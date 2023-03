Tätä mieltä tänään: "Miksei urheilua tule ainoastaan maksullisilta kanavilta? Lauantainakin urheilua neljältä kanavalta parhaaseen katseluaikaan. Kaikki eivät pidä urheilusta."

En yhtään ihmettele huostaanottojen kasvua. Lapsen oireiluun kuulemma saa apua kun pyytää. Kyllä vain, ”apua” saa kymmeniltä henkilöiltä monessa kanavassa. Yksikään ei ota vastuuta lapsen kokonaistilanteesta ja yhteistyö kanavien välillä on olematonta. Lasta ja koko perhettä heitetään palaverista toiseen ilman konkreettisia toimia. Kunnes ollaan siinä tilanteessa, että ns. normaalin perhetaustan lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Kuka vihdoin tekisi asialle jotain, eikä vain juhlapuheissa asiaa pyöritellä?

Hei, mulla on idea, jolla paisuttaa valtion varantoa. Kaikki, joilla on sijoitusasunto, maksavat ylimääräisen veron vaikka kerran vuodessa, sovitaan 500 e ja kahdesta huoneistosta se olisi 1 000 e. Näillä, joilla on vuokratuloja huoneistoista, heillä on myös massia maksaa siitä. Ja näin saisimme muutaman sata miljoonaa kassaan. Tästä ehdotus eduskuntaan.

Saamelaislaki on periaatteessa hieno juttu. Mutta kun nyt saisivat keskenään päätetyksi edes sen, kuka on saamelainen ja kuka ei.

Mitähän varten lehdistössä viljellään ukrainalaisissa nimissä y-kirjainta? Esimerkiksi pres. Zelenskin nimi kirjoitetaan ukrainaksi Zelenskij, ilman yytä.

Tämän päivän EU:n maatalouspolitiikka muistuttaa yhä enenevässä määrin entistä Neuvostoliittoa. Vauraat tilat lopetettiin ja pikkutilat yhdistettiin. Viljaa ei varastoitu ja sitä mätäni suuret määrät. Talonpojat tuhottiin. Koko maatalouspolitiikka johti nälänhätään ja oli mielipuolista. Järjestettiin näytösoikeudenkäyntejä (täyttä teatteria, jota harjoiteltiin etukäteen) joiden tarkoitus oli todistaa yleisölle, että ”kansan vihollisia” oli paljon. Tämä tapahtui Stalinin vallan aikana. Päättäjät herätkää jo todellisuuteen.

Nämä lakot, joita Suomessa harrastetaan, ovat myös viemässä talouttamme tuhoon. Mm. ahtaajat, jotka ovat erittäin hyvinpalkattuja ja matalasti koulutettuja vaativat tässä taloustilanteessa korotuksia ja tukilakot vielä pahentavat asiaa. Raha ei kasva puussa vaan se täytyy tehdä jostakin, tämä kierre vie Suomen talouden vain syvemmälle suohon ja nostaa ennestään elämisen kustannuksia, koska jostakin se raha on otettava. Tietenkin voi ajatella, että kaikilla on oikeus lakkoilla, mutta mitä siitä tulee, kun kaikki haluavat vain lisää palkkaa ja vähemmän töitä, esimerkkinä yhdellä päivällä lyhennetty työviikko. Olisihan se mukavaa, kun kaikille rahaa tulisi ja töitä ei tarvitse tehdä, vai oliko? Kun katsotaan taaksepäin, ihmisten elämä oli paremmassa mallissa, mielenterveys oli parempi, töihin sitouduttiin ja siitä iloittiin, se mahdollisti myös sosiaaliset kontaktit. Tämän päivän oppi on, että työ riistää vapauden, orjuuttaa ihmistä, stressaa ja on rangaistus.

Vaalien lähestyessä toivoisin, että ehdokkaat ja heidän tukiryhmänsä käyttäisivät lukutaitoaan jakaessaan mainoksia. Mikäli mainosten ja ilmaisjakelujen kielto löytyy postilaatikosta, sitä voisi kunnioittaa. En äänestä yhtään ehdokasta, jonka itsekehupaperisaasteen joudun kuljettamaan paperinkeräykseen. Miten sellainen ehdokas, jonka ymmärrys ei riitä muutaman sanan lukemiseen, pärjäisi kansanedustajana?

Vaasan ja Seinäjoen asukasluvut vuoden 2022 lopussa olivat seuraavat: 68.017 ja 65.306 (I-P, 27.1.23). Vaasan lukema Seinäjokeen nähden noin 2700 suurempi. Vieraskielisiä (muu kuin suomi, ruotsi, saame) on Vaasassa noin 10 pros. ja Seinäjoella noin 3 pros. Jos verrataan kaupunkien asukasmäärää kotimaisten kielten perusteella, saadaan Vaasan asukaslukemaksi noin 61.200 ja Seinäjoen osalta noin 63.300. Maahanmuutolla on siis merkittävä vaikutus.

Voi hyvät hyssykät, miksei urheilua tule ainoastaan maksullisilta kanavilta? Lauantainakin urheilua neljältä kanavalta parhaaseen katseluaikaan. Kaikki eivät pidä urheilusta. Ärgh.

Joku ehdotti, että rakennetaan ammattikoulu Framin läheisyyteen. Hyvä ehdotus. Myydään Kirkkokadun tontti asuntorakentajille. Kaupunki ja Sedu saisivat hyvän hinnan. Luultavasti kaava olisi tehtävissä varsin vauhdikkaasti, eikä valittajina olisi ainakaan museoihmiset. Vaikka mistä sen tietää.

Yrittäjällä voi olla 1000 e eläke mutta miljoonan euron omaisuus.

Miksi aina pitää nostaa ne harvat tuulettomat päivät mielipidepalstoille? Nytkin ydinvoima 2774 Mw ja tuulivoima 2781 Mw. Aurinko 0.

Sedun tontille voisi tehdä lentokentän. Keskeinen paikka ja taloja purkamalla tulisi kiitoradallekin tarpeeksi mittaa.

Neuvo AKT:n neuvottelijoille. Sopikaa palkka Saksan mukaan viideksi vuodeksi, palkka voi myös laskea, sekä AKT ei järjestä eikä tue laittomia lakkoja. Win-Win.

Lääke työuupumukseen: Ruumiillisen työn vastapainona lepo. Istumatyön vastapainona liikunta. Ymmärtäkää, että liikunta vaikuttaa monin tavoin suotuisasti myös aivoihin! Tutkimustuloksia on runsaasti. Esim. vaikutuksista erityisesti tarkkaavuuden aivoperustaan. Eli liikkeelle päivittäin!

Viivi ja Wagner on hyvää huumoria Mustaan hevoseen verrattuna. Jälkimmäinen tuntuu olevan tekijälleenkin melkoista pakkopullaa ja väkisin vääntämistä.

AKT:n lakoista valittajilta paistaa vahvasti kateus läpi, älkää suotta kadehtiko, ei niiden alojen työt helppoja ole.

Kurikkalaiset ovat jo oppineet asukaslukunsa laskusuuntaan. Parkkosen suulla haluavat naapurinsa kolmesta taajamasta Koskenkorvan, joka Ilmajoen ainoana taajamana kolmesta menettää asukkaitaan. Menetys liitosajasta oli Kurikassa jo pari tuhatta.

Soitin Kirkkopuistikon terveyskeskukseen. Sanoivat sieltä, jätä soittopyyntö. Sieltä tulikin soitto samana päivänä. Ajattelin, nyt maailman kirjat sekaisin, näin nopeasti. Rupesin kuvaamaan vaivaani ja sanoin sosiaalturvatunkseni. Hoitaja sanoi, sinua ei löydy täältä. Minulle soitettiin Reisjärveltä. Miksi Vaasan systeemit terveydenhuollossa ovat sekaisin?

Nyt kun suomettumisesta puhutaan, niin kannattaa lukea tietokirjat: Martti Valkonen, Suomettuminen jatkuu yhä. Kirja kertoo kirjeenvaihtajan työstä Neuvostoliitossa ja Venäjällä eri aikakausina. Toinen teos, Alpo Rusi, Mariankadun puolelta, kirja kertoo Ahtisaaren ajasta siirtyä lännemmäksi ulkopolitiikassa mutta jonka omat ja keskustapuolueen johto torppasi ja käänsi ulkopolitiikan takaisin kylmän sodan aikaiseksi suomettumiseksi. Lukekaa enemmän ja luulet vähemmän.

Kansanedustajat moittivat yli puoluerajojen toistensa tekemisiä. Kukaan ei kerro, mitä asioiden korjaamiseksi pitäisi tehdä, yhteistyökyky puuttuu kaikilta. Tehdään vain politiikkaa.

Miksi mediassa kirjoitetaan ja sanotaan usein sotilasliitto Nato, vaikka virallinen nimi on Puolustusliitto Nato?

Arvostan suuresti Esa Niemisen rehellisyyttä ja avoimuutta tuoda julki äänestäjille luottamustoimien poissaolijat. Varamiestä en valinnut luottamustoimeen. Näköjään kokouspalkkiot kiinnostaa enempi kuin tehtävien hoito. Kansanedustajilta tämä kytky pitäisi lailla kieltää.

Miksi pitää kiireellä tehdä ylimitoitettuja ”ilmastotekoja”, kun meillä on jo nyt maailman puhtainta ilmaa? Ja kun tiedetään, että hiilidioksidia ilman ei luonto vihannoi.

Olisikohan hyvinvointijohtajien palkka antanut esimerkin palkkamaltista. En ihmettele yhtään lakkoilua. Sitä mitä isommat edellä, sitä pienemmät perässä!

Ahtaajia karehtivat, olisivat itsekin voineet hakeutua siihen työhön, ei ole siistiä sisätyötä.

Vaasan Sähkön hinnoittelussa on jotain outoa. Pitääkö sittenkin paikkansa, että kokemattomuudessa on tehty johdannaiskauppuja ja takkiin tuli 25 miljoonaa e. Jokuhan sen maksaa.

Suomi ei ole hiihtomaa enää...

Että tämäkin pitää kokea. Sota, lakot ja vielä hiihdon nykytila. Ei oo ennen masentanut yhtä paljon kuin nyt ja sitten Ruotsi pärjää joka lajissa, mikä lisää alakuloa.

Vaasan kauppatorilla kolmessa talossa yritysliput tangossa korkeimmilla paikoilla Jääkärien kotiinpaluun 105-vuotisjuhlan paraatissa. Sama juttu kuin 100-vuotisjuhlassa 2018, silloinkin paheksuin asiaa. Nordea, Espen, Hartman, selittäkää.