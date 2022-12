Tätä mieltä tänään: "Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun tiedotusvälineissä sanottiin, että Suomi-neito täyttää 105 vuotta. Sukupuolineutraalissa maassa pitäisi puhua Suomi-henkilöstä."

Ministeri Lintilä lupasi naulata seinään sähköyhtiön, joka käyttää alvin alentamista hyväkseen. Noh, Fortum nostaa jo hintojaan, mitä Lintilä tekee?

Miksei ole kiertäviä kotipartureita, esim. vanhukset ja autottomat olisivat tyytyväisiä!

Meillä vasemmistolaisilla ja teillä keskustalaisilla on paljon yhteistä. Niinku ny vaikka kannatus! On hyvä elää toivossa, että jonain päivänä kirimme - edes hetkellisesti – edes vihreiden ohi.

Ruokaa moititaan kalliiksi. Marketissa perunat maksavat alle euron kilon pussiin pakattuina ja laputettuina. Joka moittii niitä kalliiksi, ei toden näköisesti suostuisi niitä edes noukkimaan maasta tuolla kaupan bruttohinnalla puhumattakaan sillä hinnalla, jonka viljelijä tuosta kilosta saa.

Kuka pelastaa Suomen maatalouden, kun sitä porukalla ajetaan alas?

Yle uutisoi Suomen Ilmastopaneelin vihreätä propagandaa kuinka meidän pitäisi siirtyä kasvisruokaan suurena ilmastotekona. Onko Ylen tehtävänä toimia yksisilmäisesti tietyn ideologisen piirin äänitorvena? Kuka puolustaa meidän maataloustuottajia, jotka ovat joutuneet kohtuuttoman ajojahdin kohteeksi. Mistä nämä kuvittelevat saavan luomuviljaa, jos pelloille ei saada lantaa, kun kotieläintuotanto loppuisi! Professorit/tutkijat esittävät mitä utopistisimpia ehdotuksia, mikä kertoo kyseisen porukan täysin vieraantuneen todellisuudesta ja oikeasta elämästä!

Kiitos yleveron, saimme 6.12. nähdä suorana linnanjuhlat ja MM-futiksen studioineen ja selostuksineen. Eivät tuotannot kelvanneet kaupallisille kanaville tuplapalkkojen päivänä.

Korjauksena tiistaina (6.12) olleeseen Pertti Kortesniemen tietoon, että Lapualla ainoastaan on veteraani laulamassa veteraanikuorossa. Alahärmässä myös on vielä yksi veteraani, 101-vuotias.

Pääm. Marin puhui tuimasti Puolan oikeusvaltiokehityksestä vuosi sitten ja oli valmis koviin sanktioihin maata kohtaan. EU-komission pj. von der Leyen ei halua nostaa Puolan oikeusvaltiokehitystä esiin, koska se on antanut tukea Ukrainalle. Sannakin on kiitellyt puolalaisia mutta voi Unkarin oikeusvaltiokehitystä ja sen kansaa, joka äänestää aina vaaleissa väärin!

Meillä tupakoimattomilla on oikeus taloyhtiössä puhtaaseen ilmaan. Missä viipyy ulos osoitettu tupakkapaikka?

Jos Vaasassa tehtäisiin kuntaliitoksia kuin Seinäjoella on jo tehty, niin väkiluku olisi yli 100 000. Mustasaari, Laihia, Maalahti, Vöyri, Oravainen, Korsnäs.

Henrik Gräsbeckin kanssa samaa mieltä eläkejärjestöistä. Puuhastelun sijasta muodostaisivat yhden koalition, mikä saisi eläkeläisten asiat kuntoon.

Ilahdun aina, kun kaupassa myyjät tervehtii ja kassa toivottaa palvelutapahtuman lopuksi hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin hänelle. Ja kaikille jää hyvä mieli. Monille yksin asuvalle kaupassa asiointi voi olla ainut kontakti muiden ihmisten kanssa. Kuinka tärkeä myyjien ystävällinen käytös onkaan.

Rottaongelmaan pitää puuttua ja tehdä myös jotain grillien jätteille (käärepaperi jne.), joita syöjät heittelevät surutta luontoon!

Niin kauan kuin muistan, keskusta on ollut median ”ongelmalapsi” ja aina erityisluokalla. Olipa oppositiossa tai hallituksessa. Keskustalainen ei vastaile, ikävä kyllä, nettien gallupkyselyihin. Timo Soinia siteeratakseni ”gallupit ei äänestä, tuli jytky”.

Kumma juttu, että ”ilmastokiihkoilu” lietsotaan huippuunsa täällä puhtaan ilman ja hyvinvoivan luonnon maassa. Järkevää olisi edetä muun Euroopan kanssa samaan tahtiin. Varsinkin kun asiasta ilmenee uutta tietoa. Näinkin ennustetaan, että ilmaston normaali viileneminen on alkanut!?

Suomi suomettuu nyt ja ottaa takkiin suhteissaan Turkkiin. Turkki on talvitakki.

Kyllä se on kuulkaa niin, että Sannan ei saisi lähteä minnekkään Austraaliaan eikä paljo muuallekkaan työmaaltaan, kun sillä välin Saarikko ja kumppanit touhuaa täällä mitä sattuu. Sitte joutuu ärähtelemään porukat takaisin ruotuun.

Ilmastokokous jälleen kaukana Kanadassa. Ei kai nämä Suomen edustajat vain mene sinne lentämällä, koska Suomi on muutenkin ”suuri” pallon saastuttaja. Sinnehän voi alkumatkan mennä vaikka suksilla, kun nyt on satanut tuo ensilumikin, osan matkasta kävellen, pyörällä ja lopuksi voisi ottaa käyttöön esimerkiksi kirkkoveneen ja kajakin.

”Pelastuslaitoksen tehtävänä oli liikenteenohjaus, kun poliisi oli kaukana ”. Näin Evijärven liikenneonnettomuuden uutisessa IP:ssa. Onkin käsittämätöntä, että Etelä-Pohjnmaan pohjoisosassa ei ole lainkaan poliisiasemaa, kun Kauhavan asema lopetettiin ja poliisit siirrettiin Lapualle. Eihän sieltä Evijärvellä tai Kortesjärvelle äkkiä ehdi. Onkin käsittämätöntä, että kolme poliisiasemaa ovat yhdessä klimpissä; Seinäjoki, Lapua ja Alajärvi. Poliisin toimipisteen siirto Kauhavalle on tärkeää ja kiireellistä! Lapualle on lyhyt Seinäjoelta ja Kauhavalta. Heti Kurvinen ja Sankelo asialle.

Kyllä on Suomessa hyvinvoivaa porukkaa, kun suosituin puolue on ökypuolue kokoomus, joka ”lupaa” leikkauksia kaikista vähäosaisimmilta! ”Älkää sitten valittako, kun viedään tuhkatkin pesästä!

Vaasan Sähkön lasku marraskuulta kaksinkertainen lokakuuhun 2022, kun vertaa viime vuoden 2021 laskua, yli kolmekertainen. Nyt pitää valita ruoka vai lääkkeet. Ei tule joulua tänä vuonna mutta Vaasan Sähkölle tulee ja runsas.

On tuo kumma homma Vaasan Sähköllä. Lasku tuli ja alle viikko maksuaikaa. 2 vuotta sitten sanottiin, että uudet koneet ja käyttö ei hanskas. On kovapäistä sakkia, kun ei paris vuodes opi. Vuosikausia laskulla ei 2 viikkoa maksuaikaa.

Eiköhän ole aika lopettaa turkistarhaus ja ravit. Molemmat ovat eläinrääkkäystä.

Säätytalon lasten juhlissa niiaamisen ja kumartamisen osaaminen oli lähellä nollaa. Linnan juhlissa taas aikuiset naiset niiailivat etiketistä poiketen presidentille ja puolisolleen yllättävänkin ahkerasti. Aika erikoista!

Susi on suojeltu EU:n direktiivillä, jonka Suomi on ratifioinut eli vahvistanut. Joten pulinat pois, susi kuuluu luontoomme.

Suomen korkeakoulut ovat englanninkielisessä opetuksessaan menneet äärimmäiseen liberaalisuuteen. Tuhannet ulkomaalaiset voivat opiskella täällä ilmaiseksi, eikä mitään ehtoja ole heille asetettu edes lyhyeksi työskentelypakoksi Suomessa valmistumisen jälkeen. Tällaista anteliaisuutta on tarjolla vain harvoissa maissa. Suomalainen veronmaksaja maksaa tämän liian usein turhaan. Uskommeko edelleen heidän jäämiseensä tänne? Viimein velvoitteita!

Tatuoinnit ei sovi Itsenäisyyspäivän juhla-asuun!

Unkarin nykyjohto vois historiaa katsoa, kun neuvostopanssarit ajoi 1956 Budapestin katuja murskaten ihmisiä alleen, saavuttaakohan idän mielistelyllä jotain?

Kyllä on Postin toiminta nykyään täysin nollatasolla. Postimaksuja on tänäkin vuonna korotettu monta kertaa, mutta palvelu vaan huononee koko ajan. Kirjeen tai paketin kulku kestää naapurikylään viikon, jopa vieläkin pidempään. Meneekö nuo kaikki korotettujen postimaksujen tuotot johtajien lahja bonuksiin vai miksi toimintaa ei saada millään kuntoon?

Sinä, joka olet kristitty, lue psalmi 150, jossa kehotetaan tanssimaan ja kaikin soittimin ylistämään Herraa. Adventin kritiikkiä saanut jumalanpalvelus olikin ylistystä ja iloa täynnä, johon kaikki olivat tervetulleita.

Etelä-Pohjanmaan veteraanikuoroissa laulavista sotaveteraaneista: Myös Alahärmän veteraanikuorossa on mukana tunnollisesti 101-vuotias sotaveteraani.

Mikä tekee Seinäjoesta avaruuden pääkaupungin...? Lasikatto.

Ilmajoen lukio, kiitos upeasta ylioppilaiden lakitusjuhlasta 5.12. Juhlaan oli selvästi panostettu paljon. Juhla oli todella hieno ja mieleenpainuva, monia upeita esityksiä ja puheita. Rehtori piti arvokkaan puheen, jossa huomio hienosti myös muualta tulleet opiskelijat. Juhla jää muistoihin upeana tapahtumana! Kiitos Ilmajoen lukiolle!

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun tiedotusvälineissä sanottiin, että Suomi-neito täyttää 105 vuotta. Sukupuolineutraalissa maassa pitäisi puhua Suomi-henkilöstä. Samoin pahoitin mieleni, kun Maamme-laulussa lauletaan ”maa kallis isien”. Se pitäisi muuttaa ”maa kallis henkilöitten”. Nyt vähän ryhtiä!

Pääministeri on poliitikko, ei yritysjohtaja. Uusi-Seelanti on Pohjoismaiden ohella harvinainen ns. täysi demokratia. Australia on hankkinut samoja sotalentokoneita kuin Suomi. Pääministerin henkilö on kaikkien aikojen tunnetuin suomalainen ”brändi”. Sanna Marin lobbaa demokratiaa, ei (vain) suomalaista kaupantekoa!

Sellaista palvelua tällä kertaa. Pyysin tarjouksen ilmalämpöpumpun huollosta neljältä yritykseltä. Kahdelta sellaisen sainkin ja varasin varmuudeksi molemmista paikan huoltojonoon. Mitään kuittausta varauksista ei ole tullut eli en taida missään jonossa ollakaan. Varsinainen pohjanoteeraus on Postnord, joka lupasi toimittaa paketin oikein ovelle asti. Soitto tuli (luultavasti ko. firmalta), mutta kun en heti ehtinyt vastaamaan, toista soittoa ei koskaan tullut ja nyt lähetys on pakettiseurannan mukaan varastoitu jo kolme kertaa kolmena eri päivänä. Varastoitu minne? Naapurin autotalliin? Mistä sen voi noutaa? Sellaista palvelua tälläkin kertaa.

Marin ei lainkaan ripittänyt vasemmistoliittoa taannoisessa pakkolakiäänestyksessä, vaikka osa sen kansanedustajista äänesti hallitusta vastaan. Keskusta sitä vastoin sai kovan läksytyksen ja uhkauksen tässä luonnonsuojeluäänestyksessä. Kyllä se toveruus vain paistaa läpi.

Kuinka keskusta saisi nostettua kannatustaan? Jos Hannu Hoskosen maalaisjärkeä täynnä olevat puheet ja ehdotukset olisivat keskustan virallista ”linjaa”, kannatus olisi lähempänä kahtakymmentä prosenttia. Uskokaa pois!

Tällä palstalla on jälleen pitkän hiljaiselon jälkeen virinnyt kannanottoja moneen kertaan kuopatusta Vapaudentien jatkeesta. Pysykööt vain kuopassaan, sillä ns. ruuhkat Ruukintiellä kestää tasan sen 15 min. aamulla ja 15 min. iltapäivällä. Koittakaa kestää! Viimeksi noin 10 v. sitten Vapaudentien jatkeen hinnaksi arvioitiin noin 16 milj. euroa, nyt sen hinta lienee 25 milj. euroa. Nekin rahat voisi käyttää Ruukintien kaventamiseen, niin ettei siinä pystyisi ajamaan kahta autoa rinnan. Se jos mikä tekee tiestä vaarallisen ylittää.

Matti Hurmeen mainitsema elokuva Sissit. Hyväksyvätkö kaikki, että sotilaat kuvataan moraalittomiksi, naisiin meneviksi, avionrikkojiksi?

Kannattaisi olla eilisen lehdessä tämän päivän ohjelma, koska posti tulee, kun tulee, ainakin tänne sivummalle.

Kyllä tuli onhon näköinen viherkaistasta Metsäkalliossa, kun metsurit tekivät siihen ison aukon. Ei tuo ainakaan maisemaa kaunistanut. Mikähän oli tarkoitus?

Keskustaa haukutaan vihervasemmiston apupuolueeksi. Sehän on RKP, joka ei uskalla laittaa kampoihin missään asiassa. Kaikki on myytävänä, myös omaisuudensuoja.

LSK, pelko pois ja pitäkää rata kunnossa: pian kiihdytellään sähköautoilla eikä melu häiritse herkkäkorvaisiakaan.

Helsingissä näkyy selvästi, miten naisvihamielinen Suomi on. Iso synnytyssairaala lopetettiin ja nyt naiset matkailevat ympäri Uuttamaata kuin Maria jouluna kolkutellen sairaaloiden ovia. Naisparat! Keskellä sivistynyttä? Suomea!!

Marinin ja Saarikon keskinäinen taistelu, joka vei samalla keskustan alas. Luottamus Saarikkoon loppui kentällä.

Alfa-kanavan tilalle jotain järkevää ikäihmisille, on jo tarpeeksi nähty Koskenlaskijan morsianta 5-luvulta asti joka vuosi. Jos Ylellä ei muuta tarjottavaa, poistakaa pakkomaksu.

2,5 km:n kävelymatkan sisällä ainakin neljät ulkoliikuntatelineet, joista yhdet telineet kuin parhaana joululahjana juuri uusittu. Ei mitään lääkkeitä, paineet alle 120/80, sokerit ja kolesterolit viitearvois. Ikä alkaa kutosella. Ilmaista treeniä raikkaassa ilmassa. Kiitos Seinäjoki ja liikuntatoimiston väki.

Miksi uutiset väistää jalkapallon potkijoita? Varsinkin Mtv3 on kunnostaututnut tässä.

Miten voi olla niin vaikeaa antaa hyvinvointialueille ”korvamerkittyä” rahoitusta.

Turkin ja Unkarin Nato-ratifiointi menee seuraavan hallituksen puolelle. Unkarissa naureskellaan meidän missihallitukselle ja islamilaisissa maissa ei naisia arvosteta muuten vain. Asiat sovitaan miesten kesken.

Kirkolla ja kepulla on sama ongelma. Kumpikin on kadottanut alkuperäisen tehtävänsä.

Kyllä keskustan kannatuksen puutteelle on syynä se, että ovat antaneet vihreille päätösvallan asioissa, joissa keskustan olisi pitänyt olla aktiivinen.

Työnantajan mielestä työntekijän työmoraali ja asenne ovat kohdallaan vasta, kun työntekijä tekee innoissaan töitä minimipalkalla ja joutuu hakemaan riemuissaan sosiaalietuuksia vielä palkan päälle, jotta saa katon pään päälle ja perheelle ruuan pöytään. Lisäksi työntekijän on suotavaa olla relienssisti työkännykän päässä tavoitettavissa työajan ulkopuolella. Työntekijän moraalin ja asenteen haukkuminen on niin vanhaa löpinää, että keksikää, työnantajat ja rekrytoijat, edes joku uusi hokema, jolla moittia työntekijöitä.