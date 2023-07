Tätä mieltä tänään: "Lierihattuja näkyi paljon naisilla ja miehillä Herättäjäjuhlien päätösseuroissa Seinäjoella, koska aurinko porotti. Viisautta!"

Olen aivan samaa mieltä yhden kirjoittajan kanssa, annetaan perussuomalaisten nyt näyttää mihin he pystyvät. Kannatus alenee automaattisesti, jos osaaminen ei näy, muuten käy päinvastoin. Joten antakaa hallituksen tehdä nyt rauhassa työtään.

Äänestämissämme kansanedustajissa on tietämätöntä porukkaa. Lapsen oletetaan heille aina syntyvän täydellisenä ja meille sopivana kympin yksilönä. Se ei valitettavasti aina ole totta. Pitääkö kaikki kokea itse, ennen kuin tällaiset asiat menevät esim. kansanedustajan päähän? Joka rustaa meille lakeja. Lapsi voi syntyä kahden sukupuolen loukkuun, joten kansanedustajan, joka muuta puhuu, ei tiedä. Hän lienee puhtaan ihmisen kannattaja. Olkaa äänestäjät hereillä, kun valitsette edustajianne. Onko edustajanne pihalla todellisista asioista kuin lintulauta? Vai onko hänen tärkein tehtävä herättää huomiota. Tulla kutsumatta joka paikkaan missä näkyy. Lintulauta näkyy.

Halla-ahon olisi pitänyt jäävätä itsensä eduskunnan tauon keskeyttämisessä ja antaa varapuhemiehen hoitaa asia.

Sunnuntain IP:ssä oli hyvä artikkeli niin eduskunnan kuin muutoikin yleisestä käyttäytymisestä, miten lapsemme oppivat käyttäytymään kun me aikuiset näytämme väärää esimerkkiä!. Keskustelukulttuuri on muuttunut hyökkäys- ja solvaamiskulttuuriksi. Aina ollaan oltu ja tullaan olemaan asioista eri mieltä, mutta usein keskustelemalla löydetään yhteinen ymmärrys tai sitten vain todetaan, että sitä ei ole ja elämä jatkuu molempien eriävilä mielipiteillä. Sosiaalinen media ruokkii tällaista käytöstä, kun pääsee huutelemaan ja kiusaamaan anonyymisti. Olen monesti miettinyt, miten eri foorumissa saadaan myrsky ja sanallinen sota aikaan aivan mitättömästä asioista, ihmisillä on selkeästi tarve tapella, Miksi? Asioista ollaan aina eri mieltä ja aina tullaan olemaan. Olen huolissaan nuorista, jotka ovat kasvamassa tässä vihan kulttuurissa, jo nyt on nähtävissä sen vaikutuksia. Me aikuiset olemme ne, joiden paikka on katsoa peiliin ja kysyä, olenko hyvä esimerkki ja jos vastaus on ei, niin muuttaa omaa käytösmalliaan ennen kuin se on myöhäistä. Käytös ja kunnioitus takaisin.

Peejoella joka päivä vauhtiajot. Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Seksuaalisuus vaikuttaa myös talouteen perheiden hyvinvoinnin, syntyvyyden ja huoltosuhteen ylläpidon kautta. Luonnonmukaisuus seksuaalisissa asioissa vähentää kustannuksia talouden puolella.

Hyvä Jukka Mäkynen 15.7. IP. Valaiset tietämättömiä: kaikilla puolueilla on menneisyys,joka ei kestä päivänvaloa!

Villikissojen keräilypiste ei sovi asemakaavoitetulle alueelle. Siirtäkää toiminta Mustasaaren Stormossenille, jossa on alan osaamista.

P-A:n hännystely haittaa kanadalaisiakin, joita oli viime NHL:n show’n aikaan enemmän baseball-pelissä. IIHF-MM siirtyköön syksyyn isännyyden vaihdellen Atlantin yli. EHT pelastaa maailmanlajimme kohtaamalla CAN/USA Britannian finaaleissa. WCH saapuu tänne myös bisnesliittouman kutsusta.

Mistä aiheutuu kantasuomalaisten ja poliitikkojen ns. rasismi ? Kansalaisten ja poliitikkojen kärjekkäiden lausumien taustalla lienee tunne siitä, että veronmaksaja joutuu kohtuuttomasti, vasten omaa tahtoaan, osallistumaan maahanmuuttajien valtaosan peruselintarpeiden ylläpitämiseen. Taustalla on tunne siitä, että se osuus on itseltä pois. Poliitikot puolestaan haluavat osoittaa sympatiansa heille lausumillaan mm. somessa. Tässäkö syy?

RKP ei lausuntonsa mukaan ei hyväksy minkäänlaista rasismia. Itse ruotsinkieliset ovat harjoittaneet kielirasismia suomenkielisiä vastaan vuosikymmeniä rannikolla. 70 vuotta kielirasismia kokenut.

THL voisi huvikseen verrata Suomen ”rasistitutkimustuloksia” myös vaikka Afrikan maihin.

Vimpelin Veto haluaa pilata Saarikentän tunnelman soittamalla pelin päälle mökämusaa, huippuna tämä Ka ka linka ka ka linka ka linka kamaijaa, äänestän jaloillani mökää vastaan, en pysty nauttimaan itse menossa olevasta pelitapahtumasta, pitäkää tunkkinne.

Riikka Purran kohtelu muistuttaa koulukiusaamista.

Miksi oppositiolla oli kiire saada eduskunta keskeyttämään lomansa ikään kuin käsissä olisi sotatilaan verrattavissa oleva tilanne? Yksi selitys voi olla, että pyritään saamaan aikaiseksi hätäisesti, lähinnä tunteisiin perustuvia päätöksiä ja lakeja ilman, että pohditaan syvällisesti syitä, taustoja ja päätösten seurauksia. Näinhän toimittiin edellisen hallituksen aikana ja nyt kärsitään päätösten seurauksista, mm. sote. Aina kun väitetään, että on olemassa kriisitila, on syytä pysähtyä ja selvittää onko näin todella vai ollaanko ”kriisin” avulla viemässä eteenpäin jonkun ryhmittymän ideologiaa, etuja tai poliittisia tavoitteita. Ajan kuluessa niin Purra kuin Lindtmankin ovat muuttuneet uskoakseni parempaan suuntaan. Nykyteot olkoot arvostelun pohjana.

Lierihattuja näkyi paljon naisilla ja miehillä Herättäjäjuhlien päätösseuroissa Seinäjoella, koska aurinko porotti. Viisautta! Katso vaikka IP 17.7.23.

Eikö jo ole aika lopettaa persujen mollaaminen ja vihapuheet heihin kohdistuen? Natsitervehtijä Antti Lindtman (sdp) on suuna ja päänä sormi ojossa syyttämässä muita, vaikka omissakin asioissa olisi sanottavaa. Vasemmistoliitostakin tulvii solvauksia, näyttävät pelkäävän töihin joutumista.

Seinäjoen tapahtumat laajenee myös liitoskuntiin, 15.7. oli Ylistaron pesäpallokentällä rokkirestarit, joka sai runsaasti porukkaa liikkeelle Ylistarosta sekä maakunnasta, tilaisuuden järjestäjille ablodit hyvin järjestetystä tapahtumasta. On se vaan niin, että uudet tuulet tuoo tullessaan uusia ideoita, tälle tapahtumalle pitää saada jatkuvuus, ensi kesänä uudestaan.

Suomen kansa antoi ääniänsä ps:lle ja Riikka Purra (ps.) oli ääniharava. Vihreät ja Rkp, olkaa jo hiljaa ja ruvetkaa hommiin Suomen parhaaksi. Teille nauraa jo koko kansa.

Jos hallitus saa nyt vain rauhassa puuhastella ja aloittaa hallitusohjelman toteuttamisen, niin sitten on myöhäistä, Suomesta tulee pahoinvointivaltio.

Ärsyttääkö, kun suomalaiset hoitajat lähtevätkin Norjaan töihin? Ja Ilkka-Pohjalainenkin teki vielä jutun asiasta. Nyt äkkiä väsäämään uusi pakkolaki, jolla säädetään maastapoistumiskielto hoitajille rangaistuksen uhalla. Varsinkin nuoremmat sukupolvet etsivät töitä Suomen rajojen ulkopuoleltakin eikä sellaisessa ole mitään mollattavaa. Ei muuta kuin elintasopakolaiseksi muihin Pohjoismaihin paremman palkan ja työolojen perässä. Maailmalle lähteminen myös antaa uusia näkökulmia omaan ajatteluun. Kyllä hoitajat rahalla ja työoloilla takaisin Suomeen saadaan, jos oikeasti halutaan.

Kiitokset Kasperin liikenteestä, vielä kertaakaan eivät ole autot ajaneet suojatielle pysähtymättä.

Eihän tällä hallituksella ole mitään mahdollisuuksia edes toimia, kun lehdistö, TV ja kaikki tietävät professorit pitävät tätä kohua yllä. Se tapahtui 15 v. sitten, voisitteko jo olla hetken hiljaa ja katsoa miten tämä hallitus onnistuu. Vihervasemmistoon meillä ei ole varaa mennä. Miksi vasemmisto ei puhu mitään Arhinmäen graffiteista tai SDP puheenjohtajaksi pyrkivän töppäyksistä ym. Kyllä niitä väärinkäytöksiä löytyy muualtakin.

Miten erotetaan upseeri väitetysti? Iltapäivälehden mukaan nimittäin Venäjä on erottanut komentajan väitetysti. Onko kysymyksessä ehkä jokin upseerien välinen väittelykilpailu?

Joku valitti, miksei pyörätien reunoja ole Nurmos parturoitu. Kysyn vaan miksi pitäis? Enemmän luonnollisia pyörtänöitä ja niittyjä. Seinäjoella on monta paikkaa, jotka olis saanu jättää parturoimatta!

Jos Suomessa olisi mesimäyrää, niin sehän olisi vieraslaji, joka ei kuulu Suomeen.

Naapurimaakunnat, Vaasa-keskeinen Pohjanmaa ja Seinäjoki-keskeinen Etelä-Pohjanmaa, ovat poikkeuksellisen erilaiset äidinkielen perusteella. Pohjanmaalla on vieraskielisiä 7,8 pros. ja sen lisäksi ruotsinkielisiä 50,1 pros. Etelä-Pohjanmaalla on vieraskielisiä vähiten Suomen maakunnista, 2,7 pros. ja sen lisäksi noin 500 ruotsinkielistä, vain 0,3 pros. Pohjanmaalla suomea puhuvia on siis vain 42 pros., mutta Etelä-Pohjanmaalla 97 prosenttia.

Herättäjäjuhlilla Lakeuden ristin eteisessä oli pitkä kahvijono. Kaksi nuorta tyttöä yrittivät tehdä kaikkensa, mutta jono veti hitaasti. Olisipa ollut kaksi jonoa, ettei vanhusten olisi tarvinnut jonottaa kahviansa niin kauan. Huomasin, kun invavessajonossa olevalle tuli kaksi eri talkoolaista sanomaan, että alakerrassa on tavalliset wc:t, tämä wc on tarkoitettu invalideille. Tämä jo ulkoisen olemuksen omaava invalidi kertoi molemmille wc-vahdeille, että hän on invalidi. En ole koskaan aiemmin nähnyt, että ovessa olevan invawc-merkin lisäksi ovessa on lappu, että tämä wc tarkoitettu invalideille ja vielä kävivät monistellen sanomassa, vaikka sillä kertaa jonoa ei ollut!

Bidenin vierailua Suomessa on Yhdysvalloissa kuvattu historialliseksi askeleeksi Suomelle ja sen Nato-jäsenyyttä pahaksi takaiskuksi Venäjälle. Samalla monet mediat ovat varoitelleet siitä, että Natolle ja Suomen turvallisuudelle suotuisat tuulet saattavat muuttua seuraavien presidentinvaalien jälkeen. Onko meidän tärkeimmät vaalit tästä eteenpäin turvallisuuden kannalta Y-valtojen presidentin vaalit?

En sallisi varhaiskasvatuksessa sukupuolikasvatukseen kummempia panostuksia. Eiköhän se oma suuntaus selviä ilman sitä wokettajien raivopäistä erilaisuuden tuputtamista?

Evijärven kaislat ja levät kiittävät valittajia (ne 17), hyvä on kasvaa näin matalassa vedessä ja täyttää rannat umpeen.

Menetkö Saarikentälle Superin peliin vai korvatulpat vaativaan discoon?

Hallitusohjelmaa väitetään kunnianhimoiseksi. No, hallituspohja on kyllä erittäin kunnianhimoinen, mutta ohjelmapaperi on lähinnä rahan ja vallanhimoinen.

Uhkarohkeat linnunpoikaset ilmestyvät kuin tyhjästä vilkasliikenteisen tien reunalle. Nokkapystyssä urheasti vaaraa uhmaten - jonomuodostelmassa käyvät ylittämään tietä. Ja katso mitä tapahtuu, liikenne pysähtyy kumpaankin suuntaan. Kukaan ei huudata torvea, tuulilasien takaa näkyy vain hymyileviä kasvoja, kaikki odottavat kärsivällisesti kunnes viimeinenkin linnunpoikanen on päässyt turvaan. Olisiko sittenkin niin, että me ihmiset olemme oikeasti salaa ”hyviksiä”?

Osakeyhtiölaki sanoo, että ”yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Tarkoituksena tuottaa voittoa; ei liiketaloudellisen voiton maksimointi keinoja kaihtamatta! Osakeyhtiölaki ei ole kapitalistinen. Osakeyhtiölaki on kapitalidemokraattinen eli avoin ja yhteiskuntavastuullinen! Voittoa se on yksikin euro.

Pääministerin roolin päivittämisen aika on käsillä. Kaikki pääministerin tehtävät voisi delegoida tasavallan presidentille, ja muuttaa nykyisen ”voittaneen” puoluejohtajan homma valtiovarainministeriksi eli varapresidentiksi.

Joskus riitti ”politikoinniksi” nimetä kaikkien muiden, paitsi kokoomuksen toimet. Tänään sitä on, jos arkkipiispa haluaa vastustaa vihapuhetta. Ei nämä PS:n ymmärtäjät omista peiliä.

Mikä ihmeen ilmapiiri Suomessa on, kaikki ovat masentuneita, kukaan ei jaksa mitään. Kaikkeen tarvitaan jotakin apu!

”Kissataloa pyörittävä yhdistys tekee Vaasan kaupungille palveluksen.” Minkä palveluksen, en ymmärrä.

Mitä ne ep:läiset siä jaksaa maakuntien yhdistämistä vouhkata. Antakaa Pohjanmaan nyt vaan olla. Tähytkää Tampereen suuntaan... mikä sinänsä on outoa. Eikös Sjoki olekaan itsellinen.

RKP:n on syytä jättää hallitus. Puolueella on omasta mielestä yksi tärkeä asia; ruotsin kieli, mutta sekään ei ole enää tärkeä, on

muitakin kieliä. Nytkö jättää hallituksen, voi ennustaa pitkää oppositioaikaa, aika entinen ei enää koskaan palaa.

Asuntolainan korkovähennyksen poistaminen oli aikanaan älytön juttu ja se tulisikin nyt kiireesti palauttaa. Moni perhe on korkojen kanssa ihmeissään tällä hetkellä. Ei ole kenenkään etu, jos työssäkäyvät ihmiset joutuvat ahdinkoon.

Provinssia järjestävän Seinäjoki Festivals oy:n omistaa 65-prosenttisesti saksalainen yhtiö ja loput täkäläinen Selmu ry, vähäiset 35 prosenttia. Kaupunki avustaa tapahtumaa 35 000 eurolla. Mahdolliset voitot valuvat suurimmaksi ulkomaille ja vain muruja jää paikkakunnalle.

Miksi Suvilahdesssa ei ole kunnon penkkejä, jossa me vanhukset voimme nojata. Hietalahden villan edessä monta penkkiä, joissa ei istu kukaan. Ja voisko hienompaa hiekkaa saada lenkkipoluille, että pienetkin koirat voivat kävellä.

Sipilän hallitus oli tähänastisista selkeästi huonoin, niin mitäpä vielä, nykyinen on sitäkin huonompi.

Sinä, joka puhut edellisestä tuhlailevasta hallituksesta, unohdit kokonaan kaksi asiaa: maailmanlaajuinen pandemia ja Ukrainan sota. Kyllä olisi tullut rumaa jälkeä kun suuri joukko yrityksiä olisi konkurssissa ilman hienon hallituksen tukea, jonka myös oppositio hyväksyi! Kyllä ihmisen muisti on lyhyt!

Onneksi on tämä mielipidepalsta, johon saa mielipiteet kirjoittaa. Muuta kautta eivät tule ilmi.

Eduskuntavaalit 2023, kyllä ottaa koville. Laskutapoja riittää,

edellisen kaltaiseen hallitukseen meillä ei ole varaa, sen pitäisi sanoa jo järkikin. Kokoomus sai eniten ääniä ja perussuomalaiset toiseksi eniten. Olkaa jo hiljaa ja antakaa työrauha.