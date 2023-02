Tätä mieltä tänään: "Makuasioista ja huumorin määreistä ei voi kiistellä – ei I-P:n sarjakuvienkaan suhteen :D"

Haluan välittää sitä tietoa, että kunnallisen päättäjän tilalle on jo vaalien tulosten jälkeen ja yhteydessä valittu varaedustaja. Hän nousee tilalle. Paikka ei ole tyhjä. Olisiko aika jo siitä tiedottaa? Tietysti jos on vaalityö kysymyksessä, se on hieman kyseenalaista. En ole valt.maist. mutta tykkään, että tämä tieto on oleellinen. Tänä aikana, jolloin päättäjiksi haluavat vähenevät. Työ- ja koulukiusaaminen jatkuu. Toivottavasti emme ole siihen esimerkkejä tiedoituksissamme. Kansanedstaja ja ministeri on pätkätyöläinen, Tavallinen ihminen ymmärtää ja tietää tämän. Ja silti tai juuri siksi on hänelle äänensä antanut.

Kiitos I-P, että olette niin tasapuolisia, kun uutisoitte Sjk:sta ja Vepsusta kuten sunnuntain lehdessä!? Yhtä asiaa, ette voi kuitenkaan kirjoituksillanne muuttaa, Vepsulla on sielu ja historia, mutta Sjk on yhden miehen kallis unelma!

Tällä palstalla joku kirjoitti 19.2.2023, että mikäli yrittäjällä on, tässä tapauksessa 1000 e, pieni eläke, se johtuu vain siitä, että yrittäjä on maksanut liian vähän yel-eläkemaksuja. Onkohan ko. kirjoittajalle tullut mieleen, ettei yrittäjällä mahdollisesti ole ollut varaa maksaa itselleen suurempaa eläkettä?

Sunnuntain 19.2. pääkirjoitus lakko-oikeudesta ja 50 000 euron vuosipalkasta. Naisen euro on edelleen 80 snt. ja meitä matalapalkkaisia on paljon. Oma vuosiansioni on 28 000 euroa.

Anteeksi, etten välillä voi lukea hymyilemättä politiikkojen hokemasta työperäisestä maahanmuutosta. Toisaalla on Migri, joka palauttaa takaisin heitä, joilla täällä on jo vakituinen työpaikka. Eikö tämä laitos pitäisi saattaa ensin ajan tasalle, muuten tämä on aika ristiriitaista viestiä.

Kasvisruoalla tehtiin ennen maatilan raskaimmat työt. Tästä kuuluu kunnia suomenhevoselle.

Sain tuomioistuinlaitokselta maksukehoituksen, jossa kerrottiin, että huomautuksestamme huolimatta emme ole saaneet etääntynyt saatavaamme. Hyvä tuomioistuinlaitos, en ole pystynyt tekemään suoritusta, koska ensimmäistäkään laskua ei aikaisemmin ole tullut. Olisiko siinä teidän konttorissa nyt tutkimisen paikka?

Laittakaa nyt ihmeessä musiikkia uutistenkin takamölyksi, kato kun kukaan ei ole hoksannu, muissa ohjelmissa puhe terrnrisoidaan jo.

Sähköauto niin kallis, en pysty ostaa. Ihmettelen uutisointia taas. En ole nähnyt sähkötankkausta oikeen missään.

Nyt olis hyvä sauma Sportilla näpäyttää kaikkia ja voittaa otteluita ilman ”tähtipelaajia” ja mennä jopa pleijereihin!

Ylen hartaat sävelet Il-Po:ssa 16.2. otsikolla ”Voisiko Yle” kirjoituksen kanssa olen aivan samaa mieltä. Tämä on vanha, ihana ohjelma. Kaikilla ”maan hiljaisilla” ei todellakaan ole laitteita ja osaamista palautteen antamiseksi ohjelman puolesta. Siis toivon, että palautetaan ohjelman pituus ja perjantai-illan ohjelmasisältö entiselleen.

Joku seinäjokinen irvailee Sportista, että ei ihme kun Sjoella kannatetaan Tampereen joukkueita. Ei mahtanut kirjoittaja itse huomata naurettavaa tekstiään. Mun tietojen mukaan Sjoella on oma joukkue.

Kurikasta talvikaupunki? Täällä Jalasjärvellä jalkakäytävät osin luonnon hoidossa, osin luistelukelpoisia. Sopiihan talviseen teemaan.

Vanhojen tanssijat, tennarit ja lenkkarit eivät kuulu pitkän iltapuvun kanssa. Varmaan mukavat tanssiessa, mutta niin juhlavassa tilaisuudessa on kunnioitettava pukeutumiskoodia.

Pysytään faktoissa myös tällä palstalla. 200 euron kokouspalkkiosta vie verottaja noin 60 prosenttia ja puolue 25 prosenttia. Siitä voi jokainen arvostelija laskea paljonko kokousedustaja kuittaa palkkiota.

Toimiikohan mikään surkeammin kuin Pohjanmaan hyvinvointialueen hammashuolto. Vain jälkihoito toimii siiåsåå, ennaltaehkäisevässä ei mikään.

On surullista, että vanhempiemme ikäluokka joutui sodissa taistelemaan näinkin itsekkäiden nykyihmisten puolesta, jotka lakkoilemalla aiheuttavat jo pahasti ylivelkaantuneelle yhteiskunnallemme lisää vaikeuksia.

Tuulivoimajutussanne 20.2. kerrottiin, että metsähehtaarin keskihinta on yli 3 000 euroa. Kirjoituksessa unohdettiin mainita, että siirtolinjojen alle jäävästä pakkolunastetusta maasta maksetaan 350 euroa/ha.

Työnantajien ei pidä maksaa ay-maksuja, vaan sen kuuluu tehdä työntekijä itse. Näkihän nyt ahtaajista, että mikään ei piisaa, naureskellaan vain. Ei se maksu mitään lakkoja vähennä. Ay-liike myös verolle ja pois vähennysoikeus verotuksessa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan (Helsingin Sanomat 20.2.) joka neljäs alle 36-vuotias uhkaa uupua töihinsä. Takavuosina nuoret aikuiset olivat iloisia siitä, kun kelpasivat työmarkkinoille.

Onko rumien tuulimyllyjen pystytys metsiin sitä ennallistamista? Entäs ne hiilinielut? Olikos se niin, että metsistä ei saisi kaataa puita? Onkos ne rekat sähkörekkoja, jotka rehaavat näitä myllyjä metsiin? Etteivät vaan nyt sitten saastuta ilmastoa.

Miksei sähköautoja voi ladata pelkästään pankkikortilla. Polttainetankkauskin onnistuu pankkikortilla. Ei tarvita useita aplikaatioita ja tunnusläpyköitä joka firmalle omansa. Miksei Vaasan aseman pyörähalliin voi kirjautua pankkikorttia käyttämällä kuten P-halleihin. Miksei asioita voida tehdä käyttäjäyställuseksi. Hankin sähköauton, kun ja jos nämä asiat korjataan.

AKT tavoittelee ostovoiman säilymistä, kuten kaikki muutkin alat, palkka esim. ”rekkakuskilla” ei tosiaankaan ole suuri, ala vaan on tärkeä, ja sekös monia harmittaa.

Työntekijällä on lakko-oikeus ja piste. Suomen kilpailukyky huippua, palkat jääneet toistuvasti jälkeen muista maista, siis duunari on tukenut työnantajaa. Nyt inflaatio laukkaa 10% ja duunarilta menee ostovoima.

Turvallisuuskokouksen loppukeskustelussa olivat mm. Ruotsin ja Viron pääministerit ajattelevia päättäjiä, joilla on omia ajatuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäämistä ja samalla EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksujen korotusta. Maksut ovat olleet viime vuosina 4 000–18 000 euroa, mutta kerätyistä maksuista kaksi kolmasosaa onkin kulunut opiskelijoille myönnettäviin apurahoihin. Ministeriö haluaisi tästä koulutuksesta kannattavaa. Miten menetellään Vaasan ja Seinäjoen korkeakouluissa?

Mahdottoman liukasta on auraajan jäljiltä taajamakaduilla, jossa myös kävelijät liikkuvat. Ei pelastanut jalkinevalinta eikä varovaisuus kaatumiselta. Kuinka olis aurausjäljen karhennus? Yhteiskunnalle kallista korjailla kaatumisien seuraamuksia.

Kyllä on ahtaajat ahnetta porukkaa. Palkkavaatimus sama kuin Saksassa, vaikka rikkaampi kuin Suomi. Joku roti tällaiseen.

Koulukiusaajiksi opitaan jo kotona. Koulun tehtäväksi jää tässäkin vain rajoittaa vahingot. Kodit, joissa esiintyy suvaitsemattomuutta heikompia tai poikkeavia henkilöitä kohtaan, tarjoavat kasvualustan kiusaavalle lapselle. Usein tällaisissa kodeissa kuvitellaan oltavan vähän muita parempia, kun isällä on joku johtaja-titteli. Pienissä kunnissa rehtorit ja opettajat ovat samoissa piireissä näiden ”johtajien” kanssa, joten halukkuutta puuttua näiden lasten kiusaamiseen ei juuri ole.

Makuasioista ja huumorin määreistä ei voi kiistellä – ei IP:n sarjakuvienkaan suhteen :D Aikamoinen vaikutus kyllä näkyy olevan Viivin ja Wagnerin paheksujalla, jos lopettaa koko lehden tilauksen. Eihän sarjakuvia ole pakko lukea, vai onko? Meidän perheessä koko sakki lukee ko. sarjakuvaa, ja parhaat leikataan jääkaapin oveen talteen.

Kyllä on saatu muutoksella risteys vaaralliseksi Pitkänkadun sekä Hovioikeudenpuistikon risteyksessä ja tietysti Vaasassa.

Suomen hyvinvointialueiden talous ja suunnitelmat kriittiseen tarkastuselimeen. Nyt budjetit ylittyy ja käsitystä kokonaisuudesta ei ole.