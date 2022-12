Tätä mieltä tänään: "Linnan sykähdyttävin hetki oli kun näytettiin herkuista notkuva ruokapöytä hyväosaisille. Vrt. Hurstin tarjoamaan ruokailuun vähävaraisille."

Mikä pohjalaisia miehiä oikein vaivaa? Olen itse jo siinä iässä, vm. -51, et pitkän aikaa kuolinuutisia seuranneena, ei voi kuin ihmetellä, et sama meno jatkuu. Esim. su 4.12 I-P:n kuolinuutisissa 5 hlöä: miehet vm. -61, -59 ja -53, naiset vm. -34 ja -22. Tämä jakauma toistuu lähes säännönmukaisesti.

Tiedän maahanmuuttajia, jotka kävelevät liki 20 km joka päivä päästäkseen töihin. Eikö heille voisi työkaverit järjestää kimppakyytejä?

Todella ”upeaa”! Ei mitään kohtuullista palkkaa hyvinvoivilta yrittäjiltä, vaan täysi työpanos, mutta valtion kustantama sosiaaliturva, jota rikkaiden puolue kokoomus lupaa leikata.

Kun kunnallisen itsehallinnon veropohjainen toimintavolyymi putoaa nyt alle puoleen entisestä ja valtion sekaantuminen maakuntien rajojen mukaisiin hyvinvointialueisiin alkaa, niin lakkautettakoon ne, ja siirryttäköön maakuntaitsehallintoon. Se olisi edelleen sitä oikeaa demokratiaa, mihin kunnallinen itsehallinto on meidät ”selkäytimeen painaneena” opettanut. Eduskunta on jo paljoltaan EU-päätösten kumileimasin, joten: maakuntademokratiaan!

Tuulettomanvoiman tuotanto aivan olematonta jo päiväkausia. Oikein innolla odotan paukkupakkasia, kun se räjäyttää pankin. Kirjaimellisesti!

Sähköyhtiöt ovat alkaneet ryöstöretken suomalaisten lompakolla. Olemmehan läntisen maailman köyhin kansa ryöstettäväksi valtiovallan tuella...

Seinäjoellehan se Bauhaus tulee, mereltä sinne kukaan Vaasassa tule.

Maapallolla entropia (sekasorto) lisääntyy eksponentiaalisesti. Perussyyt ovat: lisää, lisää ja lisää (ahneus). Ainoat lääkkeet ovat: vähemmän, vähemmän ja vähemmän. Mutta enhän minä luovu vähääkään saavutetusta edusta ja sillä siisti!

Mielestäni Ylisentien ja Ala-Kuljunkadun silloilla on väistämisvelvollisuudet väärin päin. Loogisempaa olisi väistää sen, jonka kaistalle kevyenliikenteenväylä osuu. Eli juuri päinvastoin kuin tällä hetkellä.

Kirjoitan kehdon käytöstä pikkulapsen sänkynä. Itse kärsin huonosta yöunesta koko elämäni. Alkavan ihmistaimen aivot ovat herkät oppimaan sellaista liikettä joka häiritsee kunnollista unta. Kehdot kuuluvat museoon.

Joku täällä valitti myyjästä, joka tarjosi apuaan. Kyllä minä olisin tyytyväinen, jos sellainen ihme sattuisi kohdalleni. Kaupoista en löydä nykyään myyjää silloin kun en löydä etsimääni tuotetta.

Seinäjoella meinataan rakentaa rumia tasakattoja. Kun katselee kauniita kaupunkeja, tasatötteröitä ei kuvissa näy. Kauniissa kaupunkikuvassa on hillittyjä värisävyjä, normaaleja kattoja, harmoniaa. Kuten monissa vanhoissa eurooppalaisissa tai vastaavissa kaupungeissa. Siksi ovat osaltaan myös turistien suosikkeja kaupunkilomien kohteina sekä ihmisten muuttovoittokohteina.

Suomen aseostot yli miljardi euroa kuukauden aikana. Olisiko syytä vähän hidastaa tahtia. Mielestäni Venäjän sotiminen Ukrainassa osoittaa heidän sotilaallisen heikkoutensa, jonka pitäisi rauhoittaa eikä lisätä pelkoa. Onhan puol.voim. komentaja Kivinenkin todennut, että Suomi olisi kova pala Venäjälle ja kohtahan olemme Naton jäsen.

Missähän viipyy Nurmon kunnon jouluvalot, nekin piti ottaa pois. Näin se Seinäjoki huolehtii meistä. Kunpa oltais edelleen nurmolaisia.

Olisi kiva, jos asiakkaat muistaisivat meitä jäteautonkuljettajia näin joulun alla.

Kjell Skoglund, unohdit kirjoituksessasi (I-P 5.12.) eläkeläiset. Suomi verottaa eläkeläisiä törkeästi. Koko elämä tehty töitä ja verotus on jopa isompi kuin työaikana, vaikka tulot yli puolet pienemmät. Se on hävytöntä! Kokoomus vielä pahentaa tilannetta pieneläkeläisille, kun ja jos astuu hallitukseen. Suomessa käytetään hyväksi heikko-osaisia, kun eivät kykene puolustamaan itseään.

Vaasalaisten ylikalliilla ja yliriskialttiilla Kurikan pohjavedellä ”turvataan” vain alle 30% Vaasan päivittäisestä vedenkulutuksesta. Kuinka loput yli 60 % vedenkulutuksesta sitten hoidetaan? Noin alhaisella prosenttiosuudella ei ”turvata” kuin vain pieni murto-osa huoltovarmuudesta. Joten ylikallista hanketta ei voi perustella edes huoltovarmuudella. Kyllä on siis käsittämätöntä taloudenpitoa ja matematiikkaa johdolta. Pelkällä peruskoulun matikallakin näkee yhtälön toimimattomuuden ja järjettömyyden.

Jos järkivähä ei riitä takavalojen kytkemiseen aina palavaan asentoon katkaisimesta, miten se riittää yleensä liikenteessä syntyvissä tilanteissa?

Kaikki suurta satua tai taruolentoja; Seinäjoen datakeskus, joulupukki ja viisas insinööri.

Kommentaattorit pois selostamoista jalkapallon MM-kisalähetyksissä. Tietäköön kaiken jalkapallosta kisastudiossa, mutta ei selostamoon!

Kyllä nyt on korkea aika ottaa Tier-potkulaudat pois liikenteestä vaaratilanteita aiheuttamasta, itselle ja muille ja laittaa ne talviunille!

Joulu on ovella ja posti tuo joulutervehdyksenä kortin sijaan pitkän kehuskelukirjeen, miten vuosi perheessä sujunut. Näin yks sukulaanen vuoresta toiseen. Sytykkeeksi laitan saman tien.

Talviurheilun loistopäivät on varmaan tältäkin kaudelta nähty. Yleisnäkymä on surkea, sillä missään lajissa ei pärjätä. Kysyä siis voi, että mitä kaikki muut tekevät toisin, kun pärjäävät hyvin esimerkiksi ampumahiihdossa vuodesta toiseen?

Miksei sähkön ryöstöhinnoille muka voida mitään? Onko tämä nyt sitä kapitalismia?

Kuinkahan pystyy peruuttamaan lääkäriajan tk Kirkkopuistikolle, kun ei parin tunnin jonottamisella onnistu. Sama nauha vain pyörii. Hullua hommaa. Pitkä matka autottoman lähteä tk:n luukulle. Toivottavasti ei tule maksua peruuttamattomasta ajasta, kun ei pysty peruuttamaan.

On aika omituista isänmaallisuutta, kun itsenäisyyspäivä pitää valita mielenosoituspäiväksi.

Vaasan koulutoimelle. Miksi koulujen pihassa on lipputanko? Suomen 105-vuotisitsenäisyyspäivänä koulujen lipputangon tyhjinä, onko kenties joku protesti opetustoimella, käsittämätöntä touhua.

No niin. Vaasa Sähkö muisti laskuttaa, marraskuun lasku 1000 e. Viime vuoden marraskuun 450 e,.. Vaikka tämän vuoden kulutus laskenut kolmasosan. Muistakaa äänestää kuntavaaleissa ja myös jaloillanne. Sikamaista toimintaa.

Kyllä oli hyvä muistutus Erkki Tuomiojan sooloilusta vuosien varrelta Pertti Mäki-Hakolan vastauksessa Tuomiojalle Ilkka-Pohjalaisessa 6.12.

Eiköhän lopeteta Seinäjoen ja Vaasan vertailu asukasmäärien ja uusien lukujen hamuamisen suhteen. Seinäjoki on liikenteen, elintarvikealan ja yrittäjyyden kehto. Vaasa on meren, yliopistojen ja energiateknologian kehto. Ei väkiluku ratkaise pitkällä tähtäimellä vaan osaamispääoman kasvattaminen. Molemmilla kaupungeilla on omat pääoman kasvun lähtökohdat valmiina. Mennään positiivisella asenteella ja yhteistyöllä eteenpäin.

Poliisi tarkkailemaan liikennettä Vaasan Keskuskadun ja Huutoniementien risteykseen! Ohikulkutieltä tullessa saa aina pelätä, että joku tulee vanhoilla vihreillä kylkeen.

Suurin haaste nykyään vanhemmuudessa on, että työtahti voi olla ihan tappoa sieltä duunaritasolta asti. On projektia, kehittämishanketta, tulosvastuuta ja raporttia joka käänteessä. Kvartaalikäyriä tuijotetaan oikein kaikki yhdessä. Ensimmäiseksi annetaan uudessa työpaikassa työluuri kouraan ja annetaan ymmärtää, että vapaalla ollaan työnantajan tavoitettavissa, vaikka kökkäpäivystämisestä ei edes päivystyspalkka juokse. Työelämän sirkusta kuvataan trenditermillä resilienssi, jota itseään muita fiksumpina pitävät työnantajat hokevat. Työterveydestä annetaan uupumuksen kanssa kamppailevalle vanhemmalle vähän rauhoittavaa illaksi, vauhdittavaa aamuksi ja väliin nukahtamistroppia. Jotkut huuhtovat tropit alas alkoholilla. Työelämä imee vanhemmista ihan kaikki mehut eivätkä he jaksa olla läsnä jälkikasvulleen. Eivät ihmislajin jälkikasvun tarpeet kai ole kovin paljoa muuttuneet mutta työelämä on muuttunut todella paljon jo parissakymmenessä vuodessa. Työelämä tarvitsee riittäviä henkilöstöresursseja, työajan rajoittamista ja yleistä järkeistämistä, jotta vanhemmat jaksavat tärkeimmän duuninsa eli hoitaa ja huoltaa jälkikasvunsa.

Sähköhuolet ohitse, jos otettaisiin entiset liikkeiden aukiolot käyttöön, avattaisiin klo 9.00 ja suljettaisiin klo 18.00 kaikki liikkeet.

Vaasan Sähkön laskutaito taitaa olla hukassa. Alv piti laskea 24%:sta 10%;iin. Muutos pitäisi olla 14%, mutta uuden hintalistan 1.12.2022 mukaan muutos on noin 11%. On vähän sumutuksen makua.

Vai hyvinvointialueita. Ja ”herrat” tykkää, palkat korkeat mut koululaiset kärsii. Ilmajoki, Herralan koululaisten ruokailu: naapuri tk:ssa ruokaa tehdään seinän takana, ei käy koululaisille, tuoraan kilometrin päästä. Jotain niin ku mätää, mut kait hyvinvointijuttua.

Onnittelukortti Itä-Hämeestä Tampereelle saapui n. puolen vuoden viiveellä vastaanottajalleen... hitaasti mutta varmasti.

Nyt täytyy säätää uusi laki, jotta Sauli Niinistö voidaan valita kolmannelle kaudelle presidentiksi.

”Ja suuri joukko taivaallista sotaväkeä”, kerrotaan jouluevankeliumissa. Olen joskus pohtinut, miksi Taivaassa yleensä on sotaväkeä?

Palaan aiemmin käytyyn keskusteluun liputtamisesta. Säästötoimenpiteitäkö? On todella käsittämätöntä, että Seinäjoen kaupunki ei nosta Suomen lippua tankoon edes itsenäisyyspäivänä? Nurmon puolella ei ainakaan lippuja näkynyt päiväkodin eikä koulun lipputangoissa. Itsenäinen Suomi on liputtamisen arvoinen asia. Hävettää katsoa tyhjiä tankoja.

Eiköhän nämä puhelinmyyjät ole huomanneet, että paljon jää vastaamattomia puheluita, kun soitetaan tuntemattomasta numerosta. Minä en vastaa eikä moni muu, on todella ärsyttävää.

Paikallinen sopimus, kökällä töihin.

Olisikin ollut maailman kahdeksas ihme, jos yksikään siveyspoliisi ei olisi pahoittanut mieltään, kun vähäpukeiset nuoret naiset sambasivat tv-jumalanpalveluksessa.

Näyttäkää tv:ssä joka su Naisten Liigaa yhdistettynä DSHL:iin. Hameväki tajuaa Ruotsi-yhteistyön salibandystä omiin WCH:imme, häntäheikit vain NHL:n syytämän.

HYKY Kotikäynti-lehdessä kehuskeltiin: ”10 kotia päivässä”. Voi miettiä onko laatu hyvää ja aikaa asiakkaalle? Turha ihmetellä jollei hoitotyö houkuta. Nimim. vähemmän määrää enemmän laatua.

Jegor Gaidar, edesmennyt venäläinen poliitikko, kirjoittaa imperiumijälkeisen nostalgian tunkevan läpi venäläisen tajunnan läpi. Jos Venäjä ei kykene ottamaan oppia siitä, mitä Venäjälle ja muille imperiumeille tapahtui 1900-luvulla, ”niin meistä voi tulla uhka maailmalle. Se on kaikkein pelottavinta, mitä Venäjälle voi tapahtua.”

Kuka jarruttaa Vaasan kehitystä? Kaikki yritykset menee naapurikaupunkeihin. Viimeisempänä akkutehdas Kokkolaan. (Ideapark, Ikea, jopa tangomarkkinoista oli puhetta.)

Linnan sykähdyttävin hetki oli kun näytettiin herkuista notkuva ruokapöytä hyväosaisille. Vrt. Hurstin tarjoamaan ruokailuun vähävaraisille.

Katuvalot sais kyllä tuntia ennemmin sammuttaa, nyt sammui 9.26.

Taas aikuiset miehet juoksee pallon perässä. pallo potkaistaan talon kokoiseen maaliin, sitten hypitään toistensa selkään kuin häriisnään olevat lehemät.

Yli puolet EU:n käyttämästä ruoasta tulee EU:n ulkopuolelta, mikä usein aiheuttaa myös luontokatoa. Nyt olisi korkea aika turvata Suomen omavaraisuutta ruoan suhteen, koska muuten tässä tulee vielä nälkä.

Linnan juhlissa vieläkin muutama nainen niiasi tervehtiessään. Etiketti haltuun. Ei Suomi ole kuningaskunta.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien vieraskielisen väestön (muu kuin suomi, ruotsi, saame) suhteellisen osuuden ero on merkittävän, miltei hämmästyttävän suuri. Edellisessä osuus lienee 7,8 pros. ja jälkimmäisessä vain 2,6 pros. Olisi todella mielenkiintoista tietää, mikä on heidän työllisyysasteensa näissä maakunnissa. Oletettavasti Etelä-Pohjanmaalla vieraskielisten työllisyysaste on korkeampi. Tilastoa lienee kuitenkin vaikea saada.

Kauhajoella Jokimäentiellä vaikuttava ja ihastuttava ulkotuli asettelu itsenäisyyspäivän illalla. Kiitos!

Tällä palstalla on päivitelty kuinka alas kirkko on vajonnut sambakulkueineen. Edesmennyt kuuluisa saarnamies David Wilkerson ennusti, että tulee aika, jolloin kirkoissa tanssitaan alasti. Elämmekö jo tuota aikaa?

Onko Teknisen toimen liikennesuunnittelulle tuntematon asia, että Vaasassa liikkuu myös pitkiä turistibusseja. Aseman rondelliin jää bussit kiinni ja Itäiseltä Pitkäkadulta käännyttäessä Postikadulle ei enää mahdu bussilla. On kuulemma mitoitettu vain roska-autolle. Kannattaisikohan joskus katsoa asioita boksin ulkopuolelta?

Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Kunhan muillakin EU-mailla on sama määrä metsää, tulkoon sitten neuvomaan metsänhoitoa suomalaisille. 358505977912

Nyt kun tulee koirien rekisteröintipakko, niin eiköhän se valtaisa määrä näitä elukoita hiukan vähene . Eivät esim. kuulu kerrostaloon. Sotkevat ja tuovat kuraa ja karvoja. Raapivat matot.