Tätä mieltä tänään: "Lisää maksajia teiden ylläpitoon: polkupyörille pakollinen liikennevakuutus ja ajoneuvovero. Sen mukaan onko poljettava sähkö- tai polttomoottorikäyttöinen."

Älä Tolppanen yritä puolustaa Vaasan Sähköä, hehän selvästi yrittää/yritti harhauttaa asiakkaitaan korottamalla käsittämättömästi hintaa. Näin olisi käynyt, ellei B.G. Gyllenbögel olisi paljastanut.

Paljon kehuttu epämääräinen vihreä siirtymä vie taloudessamme tarpeelliset varamme mitä ”suuruidenhulluimpiin” hankkeisiin. Näiden vaikuttavuus on veteen piirretty viiva!

Myös Kuortaneen terveysasemalla on asenne ja palvelu kohdillaan. Yhdessä paikassa saa kasvokkain järjestettyä tarvittavat asiat.

Mukavaa, että Vaasan Sähkössä kuunnellaan asiakkaita ja alennetaan hintoja, toisin kuin Vattenfallilla. Meillä Kauhavalla Vattenfall on korottanut kestosopimuksen hintoja jatkuvasti: kesäkuussa oli 11,50 snt/kWh, heinäkuussa 16,90 snt/kWh, lokakuussa 35,00 snt/kWh ja nyt marraskuussa hinta jo 55 snt/kWh!!! Onkohan Suomen kalleinta sähköä? Näin kohtelee Vattenfall asiakkaitaan. Tämä on näköjään ”kiitos” 30 vuoden asiakkuudesta!

Nyt kun Vaasan keskussairaalan H-talo on valmis, niin on varmasti paremmin aikaa lopultakin korjata vanhan talon katolla hirveästi uliseva ilmastointikone? Ulinaa on jatkunut jo useampi vuosi. Ei voi olla näin vaikeaa!

On se kumma, ettei sähkön hintakuplaa saada puhkaistua. Ei sähkön tuotantokustannukset ole nousseet niin paljon, että nykyiset korkeat hinnat olisivat perusteltuja. Pelkkää pörssispekulointia.

Suomessa nyt monet maakunnat esittävät kovia rahavaatimuksia tulevalle uudelle hallitukselle, yleensä suuria tiehankkeita. Kuitenkin nyt valtio velkaantuu koronan ja energian ja puolustusvoimien hankintojen tähden. Nyt pitää suurista tie- ja ratahankkeista luopua ja rahat terveydenhoitoon.

Oli hyvä ja erittäin asiallinen ja miettimistä herättävä kolumni Jari Hakalan pohdinta kivunlievityksestä, kannattaa miettiä.

”Peruskoulu huutaa pelastajaa”, otsikoitiin pääkirjoitus (I-P, 2.11.). Pisa-testeissä tulokset alkoivat laskea vuodesta 2006 alkaen. Vuosia ennen vuosituhannen vaihdetta peruskoulu eli OPM:n kansliapäällikön, Jaakko Nummisen hyvää aikaa. Hänen jälkeensä alkoi säästötoimet ja sen seurauksena ns. inkluusio ei toiminut, vaan ennemmin oli haitaksi oppimistuloksille. Mutta mistä pelastus ? Ainakin inkluusion pahimmat haittatekijät on poistettava!

Kiitos Jussi Lähde kolumnistasi 3.11. Viimeinkin joku, joka pukee sanoiksi sen mitä etuja lähityössä on ja kuinka etätyön tekemisestä tuli itsestäänselvyys ja saavutettu etu.

Pian taas julkaistaan viime vuoden tiedot palkoista. Tämä on tyhmää, sillä jokainen karehtii toisen isompaa palkkaa. Järkevää olisi ilmoittaa vain maksetut verot, sillä kukaan ei kadehdi korkeita veroja.

Onneksi Ville Ritolan ei ole tarvinnut olla näkemässä suomalaisen kestävyysjuoksun jo vuosikymmeniä jatkunutta ja yhä pahenevaa näivetystautia, eikä myöskään eteläpohjalaisen kestävyysjuoksun ja oman nimikkojuoksun kuolemaa.

Lisää maksajia teiden ylläpitoon: polkupyörille pakollinen liikennevakuutus ja ajoneuvovero. Sen mukaan onko poljettava sähkö- tai polttomoottorikäyttöinen.

Nuorenparin kissat roikkuu toisen kerroksen ikkunasta jatkuvasti. Asunnossa välillä porukkaa enemmän ja vähemmän. Kova työ pitää omat hiljaisina, kun kylän katit pyörii ikkunan takana. Kannattais muuttaa isompaan asuntoon, että kissoilla olisi tilaa.

Tällä hetkellä Sportissa ei ole omista junioreista tulossa vuosiin pelaajia edustusjoukkueeseen, se tosiasia pitäisi tunnustaa ja hommata muualta nuoria pelaajia ja tehdä useamman vuoden sopimukset sellaiseen valmentajaan, joka uskoo nuoriin nouseviin kykyihin ja tehdä pitkä sopimus myös valmentajalle, joka on valmis kehittämään pelaajia ja on kiinnostunut myös omista junioreista, pikavoittoja ei ole nyt odotettavissa.

1.11.2022 I-P:ssa ”Maalta ehdotuksia kaupunkilaisille”, Kari Lahden kirjoitus on täyttä asiaa. Nyt on kaupunkilaisten vuoro tehdä osansa ilmaston muutokseen. Istuttakaa edes puita mahdollisimman paljon kaupunkeihin. Jättäkää pihat asfaltoimatta.

Tulevissa seurakunta- ja eduskuntavaaleissa äänestän minkä tahansa puolueen ehdokasta, joka vaaliohjelmassaan lupaa nostaa yleiseen keskusteluun lapsiamme ja nuorisoamme tuhoavan verovaroin ja mainoksin kustannetun seksiä, väkivaltaa, halventavaa kielenkäyttöä, ahneutta ja alistamista sisältävän viihteen. Muuten en äänestä. Sääliksi käy opettajia ja vanhempia, jotka yrittävät vielä epätoivoisesti pitää yllä hyviä tapoja ja inhimillisyyttä.

Ehdotus Sedu Rastaantaipaleen rehtorille. Pitäkää oppilaille muutama roskienkeräyspäivä Tikantaival, Palokärjentaival ja Toritaival -alueella. Ei ole asukkaiden velvollisuus siivota oppilaiden törkyroskaamista!

Steven, one more year!

Suomalaiset suuryritykset ovat kesällä perustaneet ajatuspajatyyppisen yhtiön parantamaan liiketoimintamahdollisuuksiaan Kiinaan. Nyt tämän yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Esko Aho. Tämä on järkevää ja kannatettavaa toimintaa. Tuntuu aika erikoiselta kun päämin. Marin silmät palaen puhuu kaupan rajoittamisesta Kiinan kanssa ideologisista syistä. Annetaan Y-valtojen ja Kiinan taistella maailman herruudesta ei siihen pienen Suomen kannata sekaantua omaksi vahingokseen.

Olen kysynyt tämän saman asian 20 v. sitten. Mitä tekemistä on jäsenkirjalla näissä kirkollisvaaleissa? Eikö sinne kirkkomaahan pistetä vaikka ei ole jäsenkirjaa tai on vaikka uskonnoton. Taivaan isälle ei kai ole väliä vaikka ei nuo puolueasiat olisikaan kunnossa. Ihmiset karsinoidaan joka asiassa, ei hyvä.

Vallan kolmijako niin. Se on luotu demokratian perustaksi. Sitä ei varmaankaan ole luotu löysien poliitikkojen selkänojaksi? Virkamiehellä on virkavastuu, poliitikolla pelko äänestäjän mielen pahoittamisesta.

Kortesjärvellä oli laavumme lähistöllä pidetty nuotiota, räpötetty maahan puolukoita ja heitetty roskat lasipulloineen ojaan. Laavulta kadonnut myös vasara ja kirves pressun alta. Ei ole häävistä tälläänen.

Tuntuu että kun Suomessa muutetaan lakeja, ne tavallisesti menevät huonompaan suuntaan kuin alkuperäinen oli. Esim. taksilaki, uusi ajokorttilaki viime vuonna. Ajotunnit vähennetty, ja unohdettu antaa nuorille ne opit, jotka he tarvitsevat turvalliseen ajoon. Liian paljon tullut kuolonuhreja, kun luulevat jo olevansa valmiita ja osaavia kuskeja. Ajoluvat liian aikaisin.

Mihinä on hyvä tv-sarja Taiteilija tytär. Kiva olis myös kattua Ryysyranta pitkästä aikaa!

Mielestäni on outoa, että politiikka on mukana kirkollisvaaleissa. Kyllä jokin alue pitää olla politiikasta vapaa ja mielestäni kirkko on sitä. Siksi en koskaan niissä äänestä.

Miksi Vaasan Sähkön laskussa ei ole mainittuna sähkömittarin lukemia? Tylysti vaan ilmoitetaan 365 kWh ja hinta perässä. Täytyyhän heillä olla alku- ja loppukuun lukemat tiedossa, niin ne pitäisi mielestäni olla myös laskulla näkyvissä. Olisi helpompi tarkastaa, että onko lasku oikein. Vesilaskukin perustuu näihin lukemiin ja ne tiedot on laskussa mainittu.

Vaasan päätös madaltaa kielitaitovaatimuksia oli todella hyvä. Sen olisi voinut laajentaa koskemaan virkojakin. Muualla maassa ei yleensä ruotsia vaadita. Itse olin virkasuhteessa kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea, eikä yhdessäkään kyselty ruotsin kielen taidostani yhtään mitään.

Ylen touhu, käsittämättömän typerää. Miksi piti Isä-Matteo laittaa alkavaksi vasta klo 20.00? Tilalle jotain typerää pianon pimputusta. Pidin siitä sarjasta, mutta nyt otan Yle-Areenan pois!

Suomi ilmeisesti viedään samaan tilaan kuin Amerikka: tavalliset ihmiset asuvat jopa siltojen alla, vaikka tekevät jopa kolmea työtä. Ei ole varaa edes asuntoon. Hyvästi keskiluokka.

Vaasan Sähkö! Nimiä mainitsematta omat bonukset vain kiiluu silmissä. Mainehaitta kasvaa ja leviää.