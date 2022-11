Tätä mieltä tänään: "Meidän keski-ikäisten aikana koulujen pihat kierrettiin kaukaa iltaisin ja viikonloppuisin. Silloin koulu oli vielä kurin ja järjestyksen paikka."

Poliitikon kielto on tunnustus.

Pääministerin mukaan Suomi voi äänestää tarvittaessa ennallistamislakia vastaan. Varmasti voikin, mutta mitä sillä saavutetaan, jos muut äänestää puolesta? Vain poliitikko voi puhua noin asian vierestä.

Hain verokoneella nimeäni... Ei löytynyt... T: kunnan duunari.

Onkohan naavan lisääntyminen puissa yhteydessä ilmastonmuutokseen? Lapsena 60-luvulla sitä oli samaan tapaan kuin nykyään.

Kiva juttu tämä ennallistaminen. Kohta pääsee taas samoilemaan lapsuuden metsään, jonka paikalla on nyt kerrostaloja.

Wasalandia ei ole minnekään konkurssiin ikinä mennyt, Puuharyhmähän on maksanut vuokrat ja verot vuosikausia? Ja eikä vuokrasopimus ole estänyt mitään, päinvastoin kaupunkihan se on nyt lopettamassa leirintäaluetta. Kyllä leirintäaluetta tarvitaan enemmän paikallaan tuomassa caravaanareita kuin käyttää aluetta joidenkin ikiomana takapihana. Jotain järkeä!

Eräs henkilö kirjoitti, että riisikupit ajaa säällä kuin säällä ilman takavaloja. Mutta kyllä siellä on kaikki merkit hyvin edustettuna.

Noin vuoden odotuksen jälkeen pääsin julkiseen hammashoitoon tässä onnellisten ihmisten kaupungissa. Loistavaa! Nyt sain varattua ajan suuhygienistille – toukokuun puoleenväliin. Loistavaa?

Alkaa Tierilläkin ajomaksu lähentelemään taksia. Samalla hinnalla saa taksissa lämpimät sisätilat ja saa nukkua siirtymät.

10.11. seksuaaliterapeutti Tapani Alanen puhui kohtaamattomuuden haitallisuudesta parisuhteessa. Eroon päättyneessä liitossani elimme kumpikin omaa elämää. Se oli helppoa, kun meillä ei ollut lapsia. Olimme uppoutuneita töihimme, teimme pitkää päivää ja omat harrastuksemme veivät lähes kaiken vapaa-ajan. Matkustelimmekin erikseen. Meillä ei ollut kohtaamisia. Emme keskustelleet ajan myötä enää mistään. Ei ollut intiimiä kanssakäymistäkään. Halusin eron, puoliso olisi halunnut jatkaa, ” kun meillä ei oo väkivaltaa, eikä alkoholiongelmaa ja mitä muutkin nyt ajattelevat?” Kumpikin olemme nyt uusissa suhteissa ja varmaan kumpikin on ottanut opiksi, pitää kohdata!

Ely on tehnyt valtatien linjauksen ilman laskukonetta. Taloudellisuus on ja ympäristö on ykkösasia. Vaihdetaan vain vt18-kyltit Mäyryn kautta, eikä muuten maksa paljoa. Luontokin kiittää.

Jos Ilmajoella on tarvetta nostaa kiinteistöveroa vakituisen asunnon kohdalla, voitaisiin nostaa myös niitä muita (esim. kakkosasunnon) samansuuruiseksi kuin Seinäjoella on. Vai onko meillä päättävissä elimissä olevilla kaikilla näitä. Selitys on aina ollut, että siitä tulee niin vähän kertymää. Joku herraskainen sanoi eräässä firmassa, että pienistä puroista tulee se iso virta. Tämän veron korottaminen koskee vanhoja ihmisiä, jotka vielä asuvat kotona vanhassa talossa. On se kumma kun talo, jossa on muutenkin remontoitavaa, vanhenee, niin vero vain nousee. Nyt varsinkin kun energia, ruoka ja kaikki on noussut.

Keväinen Suvivirsi ja Varpunen jouluaamuna loukkaa jumalattomia. Entä halogeenit pyhäinpäivänä?

Gospelia/virsiä/klassista/ylistysmusiikkia/kansanmusiikkia kaivataan seurakunnassa. Ei vain yhtä isiemme arvopohjalle rakentuvaa, koska maailma muuttuu ja nuoria pitäisi tavoittaa. Onko seurakunta ainoastaan kulttuurin palvontapaikka? Kulttuuria, taidetta on myös tarjolla muualla. Hengellinen anti, mistä sitä saa?

Höpöhöpö Jyrki Mäkynen. Veronmaksajien yritystuet? Veronmaksua joka asiasta. Karsikoon ahneet omistansa.

Oli se hyvä asia kun viihdetaiteilijoita ja muita julkkiksia koronakurimuksessa autettiin. Nyt oli tienestit edes pysyneet 200 000–300 000 tai vähän alle100 000. Mitäs minä, tienasin viime vuonna 20 000 ilman avustuksia.

Taidenäyttelyjä nettiin vaikka jotakin maksusysteemiä vastaan! Työaikana ei juuri ehtinyt kierrellä kaukana, ja eläkkeellä ei jaksa. Korona-aikanakin piti olla kotona. Bensan kulutusta joutuu nyt rajoittamaan. Tietokoneelta olisi niin helppo selata uutta ja vanhaakin taidetta. Näyttelymaksusta saisivat taiteilijatkin helpotusta elantoonsa. Kuka ottaisi kopin systeemin suunnittelusta?

Missä menee ns. hyvinvointiyhteiskunnan raja? Voidaanko puhua hyvinvointiyhteiskunnasta silloin, kun yhteiskunnan perustoimintoja ylläpidetään velalla, silloin kun vuosittain kannettavilla veroilla ei pystytäkään ylläpitämään välttämättömiä yhteiskunnan toimintoja ilman velanottoa?

Meidän keski-ikäisten aikana koulujen pihat kierrettiin kaukaa iltaisin ja viikonloppuisin. Silloin koulu oli vielä kurin ja järjestyksen paikka.

Fortum teki 420 milj. tulosta syyskesästä, noin 70 % enemmän kuin viime vuonna ja suomalainen veronmaksaja on maksumies. Onko oikein pienituloisille eläkeläisille? Mökit on huurussa, kun eläke ei riitä.

Seisoin kerran bussipysäkillä lähiössä. Katoksen toinen sivu oli parimetrisen alkoholimainoksen peittämä. Siinä mietin, että tätä tänne kaikista vähiten tarvitaan lisää. ”Juo, viinakarja, juo! Tarvitsemme lisää verotuloja valtiolle! Tuemme köyhää Italiaa elvytysrahalla ja kreikkalaiset tarvitsevat muun muassa uuden sillan. Suomalainen poliitikko ja virkamies ei halua nähdä nyrpeää naamaa EU-parlamentissa tai lomareissulla. Nyrpeä naama on ikävä katsella! Juo, suomalainen, juo! Sinua tarvitaan nyt, panoksesi on tärkeä! Älä vaan lopeta.”

Putin sanoo Moskovassa aivan kuin Esko Nikkari aikoinaan: Eihan tästä mitään tule, aivan kuin tuuleen huutais.

Vasemman laidan politiikassa ja kristillisyydessä yhteisenä perusajatuksena on heikoilla ja yhteiskunnan ulkopuolella olevien ihmisten kuuleminen ja puolella oleminen. Lestadiolaisten, viidesläisten tai helluntailaisten ääni kuuluu kyllä myös eduskunnassa asti keskustan ja kristillisdemokraattien politiikassa. Miksi puolueilla ei olisi ehdokaslistaa seurakuntavaaleissa?