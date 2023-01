Tätä mieltä tänään: "Meidän perheessämme lemmikit ovat sekä perheenjäseniä että parhaita ystäviä. Eikä perheenjäseniä ja ystäviä myydä tai anneta pois. Missään tilanteessa."

Mietaa on oikeassa. Poliitikoille on turha puhua. Se on kuin tuuleen huutaisi. Hehän ovat ennakkoon sitoutuneita. Mikään ei muutu! On siinä vaaliehdokkailla tehtävää perustella tulevaa ”maailmanparannustaan”. Kotimaan asiat ovat ykkösasia. Luottamus pitää ansaita. Sitä ei nyt ole.

Ei ihme, että rekka liukkaalla tulee päälle, kun aletaan vilkuttaa pari metriä ennen kääntymistä. Hyvä tapa olisi myös vilkaista ajoissa takalasiin ja miettiä, pystyvätkö pysähtymään. Ei paljon merkitse, oliko syytön, jos henki menee.

Miksi Ohisalo ja mepit mustamaalaa meidän metsänhoitoa EU-pöydissä? Samoin tekee ilmastomies Ollikainen, joka on jatkuvasti paasaamassa Ylen ohjelmissa kuinka nyt on katastrofi Suomen metsissä. Metsät jatkaa kasvuaan niinkuin ennenkin, vuodet ovat aina erilaisia, tämä tuntuu unohtuvan näiltä ”asiantuntijoilta”. Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa ja mm. Ranskassa, hiilinielutavoitteet ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Repikää siitä vihreät.

Seinäjoen kävely- ja pyörätiet kuntoon! Vanhempi väki kaatuilee, kun ovat niin huonossa kunnossa!

Sinä joka kirjoitit lemmikkieläimistä. Meidän perheessämme lemmikit ovat sekä perheenjäseniä että parhaita ystäviä. Eikä perheenjäseniä ja ystäviä myydä tai anneta pois. Missään tilanteessa. Mutta siinä olit oikeassa, että lemmikkiä hankittaessa täytyy tarkoin miettiä, riittääkö sille aikaa, ja onko varaa sen ylläpitoon.

Jos Seinäjoen kaupungin katujen kunnossapito ei välitä siitä miten katuja aurataan, niin turhaa on kiinteistön omistajan välittää hulevesimaksusta. Eli ”ollaan sitten sujut”.

Synnytyssairaala ei edelleenkään ole mikään valintatalo, jossa sektioita tehdään ilman pätevää syytä vain siksi, että ”on oikeus päättää omasta kehostaan”. Sektio on leikkaus, jossa on riskinsä, kuten kaikissa leikkauksissa. Nainen voi päättää sivistysvaltiossa omasta kehostaan niin, ettei hankkiudu raskaaksi, jos alatiesynnytys ei kiinnostele.

Kun ilmasto lämpenee tarpeeksi, ei tarvitse tehdä lumitöitä.

Luin täältä, että Vaasas on pyörätiepäällikkö suunnittelemassa pyöräteitä. Jess, laitappas sitten vauhtia Vaasa–Merikaarto välille pyörätienpätkän tekoon. Niin mukava sieltä olis pyörällä turvallisesti suhauttaa Vaasaan.

Ei ole sote vielä alkanut, kun nähdään tämä monen himmelin systeemi ja sen tuomat ongelmat, esim. Kruunupyy! Ollaan nyt uudessa Pohjanmaan sote-alueessa. Ollaan valittu kuitenkin vanha tuttu KP Soite joidenkin palvelujen osalta mutta jäädäänkin ilman lähipalveluita, eli ei kukaan tiedä mitä on valittu. Nyt kun pohjalaismaakunnissa olisi vain yksi sote-alue, eikä kolmea himmeliä, niin peli olisi yksinkertaista ja selkeää. Väitän, että rahakin riittäisi yhden himmelin hallintoon paremmin kuin kolmen.