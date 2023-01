Tätä mieltä tänään: "Liitetäänkö Seinäjoki pian Lapuaan? Tuomiokapituli on jo Seinäjoen puolella."

Invalidivähennysoikeus poistettiin soteuudistuksen verolakien yhteydessä säädetyllä lailla v. 2022 kesällä. Suurin osa oli eläkeläisiä, jolta tämä etu poistui. Kiitos kuuluu nyk. hallitukselle, jotka kuulema ovat niin pienituloisen ja köyhän asialla.

Pointti lepopäiväkeskustelussa ei ole, onko se la vai su. Seitsemäs on siis 1 lepopäivä. Oletteko valmiita luopumaan siitä toisesta ei-kristillisestä lepopäivästä?

Kukaan ei jää töhrijöiden graffititaidetta Vaasassa kaipaamaan, tervemenoa.

Miksi aurataan Korkeamäen ns. pikkuteitä, kun on plussakeli ja vettä sataa. Tulos oli, että seuraavana aamuna tiet olivat kuin jääradat.

Kansanedustajilta Häkkänen (kok.), Adlercreutz (r.) ja Harjanne (vihr.) harkintakyky on pahan kerran pettänyt, kun esittävät että Suomi luovuttaisi Leopard-taistelu- panssarivaunuja Ukrainaan. Meillä on 1340 km yhteistä rajaa Venäjän kanssa, tämän heidän tulisi muistaa. Me tarvitsemme jokaisen panssarivaunumme omaa tarvettamme varten. Ihmettelen herrojen kaluston luovutuspuheita. Luovuttakoot ne maat, joilla ei ole yhteistä rajaa. Emme ole vielä edes Nato-maa, joten jäitä hattuun kansanedustajat.

”Kolmipäiväisen sodan yhdestoista kuukausi.” Kyllä ne osaa!

Liitetäänkö Seinäjoki pian Lapuaan? Tuomiokapituli on jo Seinäjoen puolella.

Joku tekstasi, että Jumala pyhitti sunnuntain. Kun Raamattua lukee huolellisemmin, huomaa, että Hän siunasi ja pyhitti seitsemännen päivän, joka alun perin oli lauantai. Sunnuntaita alettiin pyhittää vasta joskus 300-luvulla jKr. Tämä nykyinen viikkojärjestys, jossa maanantai on viikon ensimmäinen päivä ja keskellä viikkoa on torstai, on niinkin uutta perua, kuin 1970-luvulta.

Miksi teurastamot markkinoi kanaa vaikka ne on tehty broilerin lihasta. Kanat viedään Honkajoelle tuhottavaksi, ei muka ole syötävää.

Oppimistulokset heikkoja. Luokkakoot pieniä, avustajia lisätty. Vierailu luokissa avaisi monen silmät näkemään mitä siellä tapahtuu. Raha ei ratkaise kaikkea. Syyt pitäisi kaivaa opettajien koulutuksesta lähtien. Muutama vuosi sitten Pohjalaisessa asiantuntija kirjoitti, ettei nykyään tulevia opettajia enää tarvitse (saa) opettaa. Hehän osaavat jo kaiken. Ohjautuvat itse ja katsovat googlesta, jos ehkä eivät tiedä... Entä Wilma? Veikö se ojasta allikkoon?

Ennemminkin pitäisi puhua kalvinistisesta työmoraalista kuin luterilaisesta työmoraalista, kun puhutaan pohjalaisista maakunnista. Luther oli kai enemmän kohtuuden kuin överien kannalla monessa asiassa.

Vai oli Kehä1:llä reikä tiessä. Täälläpäin ei tehdä tuommosille rei’ille mitään. Pitää vaan ajaa yli.

Kiitos Ilkka-Pohjalaiselle 11.1 lehdessä olleen papukaija Oton puhelahjasta kertovasta jutusta. Lisää tälläisiä tähän synkkään aikaan.

Kaunismäki oikealla asialla: nykyinen junayhteys Vaasan ja Seinäjoen välillä aivan tolkuttoman hidas ja pitkäkestoinen oikeaan etäisyyteen nähden. Olisi mahtavaa, jos tuo saataisiin käytännössä puolittumaan! Pyörät pyörimään, päättäjät.

Joskus näkee/kuulee mielipiteitä siitä, että on väärin kerätä yleveroa. Että mainosrahoitteiset (lue=hömppäkanavat) olisivat riittävät.Kuuntelin tänään Yle Radio ykköseltä musiikkia, jota esitti brittiläinen Royal Delight -ryhmä, laulajanaan loistava Ellen Hargis. Tuhannessa vuodessakaan eivät mainosrahoitteiset hömppäkanavat pystyisi lähellekään vastaavaan. Maksan iloiten yleveron, kun tiedän että saan kuunnella mm. mainitun musiikkiryhmän esittämän surullisen kauniin Barbara Allen’s Cruelty -laulun. Kiitos Yle!

Petteri Orpo ja Sanna Marin väittelivät 13.1.2023. Tunsin myötähäpeää Sannan puolesta. Ei pysty hillitsemään itseään, huutaa ja jankkaa. Tosi asia on kuitenkin, että nämä ”ökyrikkaat” kustantavat veroillaan monen vähävaraisen monenlaiset tuet. Onneksi meillä on näitä hyvätuloisia, pitäisi olla paljon enempi, mutta nämä sosialistit karkottavat ne Suomesta. Marinin omat tulot varmasti tuplaten enemmän kuin vuorineuvoksilla, ja saa pääministerinä monenmoiset lisukkeet vielä päälle...

Parempi polttaa kausivaloja/jouluvaloja vaikka pitempäänkin, ettei polttaisi päreitään.

Kyllä pääministeri Sanna Marin on nyt lausunnoissaan väärillä jäljillä!

Kokoomuksen kehysriihi pistää Suomen tiestön yhtä huonoon kuntoon kuin oli edellisellä Orpon ministerikaudella.

Miksi Postin toimintaan ei voi luottaa? Posti kiertää jostain Helsingin kautta leiman perusteella ja kestää kauan. Kirjeet eivät tule ajoissa. Eräpäivät menneet. Yksi kirje oli taittuneena luukussa. Päiväpostia ei saa jättää luukun puoliväliin. Oli esimerkiksi Monetan rahakirje puolessa välissä luukkua. Tekeekö joku asialle mitään? Maksut jo ihan pilvissä, kun jotain lähettää.

SDP:n Sanna Marin on jo paniikissa tulevien vaalien suhteen... Huutaa keskusteluissa muiden päälle eikä anna muiden puhua rauhassa...

Joku kirjoitti Vaasan ja Seinäjoen välisen junayhteyden nopeuttamisesta kestoltaan ”puoleen tuntiin”, kun nopeus nostettaisiin 160 km:iin/tunti (I-P, 13.1.23). Ensinnäkin: nopeuden nosto tähän tasoon ko. radalla on vielä moniin vuosiin utopiaa. Ja toiseksi: entä tarve? Tärkeässä asemassa on väliasemien (4) käyttö, koska palvelutavoite ja kannattavuuskin edellyttää sitä. Nykyinenkin, 50 minuutin ajallinen kesto, on aivan kohtuullinen.

Oli niin miellyttävää asioida ilman pisteytystä.

Olen aina luullut, että vaalin jälkeen vasta hallitus muodostetaan.

Suomen hallituspuolueet käyttäytyvät kuin pikkukersat hiekkalaatikolla, en leiki teidän kaa.

Kyllä oli hyvä pääkirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 13.1.2023.

Kyllä vihreät, SDP, vasemmistoliitto ja RKP tekevät hallaa itselleen lausunnoillaan, etteivät lähde hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Eikö ensin tarvita kansan mielipide? Vai onko äänestys turhaa?

Oikeistohallituksen velkainen perintö (I-P 15.1.2023) olisi ollut moninkertainen.

Väsyneitä ja erittäin sairaita vanhuksia ajelutetaan satoja kilometrejä ambulanssilla keskussairaalaan ja takaisin vuodepaikan toivossa. Onko tämä inhimillistä ja edullista? Suututtaa!!!

Kiitos Jussi Knuuttila asiallisesta ja järkevästä kommentistasi 15.1. koskien suomalaista nautakarjaa ja sen olemusta omavaraisuuden säilyttämisestä Suomessa. Kiitos.

Juuri näin Jussi Knuuttila (I-P 15.1). Tiedän monta 50-luvullakin syntynyttä, pysyivät hengissä, kun ensin oli yksi lehmä ja sitten kaksi.

Jussi Knuùttila näyttää päivittäneen tietonsa ilmastonmuutoksesta, koska uskoo siihen mihin aiemmin ei uskonut. Eli että hiilidioksidi lämmittää planeettaa.

Onko jokin puolue, jonka eduskuntavaaliehdokkaat lupaavat palauttaa asuntolainojen korkovähennysoikeuden, Kela-vähennykset fysioterapiassa ym. sekä invalidivähennyksen? Äänestäisin heitä!

Sinä, joka kirjoitit elättäväsi kotona makaavia terveitä eläkeläisiä. Olet ilmeisen tietämätön asioista. Ensinnäkin eläkkeitä ei makseta verovaroista, vaan eläkerahastoista, joihin yhdessä työnantajamme kanssa olemme joka kuukausi kymmeniä vuosia maksaneet tulevaa eläkettämme varten. Aivan kuten sinäkin nyt maksat. Toiseksi, sinustakin tulee joskus vanha. Onko sitten kiva, kun nuoremmat halveksii sinua ja pitää rasitteena odottaen kuolemaasi. Ymmärrätkö edes hävetä.

Jouluvaloista ja kausivaloista lämmin kiitos kaikille! Pitäkää ny vaan niin pitkään ku pystytte ja kukkaron nyörit kestää. Valo on tervetullutta tähän pimeyteen.

Marin (sd.), Andersson (vas.), Ohisalo (vihr.), Henrikson (r.) kieltäytyvät yhteistyöstä PerusS kanssa! Samaan aikaan he kuorossa huutavat tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja yhdevertaisuutta!

Miksi äänestää puoluetta, joka ei halua tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa?