Tätä mieltä tänään: "Kuntia on liikaa, maakuntien hallintoja liikaa ja näitä sote-alueita liikaa. Soten tarkoitushan oli säästää rahaa."

Kuntia on liikaa, maakuntien hallintoja liikaa ja näitä sote-alueita liikaa. Soten tarkoitushan oli säästää rahaa.

Rollaattorilla ja pyörätuolillahan marja- ja sienimetsään menee niin että heilahtaa. Pienituloiset ovat usein sairaita ja takuueläkkeellä tai senioreita. Kyllä ihmiset metsän antamia poimivat, jos metsään pystyvät kävelemään.

Miksi aina ensiksi joutuvat kärsimään heikoimmat ja haavoittuneimmat eli lapset ja vanhukset, heidän kustanuksellaan kiristetään. Miksi aina ja kaiken aikaa?

Ajeltiin maakunnissa ja tuli mieleeni, että miksi ne maanviljelijät oikein valittaa: on komea talo ja navetta, 2 traktoria ja 2 autoa pihassa, kaikenmaailman pelit ja vehkeet apuna. Täytyy olla miljoonaluokan tulot ja tuet että pystyy tuollaiseen elintasoon. Pienipalkkainen duunari voi vain haaveilla tuollaisesta elintasosta!

En ymmärrä tätä lakkointoilua näihin yksityisiin vanhusten palvelutaloihin. Meneekö jo valinpitämättömyyden puolelle. Näissä taloissa asuu huonokuntoisia vanhuksia. Olen läheltä seurannut hoivakodin toimintaa, äitini oli viimeiset vuodet yksityisessä hoivassa. Nyt lakko kohdistuu vanhuksiin, jotka tarvitsee hoivaa. Häpeällistä.

Joku karehti Ylen venäjänkielisiä uutisia. Minua ne eivät haittaa mutta joka ilta kymmeneltä kanavalta tulevat amerikkalaiset roskasarjat harmittavat. Ne ovat aivojen tyhjäkäynnillä pitämistä ja pelkkää ajanhukkaa.

Onko Suomesta tulossa viranomaisvaltio? Lapuan katoamistapauksessa ei vaihdeta tutkijoita ja Valtiovarainministeriö ei luovuta hallitusneuvotteluun antamiaan laskelmia. Molemmissa tapauksissa lainoppineet on sitä mieltä, että toisin pitäisi toimia.

Yksi suomalainen saastuttaa enemmän kuin sata intialaista. Siitä faktasta laskien kansamme vastuu on suhteellisen suuri.

En kyllä kovin isoin kirjaimin kirjoittaisi kesätyöntekijöiden oikeuksista, kuka tuonkaltaisia uskaltaa työllistää. Opeta elämän velvollisuuksista ennemmin. Varmaan laitetaan nimi muistiin, taisitte tehdä karhunpalveluksen itselle ja muille kesätyöntekijöille, saattaa säilyä pitkään työnantajien muistissa, mustalista käyttöön, näin se on nähtävä.

Ei työvoimaa. Ei bisnestä, ei palveluita. Ei kun lakki käteen ja...

Negatiivinen verotus sekä ansio- ja pääomatulojen (!) ylimmän progression tuplaaminen että rikollisen rahan 110 % takavarikointi nostavat kansantalouden ylijäämän pilviin. Perustulo kruunaa kaiken!

Demokratia eli kansanvalta tai oikeammin enemmistön valta ei ole itsestäänselvyys, ei. Merkityksellistä on mm. se, kuka, miten ja miksi määritellään ”kansa” ja ”enemmistö” eli kuka, miten ja miksi joku ylipäätään on oikeutettu käyttämään valtaa eli esim. äänestämään. Vähäpätöistä ei ole sekään, minkälaista ”totuutta” tälle ”kansalle” syötetään ”enemmistön” vallankäytön oikeuttamiseksi. Kuka, miten ja miksi...? Entä mitä syntyy, kun yhdistetään poliittinen [kansalaisia koskeva päätöksenteko] harha ja taloudellinen hyöty...?!?

Sedun kulmatontin kaupunkiniitty kukoistaa! Syvemmän kuopan pohjalla oleva vesi olisi ihana paikka suihkulähteelle; joten kiva pikku pumppu siihen, kiitos. Webbikamera olisi hauska yllätys!

E-P:n hyvinvointialue tarvitsee paljon rahaa sairaiden hoitoon, niinpä on järkevää hyödyntää olemassa olevia tiloja kuten Ähtärin entinen aluesairaala. Kyllä tämä tietenkin koskettaa Heinämäen emäntää mutta sairaudet koskettavat useampaa.

Miksi ulkomaalainen suomalaisen professuurin saanut käyttää luennoidessaan omaansa tai esim. englantia, mutta suomen kieli ei kelpaa luentokieleksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Taas on aika, kun opettajat aloittavat 10 viikon vapaan. Lasketaanpa. Sairaalassa ja koulussa työssä olevien lomaviikkojen ero vaikka 30 vuoden työuralla. Minulla ollut keskimäärin 5 vk lomaa vuodessa eli 5 vk vähemmän kuin naapurin opettajalla. (Nyt hiihtoloma ei lasketa mukaan). Eroa tulee 150 viikkoa eli 2,9 vuotta enemmän olen joutunut tekemään töitä. Miten yksi ammattiryhmä on enemmän sen lomansa ansainnut? Enkä nyt vikise näistä 3-vuoron aiheuttamista ongelmista... mutta opetuspuolen hyysääminen sais loppua viimeistään nyt!

Kansainväliset tuulivoima”keinottelijat” valtaavat pohjoisia metsäalueita tarpeisiinsa. Meno on kuin muinaisessa villissä lännessä. ”Alkuasukkaat” houkutellaan sopeutumaan juonikkailla sopimuksilla. Kuvaava sanonta moisesta on: ”Kun pakkasella housuunsa lorottaa, hetken lämmittää, sitten on hyytävän kylmää.” Tätäkö halutaan?

Kiitos Juhani Viitala rohkeasta kirjoituksesta Ilpossa 24.5. Työkyisten on tehtävä töitä vaikka pakolla, myös vankien on ansaittava leipä työnteolla eikä elää uhriensa kustannuksella. Toivottavasti kirjoituksen lukee myös päättäjät.