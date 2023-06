Tätä mieltä tänään: "Kun auton kyljessä on työnantajan nimi, röyhkeä ja piittaamaton ajotapa on huonoa mainosta."

Vaasan Kissatalo. Superhyvät tilat löytyneet?? Kaikkea muuta. Läheltä lentokenttää Kissatalolle kaupungin ehdottamat tilat vaatisi ensinnäkin suuren monta kymppitonnia maksavan remontin ja vuokra olisi lämmityskuluineen yli tonnin kuukaudessa. Millä ihmiset kuvittelee, että kissatalo maksaisi kaiken tuon, kun ainoastaan lahjoitusten varalla toiminta pyörii. Kaiken huipuksi rakennus on purkulistalla.

Kyllä nyt vanhalla hallituksella on sanottavaa miten asiat pitäisi hoitaa. Eivätkö pauhaajat muista olleensa juuri 4 vuotta hallituksessa. Asiat vain jäivät hoitamatta.

Kun auton kyljessä on työnantajan nimi, röyhkeä ja piittaamaton ajotapa on huonoa mainosta.

Sinä lierihatusta ärsyyntynyt. Koetapa ajatella asiaa hiukan laajemmin. Kun nainen menettää hiuksensa syöpähoitojen tai alopecian takia ja tulee kaljuksi, hän on pulassa. Mitä päähän, kun menet ihmisten ilmoille? Et kestä uteliaita ja ihmetteleviä katseita. Mutta kun laitat kauniin kesähatun kaljusi peitoksi, voit nauttia kesäisistä konserteista ja kesäteatterista niin kuin muutkin ihmiset. Yritetään ymmärtää ja sietää kaikenlaisia ilmiöitä, sellaistakin, että miksi naisella on kesäinen lierihattu päässä konsertissa.

1. näytös: Putinia höynäytettiin ja saatiin pakenemaan Moskovasta. 2. näytös: Kuka astuu tilalle?

Wagnerin ”kapina” on todennäköisesti huijausta.

Seinäjoen torin paviljonkiin voisi järjestää esim. sunnuntaisin päivätanssit. Musiikki voi tulla koneellisesti. Teknologia hoitaa.

Metalliteollisuus riutuu ja tradenomeja pukkaa. Nuorten ei tule olettaa käyvän ammattibarometri.fissä, vaan heitä on allokoitava työvoimapula-aloille.

Kristiinankaupungista kotoisin oleva Petri Pihlajaniemi on vieraskuntalaisena saanut hämmästyttävän paljon aikaan Seinäjoen vanhojen rakennusten säilyttämisessä ja uuskäytössä (I-P, 22.6.). Nyt hän ideoi vuoden 1883 veturitallien uuskäyttöä kongressikeskukseksi. Jännittävä idea, jossa on Tampereen jättiareenan kanssa se yhtäläisyys, että molemmat sijaitsisivat rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, juna-asiakkaan helposti saavutettavissa.

Ihanaa, kun odotettu Provinssi taas tulee! Mutta, jälleen on pienellä teolla pilattu hieno tapahtuma: narikka-alue on yhtä surkea kuin viime vuonna.

Hartmanin- ja Kirjastonkujan välinen suojatie Hietasaarenkadulla on lähes kuolemanloukku. Kolmasosa autoilijoista ei väistä lainkaan suojatietä noin metrin päässä lähestyvää saatikka sille jo astumassa olevaa. Monasti jäisin auton alle mikäli pitäisin kiinni oikeuksistani. Joskus joudun kädellä viittaamaan autoilijaa pysähtymään. Ongelma johtunee osittain siitä, että suojatie on tavallaan korttelin keskellä ja sitä on vaikea havaita. Monet autonkuljettajat eivät noudata lakia eivätkä hiljennä hyvissä ajoin ennen suojatietä. Kehoittaisin poliisia käyttämään kyseisen suojatien valvontaan joskus tunnin-pari. Vilkkuva sininen valo suojatien merkin varressa myös auttaisi.

Hyvin herkkäkuuloiset eläimet ja varsinkin ne usein kovia kokeneet löytökissat tarvitsevat rauhallisen elinympäristön. Lentokentän läheisyys ei ole sitä.

Olenkohan ymmärtänyt oikein. Vaasan kissatalon väki tekee ilmaiseksi kaupungille ja kunnille kuuluvaa eläinsuojelutyötä. He eivät saa muuttaa vaatimusten mukaan remontoimaansa taloon. Kaupunki tarjoaa tilalle purku-uhan alla olevaa vanhaa navettaa heille vuokralle. Yhdistyksen pitäisi myydä oma talonsa ja käyttää siitä saatavat rahat kaupungin omistaman navetan remonttiin ja maksaa 700–800 siitä vielä vuokraakin kunnes navetta puretaan. Reilu diili?

Jalasjärvellä kaahailija Tesla! Taitaa olla sama Tesla, joka ohittaessaan oli vähällä törmätä vasemmalle kääntyvän auton kylkeen Lapuantiellä Hipin risteyksessä juhannusaattona aamulla. Onneksi kääntyvän auton kuski huomasi takaa tulevan kaahailijan ja jätti kääntymättä. Siinä törmäyksessä olisi henki lähtenyt. Ohitti useamman auton kerralla, ihan niinkuin autokoulussa opetetaan. Onneksi säikähdit itsekin tyhmyyttäsi, kun kaasujalka keveni huomattavasti idioottimaisen ohituksesi jälkeen.

Kyllä äänestäjä on silloin hukassa itsensä kanssa, jos ei osaa lukea ja kuunnella hallituksen ohjelmaa. Siellä on kirjaus myös alv-veroon, joka nostaa lääkkeet, ruokaa ym. On tyhmää ihailua ummistaa silmänsä totuudelta. Kipeää se tekee, sairaille, vammaisille, eläkeläiselle. Myös selvä kirjaus sairaalamaksujen nostoon. Edellinen hallitus on syytön tämän hallituksen hallitusohjelmaan. Kyllä tämä tuotos on PS:n ja kokoomuksen ajatuspajasta lähtöisin. Sylikummina kristilliset ja RKP.

Petteri Orpo veti hallitusneuvottelut jne. Kyllä tuli Mariinia ikävä. Oli köyhilläkin toivoa, nyt ei oo. Raskas korona-aika vaati paljon, ei kellään ennen ollut tuollaista aikaa. Kiitos Mariin, toimit hyvin, kunpa ei ois nyt näin. Uusi hallitus: kyllä säästää pitää mut miks se tehdään huonompien kustannuksella, se on väärin. Isot perintöverot ym., edustajat, 100 ym. isotuloisia, rikkailta heiltä voi kyllä ottaa, mut ei kokoomus.

Miten näin hölmön homma on Kouran koulun lopettamisen harkinta? Jos nyt muistetaan, niin meillähän on kylällä juuri kalliisti toteutettu kaupungin tyhjä asuinalue viemäri/sähkö/tiestö plus ties millä kuidulla varustettuina. Onko yhtäkään tonttia myyty? Ei. Eikä myydä – kuka nyt niin hölmö ois, että rakentaa perheelleen kuihtuvaan,kouluttomaan kaupattomaan, yhteisöttömään kylään tuvan? Lisäksi tontit on liika kalliita – myykää makkaran hinnalla, niin joku ehkä ostaakin. Nyt alue on vain kiva rallireitti minkä päässä on hieno heittää renkahilla soraa pitkin pusikkoja. Kyllä koulu ja iltapv-toiminta täytyy säilyä! Lapsissa on yhä tulevaisuutemme! Kiitos Henna Salo asian esiin nostosta.

Tästä Turun ratahankkeesta vielä. Kyllä teidän elämä on kiireistä. Ei se voi olla minuuteista kiinni. Menkää sitten lentokoneella, jos vauhtia tarvitaan ja Linnanmäkikin on lähellä. Me tavalliset ihmiset nautimme maisemista ja luonnosta, on kuin katselisi hyvää taidetta ja kerkiää rentoutumaan, kun mieli lepää. Se on rentoutusta parhaimmillaan. Niilläkin rahoilla tehdään paljon hyvää, mitkä menisi radan parannukseen esim. tonnin eläkkeisiin 500e korotus. Olisi ilo nähdä iloisia vanhuksia tyylikkäinä ja terveys hoidettuna.

Voi, voi Matias Mäkynen, onko noin vaikea hyväksyä, et kansa ei enään uskonut ja luottanut Teidän toimintaan. Se, että jatkat piikittelyä asioista, jotka olette itse aiheuttaneet, ei edelleenkään herätä lisäluottamusta teidän toiminnasta. Jos olisitte tehneet viisaampia päätöksiä ja hoitaneet taloutta paremmin, niin ei sen enempää Orpo kuin Purrakaan olisi saanut niin kovaa kannatusta. Nyt se on myöhäistä rykiä, kun on jo housuissa.

Vietimme juhannuksen tuttavien mökillä Evijärvellä ja ihmettelimme porukalla vedennostosta valittaneiden järjenjuoksua, kaunis järvi menossa pilalle jonkin rantapellon takia.

Ollaan kovasti huolissaan Suomen huonontuneesta maineesta ulkomailla. Jos niin on, niin sehän on itseaiheutettua, valtamedia ja vihervasemmisto ovat innokkaasti jakaneet epäedullista, jopa valheellista tietoa uudesta hallituksesta ja varsinkin tietystä poliitikosta. Oman pesän likaaminen on halveksittavaa, mitä sillä ajetaan takaa?

Jo vuonna 1883 valmistuneiden Seinäjoen veturitallien uusiokäyttö kongressikeskuksena on ainutlaatuinen idea ja toiminnallisesti ilmeisen käyttökelpoinen. Asiakkaiden kannalta sen saavutettavuus olisi erinomainen, niin läheltä kuin kauempaakin tulevan junamatkailijan kannalta. Esim. Tampereella kongressikeskuksinakin toimivat, Tampere-talo ja uusi jättiareena, ovat asemalta lyhyen kävelymatkan päässä. Seinäjoen maine saisi melkoista nostetta!

Graffitilandian puuhanainen toivoi uusiin töhrytiloihin junanvaunua, että voisi harjoitella junien maalausta etukäteen.

Saataisiin edes pari ohituskaistaa Vaasan ja Laihian välille.

Kotimaistenkin kommunistien ihannevaltio NL oli itsessään varsinainen ympäristökatastrofi. Aral-järvi jne. jne Sellaista ”vihreyttä” 1970-luvulla. Taas joku laitavasemmalta pelottelee 30-luvulla ja kaipaa 70-luvulle. Hohhoijaa.