja tuhon näemme tulevan hallituksen toimesta.

Hoitajien kiire perustuu oman puhelimen käyttöön työaikana.

Rämäkkö kaipaa ”keskustelua”, valitettavasti itse siihen kykenemättä. Oman agendan läpirunttaaminen on tärkeämpää kuin avoin, kriittinen, keskusteleva keskustelu.

Kummassa on suuremmat päästöt? Suomalainen turve vai Italian jäte, kun otetaan vielä kuljetus huomioon.

Posti korotti taas postimaksut mutta ei ilmoittanut siitä, olisi ollut hyvä saada tietää asiasta etukäteen kyllä!

Vai pitäisi maataloustuet poistaa? Nehän ei ole tukea maataloudelle vaan meille kuluttajille, ettei meidän tarvitsisi maksaa ruoasta sen todellista hintaa, eikä köyhät kuolisi nälkään. Jos tuet poistetaan, niin Suomessa loppuu tuotanto, jolloin maksamme maataloustukea EU:n kautta muualle Eurooppaan.

Vaalit käyty ja kansa ymmärsi. Tukia voi ja pitääkin leikata, maataloustukia, yritystukia, asumistukia, sosiaalitukia näin alkuun, targetti 2–5 % vuodessa, että saavutetaan noin 15–20 %.n säästö parissa vaalikaudessa. Ja markkinatalouden lait todellakin käyttöön, siivotaan julkiselta sektorilta kaikki pöhöttyneet organisaatiot ja tulospalkkaus oikeisiin mittareihin perustuen. Työpaikalla työntekijät arvoon, siis ne jotka tekee. Niitä on paljon jotka ilmestyy paikalle, mutta tuottaen kovin vähän. Koskee kaikkia sektoreita tämä.

Seinäjoella olisi aika kaupungin kerätä risut ja rangat tien poskia rumentamasta. Ei ne sinne maadu. Ruman näkööstä. Koskenalantieltä saa aloittaa!

Voihan kepu, ensimmäinen kannatusmittaus jälkeen vaalien osoitti mitä kansalaiset ovat mieltä siitä, et 4 vuotta vihervassareiden aisankannattajana jatkatte nyt samaa peliä oppositiossa vihervassareiden joukoissa taas. Olitte ainoa puolue, jonka kannatus laski, ensimmäisessä kannatusmittauksessa vaalien jälkeen, äänestäjät eivät ole tyhmiä, se on Suomen kansa! Tuittuillessanne, jättäytymällä oppositioon uusien kavereidenne kanssa, sahaatte vain omaa oksaanne. Nyt lakit kauniisiin käsiinne ja Orpon pakeille, voitte tehdä todellisen kansanpalveluksen, palaamalla omienne joukkoon ja saaden yhden(kieli)asianliikkeen pois hallituksesta, näin hallituksen yhtenäisyys, sekä vahvuus paranisi. Hopi Hopi nyt kepu!

Maakunnat yhteen nyt Pohjanmaalla, mahtavan ja suuren EP:n väkuluku pudonnut viime vuonna tuhannella. Yksi maakunta ja nimeksi Pohjanmaa. Tulevalle hallitukselle, tehkää Suomeen maakuntaremontti vähentämällä ja yhdistämällä maakuntia. Säästetään kaiken mailman turhilta kokouksilta, monella jakkaralla istuvat vähemmälle pitämästä turhia kokouksia. Tehoja nyt tähän hallintohimmelien tyyssijaan.

Minkä takia liikuntarajoitteisten on niin vaikea saada Kelan maksamaa hoitotukea, joka on 78,72 e kuukaudessa. Sillä rahalla olen itse ja moni muu maksanut uimahallilla käynnit, kun monelle vesi on ainut missä voi enää liikkua. Minun sairauteni etenee, ja jos en pysty harrastamaan vesiliikuntaa, olen pian pyörätuolissa. Sitäkö te haluatte? Ajatelkaa tätäkin asiaa kun seuraavan kerran hylkäätte hakemukseni.

Olisiko Etelä-Pohjanmaalla tarvetta selviämisasemalle? Huonokuntoisten mielenterveys- ja päihdehuollon asiakkaiden paikka ei ole poliisin putka vaan terveydenhuolto.

Seuratessani keskusteluita maaseudun elinvoiman säilyttämisestä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, on kummallista, ettei voitaisi asettaa erillaiset verotukset kaupunkilaisten sekä maalaisten autoilulle. Jos kaupunkilaisille auton omistaminen tehtäisiin tarpeeksi kalliiksi, katoaisivat ne suhteellisen nopeasti pois ja julkisen liikenteen kysyntä kasvaisi. Maaseudulla yksityisautoilu voitaisiin taas tehdä halvemmaksi, jolloin tärkeämpiin elämän asioihin jäisi enemmän rahaa. Ratkaistaisiin ilmasto-ongelmia sekä helpotettaisiin maalla asumista samalla kertaa.

Aito tosi suomalainen tuo yle.fi-mainoshenkilö! Kaverille ei varmasti kerrota!

Onko vaikeata joustaa, jos naapuri juhlii vain kerran vuodessa vappua. Soittaisit ovikelloa. Ei sen takia tarvitse poliisia soittaa. Kateuttako, kun ei itsellä hauskaa.

Toivon todellakin, että mahdollisimman moni lukee Harri V. Hietikon kolumnin lauantain lehdestä. Se on täyttä asiaa. Jos juttu meni ohi kaivakaa 6.5. I-P esiin tai lukekaa juttu verkossa. Sen voisi myös jakaa noin alkajaisiksi vaikka kaikkiin Vaasan oppilaitoksiin. Jutussa on myös pääkirjoituksen ja valtakunnallisen keskustelun ainekset…

Kaupunginjohtaja Kiiskilä ja nykyinen ympäristölautakunta sekä kaupunginhallitus tulette olemaan maailmanlaajuisessa arvostuksen häpeäpaalussa, kun pilaatte ja häpäisette kaupunkimme ainoan keuhkon, sydämen, Lakeuden puiston skeittipuistolla. En uskonut tällaista Aaltokeskuksen häpäisemistä vielä nykypäättäjienaikana tapahtuvan. Toivomme, erehtyvämme. Valitusosoitus odottaa, ellei muutosta tuohon tule heti. Toivomme, ja meitä on hyvin monta, jotka odottavat peruutuspäätöstä skeittipuiston tuohon rakentamisesta. Urheilutalon lomaan se pitäisi rakentaa, eikä pilata kaupungin sydäntä ja mainetta.

On se kumma, kun aina vain löytyy kommenttia tästä Marinin hallituksesta. Kuinka olisi toiminut nämä oppositiopuolueet vastaavassa tapauksessa. Oli korona, Ukrainan sota, autettiin yrityksiä ja yksityisiä. Kuinka olis kokoomus ja perussuomalaiset toimineet. Keskitytään vain tulevaan, vaalit on jo ohi, jos ei kaikki ole vielä sitä huomannut.

Kävimme Ilmajoen hautausmaalla. Vainajien säilytykseen tarkoitettu uudisrakennus on mielestämme arkkitehtuuriltaan kovin epäonnistunut. Ei juuri erotu viereisistä punaisista ladoista ahtaassa tilassaan. Seinäjoella Alvar Aalto -säätiö vastusti ammattikoulun rakentamista Aalto-keskuksen naapuriin. Olisipa Ilmajoellakin ymmärretty aikanaan väkevämmin vastustaa tätä värimaailmaltaan ja tyyliltään korutonta rakennusta.

Tiedoksi Ylen kielenkääntäjille, että ’profeetta Esaias’ on suomeksi profeetta Jesaja.

Marinin kriisiajan hallitus hoiti koronan rokotuksineen, yritys- ja muina tukineen hyvin. Karenssiajat ja sairaiden hoito maksoi. Maamme selviytyi maiden korona-ajan selviämisvertailussa kärkipäähän. Työllisyys kasvoi. Valtava soteuudistus, joka tietenkin nieli paljon rahaa. Rakentamista ja organisaatioiden luontia ja kehittämistä, joita uuden luomisessa aina tulee. Venäjän hyökkäyssota nosti rajusti kaikkia kustannuksia. Näistä ei vain passaa puhua, moittia vain. Miinuksena Marinin hallituksella oli kyllä liikaa vihreää.