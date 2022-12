Tätä mieltä tänään: "Kynttilöitä kyllä riittää kaikille, jos ei polta molemmista päistä."

Koska Bauhaus tulee Vaasaan??

SDP:n Antti Rinne peräänkuulutti taas aikuisneuvolan palveluja maanantain 28.11. haastattelussa. Aikuisneuvola on toiminut mm. Seinäjoen terveyskeskuksessa jo vuosia. Rinteen kotikunnassa Mäntsälässä ko. toimintaa ei näytä nettisivujen perusteella olevan. Rinteellä kuten muillakin kansanedustajilla on varmasti kattava ja hyvin toimiva työterveys.

Käyn ostamassa ruokani vain sellaisista ruokakaupoista, jotka antavat todella kunnolliset lahjoitukset vähävaraisten joulukeräyksiin.

Suomen ministerit kaikki istuvat aitiossa ja esittävät Suomen kansalle täyttä soopaa, kun on kysymys meidän metsistä. Asiathan on EU:ssa päätetty yli 2 vkoa sitten.

Kova kannanotto päätoimittajalta puolueesta jonka johdolla mm. työllisyys on saatu kaikkien aikojen parhaalle tasolle ja näissä oloissa valtion talous tähän saakka tänä vuonna plussalle. Ja kyllä pääministeri on aivan oikeassa, 3 000 euroa on vähimmäispalkka tullakseen palkallaan reilusti toimeen, pääkaupunkiseudulla ei sekään riitä. Jos itselläni olisi viisinumeroinen kuukausipalkka, en edes kehtaisi vaatia muita tyytymään pieniin palkkoihin.

Sille ilmajokiselle, joka ihmetteli postin kulkua. Mieluiten minäkin ottaisin päiväpostin vaikka illalla, jos saisin sanomalehden aamuvarhaisella aamukahviseuraksi. Laskut ehtii saada iltaisinkin.

Kun sähkön kysyntä vähenee, sähkön hinta nousee. Täytyyhän sähköntuottajien saada palkkansa.

Hyvä juttu, kun Teeriniemelle tulee uusi päiväkoti! Vielä kun tulis kauppa, posti ja pankkiautomaatti. PS. Purkakaa se vanha kauppakin ja siihen uusi kauppakeskus.

Etelä-Pohjanmaalla on osattu jengiytyminen ja katuväkivalta jo puukkojunkkarien aktiiviaikaan. Nyt sitten kovin paheksutaan tämän hetken jengi- ja katuväkivaltatilannetta ja pöyristytään siitä. Edellisen sukupolven aikaan saattoi vielä saada turpaan kapakassa, jos olit naapurikunnasta, kun oman kunnan jengi vahti reviiriään. Ei pitäisi olla nykymenon meille mitään uutta eikä kovin olisi varaa paheksuakaan.

Työllisyys on parantunut 74,4 %:iin. Aika hyvää teatteri- ja viihdetaidetta näyttää Marin vetävän.

Paljon kiitoksia kävelykadun rakentajille. Ison ja arvokkaan työn olette meille vaasalaisille tehneet. Siitä tuli ylihyvä. Kyllä sitä kelpaa porukalla juhlia. Toivottavasti tulee paljon väkeä avajaisiin.

Kynttilöitä kyllä riittää kaikille, jos ei polta molemmista päistä.

Ehdotan, että Brita Gyllenbögel valitaan vuoden pohjalaiseksi. Hän on rohkea ja aikaansaava ihminen, joka toimillaan on puolustanut kuluttajaa mm. erään yhtiön mielivaltaisesta hinnoittelusta. Yhtiön tuote on miellettävä monopoliksi, vaikka näennäiskilpailua esiintyykin.

Nyt Roponen riittää se hokeminen, että kymmenen hiihtäjää puuttuu maailmankapista. Niitä puuttuu aina ja kilpailu käydään niiden kesken jotka sillä kertaa hiihtää.

Maantila justihin näin. Venäjä särköö, Venäjä maksaa. Surutta vain olikarkkien miliaardit käyttöön. Venäjä ei ole sivistysvaltio, sitä ei kannata silootella. Terroristimaalle luu kurkkuhun kaikin keinoin.

Tutkija R. Ervastin tutkimus maatalouden koeasemilla 1960–1990 osoitti humuksen vähentyneen 28 prosenttia. Nykyviljely on 60 vuodessa hävittänyt jo puolet humuksesta. Humus sitoo ravinteita ja vettä sata kertaa enemmän kuin mineraalimaa. Tämä oli lainaus Seppo Lohtajan jutusta Maas.Tulevaisuudesta. Puhutaanpa sitten ns. eloperäisistä multa- ja turvemaista eli ne pidättelevät ravinteita ja vettä paljon paremmin kuin savimaat. Nyt ne pitäisi poistaa viljelystä ns. ennallistamalla. Onko tässä mitään järkeä poistaa sellaiset maat viljelystä, joiden huuhtoutumat ovat pienimmät?

Ruukintien liikenne on jälleen noussut pintaan siellä sattuneen onnettomuuden seurauksena. Parannuskeinotkin näyttävät olevan entiset: töyssyjä ja nopeusrajoituksia. Ehdotukset ovat naiiveja, kun tiedetään, että Ruukintie on tehty valtuuston päätöksillä kaupungin eteläiseksi sisäänajotieksi. Käytännössä näin on käynyt, kun Ruukintie rakennettiin valmiiksi Eskoon liittymään saakka. Ainoa oikea ratkaisu on rakentaa Vapaudentie valmiiksi, myös valtuuston päätöksellä. Siten ohitetaan suurelta liikenteeltä kummatkin isot koulukeskukset ja museoalue. Neuvosjoukkueen kaupungin kaikkien kehitystä jarruttavien asioiden vastustus on saatava loppumaan.

Pääm. Marin lausahti, että kokoaikaisesta (8 t., 5 pv) työstä tulisi maksaa vähintään 3 000 euron palkka. Elinkeinoelämän ja Kuntaliiton pääekonomistit tyrmäsivät tuoreeltaan ajatuksen arvioiden ko. palkkatason heikentävän työllisyyttä matalamman tason palkkoja siihen nostettaessa. Työpaikkoja vähenisi, koska työnantaja ei pysty ottamaan lisää työntekijöitä maksaessaan korotettuja palkkioita. Taisi Marin hyödyntää ajankohtaa kevään vaalien alla.

Budjettipäällikön ja muiden talousnerojen on syytä löytää rahat riittäviin resursseihin ja kansalaisten tarvitsemiin palveluihin. Mikä maksaa!

Täydellistä oivaltamista ( Ilpo 28.11.) päästöistä, alkaako neuvot mennä savuna ilmaan? Ehkä jo turnausväsymistä näistä jatkuvista opastamisista arkipäivän elämässä. Pitäisiköhän relata jo vähän? Makeat naurut heti aamusta!...

Eikö EU:lle (eikä meidän vihreille) enää mikään riitä? Parikymmentä vuotta sitten EU:ssa käynnistettiin Natura 2000 -hanke, jonka puitteissa yli 50 000 neliökilometriä Suomen pinta-alasta = 13 % merkittiin Natura-alueiksi. Tavoite tukea luonnon monimuotoisuutta ja turvata EU:n luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Alueet ovat 2000-luvun alusta alkaen olleet luonnontilaisina ja poissa metsätalouskäytöstä. Kuinka monta tuhatta neliökilometriä muut EU-maat ovat pinta-alastaan Naturaan uhranneet, mitä määrä on prosenteissa? Media voisi nämä tiedot kaivaa esille ja julkaista, jotta nykypolven päättäjätkin sen saisivat tietää. Olisi korkea aika katsoa myös, mitä jo tehty, eikä aina vain vaatia lisää. Kukaan poliitikoistamme eikä EU:n tahotkaan ole tuoneet esille Naturaa ja siihen merkittyjä alueita.

Miten olisi, jos Seinäjoen kaupunki istuttaisi kaupungintalon edustalle ”jouluvalopaikalle” reilun kokoisen normaalin kuusen kasvamaan vuodesta toiseen ja siihen sitten vuosittain entiseen tapaan laittaisivat normaalit jouluvalot juhla-ajan kunniaksi? Mielestäni se olisi ekologista, kaunista ja arvokasta arvoympäristössä.

Ajanvaraus Vaasan terveyskeskukseen puhelimitse aivan mahdotonta. Jonotin ja kuuntelin samaa nauhaa 1h 50 min! Lopuksi luovutin. Jonotus maksullista. Tuli kallis puhelu työttömälle!

Keskusta näköjään aikoo kaatua saappaat jalassa. Ainakin omiensa silmissä.

Vaasa-opisto, Alma lopettaa matkakorvauksen maksamisen opettajille. Tosi huono juttu opistolle / kaupungille taloudellisesti. Nimittäin lavisryhmät ovat ääriään myöten täynnä innokkaita jumppaajia, lavistanssijoita. Jatkossa pidetyn opettajan ei kannata ajaa kotoaan tänne opettamaan. Täysin ymmärrettävää. Mutta ne noin 50 lavistelijaa eivät nyt sitten tuo rahaa Almaan. Muut jumpat ei kiinnosta! Tekee noin 4000 euroa pois Alman kassasta!

Harmittavaa, kun Alfa-kanava loppui, sieltä tuli hyviä asiaohjelmia ja parasta viihdettä, jota vanhempikin katsoi.

Seinäjoella taas aloitettu teiden sotkeminen/suolaus vaikka ei liukkaudesta ja lumesta tietoakaan. Pääasia näköjään on, että ruikku tiellä lentää ja lietevarastot saadaan tyhjäksi. Ei kyllä jÄärjen käyttö tässä kohtaa minkänlaista. Joka talvi sama homma.

Lapsiperhearki on vuosien saatossa muuttunut paljon. Ei ollut ennen oma-aikamummoja, ei lapsella diagnoosia joka luonteenpiirteestä, ei pahoinpitelysyytteitä vanhemmille lasten hampaitten hoidosta, ei tuota somea jossa voi sumuttaa kaikki tuttavat arjen ihanuudella ja somea jossa voi arvostella muita vanhempia itseään nostaen. En minäkään jaksaisi olla vanhempi nykyaikana. Onneksi olin lapsiperheen äiti jo 30 vuotta sitten. Silloin kotona oli kuri ja koulua ei arvosteltu ja opettajia kunnioitti niin lapset kuin vanhemmat.