Tätä mieltä tänään: "Miksi alkoholin käyttö kuuluu ministerien työhön? Eikös työaikana pidä olla selvinpäin?"

Kauko Tuupainen ja eläkkeiden indeksit. Talousneuvoksen oma eläke ja siten v. 2023 korotus lie ollut suuri. Suuret työeläkkeet (3000 e ->) vaarantavat koko työeläkejärjestelmien kestävyyden. On pakko jäädyttää isoimpien eläkkeiden korotukset, jotka todellakaan eivät heilauta ostokykyä mihinkään toisin kuin pienet työeläkkeet. Käyttäkää sijoituksianne ja säästöjänne varapuskurina. Sitä ei ole 1500 e eläkettä saavalla mummolla.

Nykyajan silmälaseja pitää puhdistaa koko ajan. Samaa olen myös ihmetellyt??

Keskustalle antamani ääni meni hukkaan. En halunnut ääntäni taustalta huutelijoille. Pitänee vaihtaa kantaa.

Kokoomuksen ja PS:n on nyt aika kantaa vastuuta ja lunastaa vaalilupaukset ja kantaa seuraukset mm. kepun haukkumisesta. Keskustan päätös aivan oikea. Nyt vaan odotellaan, että bensan hinta laskee, kuten persut ovat luvanneet.

Kyllä olen tyytyväinen Postin työhön. Aamupostin jakaja on useamman kerran piirtänyt sydämen kuvan postilaatikon kanteen. Kyllä se niin mieltä lämmittää. Kiitos!

Kurvinen menee uhoten oppositioon, sättien vaalien voittajaa. Silläkö keskusta lähtee nousuun?

Lakkauttakaa kissatalo ja lopettakaa ihmisten ja naapureiden kiusaaminen. Maailmassa on oikeitakin asioita. Oikeus on puhunut. Suut tukkoon.

Hallitusohjelma ei määritä puoluetta, vaan puolueet haĺlitusohjelman. Jotkut joutuvat luopumaan aatteistaan kompromissin hyväksi. Nykyaikainen tapa keksiä vanhoille asioille uusia nimiä, ei muuta itse asiaa muuksi. Siksi liberaalisosialisteja voi kutsua kommunisteiksi ihan hyvillä mielin.

Turha valittaa, et kansanedustajien palkkaa nostettiin, miks äänestitte kokoomusta, tää on vasta alkua meille pienempituloisille ja lapsille.

Kyllä mietityttää hallinto-oikeuden päätös kissatalosta. Kissatalon väki tekee arvokasta ja eläinrakasta työtä. Kissat, jotka on jätetty heitteille tai muutenkin kohdeltu kaltoin. Miksi ei tajuta, että kissa on lemmikki siinä missä muutkin kotieläimet. Kissat ovat ansainneet uuden talon. Toivottavasti järki voittaa valitukset jatkossa.

Te, jotka laaditte ristisanatehtäviä, opetelkaa ohra ja ruis kuvaamaan oikein. Kun sama kuva on usein kuvattu molemmilla nimillä. Pientä tarkkuutta.

Ruotsalainen kansanpuolue, RKP, tuntuu kovasti korostavan maahanmuuton edistämisen tärkeyttä, mm. pakolaiskiintiön nostamisella nykyisestään. Tavoitteena puolueella on monikulttuurisuuden edistäminen maassamme. Viime sotien seurauksena tapahtunut laaja siirtokarjalaisten asuttaminen toteutettiin kuitenkin siten, ettei heitä siirretty ruotsinkielisille alueille. Näin suojeltiin ko. alueiden kulttuurin yhtenäisyyden säilymistä. Muistettakoon!

Sähköä riittää maassamme ja Vaasassa. Mitä pelleilyä ja riistoa tämä hinnoittelu on? Kerätäänkö rahaa kaupungin hölmöihin investointeihin ja 1 000:n turhan paperin pyörittäjän palkkoihin?

Ei ole verorahojen tuhlausta, jos ihminen joutuu pitämään puoliaan oikeusteitse, kun ei halua olla ahdisteltavana. Jotkut kun eivät normaalia puhetta ja viestintää ymmärrä. Mennään sitten oikeusprosessin kautta. Ahdistelija itse valitsee mahdollisen verorahojen tuhlauksen, kun ilman lupaa tarraa toisen takapuoleen kiinni. Olisivat nekin verorahat säästyneet, kun ahdistelija olisi ymmärtänyt käyttäytyä.

Vaasan seudun kokoomuslaiset toimivat taas tyhmästi, kun eivät osanneet keskittää ääniä siten että olisi saatu ehdokas läpi.

Suomessa ei ole todellisesti suurta hoitaja- ja lääkärivajetta, on työnantajia, ja hyvinvointialueita, jotka eivät vaadi valtiota kumoamaan tartuntatautilakia. Itsemääräämisoikeus on perusoikeus.

Ylistaron keskustassa on nykyään maailmanlopun meininkiä kuin Hitchcockin Linnut-elokuvassa. Valtavat mustavaris- ja naakkaparvet sekä jatkuva konsertti puistoalueella. Ovat niin röyhkeitä, että menevät jopa ilmanvaihtokanaviin. Ei ole mukavaa kuunnella koko yö tätä meteliä ja poistaa tunkeilijaa. Alueella asuu paljon eläkeläisiä.

Suuret kiitokset Matti Hurmeelle Sanna Marinia koskevasta kirjoituksestasi. Kauniit sanasi liikuttivat monia. Kateellisia panettelijoita kun maassamme piisaa ihan riittävästi, mutta Sanna ei onneksi niistä juuri piittaa!

Veikkausliiga vai hupiliiga? Esimerkki amatööripuuhastelun kukkasesta. Sarjan toisella kierroksella 15.4. pelattiin VPS–HJK. Seuraavalla kierroksella 19.4. HJK–VPS. Runkosarja päättyy 3.9.!

Pitääkö meidän suomalaisten ”kompensoida” tuulivoiman alta hakatut valtavat metsäalueet? Hyödyt menevät kansainvälisille ”mahti”sijoittajille!

Järvenkuivaajien puolue se jaksaa valittaa Evijärvellä vaikka vaaleissa valtakunnantasolla tulikin rökäletappio.

Vai korvauksia pitäisi elokapinalaiset saada kun ensin tukkivat ajotiet, eivätkä tottele edes poliisin käskyä. Kumpikohan meillä on järjestyksen kannalta tärkeämpi?

Kannustinloukkujen purkamisesta puheen ollen. Fortumin toimitusjohtajan kannustinloukku purettiin 0,7 miljoonan kannustinpalkkiolla. Maksettiinkohan se valtion Fortumille myöntämästä hätälainasta? Ehkä tulevan hallituksen kannattaisi harkita muillekin vastaavanlaista kannustinloukkujen purkamista. Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, niin ainakin maan rikkaimmalle kymmennykselle vastaavanlaisia kannustimia on tulossa.

Kyllähän kitkarenkailla liukkailla teillä pysyy, kunhan edelläkävijät ne nastarenkailla karhentavat.

Valtiovarainministeriön talousnerot ovat kyllä erinomaisen tyhmiä; tai sitten sinne on vain kasautunut tiivistyvä joukkio näitä työtä vieroksuvia uuslaiskoja. Sen sijaan, että etsisivät rahoitusratkaisuja kansalaisten tarvitsemiin palveluihin, he keksivät mittaamattomat määrät älyttömiä leikkauksia!

Julkisen talouden alijäämä ei tunnu puolueita hetkauttavan (I-P 21.4.2023), koska kaikki tietävät, miten valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien virkavastuulla toimivat talousnerot onnistuvat alijäämän kattamaan... tai siis sopeuttamaan eli tasapainottamaan avoimessa vuorovaikutuksessa yritys- ja koti/yksityistalouksien kanssa. Toki kansantalouden kannalta ”tervettä” on saada piilo-, pimeä ja etenkin rikollinen raha kansalaisten todellisten tarpeiden katteeksi.

On se hyvä kun edes yksi kansanedustaja uskaltaa sanoa mielipiteensä kovalla äänellä. Useimmat tuntuvat olevan joo joo ihmisiä.

Sportin uudet suunnitelmat kuulostavat hyviltä kun vain päästään myös käytännön tasolle. Yksi asia kuitenkin ihmetyttää, että onko edustusjoukkueen valmentajat sitoutuneet strategiaan, kun loistavat poissaolollaan. Olisko jo syytä valita valmennus, joka sitoutuu pidemmäksi ajaksi.

Olisi mukava tietää Kuntsin museon ja Sisäsataman terassin asiakasmäärät ja kumpi palvelee enemmän kaupunkilaisten/turistien tarpeita. Voiko olla järjettömänpää byrokraattista toimenpidettä että erittäin suosittu ja hieno terassi pitää purkaa. Äly hoi.

Sedun tontille muutama kuorma multaa , nurmikko kasvamaan ja uoma vettä täyteen. Siinähän olisi Aaltokeskukseen tutustumaan tuleville runsaille turistijoukoille komia piknik-paikka.

Se kuulkaas on nyt niin, että meidän Suomen metät on lahotettava metät pystyyn ja nostettava vedet pelloille. Sitten vasta meillä on oikeen hyvä ilma, hyvää ruokaa paljon ja aurinko paistaa kaikille just sopivasti, niin hyville kuin pahoillekin. On rauhaa, paratiisia ja vientituotetta vaikka muille jakaa.

Anna-Maja vaalipaneeleissa ylimielisesti: Perussuomalaisten kanssa emme mene hallitukseen. Nyt viikko myöhemmin ollaan tulossa siihen, että vaatimuksena on enää ruotsin kielen opiskelun pakollisuus.

Miksi alkoholin käyttö kuuluu ministerien työhön? Eikös työaikana pidä olla selvinpäin? Tuleekohan kannabis myös ”työkäyttöön” nyt kun sekin varmaan vapautetaan?