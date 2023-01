Tätä mieltä tänään: "Kun mä kuolen, niin mun hautajaaset on isoot, yleiset ja julkiset. Niihin saa tulla kaikki, jokka mua haluaa muistaa eikä ketään rajata muistotilaisuuden ulkopuolelle laittamalla lehti-ilmoitukseen, notta muistotilaisuus vain kutsutuille."

M Mantilan kirjoitus (I-P 22.1.) oli täyttä totta. Marin on kyllä pahimpia populisteja Suomenmaassa. Itse kun tienaa lisätuloineen yli 20 000€ kuukaudessa eikä ”ammatissaan” ole mahdollistamut kenellekään yhtään työpaikkaa, toisin kuin vuorineuvokset.

Älkää tehkö ammattikoulua Seinäjoen keskustaan. Säästäkää tontti johonkin, joka oikeasti nostaisi keskustan arvoa. Koulu kuuluu muualle. Viimeinen iso tontti keskustassa. Älkää hukatko hyvää mahdollisuuta rakentaa jotain, joka oikeasti hyödyttäisi kaupunkia.

Kyllä nyt Seinäjoella pitää nousta vastustamaan tämmöistä museoyhdistystä, joka tekee kaikkensa keskustan tyhjenemiseksi. Jos muu ei auta, nimien keräys pystyyn museoyhdistyksen lakkauttamiseksi, jos se ei vedä valitusta pois oikeudesta tai tästä Unescon maailmanperintökohteen hakemisesta, josta Seinäjoki ei rahallisesti hyödy mitään. Kuluja kyllä kertyy kaiken maailman seminaareista. Ei muutama valokuvan ottaja tuo kaupunkiin mitään, ei yhtään mitään.

”Harrastaa hiihtoa” on kovin venyvä käsite. Yhdelle se tarkoittaa murtomaahiihtoa, toiselle nojatuolihiihtoa. Yhdelle hiihtolenkkiä jokaisena talvipäivänä, toiselle yhtä hiihtolenkkiä elämänsä aikana.

Mainio tilaisuus! Seinäjoen ydinkeskustassa on iso, rakentamaton alue. Siihen saataisiin helposti viehättävä ja viihtyisä Keskuspuisto. Sopisi myös Aaltosentterin jatkeeksi

Eipä tule heti mieleen avustaa kulkukissoja kun ihmisetkin näkevät nälkää, joku roti sentään siinäkin.

Kiitos Elvi Taipalus, Sääksniemi hyvästä kirjoituksesta. Meillä vain poliittisilla päättäjillämme ei löydy tahtoa ymmärtää eläkeellä olevan ihmisen tasa-arvoistamisesta. He itse varmistavat asenteellaan oman tulevan eläketulonsa. Ei heitä köyhät kiinnosta.

Ministerin suulla ollaan kohta sähköenergian suhteen ”omavaraisia”. Kohta on tuhat tuulimyllyä pyörimäs, suhina vaan kuuluu. Mutta tiesitkö, niistä yli 90% on ulkomaalaasten omistukses!! Ruattalaaset rakentaa merelle turpiinipuistot ja turvesoille aurinkopaneelipuistot, ranskalaiset kun ehti jo varaamaan melkein kaikki nyppylät. Tuotot menee ulkomaille, ei tuu yhteisöverotuottoja ei. Toki tämä ei ole uutta, ei edes MOT-ohjelmalle aineksia? Toki maanomistaja saa vuokratuloa, kunta kiinteistöveroa ja me halpaa tuulisähköä? Ja loppuunajetut myllyt toki jäävät sitten meille muistoksi sinisilmäisyydestä. Aamen.

Tämän lehden pääkirjoitus, jossa pääm. Marinin vuorineuvospuheet katsottiin populismiksi, oli hyvin asian ytimeen osuvaa (I-P, 22.1.). Täytyy ymmärtää heidän aikaansaannostensa merkitys yhteisenä hyvänä. Nerokkuus ja aikaa säästämätön asiaan paneutuminen ovat synnyttäneet tulosta. Ja veroja maksavat tuloistaan yli puolet. Jos muistellaan historiallisia ”vuorineuvoksia”, kuten Vaasan ja Seinäjoen Wasastjernoja, ymmärretään heidän merkityksensä.

Jussi Knuuttila jatkoi virheellistä turveinformaatiota (I-P 22.1.). Ensinnäkin turve oli ainoa polttoaine, jonka käyttö kasvoi vuonna 2022. JK kirjoitti: ”Nyt ei oteta mitään”. Tarkoittaen turvetta.

Kiitos M.M. (kirjoitus IP 22.1.). Oikeudenmukainen tulonjako on tärkeää, mutta jokin on pahasti pielessä, kun kakkua jaetaan täysin rinnoin vaikka leipureita ei ole, resepti on hukassa eikä edes tiedetä saadaanko jauhoja vielä ostettua velaksi.

Sedun väistötilan (vanha sittari) parkkipaikka on koulupäivinä tupaten täynnä monenlaisia menopelejä. Mitenköhän tuo määrä sopii suunnitellulle uudelle kampukselle kaupungin paraatipaikalla? Entä ruuhkautuuko liikenne ja vaarantuuko jalankulkijoiden turvallisuus?

Ei Sedun kampusta vastustavalla eliitillä ole pätkääkään kiinnostusta työntekijäksi kouluttautuvasta nuorisosta. Nehän ovat tuon herrakansan mielestä rupusakkia. Mielestäni nämä kampuksen rakentamista vastustavat pitäisi panna maksamaan jokainen haitallinen euro, jonka ovat aiheuttaneet. On tämä valtakunta, kun täällä saa aiheuttaa kiusaa tekemällä miljoonien vahinkoja. Aallon suunnittelemat rakennukset eivät ole edes hyvin suunniteltuja. Vikoja täynnä ja sekö on arvokasta, kun saa ikuisen taloudellisen riesan.

Nyt kannattaa jättää Ruotsi Nato-junasta. On liian vaarallista odotella Ruotsia mukaan. Suomen valtionjohdon pitää heti hoitaa maamme Natoon. Kyllä Ruotsi on turvassa Suomen leveän selän takana kuten aina ennenkin.

Ilpo 23/1, suola-auton näkijälle. Tukehdutko nauruun, kun näet rekkayhdistelmän katollaan ojassa?

Kasvata lastasi. Tarvittaessa myös toisen lasta. Että säilyttäisimme turvallisen yhteiskunnan, jossa ihmisten on mahdollista elää hyvä elämä. Jos itse niin haluavat.

Joakim, sinusta on hyvää vauhtia tulossa poliittinen broileri. Yrität mielipidesivuilla muuttaa faktoihin perustuvia tosiasioita näppärillä sanankäänteillä.

Tavalliselle tallaajalle translaki tuntuu aivan hölmöltä. Pelkistettynä jos et ole tyytyväinen miehenä tai naisena, sinulla on täysi oikeus muuttaa sukupuolta. Varmaankin valtion piikkiin.

Taas eläkeläisiä huijattiin. Indeksikorotus syötiin pois nostamalla verotusta. Eikö eläkeläisten liian korkeaa verotusta saada ikinä korjattua?

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun edustaja loikkaa kesken kauden toiseen puolueeseen?? Mielestäni se on äänestäjän luottamuksen pettämistä. Sen verran pitäisi olla ehdokkaallakin selkärankaa, että seisoisi sanojensa takana, kun jotakin on tullut luvanneeksi asettuessaan ko. puolueessa tyrkylle. Joskus voi se yksikin ääni olla ratkaiseva? Aattele ennenkun loikit!

Voisivatko Vaasan uimahallia käyttävät uimaseurat ja koulut ottaa ohjausvastuuta uimareistaan niin pukuhuoneissa kuin pesutiloissa ennen ja jälkeen treenien/ oppituntien. Jos on silmät ja korvat auki, niin ymmärrätte miksi Vaasan uimahalliin ei ole enää kiva mennä, varsinkaan pienten lasten kanssa.

Luulin, että Vaasassa suolataan vain vilkkaita ja nopeakulkuisia teitä. Mutta ei, sitä heitellään jo pitkin kyläteitä ja auto kärsii (ja kuski).

Olen sitä mieltä, että Venäjän olympiahiihtäjiltä pitää ottaa mitalit pois.

Miksihän Kanteleenkadulle ei saada vuoropysäköintiä kun se lähes kaikilla Koulukadun poikkikaduilla on. Onnistuis tiekarhunkin työ paremmin, nytkin kun karhu kävi, kadun varsi täynnä autoja ja P-paikoista käytössä vajaa neljännes. Vai onko 40 metriä liian pitkä matka kävellä?

Älkää nyt vaan kukaan sattuko siihen tonttiin, joka on niin kulttuurihistoriallisesti tärkeä! Paras kun se horsmittunut soramonttu jää kaikkien Seinäjoella vierailevien nähtäväksi todisteena siitä kun maalaisjärki loppuu!

Joku ihmetteli Suomen lakkoiluja ja kertoi jo siihen syynkin, muissa Pohjoismaissa menee paremmin, selvästi isommat palkat. Syyhän ei ole ay-liikkeissä, vaan vastapuolessa.

Pyöräteitä on omasta mielestäni Vaasassa hyvin ja riittävästi. Ainut puute, mikä on noussut uutena esiin, on reitit kaupungin läpi Vaskiluotoon. Se, mitä oikeasti puuttuu, on pyöräteiden riittävä talvikunnossapito!!! Se ontuu pahasti.

Taas ollaan pykäämässä uutta, korkeapalkkaista virkaa veronmaksajien kustannettavaksi. Tämä turvallisuuspoliittinen neuvonantaja nimittäin. Meneekö tämäkin kansaan läpi? Onhan sillä Marinilla niitä avustajia jo ennestään pilvin pimein. Rahaa tarvitaan muuallekin, mm. terveydenhoitoon.

Kyllä Seinäjoki on avaruuden pääkaupunki. Rosvotkin tulevat katon läpi!

Sitaatissa kiva kannanotto Arno Kotrolta painetun kirjan puolesta. Painettuun kirjaan pystyy lisäksi tekemään omia huomautuksia, jotka auttavat huomattavasti kirjan omaksumisessa ja opetellun kertaamisessa. Digi on hyvä renki, mutta huono isäntä!

Jussi Knuuttila jakoi virheellistä turveinformaatiota (I-P 22.1.). GTK:n mukaan turpeen hiilivarasto on pienentynyt 70 miljoonaa hiilitonnia vuosina 1950–2000. Merkittävimmät hävikit ovat aiheutuneet turpeenotosta sekä turvepelloilla ja metsäojitetuilla soilla ojittamisen seurauksena tapahtuvasta hajoamisesta. Vaikka uutta turvetta syntyykin vuosittain luonnontilaisilla soilla, turverantomme hupenee toisin kuin JK väittää virheellisesti.

Mikä muu maa on valmis luopumaan maansa yhdestä tärkeimmästä elinkeinosta omassa maassaan? Näin meillä kuitenkin vihreät haluavat tehdä metsän suojelullaan. Minkälainen hiilinielu on hoitamaton metsä? Risukkoa ja kuivia keloja jos sitä ei hoideta.

Museovirasto, museoyhdistys, kotiseutuyhdistys/-museo ja mitä näitä nyt onkaan. Ne ovat kehityksen jarruja joka kylässä ja kunnassa. Uppiniskaisesti vaan jurnataan sitä omaa virttä ja valitetaan. Voitaisiin lopettaa kaikki nuo kehityksen jarrut. Eivät ole tätä päivää.

Kun mä kuolen, niin mun hautajaaset on isoot, yleiset ja julkiset. Niihin saa tulla kaikki, jokka mua haluaa muistaa eikä ketään rajata muistotilaisuuden ulkopuolelle laittamalla lehti-ilmoitukseen, notta muistotilaisuus vain kutsutuille.

Näyttelijä-ohjaaja kertoi uudesta elokuvastaan TV 1:ssä. 15 minuutin aikana ehti sanoa 98 kertaa niinku. Piti oikein uusinnasta laskea.

Onko Marin tosissaan noiden lisävirkojen perustamisessa? Eikö jo ole tarpeeksi hyviä esimerkkejä miten käy kun valtaa keskitetään yhdelle henkilölle. Toivottavasti ei etene.

Joku täällä kyseli minkä muiden elinkeinojen kuin turkistarahauksen lopettamista demarit kannattavat. Tiedoksi kirjoittajalle ja muille. Kansalaisvetoomus tämän puolustuskyvyttömiin eläimiin kohdistuvan äärimmäisen julmuuden lopettamiseksi on kerännyt jo ylì 1,3 miljoonaa allekirjoitusta. Eli melkoinen on demareiden kannatus. Sitä paitsi tämä eläinrääkkäys on kielletty jo useissa sivistysmaassa.

Jos emme herää valvomaan ja valittamaan, kauppa myy meille ihan mitä tahansa ruokana.

Kansanedustajat... joko olisi peiliinkatsomisen aika. Suomen kansa on valinnut teidät tekemään laadukasta työtä ... ei korkeapalkkaisiin ”hiekkalaatikkoleikkeihin”.

Omat puhelimet ”jäähylle” oppituntien ajaksi!

Kepulaiset ostaa ääniä Ähtäristä lupaamalla viisi miljoonaa pandoille, hoitojonojen purkuun ei sitten rahaa jäänytkään...

Eksotiikkaeläimet eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin kuten pandakarhut, antakaa ja myykää ne rikkaille Ruotsiin!!! Köyhä Suomi saa tyytyä omiin karhuihin ja ilveksiin...

On mielenkiintoista nähdä paljonko Fortum jakaa osinkoja omistajille (ynnä muut), kun se huijannut sähkönkuluttajia ennätyskorkeilla hinnoilla. Ei auta pienituloista oikein paljon tuo tukihomma, kyllä sen pääosin saa ne, joilla olisi varaa maksaa. Koettelee vaan ei hylkää, joku sanonta jostakin. Syyskuulla oli yhteydenotto Fortumilta sopimuksen uusimiseksi hintaan 28 ja risat c/kWh. Ei mennyt kuin 3 päivää, niin hinta oli 3 c halvempi. Sopimus päättyy 28.2.2023. Mutta sitä ei voitu muuttaa, kun sopimus oli jo tehty, tällaistä peliä, 5 kk ennen piti sopimus hyväksyä muuten olisi kuulemma ollut yli 40 c/kWh. Puhelinmyynti.

”Lastensuojelussa liikaa asiakkaita”, otsikoi media. Pitäisi varmaan vähentää niitä... Asiakkaita. Niinpä, mutta miten...? No, voisi yrittää lisätä lastensuojelun ydinresursseja ja (!!!) antaa sen ydinresurssin tehdä työnsä ”vapaasti” myös mm. rakenteellisen sosiaalityön ihmeellisessä maailmassa. Suomeksi: ainoana tarkoituksena sosiaalitaloudellisen voiton maksimointi eli sosiaalityön vaikuttavuuden optimointi.

Olisiko lopultakin syytä keskittää opetus ammattikorkeakouluihin ja tutkimus tiedekorkeakouluihin.

En ole vielä nähnyt poliisia Vaasan Keskuskadun ja Huutoniementien risteyksessä. Autoilijat ajavat usein punaista päin keskustasta tullessaan. Meinasin saada keulaani vanhoilla vihreillä kaahaajan.

Ähtärin pandat on palautettava takaisin Kiinaan. 5 miljoonalle eurolle on paljon tärkeämpiäkin käyttökohteita näinä vaikeina aikoina.

Laihduttajien pitäisi jättää lääkkeet niitä välttämättä tarvitseville diabeetikoille kunnes niissä on parempi saatavuus.

5 miljoonaa esitetty pandojen ylläpitoon, siis kaikkien edellisten miljoonien lisäksi. Ja vielä ulkomailta pitää tuoda heille ruokansa, bambu! Kyllä varmasti niille miljoonille muuta rahareikää löytyisi. Se nyt ei ole Suomen tehtävä ”estää” pandojen kuolema sukupuuttoon. Luulis sen nyt olevan sen maan tehtävä, missä ne oikeasti elävät. Ei Kiina varmasti piittaa jos meillä kuolee joku laji sukupuuttoon. Eivätkä edes tunnu lisääntyvän täälläkään! Ja mahdolliset pennut nyt ei mitään muuta! Ja kalliiksi tulevat. Pidän eläimistä, lasteni kanssa, heidän ollessaan pieniä, käyty Ähtärin eläinpuistossa pari kertaa, ennen kuin pandat tulivat. En usko kenenkään käyvän useamman kerran juuri pandoja katsomassa. Liput niin kalliit, että jos kerran nähnyt, niin ei niitä sinne viitsi enää mennä katsomaan toista kertaa. Mitä katsoa eläintä, joka pienellä aidatulla alueella löntystelee.

Ministerien valassa vannotaan mm. ”toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi”. Nykyisen eduskunnan aikana kaikki ministerit eivät ole noudattaneet vannomaansa valaa.

Ehdotan tusinan suomalaisjoukkueen mestarien liigoja, Ruotsi-unioneja, n. 7 nousijaa ja/tai voittajia välieriin ylipitkistä runkosarjoistamme.

Pohjalaisittain sanottuna köppäästä touhua tua Sedun rakennustyrmäys.