Tätä mieltä tänään: "Mikä kiire muka ihmisillä on Helsinkiin? Aivan sama viettääkö tuon puoli tuntia junassa tai Hesassa!"

Osaako joku selittää, miten juridisen sukupuolen itsemäärittely ehkäisisi transihmisten syrjintää? En nimittäin keksi yhtään loogista tapaa.

Kun korona alkoi, niin valtio jakoi velaksi otettua rahaa satoja miljoonia avustuksina kaiken maailman humpuukimaakareille ja tyhjäntoimittajille lähes ilman mitään kontrollia. Nyt kun kansalla alkaa olla todellinen hätä pärjäämisestä, niin ei ole muka enää rahaa eikä poliitikkoja muutenkaan juuri kiinnosta miten tavallinen veronsa maksava kansalainen pärjää.

Pörssisähkö alin/ylin 14,21/21,82 tänään. Vaasalaisena tiedän että rantarosvo vetää aina välistä.

Mikä kiire muka ihmisillä on Helsinkiin? Aivan sama viettääkö tuon puoli tuntia junassa tai Hesassa!

Kyllä Suomessa ja muuallakin Euroopassa on totuttu liian leveään elämään, kun on varaa käyttää resursseja epärealistinen asioiden ajamiseen. Yksi tällainen on translaki. Ihmisen geenistö määrää hänen sukupuolensa. Jos sukupuoli on pelkkä mielipideasia, niin ollaan satumaailmassa, jossa mustaa voidaan väittää valkoiseksi ja 1+1 riippuu kunkin kulloisestakin mielipiteestä. Mitähän pitäisi tapahtua, että palattaisiin järkevään reaalimaailmaan ja keskityttäisiin todellisiin ongelmiin?

Metsien ennallistamista pohdittaessa on hyvä muistaa, että metsiemme puuvarat ja nielut ovat nykyisin suurimmat sitten kivikauden, jolloin alkoi soistuminen ilmaston jäähtyessä. 1600-luvulta lähtien metsiä haaskattiin surutta tervapolttoon ja kaskeamiseen ja soistuminenkin eteni. Kruunu koitti rajoittaa varsinkin tervanpolttoa metsien surkean tilan vuoksi. Yleinen väärä käsityshän on, että joskus ennen olisivat metsämme olleet erityisen runsaita.

Saarikko. Eikö nyt olisi aika suunnitella tukipakettia eläkeläisille. Maanviljelijät sai jo, muistaakseni.

Ma 31.10. tulleiden niukkojen uutisten mukaan Vaasan alueen sähköenergian hinnan ankeuteen olisi tulossa helpotusta. Mahdollinen ns. hybridi-malli olisi tätä päivää, onhan monet vuos’ kymmenet menty ”kivi- ja kirves-tyyliin sähkön energiahinnoittelussa. Aikainen lintu madon nappaa. Vaan kuitenkin ehdin mielessäni vaihtaa tulevissa vaaleissa ehdokkaani.

Koskenkorvalla Santavuorentiellä kraanavesi on harmaata ”kuraa” jo toista viikkoa. Voisiko kunnan vesihuoltolaitos tehdä jotakin asian korjaamiseksi?

Hallitusohjelmassa tasa-arvo on painotetusti esillä. Vanhuksena tunnen ihmisarvoni menneen ja kohtelun julkisissa palveluissa huonontuneen merkittävästi muihin asiakkaisiin verrattuna. Voisiko media uutisoida, mitä viime aikoina on hallituksen ja virkamiesten toimesta aikaansaatu vanhusten tasa-arvon parantamiseksi?

Kiitos Kim Berg, että olit suoraselkäinen ja äänestit pakkotyölaki asiassa elämän puolesta. Tehyssä kun näyttää olevan likaisiakin voimia.