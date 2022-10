Tätä mieltä tänään: "Kyllä teräksinen puhelinpylväs on tikalle vaarallisempi kuin puinen, aatteleppas nyt ite!"

Koska pääkaupunki jakaa rahaa ilman perusteita, riittäisikö vähän maaseudun nujerretuille vanhuksille? Ihan tasa-arvon nimissä?

Jokainen rääpäleskuntakin – anteeksi ranskani – hakiessaan kuntajohtajaa, esittää ensimmäisenä vaateenaan ylempää korkeakoulututkintoa. Näin Suomen tasavallan presidenttiehdokkaitakin valittaessa on syytä jättää automaattisesti pois ne halukkaat hakijat, jotka ovat pelkällä ylioppilaspohjalla tehtävästä kiinnostuneita.

Erittäin hyvä toivomus, Jussi Knuuttila (I-P 21.10). Keskittyisivät ensin omaan Heleniinsä ja Hernesaareen ja jättäisivät maaseudun Helenan ja ”hernepellot” rauhaan.

Mielestäni on todella hyvä, että meillä Suomessa on kirkko ja valtio erotettu toisistaan jo aikoinaan. Muutoin olisimme Iranin tilanteessa esim. suhtautumisessa naisiin, homoihin ja samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Nämä raamattukiihkoilijat ovat sitä mieltä, että raamatusta voi poimia ”lakeja” oman agendan mukaisesti. Ilmeisesti meillä on kansanosa, joka haluaa alistamisen, Iranin mallin käyttöön meille. Muistuttaisin, että Venäjällä uskonto on valjastettu sotaan ja alistamiseen.

On täysin käsittämätöntä, että yksi suurvalta saa vapaasti moukaroida naapurinsa tuusan nuuskaksi kenenkään uskaltamatta tai haluamatta tai välittämättä siihen puuttua. Mitään sanomattomat tuomitsemiset ja pakotteetkaan eivät saa tätä teurastusta ja tuhoamista loppumaan. Ovatko YK, Nato, EU ym. tosiaankin niin hampaattomia?

I-P:n toimituksen selvityksen mukaan ruokakori maksaa vähiten kahdessa ruokamaakuntamme kaupungissa Seinäjoella ja Vaasassa. Se on kyseenalainen kunnia ruokamaakunnallemme, joka tunnetaan laadukkaasta ruoan alkutuotannosta, viljalakeuksistaan ja ruokateollisuudestaan. Edullisinta ruoka saa olla, mutta halvinta sen ei saa olla. Edullisuus ja halpuus ovat kaksi eri asiaa.

Taksinkuljettajana on harmittavaa, että talojen katunumerot Vaasassa ovat usein epäselviä. Numerot ovat pieniä tai kaukana kadusta tai puuttuvat kokonaan, erityisesti vastamaalatuista taloista. Pimeällä hakeminen on vielä vaikeampaa. Olisi varmaankin kaikille helpotus, että talot olisivat selkeästi numeroitu, etenkin pelastusviranomaisille, poliisille ja takseillekin.

Torkkoolan tollopropellit pyärii lohoruttoman vetelästi sata päivää vuares, yhyren siivet on retaannu elottomana vuaren päivät, kukaan ei siitäkään piittaa mitään. Merkillistä.

Olisiko hienoa päästä paratiisiin, joka on tämän maapallon luonnonkaunein, vihrein, turvallisin paikka? Paratiisiin, missä koululaiset ja päiväkotilapset voivat leikkiä ulkona. Paratiisiin, missä jokainen voisi vapaasti mennä metsään syömään puhtaita marjoja, sieniä, yrttejä. Juomaan lähteestä puhdasta vettä. Suomi on tämä paratiisi.

Maskipakko Vaasan terveyskeskukseen ja keskussairaalaan jne., suositus ei riitä. Jatkuvasti potilaita ilman maskia räkimässä ja rykimässä. Uskomatonta, kun tiloissa esim. laboratoriossa myös hyvin hauraita potilaita. Kyllä on itsekästä porukkaa. Ovelle lappu, että ilman maskia ei ole tulemista sairaanhoitoon, kiitos.

Millaisten keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että vaasalaisella sähkölämmittäjällä maksatetaan jopa tuhansien eurojen kuukausittaiset tulonsiirrot vaasalaiselle kaukolämmön käyttäjälle?

Ei oo sitte enää kuulunu marinaa häirinnästä ja ilmastoahdistuksesta. Omanlaisensa muoti-ilmiö tuokin.

Aiemmin Suomessa pöyristyttiin ja paheksuttiin, kun Trump varoitti suorasanaiseen tyyliinsä Saksan riippuvuudesta Venäjän kaasusta. Kuinkas nyt?

Kiitos Jussi Knuuttilalle mielipiteestäsi. Maalaisena ja ruuantuottajana on helppo olla samaa mieltä.

Kuka mahtoikaan olla se valtiomies, joka totesi, että maailmaa johdetaan vähällä järjellä. Hän oli oikeassa, järjen vähäisyys näkyy Suomen ympäristö- ja metsäpolitiikassa ja keskusta kuittaa hallituksessa.

Etelän isot kaupungit isottelevat englanninkielisillä kaupunginosanimillä. Mutta osataan sitä täälläkin! Mistähän päin maakuntaa löytyvät seuraavat paikat? Burn-Beaten Field, Golden Mountain, Halls, Insane Asylum, Narrow River, Shelf Rock, St. Caspar, St. Martins, Stony Tip, Valley of Junipers, Willow Creek, Youpah. Youjoke.

Sähköpotkulautailu on ”räjähtänyt käsiin”. Tämä uutuus tuli nopeasti markkinoille ja saavutti nuorison suosion. Miten kauan tämä innostus jatkuu, jää nähtäväksi. Entä hyödyt ja haitat? Hyötynä ainakin on hupi, mutta onko tällä liikkumisen tehokkuuteen todellista jatkoa kauas tulevaisuuteenkin, kun sen hupiin on kyllästytty. Haittoihin voidaan ainakin lukea lisääntyvät, vakavatkin, onnettomuudet. Mutta pahinta on nuorison fyysisen kunnon lasku.

Kyllä teräksinen puhelinpylväs on tikalle vaarallisempi kuin puinen, aatteleppas nyt ite!

Eräässä ruokapaikassa oltiin ilman maskeja ja jonossa ei noudatettu välimatkaa, tultiin liian lähelle. Ei taudit ole mihinkään kadonnu, henkilökunnalle myös maskit.

Uusi komea ohitustie valmistuu vauhdilla Pirkanmaan Hämeenkyrössä, vuoden etuajassa. Nyt on tosi hyvä tuo 3-tie Treen ja Vaasa/Sjoki -välillä. Kuinkas tuo meidän rakas Sjoki–Lapua-tie jaksaa. Ihan pilipalia koko touhu. Virhe tehtiin siinä kun rahat laitettiin Nurmo–Rengonharju-välille, jossa paljon hiljaisempi liikenne kuin Lpa–Sjoki-välillä. Tuo Nurmo–Rengonharju-väli kun oltais tehty järkevämmin eikä Sjoen poliitikkojen suuruuden hulluudella, niin Lpa–Sjoki-väli olis jo ohituskaistoitettu. Mutta kun eepeeläänen tyyli on, minä itte ja meirän pitää saara!! Täs sitte lopputulos. Niin ja tulooko tuohon Muurimäkeen yksi turha siltakin.

Kun Seinäjoen Energian Patruunantien ruskean ruosteiset, metalliset valopylväät sammutetaan, yhtiö säästää siinäkin.

Maria Tolppanen! Ei sähköllä ja mummon piparien leivonnalla tai lastenlasten joululahjoilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Faktat on parempia kuin tuollaiset tunteisiin vetoomukset.

Nuoret fiksua porukkaa, ehkä jotkut ovat. Ainakin ne, jotka eivät riehu ja kokoonnu kouluilla ym. eikä tee kodeille pahojaan. Pois tällaiset kokoontumiset. Nuorille oma paikka, jota valvotaan myös vaikka kameroilla ym. Vanhemmat ottakaa vastuu.

Mikset Tolppanen tee jotakin, kun valittelet sydäntä särkevästi tulevasta lapsen joulusta ja sähkön noususta? Yritäpä nyt saada kansa liikkeelle, kuten taannoisessa sairaala-asiassa oli koko kaupunki ja vähän muualtakin ihmisiä liikkeellä. Voisiko joku kaupungin päättäjä tai sähkön päättäjä haastaa sähkön väen liikkeelle. Ei mikään hinta voi koskaan nousta yli 300%.

Muistakaa päättäjät, Kiina ja Venäjä pelaa yhteen tulevaisuuden suunnitelmassa. Ei täällä aseita käytetä vaan infra kun alkaa nykimään, niin se on myöhäistä silloin.

Kuinka tunnettu kansanedustaja (Strand) ehtii hoitamaan 24/7 Vaasan Sähkön hallituksen asioita. Ihmettelen vaan, onko paras asiantuntija.

Mun mielestä politiikka ja uskonto sotkee monta hyvää asiaa pienessä Suomessa, pitääs asiat pystyä sopimaan ottaen realiteetit huomioon, asiat tärkeysjärjestykseen.

Miten Upan tulevassa suunnitelmassa on otettu huomioon kestävän kehityksen mukainen elämä? Miksei asukkaita ole otettu mukaan suunnitelman tekemiseen? Miten tamperelainen suunnittelija voi tietää Seinäjoen Upan asukkaiden elämästä yhtään mitään? Asun Upassa ja parasta täällä on kun pystyy liikkumaan ilman autoa ja nauttimaan lähipuistojen luonnosta. Koulukadulla taloyhtiöiden pihat ovat pystyyn kuolleita ja epäkäytännöllisiä, koska isännöintiyhtiö ei ajattele kuin omaa bisnestä eikä kuuntele asukkaiden toivomuksia. Joten kehittämisen varaa on ja hyvä tulisi, kun asukkaat saisivat itse kehittää ympäristöä. Se loisi myös yhteenkuuluvuutta.

Vaasassa vesi on aivan liian halpaa. Linjaston korjausvelan kattamiseksi veden hintaa pitää nostaa jotta vaasalaiset oppisivat säästämään kuten sähköä.

Muualta tullut ihmettelee mitä tarkoittaa sunnuntain pääkirjoituksen ”puolisilmäiset ideologiat”.