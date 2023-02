Tätä mieltä tänään: "Mieleni pahoitin, kun katsoin eduskunnan kyselytuntia. Se oli kuin kauhuleffasta."

Oli hyvä kirjoitus Aalto-keskuksen siirrosta Ideaparkin ”kupeeseen”, kaupungilla on kyllä maita ympärillä. Ja voishan siihen pienemmän ristin tehdä!

Kiitos Esa Nieminen Vaasan kaupungin päättäjien poissaolotilastosta, paljastuu luuserit. Ei riitä, että on valittu johonkin, pitää olla paikalla ja tehdä jotain.

Kun lukee erilaisia juttuja monista aihepiireistä, niin eiköhän joka jutussa ole koira tai useita. Ei niistä ole työntekijäpulaa paikkaamaan. Syövät vaan älyttömät määrät lihaa, joka nyt on kiellossa. Lisäksi eläimistä käytetään sanaa hän. Eli äidinkielikin on hukassa. Eläin on se. Ja lisäksi koirat isolle verolle. Sotkevat puistoja ja pihoja, joita sitten täytyy siivota.

Venäjän päättävässä asemassa olevat henkilöt ovat jo ylittäneet punaisen viivan.

Danfoss, ja varmaan muutkin klusterifirmat, palkkaisi heti työvoimaa, mutta kotimaasta ei löydy ja viranomaiset haittaa näköjään ulkolaisten palkkaamista. Ratkaisuna vois olla klusterin yhteinen rekrytointitukipalvelu, joka keskittyisi taklaamaan viranomaisten aiheuttamat haasteet ulkolaisten palkkaamisessa. Mukaan voisi ottaa yhden valtion virkamiehen juomaan kahvia ja voitelemaan koneistoa sisältäpäin. Samaa palvelua vois myydä ympäri Suomea, kun sen saa pyörimään.

Pääministeri haluaa turvallisuuspoliittisen neuvonantajan (hieno nimi) ja joukon virkamiehiä siihen ympärille. Jotkut perustelevat, että onhan USA:llakin oma kansallinen turvallisuusneuvosto ja briteilläkin vastaavanlainen. Hoh-hoijaa, jo halutaan elää suuren maailman tyyliin.

Kuvat on otettu, palauttakaa pandat.

Lumi suli osittain ja mitä paljastui hankien alta: Järkyttävä määrä p-pökäleitä. Joutakoon koiranomistajat verolle, kun ovat noin piittaamattomia.

Kyllä valtion hoitourakoissa on määritelty laatuvaatimukset ja toimenpideaika. Sen mukaan urakoitsijoiden on toimittava. Ely ei ohjaa sitä, koska kalusto lähtee liikkeelle.

EP:n ja Pohjanmaan maakuntien väkiluku yhteensä 2021 367 803 henk., 2022 367 158 henk. Vähennystä 645. En tiedä mitä ennemmin mutta koko alueen vetovoima nyt miinuksella.

Ajelin synnyinkyläni kampuksen ohi, enimmillään siellä opiskeli n. 50 oppilasta. Siellä synnyinkyläni pajuttuneella kampuksella.

Palataan 90-luvun lamaan, sen aiheutti 80-luvun lopun liian nopea rahamarkkinoiden vapauttaminen vuodessa. Säännöstelyyn tottuneiden suomalaisten pää ei sitä kestänyt vaan kaikki rohmusivat ulkomaanvelkaa. Rahan vapauttamisen pääarkkitehtina hääräsi mm. Mauno Koivisto. Demarien mukaan näin ei saisi muistella. Viinanen ja Aho vain yrittivät korjata, mitä korjattavissa oli.

Voi teitä raukkoja, jotka koko ajan morkkaatte joko Seinäjokea tai Vaasaa, hankkikaa elämä! Itse muutin Seinäjoelle ja viihdyn todella hyvin. Tykkään myös vierailla joskus Vaasassa. Mielestäni on todella lapsellista ja junttimaista verrata tai moittia niitä koko ajan. Molemmissa on aivan varmasti paljon hyvää ja myös ei niin hyvää. Näihin asioihin voimme jokainen itse vaikuttaa. Positiivisuutta elämään!

Sähkösopimuskin on ostajan ja myyjän välinen sopimus, vai mitä Vaasan Sähkö Oy? eller hur Vasa Elektriska Ab? Titta på sanningen av Yle Areena Spotlight avsnit Elschock ja palauttakaa sähkösopimuksemme mukaiset hinnat takaisin!

Kysymys heille, joiden mielestä puut pitää sytyttää päältä. Laitetaanko puita lisättäessä uudet puut hiilloksen alle, jotta uudet puut syttyvät oikeaoppisesti?

Tuulivoimaintoilu on aivan turhaa, koska on lähes naurettava tuotto. Myllyt suurenee ja desibellimittaukset on tehty pienimmistä myllyistä ja näillä väärillä tiedoilla vaan kerrotaan. Hölmöläisten hommaa, valehtelua riittää aivan tarpeeksi. Tuulivoima on erittäin huono energianlähde toimituskyvyn, ympäristöseurausten ja sähköjärjestelmän kannalta. Suomessa halutaan tehdä samat virheet kuin Saksassa. Siellä on vain lähes 30 000 myllyä, eikä se riitä mihinkään. Onhan ne vanhemmat myllyt hienoja monumentteja, kun eivät ole toiminnassa. Kukaan ei pysty asumaan teollisuusalueella, jossa meteli on yötä päivää. Tuulimylly-yhtiöt lunastakoot kaikki omakotitalot, jotka on suunnitellulla alueilla alle 5 km myllyiltä. Meidän ihmisten on pakko muuttaa pois. Myllyt pitää purkaa jo muutaman vuoden kuluttua. Valitettavasti toimintaikä on noin 12–15 vuotta ja myllyn purkaminen maksaa vain noin 1 miljoona €, ja se kuuluu maanomistajille kun yhtiötä ei ehkä enää ole olemassa.

Sedun kampuksesta sen verran, että takaisin piiruspöydän ääreen piirtämään sellaisen mökin, että kelpaa opiskelijoille että myös Aalto faneille. Vaikka suunnittelukilpailun muodossa.

Niin ko Sauli a-talkissa torstaina mainitsi, Sanna Mariinin vallanäyttöä ja SDP siinä takana ja suuremmalla budjetilla kuin Saulin oma. Kyllä minä sanon, on se härskiä touhua .. jopa röyhkeää .. tuoda itseänsä tärkeäksi..

Eläkekatto 4000€. Ei tarvi vuorineuvosten eikä isotuloisten maksaa paljon veroja!

Kun Sedu ei nyt rakennakaan toimipistettään Kirkkokadun varteen, niin tyhjälle tontille voitaisiin rakentaa vaikka huoltoaseman. Olisi keskeinen sijainti, valmiit tiet ym. Näin saataisiin tähän kuolleeseen kulmaan hiukan lisää elämää.

Mieleni pahoitin, kun katsoin eduskunnan kyselytuntia. Se oli kuin kauhuleffasta.

Hienoa kun Vaasassa on Kirkkopuistikko, pyörätiet kunnossa, tehty kuulemma kansalaiskyselyn perusteella. Nyt voitaisiin tehdä kysely, haluavatko vaasalaiset hammashoidon sekä yleensä terveydenhoidon kuntoon. Niin olisi nekin asiat kunnossa.

Täällä maalaiskaupoissa hedelmien laatu laskee ja hinta nousee. Mandariinit maistuvat lääkkeelle – lentävät roskiin. Päärynöissä on tuholaisia, menevät samaa tietä. Tämä ei voi johtua sodasta, vaan ahneudesta!

Maakuntatalon kohtalosta oli lehdessä artikkeli (I-P, 26.1.). Suojelulle ja purkamiselle on esitetty perusteluja. On kuitenkin otettava huomioon, että Seinäjoen Rautatieläisten talo on Maakuntataloa aikaisempina vuosikymmeninä palvellut maakunnallisesti merkittävien kokousten ja kokoontumisten tapahtumapaikkana. Sen säilymistä on vaalittava! Jääkärimarssin ensiesitys kuorona oli jo joulukuussa 1917 ja Mannerheim lounasti siellä alkuvuonna 1918.

Päihderiippuvuuteen on olemassa vertaistukiryhmiä, jotka eivät maksa mitään! Joka maanantai tästäkin lehdestä löytyy ilmoitus. Raittius ei ole rahasta kiinni!

Suomi on hyvä maa asua suurituloisille tai muuten rikkaille. Kun he lämmittävät ökytalojaan, uima-altaitaan ja kylpytynnyreitään sekä lataavat sähköautojaan, niin valtio maksaa verorahoillamme heidän sähkölaskut! Matalapalkkaiset sekä pienellä eläkkeellä kituuttavat saavat pärjätä miten parhaaksi näkevät sillä heille ei avustukset ylety. Ilman apuahan aina jää ne, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Mitäpä rupusakista on väliä, kunhan rikkailla menee hyvin.

Vaasan moottoritiellä on ollut jo useita vuosia sateella isoja vesilätäköitä eli painaumia Maalahden- ja Porintien liittymien seutuvilla ohituskaistalla. Ajoin kerran rekkaa ohittaessani vesilätäköihin 120 km/h. Vasemmat renkaat olivat hetken vesipatjan päällä. Ei kiva. Reklamoin tienpitäjälle tuloksetta.

Eduskunta on lykännyt hoitajamitoituksen kiristämistä kahdeksalla kuukaudella. Yli 10 vuotta vanhusten hoitolaitoksessa omaisia pari kertaa viikossa tapaamassa käyneenä ja sitä päivittäistä elämää seuranneena uskoisin, että asukkaiden rutiinitarpeita pystyisivät hoitamaan muutkin osaajat, kuin vain lähi- ja sairaanhoitajat. Kyllähän suuri määrä iäkkäitä omaishoitajiakin tekee usein yht’äkkisesti alkanutta raskasta hoitotyötä kotioloissa ilman koulutusta.

Valtion talous vai yleinen huoltovarmuus...? Voi keskusta, Sinua!

Koskaan ei ihmistä palvella tarvelähtöisesti. Julkisella puolella palvellaan puoluekannan ja yksityisellä varakkuuden perusteella.