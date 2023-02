Tätä mieltä tänään: "Maamme koulutusjärjestelmää kehutaan siitä, että opinnot aina korkeakouluasteelle saakka ovat maksuttomia ja hyvä niin. Kysymys kuuluukin, mihin ihmeeseen sitten tarvitaan opintolainaa?"

Pakko kysyä. M. Aaltonen esitteli Aalto-puolueen kannat ja totesi Museoviraston jotain lausuneen Sedun rakentamisesta pari vuotta sitten? Mitä? Oliko jotain sitovaa tiedossa? Edelleen hän vihjasi virkamiehen omapäiseen toimintaan. Mitä? Joku tähän konkeloon on syypää. Vai onko kyse vai isojen egojen törmäilystä. Tieto ei kulje, vaikka kaupunginhallituksessa ja Sedun hallinnossa istuu samaa väkeä.

Turpeesta vieläkin joku jaksaa tällä palstalla (I-P 1.2.) kysellä, miksi se ei ole Suomessa uusiutuvaa. Helppo vastata: Koska mikään biologinen tai geologinen fakta ei tue väitettä. Sitä paitsi Ruotsissakaan turvetta ei lueta uusiutuvaksi vaan jotain uusiutuvan ja fossiilisen väliltä. Irlanti on Suomen ohella toinen merkittävä maa Euroopassa, joka on kaivanut turvetta. Siellä turpeen poltto kielletään vuodesta 2030 alkaen. Muissa Euroopan maissa turpeen merkitys polttoaineena on olematon. Sitä paitsi päästökaupassa turpeen luokituksella ei ole merkitystä. Vero menee hiilidioksidipäästöjen perusteella.

Oon eläkeläänen. Talous- ja muukki asiat reilas. Kaikin puolin tyytyväänen elettyyhin vuosihin. Ja kaikki siitä huolimata, jotten koskaa oppinu ulukua lauteeraamahan Jaakopin poikaan nimiä, enkä katekismusta. En muistanu, koska Pähkinäsaaren rauha on solomittu. En hoksannu, mitä tarkootti akkusatiivi, essiivi tai inessiivi. Puhumatakkaa, jotta olsin osannu jakaa ja kertua murtolukuja. Pöllöö! Muummuas näillä meirät tenavat tällättihin arvojäriestyksehen elämäntaipalehelle.

Ammattiliittojen tärkeydestä... Pentikäisen kolumni oli aivan totta, olen saamaa mieltä vaikka olenkin nyt eläkkeellä oleva tavallinen duunari. Siis ammattiliitot eivät aja työntekijän etua, omakohtainen kokemus. Kun olisin tarvinnut apua henkilökohtaisesti, ei asiaani millään lailla otettu asiaksi hoitaa, vaan jäin yksin. Itse piti yrittää ja sen tietää, kuinka siinä käy. Piti tyytyä kohtaloonsa... Sen jälkeen en ole näitä liittojen ns. taisteluita kannattanut. Liittojen oma etu on näissä kysymyksessä, ei jäsenen.

Minäkin sytyttelen puita uuniin ja takkaan päivittäin ja välillä nuotiotakin. Sytyttämistekniikassa on useita variaatioita eli muunnelmia. Niissä tapauksissa, kun liekit loimottavat ylhäältä alaspäin, sytytän päältä. Tosin niissä tapauksissa savu tunkee ikävän sinnikkäästi sisälle huoneeseen. Kun on tiedossa, että liekit loimottavat alhaalta ylöspäin, sytytän altapäin. Silloin savukin pyrkii ylöspäin – ylös, ulos ja lenkille ihan Tarvajärven tyyliin. Ulkona saattaa joskus tuulla melkein sivusuunnassa, jolloin sytytän nuotion sivultapäin, tuulen puolelta. Joskus savu kuitenkin pyörähtää silmille. Savu on olennainen osa puun palamista, varsinkin palon alkuvaiheessa, joten pidän tarkoituksenmukaisimpana vahtoehtona sitä, jossa savu menee hallitusti ulkoilmaan.

Kyllähän Sedun tontille voi rakentaa vaikka maailman suurimman nakkikioskin, ei siinä mitään. Mutta sen perästä on turha haikailla Unescon kunniamaininnan ja matkailuvaltin, Unescon maailmanperintökohteen, perään. Jospa katsoisimme hieman nenäämme pidemmälle?

Tilastokeskuksen mukaan 2021 Suomen väestöstä oli ulkomaalaisia hieman alle 470 000. On se jotenki erikoista, et tuosta määrästä ei löydy klusterifirmoille sopivaa työväkee. Mikähän mahtais olla syynä tähän? Siihen on olemassa helpot vastaukset, teidän pitää ite hoksata, mitä ne vois olla.

Miksi Il-Po ”mainostaa” televisio-sivullaan maksukanavia? Torstain lehdessäkin oli lähes puolen sivun juttu jostakin C Moren uudesta sarjasta. Eihän näitä maksukanavia esim. eläkeläisillä ole varaa maksaa. Ylelle terveiset, että täysin luokaton ja ”mukahauska” Hengaillaan-visailu on vain rahan tuhlausta. Samoin vuosittain toistuva lähes puolen vuoden kestävä Euroviisu-hömppä on täysin ylimitoitettu. Noilla rahoilla parempaa tarjontaa!!

Upeisiin jäähalleihin löytyy aina miljardeja, mutta naiset joutuvat synnyttämään taksiin ojanpientareelle, kun ei löydy rahaa synnytysosastoille eikä hoitajille. Kuka enää haluaa synnyttää?

Maamme koulutusjärjestelmää kehutaan siitä, että opinnot aina korkeakouluasteelle saakka ovat maksuttomia ja hyvä niin. Kysymys kuuluukin, mihin ihmeeseen sitten tarvitaan opintolainaa?

Blokkipolitiikka ei maata rakenna, kirjoitti eläkeläinen Laihialta (2.2.). Toivottavasti hän eivätkä muutkaan siis moiti, että vaikka eduskunnassa on porvarienemmistö, miksi maassamme on punaviherpainotteinen hallitus demarien johdolla. Moitteeseen ei ole mitään aihetta, sillä tosiaankaan blokkipolitiikka ei maata rakenna.

En millään voi käsittää miksi Marin ajoi väkisin vastoin keskeisimpien ministeriöiden ja presidentin kanslian lausuntoja ”tulevalle” pääministerille ”parasta turvallisuuspolitiikan osaajaa”. Lausuntojen antajat edustavat juurikin turvallisuudesta vastaavia tahoja, poislukien STM. Oliko jo pedattu jollekulle hillotolppa, kun niin poskia punotti? Miltä asiat näyttää... pistää miettimään...

Kuka tekee firman tuloksen? Se on asiakas, joka ostaa tuotteen. Aina.

Liftin hinnat piristävä poikkeus nousevien hintojen kurimuksessa. Keskustasta kotiin Hutskille 1,80 euroa! Nyt kannattaa jättää kotterot kotiin.

Vaalirahoitus ei kuulu demokratiaan!

Maaseudulla on pakko käyttää liikkumiseen omaa autoa, kun julkista liikennettä ei ole. Tästä kertyy valtion kassaan erilaisten verojen muodossa miljardien eurojen verotulot, joista käytetään vain osa teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. Oman auton kulut voi kaiken lisäksi vähentää työmatkojen osalta verotuksessa vain osittain. MOT teki näyttävän jutun valtion tukemista viiden maakuntakaupungin ja Helsingin välisistä lennoista. Näiden pääasiallinen tarkoitus on toimia liittymälentoina ulkomaan lennoille. Ne palvelevat erityisesti ulkomaan kauppaa harjoittavia yrityksiä. Pääkaupunkiseudulla tuetaan monin eri tavoin julkista liikennettä. On rakennettu metrot, raitiotiet, raide-jokeri ym. verovaroin. Lippujen hinnat eivät kata varmasti kaikkia investointi- ja käyttökustannuksia. Lippujen hinnat voi vielä työmatkojen osalta vähentää verotuksessa. MOT:lle tai muulle medialle olisi mielenkiintoinen aihe selvittää pääkaupunkiseudun julkiselle liikenteelle verovaroista myönnetyn tuen kokonaismäärä.

Kyllä pandat ja pandatalo saa mielikuvituksen laukkaamaan. Nykyinen eläinpuisto, käydään katsomassa pandat, sitten kioskille ja jos jaksetaan sitten sirkushuveja. Nyt ehdotetaan vielä suomettumismuseoa. Mielestäni eläinpuiston kiertosuunta pitää palauttaa 80-luvulle ja laittaa haukka- ja pöllötaloon jotakin katsottavaa. Jos tullaan eläinpuistoon, haluaa nähdä kaikki Suomessa esiintyvät villieläimet ja linnut, sirkushuveja on jo Töysässä.

Ihmeellistä, kun katsastuksen läpäisee noin moni vilkuton auto.

Eduskuntamme hyväksyi translain. Onko enää konservatiivisesti ajattevilla mielipiteen vapautta?

Matkatyössä ollessani matkat korvattiin aina edullisimman matkan mukaan ja yleensä se oli junalippu. Kyllä edustajienkin pitää kestää edullisin vaihtoehto, koska heille se on ilmaista, ei tarvitse kerätä lentopisteitä.

Ähtärin pandaepisodi osoittaa selvästi, kuinka viisi miljoonaa on vielä tavallisen kansalaisen käsitettävissä oleva, iso rahasumma. Mutta kun mennään satoihin miljooniin ja miljardeihin, mennään käsityskyvyn ulkopuolelle. Sinne menevät, eikä kukaan huutele perään.

Mistä saisi tortun ilman sitä ällöä sokerikranssia?

Kiitos Lasse Hautalalle kirjoituksesta omaishoidon tuki vapaaksi. Suurin osa meistä on on iäkkäitä eläkeläisiä, jo veromme maksaneita, jotka useimmiten hoidamme lähiomaista. Yhteiskunta säästää ansiostamme hoitokuluissa todella paljon. Vähän inhimillisyyttä päättäjät!

OP-pankissa tiskiltä käteisen nosto isoina seteleinä maksaa 40€. Härskiä rahastusta. Jäi matkarahat tästä pankista nostamatta.

Seinäjoen keskustaan kuopan tilalle maauimala.

Hatun noston paikka pe 3.2. olleesta pääkirjoituksesta.

Kuinka voidaan ihmetellä jos Turkki ei ratifioi Suomea, kun eduskunnassakaan ei ole vielä hyväksytty Nato-päätöstä. Saas nähdä ettei täällä vielä munata sitäkin.