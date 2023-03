Tätä mieltä tänään: "Me suomalaisetko hiihtokansaa? Jos nuori mies käy puolivuotisen armeijan sulan maan aikana, on varsin todennäköistä, ettei hän elämänsä aikana hiihdä metriäkään."

EKP:n korkojen nosto ajaa Suomen maanviljelijät, rakentajat ja asuntolainaiset konkurssiin. Jos Eurooppa on taantumassa, niin Suomi on lamassa. Pankkien sähköpostilainavirkailijat vaativat enemmän vakuuksia kuin antavat lainaa. Amerikan malli!

Missä ovat nyt luonnonsuojelijat, kun metsää kaadetaan tuulivoimaloiden tieltä ja samalla pienennetään sitä kuuluisaa hiilinielua. Tosi nurinkurista ja outoa, kun vihreät on niin hiljaa asiasta. Ei huudella liito-oravien ja muiden suojeltujen eläinten pesimisrauhan rikkomisesta. Mielenkiinnolla odotan vaalipaneelikeskusteluja aiheesta.

Simo Ketelinmäki kirjoitti ihan asiaa, oikein sydäntä lämmitti. Harry Walliin oli myös aivan oikeassa, turhaan hakataan metsiä tuulimyllyjä varten. Myllyjen tuotto on olematonta muutenkin, eikä edes itseään pysty maksamaan.

Ovatko viinejä ruokakauppoihin vaativat tietoisia, että pienempien paikkakuntien Alkot joutuvat lopettamaan. Raa’an viinan myynti ja vähäinen laatuviinin myynti ei kannata.

Hienosti vaihtuu kieli Pohjanmaan sankarit -sarjassa. Muuttoa tänne harkitsevat huomaavat, että molemmilla kotimaisilla pärjää.

Pohjanmaan sankarit -sarja näyttää myös muulle Suomelle, miten kieliasiat hoituvat Vaasassa: asiakkaalta kysytään millä kielellä toimitaan ja jatketaan asiakkaan tahdon mukaisesti.

Eläkkeistä suurin osa maksetaan nykyisten työssä olevien maksamista eläketurvamaksuista. Jos maksajia on liian vähän, ne eivät riitä jo maksussa olevien eläkkeisiin ja leikkaus on ainoa vaihtoehto. Leikkaus pitää tehdä hallitusti ja korkeista eläkkeistä. Muuten iso joukko putoaa täysin verovaroin elätettäviksi. Työperäinen maahanmuutto ja työtä vieroksuvat töihin, on ainoa pelastus eläkkeen saajille.

No on tosiaankin kaikkien aikojen jättipotti sähköfirmoille, kun riemuitsevat köyhien maksavilla sähkömaksuilla. Että kehtaatte ja kehtaattehan te, kun sähköfirmoilla ei ole omaatuntoa. Niin että, köyhät kyykkyyn ja sitä rataa. Voi tätä pahan mielen määrää.

Lopetan jutun lukemisen, jos kirjoittaja ei tunnu tietävän, milloin ja-sanan eteen voi panna pilkun.

Eräässä lehdessä sanottiin, että paukkupakkasten jälkeen vesisade. Mitähän se tarkoitti? Ainakaan Seinäjoella ei tässä kuussa ole ollut paukkupakkasia.

Nuorena kaiverreltiin ja piirrettiin ”kirkkoveneitä” seiniin ja sillankaiteisiin, kukaan ei meille kertonut, että se olikin taidetta, joten emme älynneet anoa hommaan apurahoja niin kuin nykytöhrijät.

Kaksi vuotta samat pilvet ollleet Ilkka-Pohjalaisen Sää tänään -sääkuvassa Evijärven neljän tien risteyksen päällä. Itse paikan päällä niitä ei näy, joten onko kyseessä viisivuotissuunnitelma säästä Neuvostoliiton malliin.

Tämän nykyisen hallituksen ensimmäisenä päivänä syntynyt lapsi sai valtiolta lahjaksi äitiyspakkauksen ja velkaa 17.000 € ja korkoa 2 €/kk. Kun hallitus lopettaa, sinä päivänä syntyvä lapsi saa lahjaksi äitiyspakkauksen, velkaa 28.000 € , korkoa 70 €/kk. Tämän suunnan kääntämiseen menee vähintäin 8 v. ja silloin syntyvä lapsi saa äitiyspakkauksen, velkaa 35.000 €, korkoa 100 €/kk. Kunta antaa nyt lapselle velkaa n. 5000 €, toivottavasti se velka pysyy samana (tuskin).

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja varmasti monen muunkin oppilaitoksen olisi aika palata perustehtävänsä äärelle eli antamaan laadukasta, yhdenvertaista ja tasa-arvoista opetusta! Lähiopetusta pitäisi olla saatavilla ainakin päiväopetuksen valinneille vähintään pakollisissa kursseissa. Verkkokurssi, johon saat sähköpostiisi n. tunnin ohjeistuksen, materiaalin ja pyynnön esseestä, jotta ohjaaja näkee sinun ymmärtäneen asian, ei ole laadukasta opetusta. Verkko-opinnoissa et saa läheskään samaa tietotaitoa mitä saat lähiopetuksessa opettajan johdolla opiskelukavereiden kanssa yhdessä ryhmätöitä tehden, keskustellen, pulmia ratkoen ja uusia näkökulmia saaden.

Kasviproteiinien viljelyyn satsaaminen parantaa huoltovarmuutta? Eihännyttoki. Riskit kasvavat. Mitä sitten syödään, jos tulee katovuosi? Nurmi kasvaa huononakin kesänä. Naudat paransivat Suomen huoltovarmuutta 1800-luvun nälkävuosien jälkeen.

Ukrainan sotaa ei voi syyttää kalliista sähköstä Suomessa, johtuu aivan muusta. TVO:n toimari, tiedoksi sinulle, jos et tiedä.

Terveellinen, puhdas ravinto, raaka- aine, elintarvike, ruoka, mausteet, yrtit ovat kuin lääke oikein käytettyinä. Teollisesti käsitellyt raaka-aineet, elintarvikkeet voivat tosin sisältää monenlaisia kemiallisia lisäaineita, joita ei kaikkine vaikutuksineen erikseen/yhdessä yleensä hyvin tunneta. Kuten ovat monet E-koodit myös eril nautintoaineissa, kuten esimerkiksi karkit, tupakka, nuuska, luontaistuotteet, jne. Aina ei ole kuluttajan tiedossa ruokaöljyn, viininkään kaikki raaka-aineet, varsinkaan ulkomaisten. Lääkkeet sisältävät myös E-lisäaineita. Huumeet valmistetaan ties mistä hengenvaarallisista aineista.

Miten ihmeessä joku voi pitää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuulumista ideologiana? Ei se ole mielipideasia, vaan raskas taakka niille, joille se osa on annettu. Minun lapseni on opiskellut pääkaupungin yliopistossa hyvän tutkinnon, mutta ei voi palata kotitanhuville työelämään, vaikka haluaisikin, juuri maakuntamme vihamielisen ja suvaitsemattoman ilmapiirin vuoksi. Äitee melekeen Ilimajoelta.

Ylisuurille eläkkeille eläkekatto ilman muuta. 3-4 t/kk on ihan riittävä. Näinhän on tehty jo aikoja sitten sivistysmaissa. Suomi varsinanen takapajula.

Miksi valtavilla summilla pitäisi asumuksiamme remontoida maailman ilmaston ”pelastamiseksi”? Nyt asiamme ovat kelvollisessa kunnossa. Elämme kylmässä Pohjolassa maailman puhtaimman ilman maassa. Onko Brysselin väki kertakaikkiaan seonnut?

Näyttää siltä, että ei lääkkeitä marketteihin, kauppoihin. Asiantuntevampaa, vastuullisempaa myynti apteekeista. Ei kokaiinin ja nuuskan myyntiä vapaaksi, tupakankin voisi vaarallisena kieltää, laimentaa. Usein johtavat viinan, huumeiden, päihteiden himoihin, kokeiluihin, käyttöihin niille altistavissa porukoissa, joukoissa. Päihteistä monenlaisia suuria haittoja käyttäjille, läheisille, muille, yhteiskunnalle.

Me suomalaisetko hiihtokansaa? Jos nuori mies käy puolivuotisen armeijan sulan maan aikana, on varsin todennäköistä, ettei hän elämänsä aikana hiihdä metriäkään.

Vamian akkukoulutus torpattiin Anderssonin ministeriössä. Hän on toitottanut koulutuksen tärkeyttä yhtenään. Mitä Vaasan kansanedustajat tekevät Vaasan edunvalvojina, kun näin tärkeä koulutushanke pääsee kaatumaan?

Suomalainen veronmaksaja on maksanut sähköstä törkeän kalliin hinnan. Miten on mahdollista, että sähköä on myyty Baltiaan halvalla hinnalla?

Jos minulla olisi palkkapalveluihin suuntautunut yritys, rekrytoisin palkanlaskijoiden sijasta palkannostajia. Kaikki olisivat varmasti tyytyväisiä.

Olen jo vuosikymmenien ajan käyttänyt yksityisiä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja tyytyväisin mielin. Vastaanottoajan on saanut lähes välittömästi ja palvelu on ollut pääsääntöisesti hyvää. Käytänkin itsekkäästi pankkitililläni olevat varat oman terveyteni edistämiseen enkä makuuta niitä saituuttani pankissa. Väitän, että monella muullakin on tähän varaa, mutta käsi pitkällä ollaan aina vaatimassa yhteiskunnalta palveluja. Ottakaa vastuu itselle omasta elämästä ja lopettakaa jatkuva valitus köyhyydestä ja sairauksista. Tyytyväinen vanhuuseläkeläinen.

Simo Ketelimäki voisi käydä vaikkapa Lapuan Jouttikallion tuulivoimala-alueella katsomassa, kuinka tuulivoimalan alla kasvaa reipas taimikko. Puuttomaksi ei jää kuin muutama neliömetri aivan voimalan alapuolella. Teitä on tietysti, mutta sähkö siirretään voimala-alueella maakaapelin avulla.

Uusi tuloverolähde valtiolle olisi vanhanpojan ja -piian vero. Eikö niin? Olen itse maksanut vanhanpojan veroa nuorempana eikä se tuntunut itse asiassa muiden menojen mukana juuri missään.