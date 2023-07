Tätä mieltä tänään: "Kyllä kai sinkuilla ja eronneilla saa kesäheiloja olla!"

Sydämelliset kiitokset kahdelle naishenkilölle, jotka autoitte pyörätielle kaatunutta pyöräilijää. Kengän paula hirttäytyi polkimeen seurauksella, että lensin katuun enkä päässyt ilman apua ylös. Te irrotitte jalan polkimesta ja jalan uudelleen kenkään.

On se kumma, ettei huoltoyhtiö saa vesitettyä junia Vsa–Hki 26. pvä ja aamujuna. Harvoin kuljen ja aina sama juttu, kädet saippuassa, vettä ei tule, vessat vetämättä. Syvältä asiakaspalvelu.

Miksi Jari Tervo ei ole enempää teeveessä!

Miljardeja tupeloineet huippujohtajat pääsevät kuin koira veräjästä. Huippupoliitikot ovat sanoneet, että ”toimivalla johdolla pitää olla työrauha”. Poliitikot painivat ”mutasarjassa”. Maalittavat toisiaan ”vanhoista sanomisista”. Tekisivät yhteiskuntaa edistävää työtä eivätkä juuttuisi menneeseen.

Kiitos Paula Risikolle ja Riitta Huhtamäelle hyvästä kirjoituksesta.

Vimpelissä pelataan pesäpalloa, Wimpledonissa tennistä, suosittelen vaihtamaan areenaa.

Kiva kun jollain on kristallipallo, josta näkee että nykyinen hallitus on huono. Mitä jos tutustuisit Suomen taloudelliseen tilanteeseen edes vähäsen. Tietäisit että säästää pitää. Suomen talous ei ole kasvanut moniin vuosiin. Kai ymmärrät, että jotain on tehtävä.

Paljonko oli äänestys-% vihreillä, vasemmistolla ja keskustalla? Marin ei olisi suostunut kokoomushallitukseen Orpon takia, vaikka syytti persuja. Sen nyt näki kaikissa keskusteluissa, jotka käytiin, mitä mieltä hän Orposta oli. Olisiko aihetta muisteluun.

Olipa hyvä kirjoitus Juhani Viitalalta I-P 28.7. Toivottavasti myös päättäjät lukisivat, niin totta joka sana.

Te jotka pyydätte työrauhaa ja unohtamaan Purra/Rydman kirjoitukset. He ovat vaikuttavissa rooleissa!! Näin on ollut aina. Esim. Ilkka Kanerva, Sanna Marin, Vanhasen lautakasat jne. Eli hyvä media, kun tuotte näitä esille. Sitä saa mitä tilaa!

Kiitos Juhani Viitala asiallisesta kirjoituksesta Ilpossa 28.7. Ilman yrityksiä ei tule verotuloja, ilman työtä, tulee vain valtiolle kuluja. Hirmuisilla sosiaaliavustusten määrällä ei yhteiskuntaa rakenneta. Kaikenlainen työ on mielelle rikkaampaa kuin joutenolo. Olemmeko tulleet veteliksi, laiskoiksi, piittaamattomiksi, omahyväisiksi... Oikeaa työtä on kyllä tarjolla ja paljon.

Miksei Ruukintielle suunnitella kiertoliittymiä kuten muualla tehdään, sehän olisi yksinkertainen ratkaisu, jota ei ole ehdotettu.

Seinäjoki haluaa olla merkittävä tekijä maamme kaupunkien joukossa, mutta valitettavasti täällä ollaan kaupungin kehittämisessä ja kaupunkikuvan luomisessa aikamoinen takapajula. Rakentaminen keskustassa on sekavaa, tontteja kaavoitetaan miten sattuu katsomatta kokonaisuutta. Monttuja purettujen rakennusten jäljiltä parhailla ”paraatipaikoilla”!? Katuverkkoon ei ole uuden torin ympäristöä lukuun ottamatta panostettu lainkaan. Tehkää nyt arvon päättäjät tutustumismatkoja astetta isompiin kaupunkeihin ja pyytäkää kertomaan miten kaupunkia suunnitellaan ja rakentamista ohjataan. Ja katuverkon tilanne täytyy katsoa laajemmin ja lähteä sitä määrätietoisesti parantamaan mm. maankäyttösopimukset on tähän työkalu ja rahoitus, jota muut kaupungit käyttävät. Ruukintien ajorata mm. on tarpeettoman ylileveä, töyssyjä siinä ei tarvita vaan hyvää suunnittelua ja rahaa toteuttamiseen.

Ei demokratiaa mitata aatteen sisällöllä, vaan enemmistön määrällä. Jos omasta mielestäsi ”väärinajattelijat” ovat enemmistö vaaleissa, niin siihen on tyytyminen.

Kyllä se on nimenomaan oppositio ja media, jotka yrittää kaataa hallitusta. Ei tavallisella ihmisellä ole aikaa eikä mielenkiintoa penkoa 15 vuotta vanhoja kirjoituksia.

En ymmärrä miksi suomalaisten ja erityisesti ähtäriläisten veronmaksajien pitää maksaa autoritaarisen Kiinan pandadiplomatian kulut.

Hallituksemme tarvitsisi mukaansa myös KRP:n.

Voi sinua, Mauri P, etkö muista, miten viime hallituksen aikana juuri PS piti suurinta mölinää hallitusta vastaan?

Vedon päättäjien toivoisi kuuntelevan katsojien (lue: maksavien asiakkaiden) palautteita ja kokemuksia kesken pelin soitettavan musiikin suhteen. Nykymenolla Saarikentän kiitelty ja kuulu tunnelma on katoamassa.

Mauri Peltokangas, joka ei edelliselle hallitukselle antanut minkäänlaista ”työrauhaa”, on kääntänyt takkinsa ja vaatii nykyhallitukselle ”työrauhaa”.

On se kauhiaa, kun varakkaat joutuu maksamaan veroja. Otan osaa.

Niissä Seinäjoen kotiotteluissa ei taida olla paljon kannustajia eikä siten ääntäkään, mökämusaa.

Voi ressukkaa, joka on hankkimassa muuttolaatikoita, kun Vaasassa ei ole mitään näytettävää vieraille. Kummallista kun lukuisat vierailijat kertovat juuri päinvastaista. Mitäpä jos perehtyisit kaupunkiin, sen historiaan ja kohteisiin, niin osaisit avata kaupungin kiinnostavat kohteet. Merenranta ravintoloineen, Suomen kaunein yliopistokampus, valtakunnallisesti tärkeät museot, Vepsun ottelut, Suomen suurin automuseo, Vanhan Vaasan rauniot, Raippaluodon silta ja Unesco-saaristo, Wärtsilä hub, maailman ympäristöystävällisin laiva jne., jne. Siis jokaiselle löytyy jotain, jos vain osaa kohteen taustoittaa ja kertoa sen merkitys. Se kuitenkin kaipaa hiukkasen halua ja myönteistä asennetta poimia Vaasalle erityisiä kohteita.

Ministerikokemusta omaava Jussi Niinistö nosti esiin kirjoituksessa Rkp:n merkittävän taustahenkilön, A.O. Freudenthalin (1836–1911), toiminnallisen taustan tämän päivän rasismikeskusteluun liittyen (I-P, 21.7.23). Kun nyt Rkp:n taholta arvostellaan äärioikeistollista puoluetta, niin ko. puolueella on em. henkilön toimintaan liittyneestä ajatuksesta, Suomen ruotsinkielisten geneettisestä ylivertaisuudesta, tilaisuus kovaan vastaväittelyyn.

Hyvä kun olet päässyt silmäkontrolleihin Vaasassa. Itse en päässyt, vaikka oli akuutti tarve ja parin päivän päästä Seinäjoelle ja leikkaukseen, joka oli ehkä myöhäistä?

Sinä, joka järkytyit Vimpelin kotiyleisön kannustuksesta Superpesisottelussa, mene kuiskauksen SM-kisoihin. Kannattaa kiertää mahdollisimman monessa pesäpallopelissä. Silloin saa tuntuman erilaisista kotikatsomoista ja pelitapahtumista. Kun on käynyt monissa peleissä monilla kentillä, on todella mukavaa palata Saarikentän tunnelmiin. Siellä on tunnelmaa eikä selostus ole vain kotijoukkueen kannattamista varten. Siellä ei myöskään kuuluteta, että nyt kotiyleisö saa taputtaa.

Joo joo, nyt Putin antaa Afrikkaan ilmasta viljaa, jotka kälttärit myy edelleen ja kansa jää taas kerran ilman avustuksia.

Tuntuu siltä, että itseänsä renkailla, piirroksilla ja muilla sellaisilla ”koristelevilla” ihmisillä on tylsää ja heillä ei ole muuta tekemistä.

Iltapäivälehden mukaan Jevgeni Prigozhin kätteli väitetysti Pietarissa erästä henkilöä. Väitetysti. Että mitä? Miten kätellään väitetysti? Olikohan kyse vain siitä, että Prigozhinin väitetään kätelleen? Ei tuommoista ammattilainen kirjoita.

Sanna on kuulemma makoillut miehen kanssa kalliolla. Kyllä kai sinkuilla ja eronneilla saa kesäheiloja olla!

Pölyttäjien tilanne ahtaalla. Ilmajoen keskustan tuntumassa oleva ”perhospuisto” kuin aavikko ötököille kun kunta pitää kenttää 10 mm nurmikolla. Missä kaunis pölyttäjäniitty, joka olisi aito perhospuisto? Nimim. Linkola

Naurettavaa touhua kun neljän prosentin kannatusta nauttiva kääpiöpuolue RKP, joka on säälistä otettu hallitukseen, riehuu kuin maailman omistaja ja haukkuu kaiken aikaa hallituskumppaneitaan. Hallituksesta voi myös lähteä eikä kenelläkään tulisi heitä ikävä, mutta kun hallituskiima on niin kova, ettei millään voi siitä luopua!

Tulee mieleen rasistikriisissä, etteivät poliitikot olisi osanneet aiheuttaa näin suurta sekoilua, vaan on siinä tarvittu asiantuntijoitakin.

Enää täyttä keltaista Serlan wc-paperirullaa ei tarvitse repiä kokonaan riekaleiksi, että sen saa alulle. Pitäisikö sitä kutsua nykytyyliin älywc-paperiksi?