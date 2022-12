Tätä mieltä tänään: "Kyllä nyt on ison kiitoksen paikka kaupungin aurausväelle, piditte mitä tälle talvelle luvattiin! Katu aurattiin kunnon tiekarhulla ja tonttiliittymäkohdat myös saatiin samalla pysymään auki."

Antakaa Ukrainan lippujen liehua! He taistelevat meidänkin puolesta!

Uutisissa kehuttiin yksityisiä ja teollisuutta sähkön säästöstä. Mitä tekee kauppa? Poistaa limsakaapista jäähdytyksen. Paljonko säästyisi sähköä jo yhden tunnin aukiolon lyhennyksellä edes nyt talvella? 5 miljoonaisen kansan ei pidä leikkiä miljoonakaupunkeja. S ja K yhdessä asialle.

Kaivataan kuulemma vauvamyssyjä synnytyslaitoksella. Me eläkeläiset teemme käsitoitä mitä vaan, mutta ei ole nettiä, joka kertoisi kuinka toimitetaan perille. Tehkää jotain asian eteen.

Iloinen, itsenäinen, tyytyväinen ihminen on kauhistus ihmiselle, joka aina kokee lasinsa olevan puoliksi tyhjä. Hän kokee että muiden ilo on häneltä pois. Tämä vajaa-lasi-ihminen ei tajua että kaikilla on omat vaikeutensa elämässä, mutta tyytyväinen ihminen on valinnut tietoisesti keskittyä siihen, että lasissa on vielä mahtavat puoliksi täynnä jäljellä ja siitä riittää ammennettavaa.

Seinäjoen Energia lähestyi minua sähköpostilla neuvoen yksityiskohtaisesti miten minun omassa taloudessani sähköä säästämän pitää. Samana iltapäivänä klo 15 risat katuvalot paloivat Kasperi–Törnävä–Kivistö-matkalla. Minä niin mieleni pahoitin.

Narsistinen pomo, sekä nais- että miespomo pitää alaisensa hiljaisena, koska koston uhka on aina läsnä ja joukosta ulkopuolelle joutuminen. Asioden todellinen laita, totuus ei paljastu, ellei se miellytä narsistia, ja hän jaottelee ihmiset sen mukaan ovatko he samaa mieltä kuin hän ja myöntyviä. Muutoin olet ulkona.

Kyllä nyt on ison kiitoksen paikka kaupungin aurausväelle, piditte mitä tälle talvelle luvattiin! Katu aurattiin kunnon tiekarhulla ja tonttiliittymäkohdat myös saatiin samalla pysymään auki. Hienoa toimintaa, kiiiitos!

Surullista kun katkerat ja pettyneet ihmiset pistävät energiansa toisten kiusaamiseen. Ottaisivat sisäisen lapsen syliinsä ja sanoisivat ”mitä kuuluu, mä oon sun kaveri ja sankari, hyvikset ei kiusaa”.

Migri, Fortum, johtajan ulkomaan reissut vaimon kanssa valtion kustannuksella, sähkön siirron myynti, Soneran kaupat, Kemiran lannoitetehdas ym. Onko Suomessa hyviä ja osaavia päättäjiä? Kaikki saaneet pitää työnsä eikä potkuja annettu. Onko ihme, että Ruotsissa menee paremmin kuin meillä. Että näin Suomessa.

Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs Douglas Hickey sanonut näin: Euroopan pisimmän rajan (Venäjä) puolustamiseen Suomi tuo F-35-hävittäjät ja laivaston, joka on rakennettu Itämerta varten. Merkitystä on myös asevelvollisuusjärjestelmällä. Ihmiset alkavat vihdoin ymmärtää, että Suomi tuo enemmän saatavilla olevia sotilaita kuin Ranska Saksa ja Italia yhteensä. Tästä lausunnosta voi tehdä seuraavan päätelmän: Suomi pyrkii Natoon ”heikkouttaan” ja Nato haluaa meidät jäseneksi vahvuutemme takia ehkä vähän jopa hupaisaa.