Tätä mieltä tänään: "Luin IP:sta Vaasan kehityskohteista. Toivottavasti Vaasassa myös muistetaan ne perustoiminnot eli vaikkapa auraus näin talvella. Auraus on ollut tänäkin talvena monin paikoin luokattoman heikkoa."

Kulttuuri on pyhä lehmä, jota ei saa arvostella. Kuitenkin jos katselee nyky”taiteilijoiden” saavutuksia, ei tiedä itkisikö vai nauraisko, kun vertaa menneiden aikojen teoksiin. Näin on usein myös näyttämötaiteen kohdalla. Muuten omalla kohdallani paninkin pensselit santaan nähtyäni Ilja Repinin mestariteokset.

Luin IP:sta Vaasan kehityskohteista. Toivottavasti Vaasassa myös muistetaan ne perustoiminnot eli vaikkapa auraus näin talvella. Auraus on ollut tänäkin talvena monin paikoin luokattoman heikkoa. Hommat jätetään usein täysin hoitamatta. Aamulla pitäisi päästä töihinkin autolla ja polkupyörällä.

Vaasa, kuka valvoo jalkakäytävien kuntoa? Mm. Raastuvankatu 7, 9, 11 koko talvi täysin hoitamatta, on tosi vaarallisessa kunnossa.

Mielenkiintoista odottaa, koska Lapissa poliisi ja palokunta ajaa sähköautolla.

Sama valitus jatkuu tuulivoimaloiden purkukustannuksista. Aivan ensimmäiseksi kuntien on tehtävä selväksi tuulivoimayhtiöille, ettei uusista voimaloista voida keskustella ennenkuin sopimukseen tulee ehto siitä, että yhtiö maksaa joka vuosi lasketun käyttöiän mukaisen purkumaksun tilille, joka on mahdollistava purkukustannukset käyttöiän umpeutuessa. Mikäli tätä ehtoa ei hyväksytä, ei ole syytä asia käsittelyä jatkaa. Tällöin voidaan ymmärtää, että hanke on kunnalle ja maanomistajalle kannattamaton. On korkea aika lopettaa ”kermankuorinta” tuulivoiman rakentamisessa. On todennäköistä myös se, ettei kunnon arvopuuta saada kasvamaan aivan tuulivoimalan läheisyydessä, koska talven säät aiheuttavat jäisten kappaleiden putoamista metsään. Vaurioituneet puut eivät ole enää täydessä arvossaan. Ei kannata sännätä suin päin metsään. Tässäkin pätee vanha sanonta, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaan yhdistämiseksi Lounais-Pohjanmaaksi ei pitäisi olla mitään ongelmaa ainakaan maakuntakeskuksen suhteen. Ainakin muun muassa ähtäriläisille, perholaisille ja kristiinankaupunkilaisille asia on yhdentekevä. Nykytekniikan aikana ei liene muillekaan merkityksellistä, missä kaupungissa päätökset tehdään. Mikään ei kuitenkaan estä ottamasta mallia Kymenlaaksosta, jolla maakuntakeskuksia on yhden sijaan kaksi: Kotka ja Kouvola.

Vaasan veden Kurikan pohjavesihanke yhdysvesiputkineen on jo etukäteen tuhoon tuomittu ja verovarojen tuhlauksen ikuisuushanke. Jo kymmenien miljoonien hukkaan heitettyjen rahojen pohjaton porakaivo. Silti sama rahojen järjetön tuhlaus jatkuu aina vaan vuodesta toiseen. Siitä tulee lopulta samanlainen hanke kuin on Olkiluoto 3.

Lopetetaan äänestäminen EU-vaaleissa niin kauan kuin kellonaikoja muutellaan. Että voi olla vaikeaa päättää.

Ehdottomasti kerrostalossa pitää parveketupakointi kieltää, on niin voimakas hajuhaitta meille muille asukkaille!

Hyvä Mäki-Hakola. Kyllä oli hyvä olla itsenäinen Nurmo. Nyt on kaikki pielessä, mikään ei toimi eikä meistä pidetä huolta. Lääkäri Nurmoon takaisin.

Korkman on oikeassa kulttuurin tarpeellisuudesta. Mutta esim. mainittu taide on selvinnyt läpi vuosisatojen ilman valtion tukiaisia. Nyt tuetaan myös asioita, joiden tulkitseminen taiteeksi vaatii sitä mielikuvitusta.

Voidaanko tehdä päätös, että jatkossa vaaleissa kukaan ehdokas ei laita paalumainoksia, vaan lahjoittaa niihin varatut rahat alueensa hyväntekeväisyyskohteeseen ja ilmoittaa mihin on lahjoituksensa tehnyt. En usko, että kukaan äänestäjä tekee valintaansa paalumainosten pohjalta.

Kansanäänestäkäämme ilmastosta, hoitajien rahoituksesta mm. lääkäreiltä, lisätyön lisätuloista, sekä tuotantoeläinten oloista ja hävikin hyödyntämisestä.

Väestörakenteen muutoksista Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla oli kiinnostava selvitys kuntakohtaisten huoltosuhteiden, eli erityisesti työikäisten 15–64-vuotiaiden suhteellisesta osuudesta (I-P, 26.3.). Vaasassa ja Seinäjoella ymmärrettävästi tilanne oli paras. Huomiota kiinnitti mm. se, että Seinäjoen naapurit, Lapua ja Ilmajoki, ”paistattelevat päivää” Seinäjoen vaikutuksesta. Erityisesti Ilmajoki hyötyy tästä ilman kuntaliitostakin.

Miten ennen osattiin katsoa hiihtokilpailuja tv:sta kun ei ”asiantuntijat” sönkänneet tauotta tarinaa selostajan kanssa kilpaa ja vielä sitten haastattelija tyhmine uteluineen lykkäämässä mikkiään hiihtäjien suuhun heti maalissa.

Ei seinäjokiset ja EP:n uppiniskat ymmärrä vaharata kun avaimenreiästä, jos puhutaan maakuntien yhteistyöstä, saatikka yhdistämisestä. Menöö pian pärnä väärähän kurkkuhun, notta paree pitää Seinämäellä ja EP:llä kiinni omasta ittellisyyrestä ja vaharata avaruuteen!!

Kyllä olis muutoksen aika tässä oikeusjärjestelmässä. Jos jätät verot maksamatta, niin varma tuomio seuraa loppuun asti mutta kaiken maailman oikeat rikolliset saa paljousalennusta.

On se toisille vaan vaikeaa, kun ei saa omaa tahtoa läpi. Vieläkin jaksetaan nillittää kohta 15 vuotta vanhasta kuntaliitoksesta. Varsinaisia visiönäärejä...

Kiitos Markku Mantila 26.3. pääkirjoituksesta. Niin täyttä totta! Itse olen eläkeläinen (nettona n. 1000e), silti en ymmärrä tuota hyvätuloisten mollaamista vasemmalta laidalta. Surullista olisi toden totta, jos täällä Suomessa kaikki eläisivät köyhyysrajan alapuolelalla, työttömät, eläkeläiset, sairaat, osa-aika työläiset... Onneksi on muutamia kouluttautuneita hyvätuloisia veronmaksajia. Yhteen ääneen huudetaan koulutuksesta. Kannattaako sitä itseänsä edes kouluttaa, tulee pian hyvätuloiseksi, sitten saa vihat niskaansa.

Tuki äideille ei auta maahanmuuttajaperheitä ja heidän lapsiaan, erityisesti poikia. Perheissä isällä on vahva rooli ja äiti jää hiljaa taustalle.

Satuttaako totuus, minä en väitä vaan tiedän totuuden, näkövammaiset pystyy tekemään samat asiat kuin näkevätkin. Sinä et kuitenkaan törmää toisiin ihmisiin. Kerro sinä minulle mitä NV ei itse näe hoitaa. Tunnen NV:sia sekä avustajia, on varmaan turhauttavaa olla avustajana henkilöille jotka pärjäisivät ilman avustajaakin. Kaikki kunnia vaan avustajille, mutta laitetaan heidät sinne missä todellakin sitä apua tarvitaan. Vielä yksi asia, tunnen myös pari NV,sta joilla ei ole avustajaa ollenkaan, sanoivat ihan itse et näkönsä kanssa pärjäävät ihan hyvin.

Unohtakaa E-P:n ja Pohjanmaan yhdistäminen! E-P haluaa tottakai suuntautua yhteistössään suomenkielisen Pirkanmaan suuntaan, eikä ruotsinkieliseen rannikkoseutuun. Antakaan E-P:n kehittyä ja kasvaa rauhassa!

Hyvinvointialue palkkaa Kauhavan terveyskeskukseen lääkärin henkilöstöä vuokraavalta yritykseltä hintaan 220 e/h. Hölmöläisten hommaa. Korottakaa palkkoja, että kiinnostaa. Tulee huomattavasti halvemmaksi.

Mihin on kevät kadonnut?

Olen täysin samaa mieltä, kuin tekstaripalstalle kirjoittanut 28.3. Pohjanmaan radion annista. Heppoisia ja ”flataasia” juttuja liian usein. Myötäkarvaan tehtyä lässytystä. Jotain asiallisia uutisia kuuntelijat kaipaa.

Olipa terävä juttu liukkaallajuoksemisesta. Mutta... liikkumismallina ei hyvä. Uhkarohkea tapa!

Onko E-P:n hyvinvointialueen tarkoitus laittaa rahat aluevaltuutettujen hyvinvointiin, kun johtajan palkka on 18t e/kk. Sairaat kärsii mutta mitä sillä väliä, kun hallintohimmeli saa hyvää palkkaa.

Tuulimyllyt aiheuttavat todellisen luontokadon. Näiden ääni suhisee ja kolkuttaa kilometrien päähän. Aiheuttavat myös paljon ääniä, joita ihmiskorva ei kuule! Pöllöt ym saalistajat eivät voi käyttää kuuloaan saaliiden paikannuksissaan. Saalislinnut ja -eläimet eivät voi äänien mukaan tietää vaaroistaan. Metsää jää paljon myllyjen, sähkövekkojen ja teiden alle. Rakennusaikaiset ryskööt ja myöhemmin hoidetuilla teillä alkaa jatkuva uteliaiden autoliikenne. Valmiiden myllyjen pimeäpunavalot, jotka eivät luontoon kuulu, loistavat räikeinä taivaalla. Lintuja kuolee myllyjen lapoihin. Eläimet pakenevat ja tuhoutuvat pois. Tuulimyllyt aiheuttavat todellisen luontokadon!