Tätä mieltä tänään: "Laita kortti naapurille hänen postilootaansa tai luukusta, jos asuu kerrostalossa. Niin minä teen. Miksi postissa, jos vieressä asuu, kuten naapurit yleensä. Ei se postimerkki tee tervehdyksestä sen parempaa."

Postilla on todella kestävää toimintaa. Sairaalakirjeenkin tulo kaupungin toiselle puolelle kesti toista viikkoa.

Bloombergin mukaan (HS 3.2.2023) brexit maksaa Britannialle 113 miljardia vuodessa. Suomen bkt on 1/10 Britannian bruttokansantuotteesta. Jos tuota suhdetta käytetään, niin Suomelle EU-ero maksaisi 11 miljardia vuodessa. Luultavasti summa olisi tätäkin suurempi, koska Suomi vientiriippuvaisempi maa kuin Britannia.

Eläkeläisten hyvinvointi ei ole yhdenkään puolueen vaaliohjelmassa, ainoastaan suunnitelma leikata eläkeindeksiä. Eläkerahastoja ei voi käyttää valtion menojen katteeksi, Suomi on allekirjoittanut sopimuksen: ”Lisäksi työeläkevakuuttajien hallinnoimia eläkevaroja saa käyttää ainoastaan ja vain työeläketurvaan liittyvien päämäärien rahoittamiseen ja hoitamiseen. Niitä ei saa käyttää muiden kansallisten päämäärien edistämiseen eikä esimerkiksi muun julkisen talouden vajeiden katteena”. Tätä ehdokkaat eivät edes tiedä.

Kaikilla palkat nousee, paitsi viljelijällä. Ei kylvetä mitään ensi keväänä. Eikö EU ja MTK maksa lakkotukea niin kuin maan tapa on?

Maksetaanko eläkkeet velkarahalla? Vai miksi indeksikorotuksia ehdotetaan pienemmäksi? T. 46 v. eläkemaksuja maksanut

Seinäjoen keskustassa kävellen joka päivä liikkuvana ihmettelen, kuinka moni ajaa autolla kävelykadulla ja jopa torilla... ja vielä ylinopeutta 20 km taajama-alueella. Ja toinen, joka ihmetyttää, että koiranulkoiluttajat eivät vaivaudu keräämään kakkaa pois jalkakäytäviltä ja puistosta.

Toivottavasti Unkarin ja Suomen suhteet normalisoituvat viime aikojen eräiden ongelmien jälkeen. Kielisukulaisuuden johdosta maiden välit ovat olleet lämpimät. Talvisodan loppuvaiheissa Lapualle saapui 350 unkarilaista vapaaehtoistakin, joiden arvostusta ilmentää kirkon seinällä oleva muistolaatta. Mutta nyt eräiden suomalaispoliitikkojen kitkerä Unkarin arvostelu maan oikeusvaltioperiaatteen puutteista aiheutti Unkarin taholta kovaa kritiikkiä.

Miksi työnantajan pitäisi saada työntekijä kiinni vapaa-ajalla? Työluuri menee kiinni, kun työaika päättyy. Jos työnantaja soittaa jostain syystä henkilökohtaiseen kännykkään vapaalla, niin sitten voi olla vastaamatta ja palata asiaan seuraavana työpäivänä/seuraavassa tiedossa olevassa työvuorossa. Työnantajalla on merkittävä johtamis- ja resurssiongelma, jos pitää työntekijöitä heidän vapaillaan häiriköidä. Tähän asiaan voisivat myös työntekijät itse laittaa rotia ja olla vastaamatta työnantajan puheluihin vapaalla. Asia muuttuu, jos sovitaan päivystyksestä, josta maksetaan lakien ja työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

Käyttäkää hyvät ihmiset kuulolaitteitanne, kenelle sellaiset kalliit vempeleet on annettu ilmaiseksi käyttöön ja tarpeeseen! On tosi kiusallista, kun ette kuule puhetta ja tulee vääriä käsityksiä asioista ja on turhauttavaa kertoa asioita, kun vastaatte kysymyksiin aivan asian vierestä. Miksi korvapoli ei vaadi palauttamaan käyttämättömiä kuulolaitteita, kun pystyvät tarkastamaan kuulolaitteiden käyttöasteen.

Pohjanmaan Sankarit -sarja näyttää muulle Suomelle mikä kieli Vaasassa vaaditaan tänne muuttajalta.

Tietysti autoilijaa on kiitettävä, jos hän ei aja päällesi suojatiellä.

Aikuisten pitää näyttää lapsille, nuorille hyvää esimerkkiä – olla raittiita, päihteettömiä, väkivallattomia hyviä harrastuksia, hyvää seuraa omaavia vastuullisia henkilöitä. Ja eri tavoin opiskelun, lukemisen, itsekasvatuksenkin, fundeerauksen kautta fiksuiksi oppineita vastuullisia aikuisia, jotka osaavat asettaa rajat oikean ja väärän, hyvän ja pahan välille itselleen, lapsilleen, läheisilleen. Lapsilla, nuorilla, aikuisillakin täytyy olla sanoissa, ohjauksessa, opetuksessa, teoissa vastuulliset rajat sekä rakastavaa huolenpitoa. Jos antaa pahalle pikkusormen, se vie helposti koko käden – koko elämän.

Suomalaiset alppinistit saa tulokseksi aina DNF, laskevatko he jossain eri sarjassa?

Paikkakuntien koirakulttuurit eroavat merkittävästi toisistaan. Kuortaneella on aivan erityisen omintakeinen kulttuuri. Kirkkotien reunat ovat nyt täynnä koirien pökäleitä ja kesällä koiria uitetaan Kirkkorannassa. Muualla koiria uitetaan uimarantojen ulkopuolella ja muovipussit ovat käytössä. Järjestyslakia voi näköjään tulkita hyvin paikkakuntakohtaisesti. Toivottavasti sivistys ja lainsäädäntö yltää tulevaisuudessa Kuortaneelle asti.

Yle Pohjanmaa tv-uutiset. Kannustan toimittajia hakemaan juttuja alueelta. Onko toimittajat laiskistuneet, kun samoja juttuja pyöritetään valtakunnan uutisissa. Maakunnissa tapahtuu koko ajan mielenkiintoisia asioita. Kunnissa, yrityksissä, kulttuurissa, urheilussa ja vaikka missä.

Millä logiikalla poliisipartio funteeras – käy hiljentämässä riekkuvan naapurin – mutta uhrille toivotetaan hyvää yötä tai putkaan lähtöä? Kotirauha on lakiin nuijittu ja raitis osapuoli saa sapiskaa, kun menettää valvottuaan malttinsa. Oisko pohrinnan paikka?

Seinäjoen kaupunki, milloin saatte vilkkaalle Tehtaantielle jalkakäytävän Bilteman kohdalle? Vaarallinen ylitys pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Voisivatko jätefirmat selvittää asiakkaittensa ruokailutottumukset ja tehdä töitään siten, että kukaan ei pahoittaisi mieltään?

Hymyssä suin otan vastaan n. 800 e sähköhyvityksen, vaikka kuukausituloni on n. 6000¤ e . Mahtavaa elää näin tasapuolisessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. ”Rahaa on.”

Nyt kun ollaan Natoon menossa, onko hallitus kertonut paljonko Natoon pitää laittaa rahaa pv-tasolla? Miljoona? Ei se ilmaista ole.

Kuka tykkää -kirjoittajalle tiedoksi vain, että jäteautokuski tekee arvokasta työtä ja vie varmaankin sinunkin jätteet pois. Mitä syömiseen tulee, katsele mieluummin mitä ja miten laitat suuhusi, ettei mene väärään kurkkuun...

Kaikki maat Euroopassa joutuivat tekemään velkajuttuja epidemian takia ja paljon enemmän suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin Suomi. Olemme velkasuhteessa EU-keskitason alapuolella mutta kait kansaa on hyvä pelotella.

Nelipäiväistä työviikkoa on käytetty jo monessa maassa: Ruotsi, Islanti, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti, Saksa, Hollanti, ym. Kaikille aloille se ei sovi mutta monessa maassa työnantajatkin sitä suosittelee.

Kiitos Jarno Rannalle hyvästä analyysistä koskien Nurmon Jymyn naisten lentopalloa. Sama koskee myös Jymyn salibandyä. Senkään ei pitäisi olla yhden henkilön show. Onnittelut sarjapaikan uusimisesta! Olisiko nyt jo kuitenkin aika uusille tuulille?

Kävin muutama vuosi sitten Budapestissa. Kaupunki oli aivan kiva, vanhoja rakennuksia aivan parlamentin talon läheisyydessä. Yhtä koko korttelin (100m x 100m) kokoista 5–6-kerroksista vanhaa taloa remontoitiin ulkopuolelta. Jokaisella sivulla oli rakennustelineet ja telineillä oikein vilisi rakennusmiehiä. Olisiko yhdellä sivuseinällä ollut 100–200 miestä? Ajattelin sitä hintaa, mitä miesten palkat tekee yhdessä päivässä ja mistä EU:sta rahat?

Maatalousjärjestö FAO:n ennusteen mukaan lihantuotanto kasvaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2031 mennessä 377 miljoonaan tonniin. Vahvimmin kasvaa siipikarjan tuotanto 55, sianlihan 25 ja naudanlihan 13 prosenttia. Jos suomalaiset, joita on 0,07 prosenttia maailman väestöstä, lopettaisi lihansyönnin kokonaan, se ei vaikuttaisi näihin lukuihin mitään mutta tuhoaisi suomalaisen maatalouden täysin. Siitä kai jotkut haaveilevatkin!

Björkenheimintie. Tiedoksi valittajalle. Huhtalantieltä tullessa liikennemerkin 30t yläpuolella on nopeusrajoitusmerkki 30. Vuoritieltä päin tullessa on myös nopeusrajoitusmerkki. Suosittelen käyntiä optikolla tai liikennemerkkien opettelua.

Laita kortti naapurille hänen postilootaansa tai luukusta, jos asuu kerrostalossa. Niin minä teen. Miksi postissa, jos vieressä asuu, kuten naapurit yleensä. Ei se postimerkki tee tervehdyksestä sen parempaa. Miksi maksaa ja kierrättää Hesan kautta, kun ei edes tiedä, milloin kortti tulee vai tuleeko ollenkaan!