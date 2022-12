Tätä mieltä tänään: "Mikä on hyvää ja toimivaa, siihen ei kannata tehdä koko ajan 'uudistusta'”.

Sopisiko, että kun Natoon ei nyt heti miten sitten päästykään. Niin siitä säästyvät jäsenmaksut, ym. muut menot, noin miljoona päivässä, laitettaisiin viljelijöiden ahdinkoon.

Saman huomion tehnyt kuin 12.12. kyselijä... Mikä pohjalaisia miehiä vaivaa..? Itse 60-luvulla syntyneenä huomioinu, kuinka äkkinäisiä lähtöjä on paljon 60–50-luvulla syntyneissä miehissä, sydänkohtauksia ehkäpä? Mistä se nyt johtuneekaan?

Presidentti Niinistö oli vakavasti huolissaan katuväkivallasta ja jengeistä, ollaan Tuotsin ”avoimien ovien” perässäkulkijoita, kuten hän sanoi. No, hallituspuolueet tästä vähät välittävät.

Tuulivoiman tuotanto 4035 MW 12.12., lämpötila -15 C, vai ei pakkasella tuule. Ydinvoimatuotanto vain 2783 MW.

Kuinkahan monta yritystä Suomessa lopettaa joka päivä? Mistähän niitä tukieuroja sitten tulee?

Suomessa on laki, ettei sähkön jakeluhintaa saa nostaa kohtuuttomasti. Nyt kuitenkin näin on tehty ja todella törkeästi. Mutta ei ole järkeä maksaa ylisuurta laskua, kun laki on puolellamme. Riitauta asia kuluttajariitalautakuntaan. Tee ilmoitus asiasta myös sähköyhtiölle. Kirjallisena tai sähköpostilla. Ja sähkölaskusta maksat sen verran kuin edellisena vuonna samaan aikaan. Tai voit laskea kulutuksen mukaisen hinnan laskullesi. Eli ei mitään hätää!

Missä mieskiintiö, kun EP:n hyvinvointialueen perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueelle tehdyt vastuuyksikköjohtajien valinnat tehtiin.

Rottaongelmako? Ei ole ihme, kun ei tavallinen kansalainen saa ostaa kaupasta rotanmyrkkyä. Voit kyllä kustantaa rottapoliisin paikalle.

Hyvä Jerikon asukkaat, kun vastustitte arkkitehdin ruskeita, harjakattoisia talorumiluksia Maakunnankadulle, mitä on mahtanut pyöriä arkkitehdin päässä, onneksi luottamushenkilöt näyttivät kaapin paikan.

Kauhavan kaupunki antoi yleisöäänestyksen perusteella kulttuuripalkinnon. Miksi äänten saajakohtaisia tuloksia ei julkaistu elämänlaatulautakunnan kokouksen pöytäkirjassa eikä yleisessä mediassa?

Onko Tervajolla lumenauraajan traktorin nostolaitteet epäkunnossa. Näyttää siltä, ettei lumiaura ylety alemmas, vai meneekö polttoainetta liikaa, jos auran pudottaa maahan asti?

Mikä on hyvää ja toimivaa, siihen ei kannata tehdä koko ajan ”uudistusta”.

Luonnonsuojelualueita haluaa galluptutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista lisää. Eduskunnan nykyisistä kansanedustajista ei edes 50 prosenttia. Äänestävä luonnonystävä, tiedät miten toimit ensi vuoden vaaleissa.

Olisiko aika lyhentää ammatillisen koulutuksen opiskeluaikaa? 3 vuotta asentajaksi, kampaajaksi jne. Hiukan lyhyempi opiskeluaika ja tehokkaampaa opetusta. Ei jätetä oppilaita itse opettelemaan ammattia sinne kouluun tai kotiin vaan opetetaan ihan oikeasti. Jos elämän aikana pitäisi olla useampikin ammatti, niin kuka jaksaa taas seuraavan 3 vuotta uuteen. Eihän kukaan ehdi perässä oppimaan uusia ammatteja, kun valmistumisaika on jo lähtökohtaisesti pitkä. Jotain rotua tähän työntekijäpulaan tätä kautta, kiitos.

Kun sähkön alv laskee 24%:sta 10%:iin, silloinhan sähkön hinta laskee noin 11%. Tarkista oma laskutaitosi.

Vaasan kaupungin projekti-insinööri 14.12.2022 Ilkka-Pohjalainen lehdessä sanoo, että hankkeisiin haetaan aina kaikki saatavilla olevat avustukset veronmaksajien rahojen säästämiseksi. Hah hah. Ei ole olemassa muuta rahaa kuin veronmaksajien (yritysten tai veroa maksavien henkilöiden) rahaa, jota jaetaan erilaisiin kohteisiin, joten missä kohtaa veronmaksajien rahaa säästettiin? Raha tulee seinästä ja sähkö töpselistä...

9.12. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi pelkäävänsä Ukrainassa käytävän sodan laajenemista suursodaksi Venäjän ja Naton välillä. Jos asiat menevät pieleen, ne voivat mennä pahasti pieleen, hän totesi mutta sanoi uskovansa, että sodan laajeminen saadaan estetyksi. Jos ensin mainittu toteutuisi, ei voi kuin kauhistella Suomen asemaa siinä sodassa!

Miesministeri! Eihän sellaista voi olla olemassa.

Onko Ylellä ja Maikkarilla joku pätevä syy, kun esim. sääkartoilla ei ole Seinäjoki. Perustelkaa ja laittakaa Seinäjoki Suomen kartalle, kiitän.

Mielensä pahoittaneen viestistä en jostakin syystä pahoittanut lainkaan mieltäni vaikka puolustankin konservatiivisia arvoja. Rivien välistä voi lukea paljon.

Putin väittää, että Venäjä käy puolustussotaa länttä vastaan. Mielestäni puolustussota on sellaista, että joukot ovat oman rajan tuntumassa estämässä vihollisen pääsyä maahansa. Siis Venäjä ei puolusta, vaan hyökkää!

Äläkää ny hyvät vanhukset enää ruokkiko jouluna aikuusia mukuloota ja niitten perhehiä. Pyytäkää päästä valamisehen pöytähän, eres jouluna!

Kysymykseen miksi? (I-P 14.12) Siksi, koska nyt ovat koiratkin verottajan käsissä aivan kuin me ihmisetkin jo olemme. Uusiminen ei maksakaan enää 10 egee, vaan onko viiden vuoden (henkilökortti 50 egee) vai vuoden välein uusittava. Älä murehdi, kissat tulevat aivan varmasti perästä. Saa verottajamme rahaa, jota sitten hallitukset jakavat tämän maan rajojen ulkopuolelle surutta.

Sanna Marinin edustusasu on usein mustat poolopaita ja leggingsit. Esimerkillistä ja halpaa.

Olin minäkin kaihileikkauksessa, näkö parani huomattavasti. Palvelu oli erittäin hyvää ja asiallista. Varsinaiset näön parannusleikkaukset ovat asia erikseen ja kaihin poisto erikseen. Toki kaihin poistossa näkö paranee. Näön parannusleikkaus maksaa monta tonnia per silmä. Sekö oli taka-ajatuksena, että silmäpolin olisi pitänyt se tehdä samalla kertaa kuin kaihin poisto.

Maahanmuuttoviraston toiminta vaikuttaa perustuvan mielivaltaan kuten Hesarin jutusta 10.12. ja 13.12. voi päätellä. Ei ihme, etteivät yritykset ja sotesektori saa osaavaa työvoimaa ulkomailta, kun virasto keskittyy lähtökohtaisesti torppaamaan hakemukset.

Kyllä Vaasassa jännittää. Vuosi loppuu. ”Suuret ilmoitukset”. Missä viipyy? Kerrostalot tyhjinä, omakotitalot saa pian ilmaiseksi. Naapurikunnat pitää huolen omistaan. Ei tullut ”New Yorkia”.

Taas näitä samoja esiintyjiä festivaaleilla, kun uusia ei synny. Ilmaistapahtumiksi, että kiinnostaisi.

Suuri kiitos Vaasan kissatalon työntekijöille. Teette aivan uskomatonta, korvaamatonta työtä.

Suomi todellakin imetään nyt kuiviin oikein totaalisesti. Maailman onnellisin kansa, joopa joo. Kuten jo kymmenen vuotta sitten totesin: Suomi = Pohjolan Albania.

Miksi Suomessa nimenomaan viranomaiset pimittävät tietoja kansalaisilta?

Vaasan Sähkön käyttäjänä jännittää, tuuleeko jouluna vai pitääkö jättää joulusauna väliin. Ps. Ei näytä enää tuuletkaan pudottavan pörssisähkön hintaa eli kuka hyötyy sähkön hinnan nostosta?

Joulu tulee joutuisaan, onko tänä jouluna mahdollista, että lapset kutsuu vanhempansa edes kahville, ehkä syömäänkin. Kaikki isän- ja äitienpäivät ja muut juhlapyhät on tarjottu ruuat, omaa tyhmyyttäni näin olen tehnyt. Tietysti lapsilla on tiukkaa, niin on meilläkin.

Ihana saada lapset ja lapsenlapset jouluna vierailulle, touhuta ja viettää yhdessä laatuaikaa. Harmittaa vaan kun ei ole enempää petipaikkoja, että vois pyytää sisarukset ja heidän perheensäkin yhteiseen joulunviettoon!

Kokoomus ei hyväksy oman valtuustoryhmän sisällä tapahtuvaa häirintää, onhan sekin jo jotain.

Vaasan ja Seinäjoen keskinäisten suhteiden mahdollinen ”hiertäminen” on ollut pohdiskelun aiheena. On ilmeisesti parempi, että ko. kaupungit ovat eri maakuntien johtavia kaupunkeja. Keskinäinen kilpailu onkin näin aidompaa, luontevampaa. Mutta jos maakunnat olisivat yhdistetyt ja ”pääkaupunkina” Vaasa entisen lääninhallinnon malliin, ko. kaupunkien keskinäinen kisailu olisi jatkuvaa ylilyöntiä. Vaasa pyrkisi torjumaan nousukasmaista Seinäjokea.

Lintilä selittelee sähkönhinnasta ”kummallisia”. Muualla Oikeassa Euroopassa asiaa hoidetaan rivakasti. Täällä vaan pontevasti vatuloidaan. Aloitekyky puuttuu täysin!

Talvi yllätti auraajat! Esim. Seinäjoki–Ilmajoki-väliä aurattiin vasta vilkkaimman työmatkaliikenteen aikana.

Mikä olis Sjoen väkiluku ilman kolmea mittavaa kuntaliitosta... Ettei totuus unohdu.

Hoitajien työnantajat tekevät aivan kaikkensa osoittaakseen, että hoitajat ovat ei-toivottuja työpaikoillaan. Sairaalajohtajat, tehkää opintomatka isoon yritykseen, miten työntekijöitä kohdellaan!

Ennen kuin mielikuvituksesi lähtee laukalle suuntaan tai toiseen katuväkivalta-, jengiytymis- ja maahanmuuttajakannanotoissasi, niin lue ensin ruotsinsuomalaisen Kari Hautamäen kirja Et sinä (vielä) kuole. Hyvä ruohonjuuritason kuvaus katuväkivallasta, jengeistä ja maahanmuuttajalähiöistä Tukholman alueella ensihoitajan näkökulmasta. Suositus politiikassa toimiville ja miksipä ei muillekin.

Lukuun ottamatta fossiilisten polttoaineiden osuutta (vuonna 2021 8,2%) ja siinä erityisesti maakaasun osuutta (4,3%) ei tämän vuoden sähköenergian tuotantokustannukset ole juurikaan nousseet. Pohjoismaisessa tuonnissa (v. 2021 n. 20%) fossiilisten polttoaineiden osuus lienee jopa pienempi kuin Suomessa. Miten on tällöin mahdollista, että asiakkaille myytävän sähkön hinta on lähes kymmenkertaistunut. Syytetään markkinamekanismia, mutta sen luulisi olevan ihmisten muutettavissa. Puhutaan sähkön riittävyydestä, mutta miten asiakashintojen nostaminen pilviin ratkaisee sen asian. Samaan aikaan kansalaiset pyrkivät auttamaan ahdinkoon joutunutta Ukrainaa yksityisillä lahjoituksilla ja verorahoin. Tämä on ryöstö. Tämä on epäisänmaalisuutta.

Kylläpä oli kaunis Lucia-ohjelma ykkösellä tiistaina! Hieno oli myös Lucian ’kruunajaiset’ Suurkirkossa.

Mustia joulukuusia ja vapaaehtoista joulujuhlaa ilman uskontoa. Haluavatkohan he jättää myös uskonnolliset arkivapaat pois? Uskon, että eivät.

Ilmajoen kansanedustajalla on hyviä puheenvuoroja mutta pitäisi vähän nopeuttaa tahtia, kun usein jää puhe kesken, kun nuija jo kopahtaa.

Sudet vaelsivat länteen, näin uutisoi luonnonvarakeskus v. 2018. Nyt v. 2022 luonnonvarakeskus uutisoi, että Länsi-Suomen susien geeniperimä liika suppea. Mikä lopetti ”vaellukset”? Liekö syynä teiden huono kunto, kun susi viisaana eläimenä käyttää paljon tieverkostoa? Vai ”vaelsiko” koko perhelauma porukalla, kun geeniperimä jäi suppeaksi vaikka Itä-Suomesta tuli uutta verta Länsi-Suomen populaatioon? Siinäpä mysteeri.

Kyllä oli Heikki Peltolalta hyvä mielipidekirjoitus 13.12. koskien eduskunnan välikysymyslähetekeskustelua. Täyttä ja oikeaa asiaa. Monia kansalaisia todella ihmetyttää kansanedustajien poistumiset istuntosalista, vaikka tärkeitä asioita on käsittelyssä. Jonkinlainen kuri pitäisi eduskuntaan saada, että kansan valitsemat edustajat pysyisivät ”työmaallaan”.