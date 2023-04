Tätä mieltä tänään: Marin lähti rivinaiseksi. Sielläkin hän on vaarallinen, olkaa varuillanne.

Nykyään jo tahallisesta autolla surmaamisesta voi saada tappotuomion. Onko kuitenkin jääkiekkokaukalossa Suomen lain mukaan sallittua vahingoittaa pelaajaa pelin sääntöjen vastaisella tavalla saamatta syytettä pahoinpitelystä? En ole tällaista pykälää rikoslaissa nähnyt. Korjatkaa, jos olen väärässä.

Kokoomuksen ja sosialidemokraattien arvo- ja pääomaneutraali vähemmistöhallitus on ylivoimaisesti paras vaihtoehto pohjustaa (!) tulevien vuosikymmenien väistämättömiin realiteetteihin perustuva Nato-Suomi.

Kongressikeskus Sedun tontille? Eikö näitä keskuksia ole jo tarpeeksi rakennettu, milloin milläkin perusteella. Joen takana, alle kilometrin päässä on yksi, jonka piti ratkaista tämän lajin ongelmat. Kehitys on Seinäjoella ymmärretty vain uusien seinien rakentamisena. Valistuneet päättäjät ymmärtävät, että tärkeintä on saada kulisseihin sisältö.

Äänestettiin leikkauksien puolesta, pitäisi kyllä toisilta leikata mutta ei kai nyt kuitenkaan multa.

Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Sekä omat että vieraat haluavat toivottaa Sanna Marinille hyvää matkaa maailmalle. Ketunhäntä kainalossa. Entä, jos Sanna Marin haluaakin jäädä kotikonnuille?