Tätä mieltä tänään: "Kyllä ne terveyserot kapenevatkin. Pian kaikki terveetkin ovat sairaita, kun hoitoon ei pääse."

Voitaisiinko liikuntatunneilla hiihtää myös hissukseen ja lempeästi luontoa ihaillen eikä aina hiki hatussa kilpaa? Kilpailu liikunnassa tekee sohvaperunoita, kun vain se yksi luokassa on paras ja kelpaa opettajalle. Voitaisiinko esikoulusta lähtien opettaa ihmissuhde- ja kasvatustaitoja. Toki opettajille ne pitäisi opettaa ensin.

Kuinka me ennen pärjättiin, kun kukaan ei varoittanut pakkasesta? Lisänä on vielä huono energiasää, kyllä meitä nyt koetellaan!

Ikäkeskuksen lämminvesialtaan vesijumppa lopetetaan. Kyllä on taas typerää lyhytnäköisyyttä päättäjiltä! Ettekö te todellakaan tajua, kuinka paljon halvemmaksi yhteiskunnalle tulee kunnostaan huolta pitävät vanhemmat ihmiset, kuin heidän laitospaikkansa. Ei tätä voi järjellä käsittää. Hävetkää päättäjät! Silverian ja uimahallin kylmä vesi ei kaikille sovi, eli ainoa paikka on sitten Tropiclandia, johon ei taas eläkeläisen rahat riitä. Ja tämä kaupunki kehtaa vielä kutsua itseään onnelliseksi!

Miksi julkiset palvelut eivät kysy asiakkailtaan, mitä nämä haluavat? Asiakkaille voisi sopia paremmin edullisemmat palvelut.

Sote tuli, ja kurjuus tulee näkymään hoitojonoissa pitkään. Tehy ja Super agitoivat jäseniään ottamaan lopputilin, ja moni niin tekikin. Nyt he varmaan nauttivat kotonaan olostaan yhteiskunnan erilaisia tukia hyväksikäyttäen. Nämä kyseiset järjestöt menettävät jossain vaiheessa eronneiden jäsenmaksut, mutta agitoinnillakin on hintalappunsa.

Olipa kiva tankata ylihintaista dieseliä. No , siitä meni taas useampi kymppi valtion kassaan, että voidaan maksaa sähkötukea sähköautoilijoille.

Tuulivoiman kaavoitus on kuin Afrikan tähti -peli. Voiton vie ulkomainen sijoittaja, pienempiä rubiineja ropisee kunnalle kiinteistöveroina ja maanomistajille vuokrina, mutta rosvon saavat ne metsänomistajat, joiden metsää pakkolunastetaan ryöstökorvauksella jopa 75 metrin leveydeltä sähkön siirtolinjoja varten. MTK ja kepu eivät ole vuosikymmenien aikana saaneet tätä räikeää yksityisen omistusoikeuden loukkausta korjattua. Mikä puolue ottaisi asiakseen korjata tämän huutavan vääryyden?

Helsingin seudulla ihmetellään (Hels.San., 6.1.23), miksi ”piskuisen pohjalaiskaupungin Kauhajoen ylpeys Karhu Basket” on niin ylivoimainen helsinkiläisjoukkueelle, Seagullsille (merilokit). Syitä tähän lehti löysi useita. Erikoishuomiota sai Kauhajoen upea halli valtavine katsomoresursseineen. Seagulls joutuu käyttämään pian 90 vuotta täyttävää Töölön Kisahallia vaatimattomine resursseineen, mikä ei anna tasoitusta Kauhajoen jättiareenalle.

Yle, lopettakaa mäkihypyn tv-lähetykset. Turha maksaa norjalaisille ja keskieurooppalaisille. Pekka Niemelä ei ole kymmeneen vuoteen saanut suomalaisia itse kilpailuun.

Ollaan nyt hiukkaspäästäjiä, jo kuukausi poltettu joka päivä takassa puita Ollikaiselta lupaa kysymättä ja altapäin on aina sytytetty.

Minkähänlaisella ajoneuvolla nuo sprinttihiihtäjät hiihtää aika-ajot ja mitä jääkiekkoilijat silloin tekee kun niille sattuu näppäilyvirhe?

Ja taas meitä vedätetään. Mukamas miljardiluokan investointi pöytälaatikkofirmalta, jolla ei ole edes pääomia. Ja mistä tuollaiselle sähkösyöpölle tehtaalle sähköä piisaisi, kun ei sitä ole omiksikaan tarpeiksi?

Iltalehti uutisoi, että hiihtäjä Kerttu Niskasella oli muhkea tilipäivä, ikäänkuin se olisi pääasia (Kerttuhan hiihti loistavasti). Vertauksena, Ronaldon tili on noin 550 tuhatta euroa päivässä. Monen muunkin lajin urheilijat tienaavat ruhtinaallisesti verrattuna hiihtäjiin, vaikka heidän laji vaatii urheilijalta tosi paljon.

Ennen nuoret menivät naimisiin ja sitoutuivat toisiinsa, yhteisiin ongelmaratkaisuihin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Nykyään ei näköjään sitouduta mihinkään muuhun, kuin pilven pössyttelyyn. Ei edes itseensä.

Pääkirjoitus (8.1.) rienaa meitä, jotka emme ymmärrä, emmekä hyväksy sitä, että sähkön hinta on taivaissa ja sähköä pitää säännöstellä. Ymmärrystä ja hyväksyntää ei lisää yhtään se, että lähes sata vuotta sitten kahvikin oli kortilla. Kaiken kukkuraksi meidän pitäisi uskoa, että investoinnit (lue: verorahat) pitää kohdistaa vetytehtaisiin ja tuulivoimametsiin. Koskahan tajutaan, että se on virhesiirtymää?

Etelä-Pohjanmaan tiet muistuttavat itänaapurimme teitä. Miksi? Enää ei Etelä-Pohjanmaan teillä pysty autoilemaan ilman omaa kolaa. Toinen juttu on, jaksaako kolata.

Uudistuksien pitäisi tuoda turvallisuutta mutta Pikänkadun ja Hovipuistikon jalankulun ylitykset ovat vailla vertaa. ’Kuka jää ensin auton alle’ -toteutus. Muutenkin hömppä ratkaisu koko juttu.

Ensi kevään vaalien jälkeinen Suomen hallitusratkaisu saattaisi jäljitellä Ruotsin mallia, jossa ruotsidemokraatit-puolue toimii vähemmistöhallituksen tukemisessa sen ulkopuolella ”päällystakkina”, mutta vaikuttaen maahanmuuttopolitiikan tiukentamisessa, ja samalla tukien hallituksen pystyssä pitämistä. Perussuomalaiset-puolue Suomessa saisi kenties saman roolin hallituksen ulkopuolella kokoomus-johtoisessa ministeriössä. Mahdollinen ratkaisu.

Millainen on venäläinen tulitauko? Muut eivät saa ampua, Venäjä saa.

Kepu sai sitten maakuntahimmelinsä. Jotkut kutsuvat sitä hyvinvointialueeksi, miltä nyt niinku näyttää? Parempi nimitys olisi pahoinvointialue. Ihmiset jonottavat tuntikausia päästäkseen lääkäriin ja henkilöstövaje on järkyttävä. Koko himmeli on järkyttävän surkea.

Tuli joulukortti myöhässä. Lähettäjä oli laittanut nimen ja osoitteen ihan oikein (asuttu samassa osoitteessa yli 16 v.). Posti oli kuitenkin ”selvittänyt osoitteen” ja ”löytänyt” edelleen saman osoitteen. Eli näin toimi posti tällä kertaa.

Suurkiitos Kalynalle ja Vasa svenska församlingille upeasta hyväntekeväisyyskonsertista ukrainalaisten tueksi 8.1. Vaasan kirkossa.

200 000 e Kissojen yliopistolle myös! Tämä on syrjintää!

Palautetta taksikuskeille, jotka käyttävät partavesiä tms. voimakkaasti ”tuoksuvia” tuotteita. Nyt on ollut kaksi kertaa Kelataksissa melkoinen haju, jonka seurauksena asiakkaalle tullut migreeni ja yskä, vaikka maskitkin oli käytössä. Luulisi, kun on asiakaspalvelussa, tajuaisi käyttää silloin tuoksuttomia tuotteita. Meitä tuoksuallergisia on paljon.

Todellakin koiravero, lihan syöntiä pitäisi vähentää. Saavat nekin osallistua ilmaston pelastamiseen, Nautojen, possujen ja muiden maatalouseläinten kanssa.

Teeriniemellä pommitettiin taloyhtiön aitaa hajalle neljän jälkeen yöllä. Rakettimyynti olisi syytä lopettaa kokonaan.

Polkupyöräverkoston edelleenvirittämistä olisi syytä harkita tarkemmin. Ei toimi tuulisella, kylmällä ja sateisella rannikolla. Mitä hyötyä siitä olisi pikkulasten vanhemmille? Denver, USA ratkaisi tämän kysymyksen jo 1970-luvulla; kaikille ilmainen, sähköinen citybussi kulki nonstoppina ellipsinmuotoista rataa.

Jalankulkija saa edelleen valita puolensa yhdistyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä. Koiran paikka on ohjaajan vasemmalla puolella, siksi itse kävelen aina vasemmalla. Liikennemerkin alle ilmestynyt lisäkilpi tarkoittaa, että väylä on kaksisuuntainen. Tämä hölmöys tuli tieliikennelakiin 1.6.2020.

Kyllä ne terveyserot kapenevatkin. Pian kaikki terveetkin ovat sairaita, kun hoitoon ei pääse.

Joķu täällä vaati, että lopettakaa sademetsien häķkuu, niin koko maapallo pelastuu. Miltä maapallo pelastuisi tällä lopetuksella ja miten? Mutta Suomi tai edes EU ei päätä Brasilian metsien käytöstä. Olisitte esittäneet vaatimuksenne edelliselle äärioikeistolaiseĺle presidentille, perusbrasilìalaiselle Bolsonarolle, joka suorastaan yllytti metsien hävittämiseen.

Joulu meni jo. Sammuttakaa nyt ihmeessä ne turhat ”kausivalonne”, joita jouluvaloiksikin kutsutaan.

Suomi säästää hyvät eurot, puoluetuet puoleen, ei tarvitse veroja nostaa. Edustaja, jolla on monta apulaista, maksaa itse apulaisensa palkan ja matkat.